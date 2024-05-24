Компания «ОДК - Пермские моторы» сообщила о готовности восстановить производство двигателей Д-30Ф6 для МиГ-31

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Компания «ОДК - Пермские моторы» сообщила о готовности восстановить производство двигателей Д-30Ф6 для МиГ-31

В Перми готовы к запуску производства ключевых систем и агрегатов двигателей Д-30Ф6 истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом заявил управляющий директор компании «ОДК — Пермские моторы» Сергей Попов.

Предприятие готово при необходимости восстановить производство систем двигателя Д-30Ф6, ранее серийно производившегося на ОАО «Пермские моторы». Сейчас данный двигатель не выпускается, только производится ремонт. Но активная эксплуатация истребителей МиГ-31 и отсутствие для них замены в ближайшие годы может привести к ситуации, когда понадобится восстановить производство.



Как отметил Попов, на «ОДК — Пермские моторы» уже восстановили изготовление турбин, могут сделать это и с компрессором, причем в короткие сроки. При необходимости предприятие запустит изготовление ключевых узлов и агрегатов силовых установок МиГ-31.

Ничего сложного в решении этой задачи я не вижу. За последние три-четыре года мы полностью восстановили изготовление модулей «горячей» части этого двигателя — турбины. А по мере необходимости восстановим и изготовление компрессора двигателя

— добавил Попов.

Д-30Ф6 — турбореактивный двухконтурный двухвальный двигатель с общей форсажной камерой и регулируемым сверхзвуковым соплом, разработанный для истребителя МиГ-31.
43 комментария
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +8
    Сегодня, 15:29
    Вообще то в данной ситуации слова "могут" и "готовы"не котируются.Они просто обязаны это сделать
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 15:32
      Возможно, на данный момент потребности в новых двигателях нет. Самолёты уже не выпускаются и существующих двигателей хватает с учётом их замены и кап. ремонта. Но, "случаи бывают разные" - как говорил поручик Ржевский.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 15:50
        Предприятие готово при необходимости восстановить производство систем двигателя Д-30Ф6, ранее серийно производившегося на ОАО «Пермские моторы».

        Всё правильно! Поддерживаю.
        На одних РЕМОНТАХ старых двигателей для истребителей без выпуска новых - тем более в военное время - как говорится, далеко не улетишь!
        1. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 16:06
          ну правильно: сначала ремонтировали движки, теперь выпускают. Значит недалёк тот день когда за самолёты возьмутся.
          Молодцы что живы и работают.
          1. wladimirjankov Звание
            wladimirjankov
            0
            Сегодня, 16:25
            Значит недалёк тот день когда за самолёты возьмутся.

            Придется взяться, если так же бездарно будем терять эти самолеты, как на аэродроме в крыму недавно. Иначе, вообще можем остаться без основных носителей кинжалов.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 16:02
        Цитата: Eugen 62
        Возможно, на данный момент потребности в новых двигателях нет. Самолёты уже не выпускаются и существующих двигателей хватает с учётом их замены и кап. ремонта. Но, "случаи бывают разные" - как говорил поручик Ржевский.



        «Всего было изготовлено порядка 1500 двигателей Д-30Ф6. Имеющийся парк двигателей позволяет обеспечить истребители МиГ-31 этими двигателями в течение примерно 20−30 лет», — сказал А.Иноземцев, которого цитирует ИНТЕРФАКС-АВН.

        . Иноземцев отметил, что нет смысла тратить многие десятки миллиардов рублей для восстановления производства этих двигателей. Ранее сообщалось, что на сегодняшний день ремфонд насчитывает более 1200 двигателей Д-30Ф6. Подавляющее большинство из них находится еще в первой половине выработки ресурса.

        «Двигатель Д-30Ф6 не останется без изменений, есть программа его модернизации, в том числе и в части выхода на более высокие скорости», — сказал А.Иноземцев.


        https://sdelanounas.ru/blogs/56001/
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +3
      Сегодня, 15:35
      Цитата: dmi.pris1
      Они просто обязаны это сделать

      Будут средства от МО - они это сделают.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 15:36
        Облронку и так сейчас баблом заваливают-заливают...
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          -1
          Сегодня, 15:43
          Цитата: Nexcom
          Облронку и так сейчас баблом заваливают-заливают...

          Никто ее ничем не заливает. Военпреды режут по живому и сильно, поэтому предприятия, по ГОЗ работают близко к нулю по прибыли.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 15:45
            Да ладно. Знакомый там работает. ЗП отличные, всё что надо - нате вам пожалуйста. Мечта да и только. Работай нехочу.
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 16:04
              Цитата: Nexcom
              Да ладно. Знакомый там работает.

