Компания «ОДК - Пермские моторы» сообщила о готовности восстановить производство двигателей Д-30Ф6 для МиГ-31
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В Перми готовы к запуску производства ключевых систем и агрегатов двигателей Д-30Ф6 истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом заявил управляющий директор компании «ОДК — Пермские моторы» Сергей Попов.
Предприятие готово при необходимости восстановить производство систем двигателя Д-30Ф6, ранее серийно производившегося на ОАО «Пермские моторы». Сейчас данный двигатель не выпускается, только производится ремонт. Но активная эксплуатация истребителей МиГ-31 и отсутствие для них замены в ближайшие годы может привести к ситуации, когда понадобится восстановить производство.
Как отметил Попов, на «ОДК — Пермские моторы» уже восстановили изготовление турбин, могут сделать это и с компрессором, причем в короткие сроки. При необходимости предприятие запустит изготовление ключевых узлов и агрегатов силовых установок МиГ-31.
Ничего сложного в решении этой задачи я не вижу. За последние три-четыре года мы полностью восстановили изготовление модулей «горячей» части этого двигателя — турбины. А по мере необходимости восстановим и изготовление компрессора двигателя
— добавил Попов.
Д-30Ф6 — турбореактивный двухконтурный двухвальный двигатель с общей форсажной камерой и регулируемым сверхзвуковым соплом, разработанный для истребителя МиГ-31.
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