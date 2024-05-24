В течение недели войсками группировок «Север» и «Южная» освобождено четыре населённых пункта - Минобороны
ВС России продолжают уничтожать военные и инфраструктурные объекты Украины, за прошедшую неделю с 18 по 24 мая было нанесено 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по выявленным целям. Группировки войск продолжают наступление на своих направлениях, за неделю войсками группировок «Север» и «Южная» освобождено четыре населенных пункта.
Подразделения группировки «Север» в течение недели освободили населенный пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. Отражены 23 контратаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 1840 военнослужащих, шесть танков, восемь бронемашин, 40 автомобилей, четыре РСЗО «Град» и «Vampire», а также 37 орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины и отразив 15 контратак в районах Григоровка, Червоная Диброва, Нововодяное и Стельмаховка.
Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили Белогоровку, Клещеевку и Андреевку, продолжив продвигаться в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, отразив 41 контратаку в районах Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Очеретино, Архангельское и Соловьево.
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны, отразив девять контратак в районах Владимировка, Старомайорское и Урожайное. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесены поражения живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также бригады нацгвардии Украины.
Общие потери ВСУ по всему фронту, кроме северного направления, за неделю: по личному составу — 9365 человек убитыми и ранеными, в плен сдалось 67 украинских военных; по бронетехнике — 13 танков, 66 единиц бронетехники, включая бронемашины, БМП и БТР, 165 единиц различного автотранспорта; по артиллерии — 141 орудие полевой артиллерии всех типов, четыре РСЗО «Град» и 10 полевых складов боеприпасов.
Авиацией и средствами ПВО в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 ВС ВСУ, восемь крылатых ракет SCALP-EG, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб «Hammer», 13 противорадиолокационных ракет HARM, противокорабельная ракета «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS, «Vampire» и «Ольха», а также 356 беспилотных летательных аппаратов.
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