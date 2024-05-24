Советник главы ДНР: ВСУ готовят контрнаступление на Харьковском направлении

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Советник главы ДНР: ВСУ готовят контрнаступление на Харьковском направлении

Наступательная операция ВС РФ на севере Харьковской области вызвала серьезное замешательство не только в командовании ВСУ, но и среди западных партнеров Киева. При этом многие эксперты назвали продвижение российской армии на данном направлении самым стремительным, не считая события начала СВО.

Между тем сегодня в Генштабе ВСУ и на Банковой заявляют о том, что ситуация хоть и остается сложной, но уже контролируемая.



В свою очередь, в Донецкой Народной Республике считают, что украинские войска могут готовить контрнаступление на Харьковском направлении. Такое мнение в эфире «Первого канала» высказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Со слов чиновника, за последнее время ВСУ перебросили из оккупированной ими части Донецкой республики на Харьковское направление уже несколько бригад. При этом он отметил, что последние настолько «потрепанные», что их уже нельзя назвать мотострелковыми. Из техники в этих подразделениях есть только транспорт для переброски личного состава. Таким образом, как выразился Кимаковский, это уже скорее пехотные бригады.

Стоит напомнить, что в самом начале наступления наших военных в Харьковской области некоторые эксперты заявляли о намерении командования ВС РФ таким маневром оттянуть часть сил противника из ДНР, где после падения Авдеевского укрепрайона продолжается освобождение территории республики от украинской оккупации. Если это действительно так, то, исходя из вышеупомянутого заявления, можно сделать вывод, что план удался.
21 комментарий
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:11
    Создать локальный перевес сил и средств, хот и затратно, но возможно ...
    Чего они смогут этим добиться, это вопрос?
    В общем, пока не случится, ничего понятно не станет.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 16:24
      Чтобы локального перевеса не возникло , принимаются меры по уничтожению резервов ВСУ в местах разгрузки воинских эшелонов. Только за вчера в Харьковской области был уничтожен воинский эшелон в момент разрузки и отдельно железнодорожные платформы с танками на них.( порядка 10 ед.) Так понимаю , что бить по этим подходящим резервам надо в режиме 24/7
      1. Владимир_Д Звание
        Владимир_Д
        0
        Сегодня, 16:57
        Это очень серьезная и скрупулезная работа разведки, военных, прочих спецслужб. Сомневаюсь что такое взаимодействие налажено, еще очень много очковтирательства и преступной халатности в Минобороны.
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 17:00
        Олег, они с Купянска подтянули резервы, это совсем не там где Харьков...
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 16:59
      Они готовят фланговый удар из района Белого Колодезя, я вчера тут этот момент разбирал. Собрали там довольно прилично сил. Там река им в помощь сейчас...
      Из радостного, им эта передислокация очень дорого обошлась. Трупы потом посчитают, но там и техники немерено размотали хохлу - танки, РСЗО, ПВО, транспорт...
    3. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 17:15
      Не верю я, что будет контрнахрюк.
      Для контрнахрюка у нацистов нету техники.
  2. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Сегодня, 16:12
    Если удастся разбить собранный для контрнахрюка кулак то это может стать началом конца свинячьего войска. От таких ударов трудно оправиться.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 17:03
      Там план не Харьков брать, а взять Белый Колодезь и зайти в тыл Купянской группировке. Это будет удар похлеще взятия Артемовска.
  3. Грица Звание
    Грица
    +2
    Сегодня, 16:13
    План у нашего руководства, действительно, беспроигрышный. Если получится до самого Харькова дойти иди даже его охватить - то можно сказать, что так и было задумано. Если хох-лы остановят на берегу р. Волчьей и атака захлебнется (как сейчас) - то так же можно сказать, что так и было задумано.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 16:23
      Ну как и у xoxлов, собственно. Если опять с контрнахрюком облажаются и покатятся назад, то скажут что замедлили наступление РФ и так было задумано и всё по плану.
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 16:39
      Гадать о планах нашего руководства я бы не стал. Под любой сценарий событии можно постфактум сказать, что именно таков был план, ели план предварительно не был озвучен. Мое же внимание привлек тот факт, то на территории братской Белоруссии в одно и то же время в одном и том же месте собрались три человека (Путин, Лукашенко, и, не поверите, вынутый из какого--то забытого чулана, Янукович!!!, причем прилетел не абы как, а на личном? самолете!!). К чему бы это. Я ИМХО связываю с тем, что у нынешнего президента Украины 20 августа истек срок годности. Путин не понимает с кем теперь (вдруг придется)) вести дела на Украине (а мало ли, а вдруг). Для этой цели и Янукович пригодился, всегда говорил ничего нельзя выбрасывать . Понятно, что этого персонажа никуда не пустят дальше его домика в Ростове. Но для того чтобы отразить инсинуации Запада с планом Зеленского, и Янукович сгодится, типа того -- у нас теперь Виктор Федорович президент.
      1. Фактор Звание
        Фактор
        0
        Сегодня, 17:05
        И не только Януковича подкладывают для Киева.
        23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подтвердил планы обсудить с Президентом Беларуси Александром Лукашенко учения по применению нестратегического ядерного оружия. Об этом он заявил на встрече с главой белорусского государства после прилета в Минск, передает корреспондент БЕЛТА.
  4. Victal Звание
    Victal
    +1
    Сегодня, 16:15
    Посмотрим, сможет ли Украина повторить успех прошлого контраступа
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 16:49
      Цитата: Victal
      сможет ли Украина повторить успех прошлого контраступа

