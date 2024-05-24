Нарышкин: Запад в замешательстве от успехов ВС РФ, но не готов к компромиссу для завершения конфликта
Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин подчеркнул, что швейцарская конференция по Украине станет лишь имитацией попыток начать переговорный процесс по урегулированию вооруженного конфликта. Это мероприятие не приведет к какому-либо реальному результату, поскольку руководство стран Запада не готово к поискам компромиссных решений в отношении урегулирования этого конфликта.
В ходе своего выступления в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке Нарышкин отметил, что со стороны Запада постоянно раздаются разноплановые, часто взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития украинского кризиса. Это указывает на определенное замешательство западных элит, вызванное осознанием факта, что в настоящее время стратегическая инициатива на поле боя полностью на стороне российской армии.
Директор СВР также добавил, что произошедший в подмосковном ТРЦ "Крокус" теракт является одним из звеньев в цепи устремлений противников России любыми способа навредить нашей стране и гражданам, однако им не удастся дестабилизировать обстановку в РФ.
При этом Нарышкин констатировал, что география деятельности организаторов этого теракта гораздо шире постсоветского пространства. Недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо также стоит в ряду этих преступлений Запада. Фицо является неудобным для либеральных элит политиком, поскольку он выступает в защиту национальных интересов своей страны и слишком независим от внешнего влияния.
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