              Я на предприятиях, выполняющих ГОЗ работаю уже не первый год, уровень - директор по экономике и финансам. Поэтому знаю, о чем говорю
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 16:05
                Ну тогда мой знакомый меня дезинформирует тем что ему хорошо платят - получается так.
                1. tralflot1832 Звание
                  tralflot1832
                  0
                  Сегодня, 17:02
                  Дмитрий.Давайте не будем наезжать на Челябинца - опыт не пропьёщь.Так критикуекуемая им не сменяемость власти ему платит хорошее бабло,про 13 не говорю А сколько лет он здесь шифролвался? Вот на таких земля русская держится.
              2. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                +1
                Сегодня, 16:12
                А какая у вас зарплата ,расчехлитесь? 600 - 800 тысяч наверно в месяц.Я с частником работал на олимпиаде и это ещё дёшево. lol
                1. tralflot1832 Звание
                  tralflot1832
                  0
                  Сегодня, 16:40
                  Лишь бы не воровали.Должность опасная ,но профессионал всегда уйдёт от ответственности.
          2. VicktorVR Звание
            VicktorVR
            0
            Сегодня, 16:06
            Челябинску грех жаловаться :)
            1. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              0
              Сегодня, 16:48
              А как он жалуется на СССР,сегодня тяпница,можно человеку и простить.Но он сегодня расконовался в оппозиции.Но профессионал в военном и не только кораблестроении,я всегда говорил опыт не пропьёщь.Я рядовой инженер а разы ьольше сегодня получил ( баблоносных смс ок,в отличие от других)Наверно умный? Есть мальца..Берите пример с Аlex 777 человек не простой ,но за Родину в доску.Аlex 777 простите ,если что не так я сказал.
          3. sergey822 Звание
            sergey822
            -1
            Сегодня, 16:22
            не знаю как у Вас, а у нас на оборонном предприятие, такое ощущение, как будто деньги рекой текут, дороги асфальтируют, здания все ремонтируют, ЗП выросла минимум в 2 раза за последние два года, заявки от мастеров выполняются практически любые, в общем как то так
        2. Андрей Москвин Звание
          Андрей Москвин
          0
          Сегодня, 15:50
          Баблом заваливают себя некоторые чиновники от оборонки.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 15:53
            Не без этого - что есть то есть....
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 15:43
        Скорее всего имеется ввиду будет интерес со стороны МО РФ и технически возможен выпуск двигателя Д-30Ф6.А лучше сразу более экономичного Д-30Ф-6М( двигатель для МиГ-31М).Так американский журнал о военной технике «Military Watch Magazine» подготовил топ-5 самолётов-истребителей с самыми лучшими и мощными двигателями в мире. Лидер рейтинга Д-30Ф-6М по мощности, его тяга составляет 195 кН. Д-30Ф-6М был собран на базе Д-30Ф-6 с тягой в 152 кН, который и сейчас работает на МиГ-31.
        Экономичный Д-30Ф-6М должен был быть установлен на МиГ-31М, этот новый истребитель должен был поступить на вооружение Союза в начале 1990-х годов.
        Планам авиаконструкторов помешал распад СССР. Перехватчик и его двигатель были полностью готовы к выпуску к 1994 году, но серийное производство его в России было на тот момент невозможным.
        При этом АЛ-51Ф слабее, чем Д-30Ф6-М

        Хотелось бы верить что на Миг-41 будет именно Д-30Ф6-М.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 15:54
          В продолжении поста.
          Усовершенствованный и более экономичный двигатель Д-30Ф-6М, разработанный для МиГ-31М, был гораздо экономичнее и на 28% мощнее своего предшественника (двигателя Д-30Ф6 ) . Его тяга достигала 195 кН.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 15:30
    А сами перехватчики?? Их не так то много и осталось после того как часть переделали в носителей Кинжала....
    И заменить уникальную машину нечем.... А ресурс - уходит....

