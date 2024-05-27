Франция испытывает ядерную крылатую ракету ASMPA-R
Испытательный запуск модернизированной ракеты ASMP-A / ASMPA-R в 2020 г. Фото Минобороны Франции
Используя имеющиеся возможности, Франция старается развивать свои ядерные силы. В недавнем прошлом французская промышленность провела очередную модернизацию крылатой ракеты воздушного базирования ASMP, и теперь проводятся ее испытания. На днях состоялся очередной тестовый запуск, в ходе которого не только подтвердили технические характеристики, но и отработали вопросы боевого применения.
Практическое применение
13 мая во Франции стартовали крупные и длительные учения вооруженных сил Durandal. В течение месяца части и подразделения ряда родов войск будут демонстрировать свои навыки, отрабатывать выполнение различных задач и применять имеющееся вооружение. Кроме того, как оказалось, в рамках этих маневров решили проверить и совершенно новое оружие особой категории.
22 мая французское министерство вооруженных сил сообщило, что в ходе учений «Дюрандаль» проведен учебный запуск модернизированной крылатой ракеты воздушного базирования ASMPA-R. Этот пуск назван первым оценочным в рамках программы испытаний. Ракета впервые применялась в условиях полномасштабных учений с имитацией эксплуатации в войсках и полноценного боевого применения.
Носителем ракеты ASMPA-R стал истребитель-бомбардировщик Dassault Rafale одной из строевых частей. План учений предусматривал демонстрацию боевого радиуса системы в составе самолета и ракеты, для чего понадобилась помощь заправщика A330 Phénix. При этом дальность полета к рубежу пуска не сообщается.
Макет изделия ASMP-A. Фото Wikimedia Commons
Самолет-носитель сбросил ракету над одним из полигонов на территории Франции. Изделие прошло по заданному маршруту и поразило намеченную цель на другом полигоне. По очевидным причинам, ракета несла инертную боевую часть вместо штатной ядерной. Полет КРВБ ASMPA-R отслеживался радиолокационными системами и прошел по плану.
Министерство вооруженных сил дало положительную оценку проведенному испытанию. Модернизированная ракета и сопутствующие системы подтвердили соответствие требованиям заказчика. Это позволяет продолжать испытания и подготовку КРВБ к полноценному принятию на вооружение и включению в ядерные силы.
Последовательная модернизация
Первый вариант «ракеты средней дальности «воздух-земля» Air-Sol Moyenne Portée (ASMP) разрабатывался на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов компанией Aérospatiale. Задачей проекта было создание КРВБ для боевых самолетов разных типов, способной доставлять ядерный боезаряд на дальность в сотни километров. Такое оружие рассматривалось как «предстратегическое» – его планировалось применять в качестве последней меры перед полноценным ракетно-ядерным ударом с применением баллистических ракет наземных комплексов и подлодок.
Ракета ASMP была принята на вооружение ВВС и ВМС Франции в мае 1986 г. Носителями этого оружия стали стратегический бомбардировщик Mirage IV, истребитель Mirage 2000 и палубный штурмовик Super Étendard. Позже к ним присоединился перспективный истребитель Rafale. Для применения ядерных ракет самолеты имели доработанную систему управления оружием.
Истребитель-бомбардировщик Rafale со смешанным боекомплектом. Под фюзеляжем подвешена ракета ASMP-A. Фото MBDA Systems
Такой парк носителей сохранялся до середины девяностых годов, когда ВВС начали выводить из боевого состава бомбардировщики Mirage IV. Самолеты Mirage 2000 и Super Étendard оставались на службе до середины десятых. К настоящему времени из всех носителей ASMP в строю остался только «Рафаль».
Ввиду особой роли ракеты ASMP не предназначались для массового производства и применения. Их серийный выпуск продолжался до 1991 г., и к этому времени изготовили всего 90 ракет и 80 специальных БЧ. Часть ракет в дальнейшем использовали для учебных пусков и подготовки личного состава.
В 1997 г. началась разработка улучшенной версии ракеты ASMP-A (Amélioré). Этот проект предусматривал ряд доработок конструкции для увеличения дальности полета. Кроме того, внедрили улучшенную боевую часть. В силу разных причин, работы по ASMP-A серьезно затянулись. Ракету приняли на вооружение только в 2009 г., и вскоре развернули в войсках.
