Украинский депутат: ВС РФ и РБ могут открыть второй фронт со стороны Белоруссии

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Украинский депутат: ВС РФ и РБ могут открыть второй фронт со стороны Белоруссии

Депутат украинского парламента Евгений Шевченко выразил опасения, что ВС РФ и РБ могут открыть второй фронт со стороны Белоруссии. Опасения украинского парламентария основываются на том, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прилетели главы Минобороны и МИД РФ.

Шевченко, весной 2021 года летавший в Минск в попытках наладить заметно охладевшие к тому времени украинско-белорусские отношения, отметил, что не хочет нагнетать и без этого напряженную обстановку, однако не исключает начала новой стадии вооруженного конфликта вследствие открытия второго фронта со стороны Белоруссии.



Украинские источники, в свою очередь, предполагают, что слухи о возможном вступлении Минска в украинский кризис или предоставлении белорусской территории для наступления ВС РФ в северных регионах Украины являются следствием проводимой Кремлем информационной спецоперации, цель которой состоит в том, чтобы вынудить Киев держать на границе с Белоруссией крупную военную группировку.

В настоящее время какие-либо признаки подготовки ударной группировки для гипотетического открытия Белорусского фронта отсутствуют, однако, несмотря на это Киев опасается, что, учитывая текущее состояние украинской армии, подобный шаг может вызвать близкие к критическим последствия для ВСУ.

Между тем, ряд украинских Telegam-каналов предполагает, что в Минске проходит трехсторонняя встреча между лидерами России, Белоруссии и Украины, на которой в качестве «украинского президента» принимает участие Виктор Янукович, де-юре не утративший легитимность после госпереворота, в отличие от узурпировавшего власть главы киевского режима Владимира Зеленского.
15 комментариев
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  1. Zhan Звание
    Zhan
    0
    Сегодня, 16:45
    Между тем, ряд украинских Telegam-каналов предполагает, что в Минске проходит трехсторонняя встреча между лидерами России, Белоруссии и Украины, на которой в качестве «украинского президента» принимает участие Виктор Янукович, де-юре не утративший легитимность после госпереворота


    Янукович ? Я вас умоляю, это уже политический труп...

    Депутат украинского парламента Евгений Шевченко выразил опасения, что ВС РФ и РБ могут открыть второй фронт со стороны Белоруссии.


    Пускай не пукают..=)) Со стороны границы Польши, очень нехорошие новости приходят.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 16:53
      Цитата: Zhan
      Янукович ? Я вас умоляю, это уже политический труп...

      no Иные трупы поживей здоровых будут! В кресле сидеть в тёмных очках и головой через верёвочку кивать вполне сойдёт. Главное он - легитимен и признан, в изгнании. А что воняет так флакон духов вылить и делов то, и вообще нечего принюхиваться, сидит себе и сидит, кивает...
  2. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 16:47
    Украинский депутат: ВС РФ и РБ могут открыть второй фронт со стороны Белоруссии

    Не дрейфь, подсвинок! Не время ещё да и задачи у Батьки другие, при е балтов в узде держать с поленьями, чтоб чего не выкинули. Ну а как замес пойдёт то выхватят все, не зря столько времени Белорусскую группу войск пестуют и вооружают. Вон, как раз сегодня, Мужчины всё и обсудят в баньке, под зубровочку, по какому рецепту свинину готовить будем... drinks
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 17:18
      Мы для начала можем через Сумы ударить, вот тогда будет хохлу очень тяжко! А для второго фронта надо еще минимум 800 000 штыков собрать, это точно не в этом году произойдет...
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +5
    Сегодня, 16:48
    Учитывая авторитет Януковича на Украине, ему бы сидеть в Ростове,и не рыпаться. Сам себя в угол загнал,предал народ и удрал. А мог бы возглавить юг и восток и бороться с майданутыми.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 16:57
      Мог бы. И народ был за него. Теперь его презирают за трусость.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 16:48
    Так вроде ляхи обещали напасть на Белоруссию если она вступит в войну! Или я что то путаю?
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 16:52
    ВС РФ и РБ могут открыть второй фронт со стороны Белоруссии

    Сложно поверить, чтобы Лукашенко так подставился. Он даже Крым до сих пор не признал.
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 16:58
      Точно так. Никогда батько не ввяжется в войну эту только если на Белоруссию не нападут. Ну или на РФ
  6. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 16:55
    Как будто это что-то плохое. Отлично если откроют.
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 16:59
      Не откроют. Лукашенко не из того теста слеплен
  7. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 16:55
    .... И стрелы мадьяра...
    Венгры могут перекрыть захватить закарп обл. Там и словаки, чтоб не опозорится прибегут.
    А римляне? Только пмр тормознет.
    И правительство с кыеву поплывут на бэк в туречину.
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 16:56
    Когда Путин полетит с этой же командой министров и вице- премьеров в КНДР , Шевченко будет рассказывать про третий фронт и 18923561130000 снарядов от Ким Чен Ина . Какие же балаболы , эти украинские депутаты. Да и про Януковича пусть не забудет, следом полетит на своем самолете в Пхеньян . Как были клоунами во главе с зеленым наркоманом, так ими и остались.
  9. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 17:04
    Another front we be opened if NATO send special forces, that's a signal to the West....
  10. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 17:06
    Виктор Янукович, де-юре не утративший легитимность после госпереворота
    Что Янукович, что Медведчук - это сбитые летчики и, думаю, никому не интересны. Хотя, с другой стороны, при Януковиче жили спокойно, газ был дешевый..., но, с третьей стороны, "святой безвиз" закончится.. В общем, Янукович может быть какой-то надеждой для украинцев и раздражителем для Зеленского.