      Вряд ли – просто уже нет столько народа и техники для утилизации.
  5. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 16:18
    "Шо, опять?" (с) Жил был пес.
  6. Xenofont Звание
    Xenofont
    -1
    Сегодня, 16:24
    Если Генштаб не усилит это направление, то могут быть серьезные проблемы, ибо какелы массой могут задавить. А есть инфа, что у нас в наличии целые незадействованные армии в достаточной близости от бывшей границы.
  7. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Сегодня, 16:42
    Логично. Честно говоря удивлен что до сих пор не начали.
    1. spirit Звание
      spirit
      0
      Сегодня, 16:56
      Логично. Честно говоря удивлен что до сих пор не начали.

      Как раз таки это безумие с их стороны.И заключается это в том что Американцы до сих пор не дают бить по нашей территории своим оружием.А это значит что химарсами и прочими ракетами бить по тылам и приграничным арт установкам они ими не смогут.А вот если наши углубляться км так на 30 ,вот только тогда можно проводить удар с их стороны.
  8. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 16:45
    Такое уже было, когда начиналось СВО. Янукович сидел в Минске и ждал, когда его вернут в Киев на свое законное место президента уКраины. Клоун Зеленский уже не легитимный президент.

    Но в прошлый раз что-то пошло не так. Не дожали Киев, согласились на стамбульскую лабуду. Обманулись.

    Смотрим за событиями сегодня.

    В аэропорт Гомеля прибыл самолет экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил ряд СМИ.

    Сообщается, что «в 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)». Последний раз данное воздушное судно совершало посадку на территории Белоруссии в начале марта 2022 года.

    Напомним, 23—24 мая в Минске проходит встреча президентов Белоруссии и России. Кроме того, в белорусскую столицу прибыл и министр обороны РФ Андрей Белоусов.


    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/05/24/smi-samolet-viktora-yanukovicha-prizemlilsya-v-belorussii
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 17:07
      Ставить на труса и вора януковича - большая глупость. Он опять всех сдаст и продаст. Уж лучше Азаров или кум Медведчук или вообще О.Царев. Все равно у всех их вместе взятых рейтинг наверное 30%.
  9. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 16:47
    в Генштабе ВСУ и на Банковой заявляют о том, что ситуация хоть и остается сложной, но уже контролируемая

    Может, не уже, а пока ещё?