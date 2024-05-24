Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожена ракета HARM

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Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожена ракета HARM

Средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации сбита противорадиолокационная ракета HARM. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Как сообщается, дежурными средствами противовоздушной обороны ВС РФ была сбита противорадиолокационная ракета HARM. Эта ракета была запущена вооруженными силами Украины в сторону российской Белгородской области.

Около 12.20 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации

- подчеркивается в сообщении Минобороны РФ.

Как утверждает российское военное ведомство, ракета была сбита средствами ПВО ВС РФ в небе над Белгородской областью. Украинские формирования регулярно подвергают обстрелам российский регион.

В частности, по территории российского региона запускаются ракеты, беспилотные летательные аппараты, Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются постоянным обстрелам из артиллерийских орудий и ракетных систем.
6 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 15:11
    Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются постоянным обстрелам из артиллерийских орудий и ракетных систем.
    А это не добавляет оптимизма.
  2. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 15:19
    Ну, а тем временем на Коммерсанте вышла статья о том, что мы готовы прекратить БД и сесть за стол переговоров, если украина признает нынешние границы по линии фронта. Складывается впечатление, что переговоры мы чуть ли не выпрашиваем, раз постоянно заявляем о готовности сесть за стол. Ведь с той стороны даже законом запретили вести с нами переговоры.
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 15:41
      А можно не ссылаться на новостное агенство из Лондона ? Ну, как-никак вроде частное агенство "Рейтер" финансировалось из казны Британии . И не раз перевирало факты . Им даже евреи в Израиле не довольны были . laughing
  3. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    -1
    Сегодня, 15:24
    Только почему-то умалчивают, что это ракета воздушного базирования.
    Дальность 150 км.
    Что означает, что пуск ракеты был произведён вблизи российской границы с самолёта укрорейха.
    ПВО ау!!!
  4. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 15:50
    Ну вот . Американская ракета по Российской территории. Если можно этой, почему нельзя ATACAMS?
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 16:07
    значит запад стал бить и на предупреждение они начихали !