Серийное производство ASMP-A было налажено компанией MBDA, к которой после всех преобразований перешел этот проект. За несколько лет для ВВС и ВМС изготовили всего 54 новые ракеты. Они поступили на вооружение двух эскадрилий, оснащенных самолетами Mirage 2000 и Rafale.
В 2016 г. стартовал проект ASMPA-R, направленный на общее обновление конструкции и продление сроков эксплуатации ракет. При этом существенное изменение тактико-технических характеристик не планировалось. Согласно первоначальным планам, первые обновленные КРВБ должны были поступить в войска в 2023 г. Предполагалось, что они смогут оставаться на службе до 2030-35 гг.
Палубный истребитель Rafale-M с ракетой ASMP-A на палубе авианосца Charles de Gaulle. Фото Минобороны Франции
Первый испытательный пуск обновленной ASMPA-R состоялся в конце 2020 г. Еще несколько тестов провели в 2021 и 2022 гг. Каждый раз сообщалось об успешном выполнении поставленных задач, но в целом проект выбился из графика. Принять ракету на вооружение в 2023 г. не успели. К настоящему времени успели дойти только до войсковых испытаний и продемонстрировать применение изделия строевой частью.
Впрочем, министерство вооруженных сил сохраняет оптимизм. Оно рассчитывает, что текущие мероприятия завершатся в ближайшее время, и изделие ASMPA-R поступит на вооружение, заменив предыдущие модификации. Его собираются эксплуатировать в течение следующего десятилетия или более, до появления «предстратегической» КРВБ следующего поколения. Проектирование такого изделия началось лишь недавно, и до замены имеющихся ракет семейства ASMP еще далеко.
Технические особенности
Изделие ASMPA-R представляет собой сверхзвуковую крылатую ракету, предназначенную для самолетов-носителей разных классов и способную доставлять к удаленным целям ядерную боевую часть. Она рассматривается в качестве одного из средств стратегического сдерживания и в этом качестве дополняет баллистические ракеты подводных лодок.
ASMPA-R имеет удлиненный фюзеляж с оживальным головным обтекателем. В центральной части фюзеляж расширяется за счет воздухозаборников и каналов для подвода воздуха к двигателю. В хвосте имеется набор крыльев небольшого размаха и рули. Общая длина ракеты – 5,4 м при диаметре цилиндрической части корпуса 380 мм. Стартовая масса – 860 кг.
Rafale-M с ASMP-A взлетает с авианосца. Фото Dassault Aviation
Все ракеты сери ASMP комплектуются прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Атмосферный воздух подается к двигателю при помощи двух заборных устройств ковшового типа. Двигатель использует жидкое топливо и создает высокую тягу, достаточную для достижения скоростей до 3 М. Дальность полета в модификациях ASMP-A и ASMPA-R доведена до 500 км. ПВРД дополнен стартовым твердотопливным двигателем. После сброса ракеты он обеспечивает первоначальный разгон до скоростей включения ПВРД и затем сбрасывается.
Ракета оснащена автопилотом, использующим инерциальную и спутниковую навигацию. Полет выполняется по заранее заложенной программе к цели с указанными координатами. Связь с носителем после пуска отсутствует, и перенацеливание в полете невозможно.
Для ракеты ASMP в середине восьмидесятых была разработана компактная и легкая термоядерная БЧ типа TN 81. Такое изделие имело переменную мощность взрыва в пределах 100-300 кт. В проекте ASMP-A внедрили новый боезаряд TNA (Tête Nucléaire Aéroportée) постоянной мощности 300 кт. Сообщалось, что последняя модернизация ASMPA-R так же предусматривает замену боевой части, но ее параметры останутся на уровне актуальных изделий.
Планы развития
Ядерные силы Франции имеют ограниченные размеры и не отличаются широкой номенклатурой специальных боезарядов и их носителей. Кроме того, один из ключевых компонентов этой системы в виде ракеты ASMP-A не отличается новизной. Базовая конструкция была создана 40 лет назад, а последняя модернизация проводилась в двухтысячных годах. В связи с этим появление и реализация проекта ASMPA-R является логичным и ожидаемым решение.
Новая модификация ASMP-A создавалась с 2016 г. и еще несколько лет назад дошла до летных испытаний. Однако только сейчас такую ракету опробовали в условиях учений, приближенных к реальному боевому применению. В целом речь идет о некотором отставании от графика, но министерство вооруженных сил Франции рассматривает ситуацию с оптимизмом и рассчитывает на скорое принятие ASMPA-R на вооружение.
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