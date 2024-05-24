В течение недели войсками группировок «Север» и «Южная» освобождено четыре населённых пункта - Минобороны

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В течение недели войсками группировок «Север» и «Южная» освобождено четыре населённых пункта - Минобороны

ВС России продолжают уничтожать военные и инфраструктурные объекты Украины, за прошедшую неделю с 18 по 24 мая было нанесено 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по выявленным целям. Группировки войск продолжают наступление на своих направлениях, за неделю войсками группировок «Север» и «Южная» освобождено четыре населенных пункта.

Подразделения группировки «Север» в течение недели освободили населенный пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. Отражены 23 контратаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 1840 военнослужащих, шесть танков, восемь бронемашин, 40 автомобилей, четыре РСЗО «Град» и «Vampire», а также 37 орудий полевой артиллерии.



Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины и отразив 15 контратак в районах Григоровка, Червоная Диброва, Нововодяное и Стельмаховка.

Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили Белогоровку, Клещеевку и Андреевку, продолжив продвигаться в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, отразив 41 контратаку в районах Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Очеретино, Архангельское и Соловьево.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны, отразив девять контратак в районах Владимировка, Старомайорское и Урожайное. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесены поражения живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также бригады нацгвардии Украины.

Общие потери ВСУ по всему фронту, кроме северного направления, за неделю: по личному составу — 9365 человек убитыми и ранеными, в плен сдалось 67 украинских военных; по бронетехнике — 13 танков, 66 единиц бронетехники, включая бронемашины, БМП и БТР, 165 единиц различного автотранспорта; по артиллерии — 141 орудие полевой артиллерии всех типов, четыре РСЗО «Град» и 10 полевых складов боеприпасов.

Авиацией и средствами ПВО в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 ВС ВСУ, восемь крылатых ракет SCALP-EG, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб «Hammer», 13 противорадиолокационных ракет HARM, противокорабельная ракета «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS, «Vampire» и «Ольха», а также 356 беспилотных летательных аппаратов.
11 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -8
    Сегодня, 17:25
    Опять про пять деревень... Ну, когда уже скорректируют информационную политику?
    На Волчанск посмотрите, там от города одни руины остались... И так везде...
    1. Село Звание
      Село
      +4
      Сегодня, 17:38
      Волчанск посмотрите, там от города одни руины остались.

      Так епти, ну а как?
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -3
        Сегодня, 17:48
        Да вот, лучше бы не так... Но, пока можем только руинингом действовать...
        Так поржать:
        После потери десятка M1A1SA Abrams боевики 47-й отдельной мехбригады ВСУ все-таки решили позаимствовать чужие технические решения. И на танках заокеанского происхождения, которые до их реального участия в боях экипажи считали неуязвимыми, появились защитные "мангалы". Пока доставлено семь комплектов, вес каждого - 430 килограммов.
        украинцы матрасам танки апгрейдят)))
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 18:22
          Цитата: Михаил-Иванов
          лучше бы не так

          Имеете что-то предложить или так.. на вентилятор понабрасывать?
    2. Rage66 Звание
      Rage66
      0
      Сегодня, 19:12
      Не ной, чубатый.
      Вспомни про 8 лет обстрелов Донецка и "взрывы кондиционеров" hi
  2. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 17:36
    40 автомобилей, четыре РСЗО «Град» и «Vampire», а также 37 орудий полевой артиллерии

    Вот редиски
  3. ескела Звание
    ескела
    -3
    Сегодня, 17:36
    В одной из Империй прошлого это называлось " бои местного значения "
  4. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    -2
    Сегодня, 17:49
    До договорняка надо побольше захватить... Будет чем торговаться.
  5. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 18:01
    Цитата: Михаил-Иванов
    Опять про пять деревень... Ну, когда уже скорректируют информационную политику?
    На Волчанск посмотрите, там от города одни руины остались... И так везде...

    Это освобождение называется.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:22
    На освобождённых территориях остаются руины, это понятно. Противник упорный и не жалеет никого и никак...
    Вопрос, а когда это враг закончится??? Сложно сказать, представить, хотя понятно, они так долго держатся, сопротивляться не долны были, но увы, они такие какие они есть...
    Нам всем трудно сейчас, будет трудно и потом, вот только по другому теперь никак!!!
  7. Алексей G Звание
    Алексей G
    -1
    Сегодня, 18:33
    Подразделения группировки «Север» в течение недели освободили населенный пункт Старица Харьковской области

    Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины и отразив 15 контратак в районах Григоровка, Червоная Диброва, Нововодяное и Стельмаховка.

    Как то у Герасимова все воюют сами по себе. Такое впечатление, что общего плана вообще нет. Если провести стрелочки, то западные не наступают навстречу северным, а отражают удары с юга.
    Зачем тогда было всю зиму имитировать атаки на Купянск? Или мы запутавшийся сами, хотим запутать американцев?
    И я не понимаю зачем яростно захватывать Старицу если брать Харьков нечем, а слева оставлять недобитую группировку под Волчанском? Чтобы враг ударил нас оттуда и отрезал нас от границы??