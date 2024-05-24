Нарышкин: Запад в замешательстве от успехов ВС РФ, но не готов к компромиссу для завершения конфликта

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Нарышкин: Запад в замешательстве от успехов ВС РФ, но не готов к компромиссу для завершения конфликта

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин подчеркнул, что швейцарская конференция по Украине станет лишь имитацией попыток начать переговорный процесс по урегулированию вооруженного конфликта. Это мероприятие не приведет к какому-либо реальному результату, поскольку руководство стран Запада не готово к поискам компромиссных решений в отношении урегулирования этого конфликта.

В ходе своего выступления в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке Нарышкин отметил, что со стороны Запада постоянно раздаются разноплановые, часто взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития украинского кризиса. Это указывает на определенное замешательство западных элит, вызванное осознанием факта, что в настоящее время стратегическая инициатива на поле боя полностью на стороне российской армии.



Директор СВР также добавил, что произошедший в подмосковном ТРЦ "Крокус" теракт является одним из звеньев в цепи устремлений противников России любыми способа навредить нашей стране и гражданам, однако им не удастся дестабилизировать обстановку в РФ.

При этом Нарышкин констатировал, что география деятельности организаторов этого теракта гораздо шире постсоветского пространства. Недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо также стоит в ряду этих преступлений Запада. Фицо является неудобным для либеральных элит политиком, поскольку он выступает в защиту национальных интересов своей страны и слишком независим от внешнего влияния.
38 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x Звание
    al3x
    +9
    Сегодня, 15:38
    Раз стратегическая инициатива на нашей стороне, то какого чёрта с нашей стороны постоянно звучит дежурная фраза о готовности начать переговоры?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +8
      Сегодня, 15:42
      В Кремль с такими вопросами, пожалуйста. На этом сайте вряд ли есть сторонники переговорного процесса, кроме как принятия от какелов капитуляции...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 15:49
        Запад в замешательстве от успехов ВС РФ, но не готов к компромиссу для завершения конфликта

        Как то слабо представляю, чтобы кто-то побеждая или выигрывая в том же спорте например, вдруг начинал заикаться об условиях ничьей... Ну разве что пообещали либо очень много за неё заплатить, теми же территориями в нашем случае, либо побеждающий что-то знает о противнике такое о чём другие даже не догадываются... Вот только что...???
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 15:50
          ...а об этом никто не узнает, а об этом никто не услышит... (с)
          1. Egeny Звание
            Egeny
            +1
            Сегодня, 15:55
            ...в продолжении, "никому ничего не скажу...ча, ча, ча"))
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +5
        Сегодня, 15:52
        Опять информация от врагов.Рейтер про готовность Путина закрепить границу по существующей фронтовой линии.Хочется не верить.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 17:11
          Рейтер, СиЭнЭн, Блумберг - это прикормленные Соросом помойки, там нет ни экспертов, ни журналистов, они пишут сплошную заказуху и выдумывают новости, как в свое время делал ЛАЙФ.РУ.
          А вообще, подход сам придумал - сам в это поверил - убедил других, у них очень часто срабатывает! У них не прокатило только с русскими, китайцами, хуситами и венесуэльцами. Отдельной строкой Иран, там матрасов вообще людьми не считают.
          А вот с Европой прокатило, и с хохлом прокатило, и много с кем еще удалось намутить и все разломать себе в пользу!
      3. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 16:19
        На этом сайте вряд ли есть сторонники переговорного процесса, кроме как принятия от какелов капитуляции
        Я - сторонник переговорного процесса. И не о капитуляции страны У. А о условиях капитуляции США и стран НАТО.
    2. Junkman George Звание
      Junkman George
      +1
      Сегодня, 16:19
      I don't "get it" either................. let the West easily (and slowly) bankrupt themselves. That was their original intention for Russia, that Mr Putin turned around on them.........................
      In reality, it can't go one much longer in it's current state, they have almost run out of Ukrainians.
      1. Галеон Звание
        Галеон
        +1
        Сегодня, 17:07
        Новый закон о мобилизации украины призывает мужчин с 25 лет. Следующим законом они могут начать грести на фронт 18-летних. Плюс женщины. Так что людские резервы у нацистов есть, и уничтожение их верхушки и государственности было бы высшим проявлением человеколюбия и гуманизма.
    3. Alexej Звание
      Alexej
      +5
      Сегодня, 16:38
      Цитата: al3x
      Раз стратегическая инициатива на нашей стороне, то какого чёрта с нашей стороны постоянно звучит дежурная фраза о готовности начать переговоры?

