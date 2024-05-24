Советник главы ДНР: ВСУ готовят контрнаступление на Харьковском направлении
Наступательная операция ВС РФ на севере Харьковской области вызвала серьезное замешательство не только в командовании ВСУ, но и среди западных партнеров Киева. При этом многие эксперты назвали продвижение российской армии на данном направлении самым стремительным, не считая события начала СВО.
Между тем сегодня в Генштабе ВСУ и на Банковой заявляют о том, что ситуация хоть и остается сложной, но уже контролируемая.
В свою очередь, в Донецкой Народной Республике считают, что украинские войска могут готовить контрнаступление на Харьковском направлении. Такое мнение в эфире «Первого канала» высказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Со слов чиновника, за последнее время ВСУ перебросили из оккупированной ими части Донецкой республики на Харьковское направление уже несколько бригад. При этом он отметил, что последние настолько «потрепанные», что их уже нельзя назвать мотострелковыми. Из техники в этих подразделениях есть только транспорт для переброски личного состава. Таким образом, как выразился Кимаковский, это уже скорее пехотные бригады.
Стоит напомнить, что в самом начале наступления наших военных в Харьковской области некоторые эксперты заявляли о намерении командования ВС РФ таким маневром оттянуть часть сил противника из ДНР, где после падения Авдеевского укрепрайона продолжается освобождение территории республики от украинской оккупации. Если это действительно так, то, исходя из вышеупомянутого заявления, можно сделать вывод, что план удался.
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