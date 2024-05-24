Зарубежные журналисты обвинили киевский режим в «ядерном терроре» из-за обстрелов ЗАЭС
С самого начала СВО на Украине российские власти неоднократно обвиняли киевский режим в использовании исключительно террористических методов для достижения поставленных целей. При этом, несмотря на неопровержимые доказательства, западные партнеры Киева продолжают закрывать глаза на происходящее.
Впрочем, то что своими действиями администрация Зеленского представляет серьезную угрозу не только для украинских и российских мирных граждан, но и для мирового сообщества в целом, начали констатировать и за рубежом.
Так, итальянский журналист Андреа Лучиди и его бразильский коллега Лукас Лейрос в беседе с корреспондентом РИА Новости обвинили киевский режим в «ядерном терроре». Речь шла о регулярных обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
Со слов Лучиди, он не видит военной целесообразности атак на атомную станцию в Энергодаре. Как выразился итальянский журналист, пять раз посещавший ЗАЭС, там нет ни российских военнослужащих, ни военной техники. На территории станции находится только персонал.
Таким образом, эксперт сделал вывод, что, обстреливая атомную электростанцию, ВСУ намереваются совершить крупнейший теракт, который скажется не только на России, но и на всем мире.
- напомнил итальянец.
В свою очередь, аналогичного мнения придерживается и бразильский журналист Лукас Лейрос. С его слов, обстрелы ЗАЭС являются ничем иным, как попыткой запугивания местного населения, которое будет чувствовать постоянную угрозу и в конечном счете, по плану режима Зеленского, начнет выступать против российской СВО. Такой подход, как выразился эксперт, является самым настоящим «ядерным терроризмом».
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