      Стратегическая инициатива - это сказано громко, скорее тактическая. И даже она временная. Поясню свою точку зрения: без помощи извне наша экономика и ВПК не вывезут. Этой самой помощью извне была и пока еще есть китайская, но она уменьшается под давлением запада. Торговля уменьшается, а крупнейшие китайские банки разрывают отношения с Россией. Что имеется пока на данный момент: разабазариваются всякие фонды (например ФНБ, опустевший на треть), корыто бюджета серьезно опустело, а значит будут стричь граждан. Какие бы статьи тут не писались, но на западе не собираются отступать, потому что денег у них - хоть одним местом кушай, и технологии имеются. Ну кончатся самостийные - пригонят еще откуда-нибудь, цена вопроса. СССР мог на равных в одиночку бодаться со всем западом, а Россия - нет. Можете заминусит меня, вдруг все что я написал стразу станет ложью, буду очень рад.
    4. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 17:08
      Этот деятель перед началом СВО заявил во всеуслышание что он все поддерживает.))) Путин у него уточнил, что именно поддерживает? Тот ответил - все!)))
  2. Egeny Звание
    Egeny
    +2
    Сегодня, 15:46
    ...хочется крикнуть, АВТОРА!
    Вот уж сомневаюсь, чтобы Директор Службы внешней разведки России ратовал за компромиссы с Западом.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 15:55
      Приветствую Евгения soldier
      Директор, любой службы, всего лишь служивый, чиновник и не важно какого ранга. Что ему указали, то и скажет ....
      А авторы ... где-нибудь в кабинетах сидят, в какой то из башен. Хотя, могут сидеть в другом месте, в своих ... у себя, короче.
      1. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 15:59
        Привет, Виктор, я про автора этой статейки.
        Прочитала, хотела огрызнуться, но прикинула, что это вольный пересказ.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 16:06
          Устроить очередные переговоры-разговоры ... слишком с многих сторон это раздаётся, предлагают.
          Объективно, для нас в том смысла нет, выслушивать опять чьи то хотелки ...
          Нам надо уничтожить ВРАГА полностью, окончательно и никакими переговорами это обеспечить нельзя.
          В данный момент времени никаких переговоров не ведется, не видно, а поболтать о том ... да сколько угодно, люди, чиновники вообще любят поболтать без всякого смысла.
          1. Egeny Звание
            Egeny
            0
            Сегодня, 16:12
            Витя, ну это понятно и непререкаемо.
            Врач сказал в морг, значит в морг... потому как денацификация.)
          2. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            -1
            Сегодня, 16:26
            Нам надо уничтожить ВРАГА полностью, окончательно и никакими переговорами это обеспечить нельзя.
            Видите ли, полностью и окончательно - можно. Но результатом будет практически гарантированное уничтожение всего живого, ибо полностью и окончательно - значит, уничтожить как страны НАТО, так и США с Англией. То есть - массированный удар ЯО. Переговоры, как бы они не были нам неприятны, являются наиболее сбалансированным решением между нашей фактически капитуляцией, то есть разграничением по нынешней линией фронта, и ядерной войной. Не с Украиной, с глобальным западом. Вы готовы умереть, и принять смерть миллионов людей, ради пирровой победы? Я лично - нет. Хотя и с удовольствием уничтожил бы США и Англию.
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      +2
      Сегодня, 16:31
      Цитата: Egeny
      Вот уж сомневаюсь, чтобы Директор Службы внешней разведки России ратовал за компромиссы с Западом.

      Да ладно. Нарышкин флюгер ещё тот, порой сам не понимает что несёт. В общем, куда ветер дунет, туда и полетит.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 17:08
        Цитата: kventinasd
        Нарышкин флюгер ещё тот, порой сам не понимает что несёт.

        В Нарышкине ли тут дело? Тут скорее налицо попытка установления «демократического самодержавия». А, если честно, то могу предположить, что если вот так, напрямую спросить ЛЮБОГО чиновника высших сфер, понимает ли он суть (стратегию) собственных дел в порученной области экономики (хозяйства), то мы сможем увидеть ещё тот концерт по заявкам.
        * * *
        Что касается этого ролика, то в должности, на которую назначен г-н Нарышкин, можно быть увереннее и смелее.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 15:48
    Если Запад,не готов к переговорам,значит,до замешательства еще далековато.
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 15:49
    Шо,опять??Про копромисс...Задолбали леопольдовцы..
    1. Егоза Звание
      Егоза
      -1
      Сегодня, 15:54
      Цитата: dmi.pris1
      Шо,опять??Про копромисс...Задолбали леопольдовцы..

