Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин подчеркнул, что швейцарская конференция по Украине станет лишь имитацией попыток начать переговорный процесс по урегулированию вооруженного конфликта. Это мероприятие не приведет к какому-либо реальному результату, поскольку руководство стран Запада не готово к поискам компромиссных решений в отношении урегулирования этого конфликта.В ходе своего выступления в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке Нарышкин отметил, что со стороны Запада постоянно раздаются разноплановые, часто взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития украинского кризиса. Это указывает на определенное замешательство западных элит, вызванное осознанием факта, что в настоящее время стратегическая инициатива на поле боя полностью на стороне российской армии.Директор СВР также добавил, что произошедший в подмосковном ТРЦ "Крокус" теракт является одним из звеньев в цепи устремлений противников России любыми способа навредить нашей стране и гражданам, однако им не удастся дестабилизировать обстановку в РФ.При этом Нарышкин констатировал, что география деятельности организаторов этого теракта гораздо шире постсоветского пространства. Недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо также стоит в ряду этих преступлений Запада. Фицо является неудобным для либеральных элит политиком, поскольку он выступает в защиту национальных интересов своей страны и слишком независим от внешнего влияния.

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