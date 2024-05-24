Украинский депутат: ВС РФ и РБ могут открыть второй фронт со стороны Белоруссии
Депутат украинского парламента Евгений Шевченко выразил опасения, что ВС РФ и РБ могут открыть второй фронт со стороны Белоруссии. Опасения украинского парламентария основываются на том, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прилетели главы Минобороны и МИД РФ.
Шевченко, весной 2021 года летавший в Минск в попытках наладить заметно охладевшие к тому времени украинско-белорусские отношения, отметил, что не хочет нагнетать и без этого напряженную обстановку, однако не исключает начала новой стадии вооруженного конфликта вследствие открытия второго фронта со стороны Белоруссии.
Украинские источники, в свою очередь, предполагают, что слухи о возможном вступлении Минска в украинский кризис или предоставлении белорусской территории для наступления ВС РФ в северных регионах Украины являются следствием проводимой Кремлем информационной спецоперации, цель которой состоит в том, чтобы вынудить Киев держать на границе с Белоруссией крупную военную группировку.
В настоящее время какие-либо признаки подготовки ударной группировки для гипотетического открытия Белорусского фронта отсутствуют, однако, несмотря на это Киев опасается, что, учитывая текущее состояние украинской армии, подобный шаг может вызвать близкие к критическим последствия для ВСУ.
Между тем, ряд украинских Telegam-каналов предполагает, что в Минске проходит трехсторонняя встреча между лидерами России, Белоруссии и Украины, на которой в качестве «украинского президента» принимает участие Виктор Янукович, де-юре не утративший легитимность после госпереворота, в отличие от узурпировавшего власть главы киевского режима Владимира Зеленского.
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