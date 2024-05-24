Пресс-секретарь президента РФ сообщил о подготовке визита Владимира Путина в КНДР

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Пресс-секретарь президента РФ сообщил о подготовке визита Владимира Путина в КНДР

На фоне беспрецедентного западного давления Россия углубляет и расширяет существующие еще со времен СССР связи с государствами, которые давно противостоят англосаксонской гегемонии. Среди таковых, несомненно, Корейская Народно-Демократическая Республика, которая довольно успешно развивается, в том числе в части создания новых видов вооружений, под многолетними международными и односторонними санкциями.

Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке.



На встрече с Владимиром Путиным северокорейский лидер пригласил российского посетить КНДР с ответным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил тогда, что глава государства с благодарностью принял это приглашение. Это была первая встреча лидеров двух стран, до этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019 года.

На сегодняшнем брифинге Песков сообщил журналистам, что официальный визит президента России в КНДР уже запланирован, правда, сроки поездки он не назвал. В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.

Как известно, у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки

— сообщил спикер Кремля.

Между тем за стратегическим сближением Москвы и Пхеньяна с большим вниманием и нескрываемой озабоченностью следят на Западе. Американская коммерческая телекомпания NBC сообщает, что Путин посетит Северную Корею в ближайшие недели. Высокопоставленные американские чиновники сообщили телеканалу со ссылкой на предположения разведки США, что в ходе переговоров будет обсуждаться передача Россией Северной Корее технологий атомных подводных лодок и баллистических ракет в обмен на поставки боеприпасов.

Официальные лица США признали, что у них нет четкого понимания типов технологий, которые Россия уже поставляет КНДР. Что сказать, плохо работает хваленая американская разведка, оперирующая только домыслами и бездоказательными обвинениями.

Высококачественная техническая помощь России предоставляется в формах, которые действительно очень трудно отслеживать

— отметил высокопоставленный представитель администрации Белого дома.

Нет у Вашингтона и доказательств в постоянно предъявляемым Пхеньяну обвинениям в якобы имеющей место поставке боеприпасов для России, которые ВС РФ якобы используют в ходе конфликта на Украине. Впрочем, даже если это и так, то последнее, на что Москва и Пхеньян в этом вопросе будут реагировать, — это мнение США и всего так называемого коллективного Запада.
11 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 18:02
    Об этом давно говорили. Первый визит в Китай, второй в КНДР. Все же это наши реальные союзники...
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +3
      Сегодня, 18:13
      Цитата: Михаил-Иванов
      Об этом давно говорили. Первый визит в Китай, второй в КНДР. Все же это наши реальные союзники...

      Второй визит состоялся, но в Белоруссию. Сегодня ВВП с Лукашенко встречается.
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 18:40
      26-27 мая Путин приедет в Узбекистан. Ташкент готовится...
    3. Oscar Mike Звание
      Oscar Mike
      +1
      Сегодня, 19:04
      Цитата: Михаил-Иванов
      Об этом давно говорили. Первый визит в Китай, второй в КНДР. Все же это наши реальные союзники...

      Китай вам не друг. Китай никому не друг. Пора бы лаоваям это уже запомнить. Си спокойно сидит на двух стульях и по максимуму извлекает выгоду.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:16
    И что, нормальный/логичный ход.
    В мире большой политики игрунов, вроде как много, а по сути, серьёзных таких, важных/значимых, раз, два и обчелся... а уж тех, кто самостоятельно может решать, если не все, то по большей части, таких по пальцам пары рук пересчитать можно.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 18:26
    На фоне беспрецедентного западного давления Россия углубляет и расширяет существующие еще со времен СССР связи с государствами, которые давно противостоят англосаксонской гегемонии.

    В связи с этим не стоит ли России отозвать подписи из резолюций ООН, усугубляющих положение КНДР?
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 19:01
      В КНДР хорошие песчаные пляжи Восточно-Корейского залива, может туда пойдут пассажирские поезда со временем. winked
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 19:05
        Цитата: frruc
        В КНДР хорошие песчаные пляжи Восточно-Корейского залива, может туда пойдут пассажирские поезда со временем. winked

        Я с удовольствием поехал бы просто посмотреть. Можно было бы и искупаться...
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 19:07
          ROSS 42
          Я с удовольствием поехал бы просто посмотреть.

          Конечно, многие бы туда поехали. Это лучше чем обгорать и тратить деньги в Греции и Кипре.
  4. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 18:59
    Высококачественная техническая помощь России предоставляется в формах, которые действительно очень трудно отслеживать

    Просто там крысам некуда влезть... Поэтому и утечек нет yes
  5. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 19:09
    Цитата: ROSS 42
    не стоит ли России отозвать подписи из резолюций ООН

    Как то, последнее время , мало кто обращает внимание на эти резолюции. На первое место выходит право сильного.