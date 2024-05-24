«Оставили в СИЗО»: Адвокат опроверг появившиеся данные об изменении меры пресечения генералу Попову

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«Оставили в СИЗО»: Адвокат опроверг появившиеся данные об изменении меры пресечения генералу Попову

Суд все же отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения экс-командующему 58-й армией Ивану Попову, появившаяся ранее информация об отправке генерала под домашний арест оказалась недостоверной. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Генерал Попов останется в СИЗО, такое решение принял суд, рассмотрев ходатайство следствия об изменении меры пресечения. Ранее появившаяся информация оказалась преждевременной, все были уверены, что генерала отпустят, поэтому появились сообщения о его переводе под домашний арест. Однако суд посчитал, что при обвинении в мошенничестве на 130 млн рублей Попов должен находиться в СИЗО.



Суд не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда

— говорится в решении.

Как уже сообщалось, заседание проходило в закрытом формате, без прессы, поэтому подробности отсутствуют. Сам генерал отреагировал на решение суда фразой: «Бывало и хуже».

Накануне Следственный комитет заявил, что намерено ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования». Генерал Попов был арестован 17 мая и сразу же помещен в СИЗО.
19 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +10
    Сегодня, 18:04
    Ну и чудеса... Кто-то очень весомый добился такого решения...
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +10
      Сегодня, 18:13
      На первый взгляд планомерно портят карьеру боевому генералу которого многие поддерживают (и не только в военных кругах). what
      Посмотрим что из этого выйдет (кто прав и кто не прав).
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 18:56
        На первый взгляд планомерно портят карьеру боевому генералу которого многие поддерживают (и не только в военных кругах). what
        Посмотрим что из этого выйдет (кто прав и кто не прав).        - а боевые генералы не воруют? Прям совсем- совсем??
    2. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +2
      Сегодня, 18:32
      Ну, теперь только ждать, когда (если) тот, кто копал и копает под Попова, сам присядет.
    3. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 19:08
      Жалоба, которую сегодня рассматривал суд, была составлена защитой Попова и осталась без удовлетворения. Но это не значит, что генерал останется в СИЗО.

      27 мая ходатайство СК о смягчении меры пресечения Попову рассмотрит уже 235-й гарнизонный военный суд.
      СК сам выступил за смягчение...
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -14
    Сегодня, 18:13
    Справедливость восторжествовала. Пока.
  3. Юрий ЕВРАЗ Звание
    Юрий ЕВРАЗ
    +4
    Сегодня, 18:13
    А народ уже радоваться начал
  4. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    +5
    Сегодня, 18:13
    Позвонковый судья... Сначала дом.арест, потом позвонок и СИЗО. Независимая ветвь власти, независима в каждом своем решении...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -2
      Сегодня, 18:59
      Позвонковый судья... Сначала дом.арест, потом позвонок и СИЗО. Независимая ветвь власти, независима в каждом своем решении... ага-ага, всё непременно...
      Только вот трабл- суд был закрытый. То есть всё сообшившие ранее о дом аресте - НЕ присутствовали в зале суда. Это их домыслы и фантазии, иногда из пальца....
      В отличии от адвоката- который там был.
    2. hhurik Звание
      hhurik
      0
      Сегодня, 19:08
      В смысле - сначала? wink Это следствие жопой виляет, то одну меру пресечения избирает и ходатайствует, потом - ой, я передумала, давайте смягчим.
      Ты че, следователь и руководитель евонный, в сказку попал? Решение принято компетентными людьми, зайдешь через пару месяцев когда срок истечет - тогда и рассмотрим. Дело должно улежаться, а клиент - усидеться.
  5. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +9
    Сегодня, 18:14
    Есть мнение, что дело не в финансовых нарушениях... И все эти аресты имеют другую подоплёку...
  6. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +5
    Сегодня, 18:23
    Жалко, мы надеялись все. И вообще странный арест, надеемся что разберутся. Попов нужен армии, стране.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 18:23
    Интересный факт:
    11 июля 2023 года Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что Попов был отстранён от командования за требование о ротации вверенных ему частей. На докладе у начальника генштаба Валерия Герасимова он рассказал, что находящиеся на передовой подразделения нуждаются в ротации из-за больших потерь в Пологовском районе Запорожской области. В ответ на это Герасимов обвинил Попова в паникёрстве и шантаже. После этого Попов решил донести информацию уже до верховного главнокомандующего, Владимира Путина, после того как он это попытался сделать, его отстранили.

    И чего же нам ждать дальше? Полетит генерал на самолёте или поедет поездом?
  8. Фактор Звание
    Фактор
    +5
    Сегодня, 18:24
    Попов-это враг Герасимова, который ещё пока начальник Генштаба. Скорее всего идёт борьба, кому дальше возглавлять Генштаб. Это другие игры.
  9. костя1
    костя1
    -5
    Сегодня, 18:45
    Забавно-спереть сотни лярдов а потом сказать-а я домой хочу laughing
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 19:06
      Цитата: костя1
      Забавно-спереть сотни лярдов а потом сказать-а я домой хочу laughing

      О-о-о, уже не лимоны, а лярды костя1 нашел. Давай, костя1, копай дальше.
  10. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 18:57
    Очень интересная подача новостей на дзене. Заголовок кардинально отличается от текста. fool
    См. скриншот:
  11. Ivan F Звание
    Ivan F
    0
    Сегодня, 19:03
    Да, обвинение конечно странное. Видимо притянуть его вообще никак не получалось, поэтому и появилось это "дело о металлоломе".
  12. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 19:03
    Посвящается всем тем, кто углядел в назначении Белоусова некий ренессанс..
    Лично я конечно не знаком ,но наслышан-с . Судя по тому что слышал -последнее что Попов бы делал в реальности. Человека явно душат и порочат - были бы поумнее,скинули бы на менее безупречного человека. Надеюсь всё прояснится - и лучше рано,чем поздно.