      Ладно, Вам. Пусть пока болтают. А я предлагаю всем, у кого есть возможность смотреть Ю-тьюб обратить внимание на этого автора. По крайней мере, очень четко показано
      Политические комиксы Alex Nikolas
      https://www.youtube.com/watch?v=Mt0BBZz26jE
      https://www.youtube.com/watch?v=G7enSbGVFKo
      https://www.youtube.com/watch?v=TgTYnTVBH9s
      https://www.youtube.com/watch?v=2e-ks1k3r7w
      https://www.youtube.com/watch?v=7zjmV0GUL5k
      https://www.youtube.com/watch?v=NozbjvPsT1Q
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 16:00
      Дима, привет, ну им так не прёт, что готовы на всё.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:51
    Забугорные не распрощались со своими хотелками, по крайне мере не всех припёрло так, что б они о них забыли.
    Ещё ... они не просто одним скопом "думают", хотят, над ними всеми один главный босс есть, а его хотелки непомерны!!! Куда они от них денутся то ...
  6. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +2
    Сегодня, 16:00
    Кажется, Нарышкин и своих сограждан собирается ввести в замешательство своими речами.
  7. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 16:01
    О каких компромиссах идет речь?
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 16:11
      Восклицательный знак забыли. )
      Или Вам реально интересно и Вы готовы их рассматривать?!..
      1. С.З. Звание
        С.З.
        +3
        Сегодня, 16:22
        Цитата: Смею_заметить_
        Восклицательный знак забыли. )
        Или Вам реально интересно и Вы готовы их рассматривать?!..


        Просто любопытствую, на что наши готовы пойти. По факту, от моего мнения не зависит ровно ничего, решения будут принимать без меня и без учета моих интересов - у тех, кто принимает решения, свои интересы.

        Иногда они по странной случайности совпадают с моими, но это бывает крайне редко. Боюсь, это касается не только меня :)
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 16:30
      Чисто мое мнение о тех компромиссах, на которые мы должны пойти: Ла Манш - буферная зона, янки - го хоум со всех баз, которые есть не на территории США, и американские вояки имеют право находиться не далее расстояния береговой зоны от своей, американской территории. НАТО - распустить, ЕС пусть гниет без США. Любое нарушение этих правил ведет к уничтожению всех трансатлантических кабелей.
  8. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 16:06
    Значит, не настолько бедственное положение у всу на фронте, если усраина продолжает проталкивать "формулу мира" от "просроченного". Мы сами видим, что обвала фронта и массового дезертирства у всу нет. Поэтому, почвы для выводов о скором военном крахе усраины-нет.
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 16:15
    Запад в замешательстве от успехов ВС РФ, но не готов к компромиссу для завершения конфликта
    Стесняюсь спросить...
    Это... агентурные данные или личные ощущения тов. Нарышкина?
    Если первое, то это - наверное, секретно и лучше бы помолчать.
    Если второе - то тем более!
    Или может быть... тов. Норушкин вместе с "Рейтерсом" и "Коммерсантом" решили нас приготовить к плохим новостям?...
  10. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 16:16
    я от успехов второй год в астральной каталепсии чтоб не затележить лишка((( кирдык скоро той Америке да и Австралии тож
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 16:31
      Мда,людям некоторым не дано понять сарказм..Или Вы все же серьезно?? crying what
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +1
        Сегодня, 16:34
        да я вообще по жизни улыбаюсь постоянно)))санитары на посту так и говорят Лыба идет
  11. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    0
    Сегодня, 16:21
    Зато Путин с Нарышкиным готовы, судя по риторике. Что за люди. Надоели уже со своими переговорами.
  12. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 16:37
    Мысли (свои) - текстом.
    Исходя из фона о том, что СВО хотят перевести в КТО, а также сформировать зоны отчуждения (безопасности), рисуется следующая картинка:
    1. границы Крыма и вошедших новых территорий - сформируют границы КТО. Тут правда объективно весь территориальный периметр, т.е. и Ростовскую область и рядом с Луганской нужно вписывать в зону КТО.
    2. из Харьковской, Сумской и Черниговской - будут делать зону отчуждения (безопасности) для старых регионов РФ
    3. Днепропетровская и Николаевская (часть), Винницкая, Кировоградская - попадают в зону отчуждения (безопасности) для новых регионов РФ

    отсюда скорее и треп (фон) информационный с обеих сторон.

    но, даже наличие 45% безопасной территории не гарантирует - спокойствия на ней, от оставшейся площади в 55%.
    да и в целом, человеческие потери и сам режим - не позволяют остановиться на этой цифре.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 16:42
      Для того, чтобы была эта зона отчуждения, данные территории тоже необходимо освободить. Но тогда это будут тоже новые регионы России. Порочный круг получается.