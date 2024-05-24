Министр обороны РФ призвал принять дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства

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Министр обороны РФ призвал принять дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства

Вчера представительная российская делегация во главе с президентом РФ Владимиром Путиным прибыла с официальным визитом в Минск. Сегодня проходят переговоры лидеров Союзного государства и другие двусторонние встречи. Как накануне рассказал белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой, в программе визита среди других вопросов будет и обсуждение предстоящих учений с нестратегическим ядерным оружием.

В частности, недавно ставший министром обороны России Андрей Белоусов, для которого эта поездка стала первым зарубежным визитом на новом посту, сегодня встретился со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. Главы военных ведомств двух стран обсудили укрепление стратегического партнерства в сфере безопасности.



Это особенно важно в очень сложных условиях военно-политической обстановки, складывающейся вокруг наших государств

— приводит слова главы Минобороны Республики Беларусь пресс-служба военного ведомства РБ.



Министр обороны РФ отметил, что рад личному знакомству с главой военного ведомства Белоруссии, поблагодарив его за радушный прием и традиционное белорусское гостеприимство. В свою очередь, Хренин, открывая встречу, поздравил Андрея Белоусова с назначением на должность министра обороны России.

Переходя к вопросу двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, генерал-лейтенант Виктор Хренин подчеркнул, что оно является образцом выстраивания равноправного и взаимовыгодного союза для всего постсоветского пространства. В свою очередь, министр обороны РФ отметил, что Беларусь — верный союзник и надежный партнер России.

Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером. Сегодня как никогда необходимо наше тесное взаимодействие для своевременного реагирования на военно-политическую обстановку и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государств

— заявил Белоусов.



В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества с учетом текущей военно-политической обстановки.

3 комментария
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 17:15
    Что-то точно мутят... И мутят по-серьезному... Недаром в обеих странах министров обороны поменяли...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:17
    Смотрим на акции целюлёзно- бумажной промышленности стран НАТО.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:18
    «Принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государств» —

    — Пусть в Киеве перед "мирной конференцией" призадумаются ...