    Готовность - это хорошо. Но готовность не равно уже восстановили производство...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 15:33
      Опять всё в будующем времени.
      Надо меньше болтать, а больше делать.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 15:34
        Чинушам это нашим скажите - они там больше заняты как что назвать по скрепному чем ускорить реальные работы. Сдвиги вправо постоянно.
    2. U-58 Звание
      U-58
      0
      Сегодня, 15:36
      Надо бы. Подтянуть производство авионики, нержавейки и титана для фюзеляжа и плоскостей.
      Прочее тем более посильно.
      Но концептуально считается (разумеется, фирмой Су), что аппарат морально устарел и его уже скоро следует заменить на поделки с логотипом Су
      1. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        0
        Сегодня, 16:22
        Опыт использования в СВО показал что МиГ-31 самый результативный самолёт в ВКС.
    3. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 15:36
      Цитата: Nexcom
      А сами перехватчики??

      Обещали МиГ-41. Если с ним будет как с ПАК ДА...
      Но вообще - вряд ли. У 31-го корпус ЕМНИП титановый, делать такие архидорого. А вот взять их с хранения и нафаршировать по новой - это да, смысл в этом есть.
      1. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 15:57
        Мы титаном торгуем излишним, наверное.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 16:01
          Цитата: Андрей Москвин
          Мы титаном торгуем излишним, наверное

          То, что мы торгуем титаном не делает его дешевле ни для производителя МиГ-31 ни для МО
          1. Андрей Москвин Звание
            Андрей Москвин
            0
            Сегодня, 16:04
            Видимо, надо национализировать производство стратегического металла...
      2. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 16:28
        У 31-го корпус ЕМНИП титановый,

        Там немного титана . Нержавейка 50% и дюраль треть по весу . Сварка точечная вместо клёпки в основном . В большинстве бабёнки станочницами были . Мужики всё больше на ЛИС и в начальниках . Ну , ремонтники ещё.
        Как сейчас с заводом , не знаю . Самолёт в небе над ним года три назад видел . Значит , живой ещё.
    4. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      0
      Сегодня, 16:32
      Цитата: Nexcom
      А сами перехватчики?? Их не так то много и осталось...
      А ресурс - уходит...

      Эти самолеты частично из Титана, поэтому и износ у них меньше, если конечно не гонять постоянно на самой быстрой скорости.
  3. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 15:32
    Просто контроль над кд со звездочкой и моб резерв.
    Пяьилетку за 4 годана пермских моторах!!!
    А автоваз и камаз за 3 года слабо?
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 15:45
    Цитата: Андрей из Челябинска
    У 31-го корпус ЕМНИП титановый,

    "Планер изготовлен на 50% из стали, на 16% из титана, на 33% из алюминиевых сплавов, 1% конструкций приходится на другие материалы".
    "Страж российского неба"
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    Выпускается Кировским обществом любителей военной техники и моделизма
    Составитель: Никольский М.
    2000
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:46
    Компания «ОДК - Пермские моторы» сообщила о готовности восстановить производство двигателей Д-30Ф6 для МиГ-31
    Понятно, для летающей техники необходимость замены двигателей возникнет обязательно ... а дальше???
    Понятно, что секрет, но так, как предположение ... есть годные планеры без движков?
    1. U-58 Звание
      U-58
      -1
      Сегодня, 15:54
      А дальше?
      И вот эта ворона
      Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
      А может быть корова
      Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
      А может , бегемот
      Как что-то запоет..
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 16:19
      Как правило, планеры живут намного дольше. Переживают несколько моторов.
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 15:50
    Всем интересующимся настоятельно рекомендую к прочтению:
    Валерий Георгиевич Августинович
    "Битва за скорость. Великая война авиамоторов"
    Если по теме статьи - глава: "Мотор для перехватчика".
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 15:52
    Цитата: rocket757
    есть годные планеры без движков?

    Как правило, ресурс планёра существенно превышает ресурс двигателя.
  8. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 16:00
    В Перми готовы к запуску производства ключевых систем и агрегатов двигателей Д-30Ф6

    Предприятие готово при необходимости восстановить производство систем двигателя Д-30Ф6

    Почему не целиком всего двигателя? Может при Белоусове деньги наконец станут идти куда надо.
  9. Виталий Койсин Звание
    Виталий Койсин
    -1
    Сегодня, 16:18
    "Ничего сложного в решении этой задачи я не вижу"... ну кроме того, что у нас в целом крайне сложная ситуация с созданием новых авиационных двигателей. Даже на уже запланированное производство не хватает специалистов и мощностей, сдача от года в год переносится "вправо". И тут снова бодрые мечты: "А, ещё один тип двигателя... да без проблем сделаем, уже готовы"!
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 16:18
    Было бы неплохо, что бы не восстановили, а выдали "на гора" модернизированный движок, более мощный, экономичный, лёгкий.