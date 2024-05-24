Украинских националистов из 12-й бригады НГУ «Азов» пересаживают на устаревшие британские бронетранспортёры FV432

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Украинских националистов из 12-й бригады НГУ «Азов» пересаживают на устаревшие британские бронетранспортёры FV432

12-я бригада Нацгвардии Украины «Азов»* (террористическая группировка, запрещена в России) пересаживается на старые британские бронетранспортеры FV432. Как сообщают украинские ресурсы, для националистов закупили партию устаревших БТР с хранения армии Великобритании.

12-ю бригада НГУ «Азов»* (не путать с 3-й штурмовой ВСУ под аналогичным названием) в боях лишилась практически всей бронетехники, а у государства ничего лишнего нет. На этом фоне было принято решение собрать с помощью волонтеров средства и на них закупить пять бронетранспортеров М113. Деньги собрали, но с американскими БТР ничего не получилось. Тогда было принято решение закупить на эти средства устаревшие британские бронетранспортеры FV432 и БРЭМ FV434 на их базе. Поскольку они дешевле, то вышло аж 15 FV432 и две FV434. Пока техника находится на территории Британии, когда будет отправлена на Украину, данных нет.



Модели FV432 практически идентичны с M113 в своих габаритах и насчитывают два места для членов экипажа и десять для десанта

— заявили волонтеры.

Британский бронетранспортер FV432 выпускался с 1962 по 1971 год, т. е. последние машины сошли с конвейера примерно 53 года назад. С вооружения британской армии снят, какое-то количество находится на хранении. FV432 Bulldog является усовершенствованной версией бронетранспортера FV430, созданной специально для британских подразделений в Ираке. Боевая масса 13 тонн. Экипаж 2 человека + десант 10 человек. Максимальная скорость — 52 км/ч, запас хода — 590 км (по шоссе), запас топлива — 454 литра на 590 км. Вооружение — один пулемет калибра 7,62 мм, система установки дымов.

Стоит отметить, что данная закупка FV432 далеко не первая, многие бригады ВСУ и ТРО имеют эти бронетранспортеры на своем вооружении.
11 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 14:50
    для националистов закупили партию устаревших БТР с хранения армии Великобритании.

    А какая разница для покойника новый у него гроб или устаревший... Всё равно сожгут или закопают...am
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 15:08
      Lev Russia hi, покойнику да без разницы, чего с трупом сделают, ТАМ, я думаю другие заботы, а вот бойцу не всё равно на какой технике идти в бой. И относиться это к любой стороне.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 14:51
    Ну а что едут, едут, бронирование какое никакое а имеют, выходить-загружаться удобно, а что еще от БТР надо?! Тем более им сейчас не до жиру.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 15:02
      Вообще то это выглядит получше того же британского "Саксона"
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 15:06
        dmi.pris 1 hi, так я про тоже, уж точно не хуже БТР-60 которые Болгары(если не ошибаюсь) обещали подогнать, и уж точно получше чем гражданские микроавтобусы.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:59
    пересаживают на устаревшие британские бронетранспортёры FV432
    В общем то дрова ... если не совсем, но очень рядом.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 15:03
    Да хоть на танки ПМВ Марк 1 и 2 пусть пересадят, нам то что? Жечь будут ребята наши и весь сказ....

    зы Винтовки болтовые Ли Энфилд ещё не стали какелам подкидывать?
  5. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +2
    Сегодня, 15:04
    Нам не стоит надменно писать про устаревшую технику стран Зарада пока мы сами используем убогие МТЛБ и прочий хлам в виде БМП-1/2 и перевозим личный состав в небронированных кузовах Уралов и Камазов.

    Эти БТРы - М113 и FV432 на порядок удобнее и защищённие, по сравнению с нашими МТЛБ.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:08
      ...то то самопальная винтовка Сепаратист своим 20 мм их по оба борта шьет.... Правда не помню на какой дистанции.
    2. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 15:09
      Ну МТЛб не настолько убогие, да и БМПшки после модернизации совсем не плохи, просто их использовать надо с умом
  6. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 15:08
    На Поклонной таких ещё нет.))