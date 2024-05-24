Международный суд ООН обязал Израиль прекратить боевые действия на юге сектора Газа
Международный суд ООН в Гааге (не путать с МУС, действующим на основании Римского статута) принял решение, обязывающее Израиль прекратить свою военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Кроме того, суд постановил, что израильское правительство обязано обеспечить полную сохранность любых доказательств совершенного ЦАХАЛ геноцида на территории палестинского анклава и обеспечить беспрепятственный допуск в регион обладающих специальными полномочиями следователей.
Соответствующий вердикт был вынесен в связи с поданным в декабре прошлого года в Международный суд обращением Южноафриканской Республики (ЮАР), кроме того подавшей к Израилю иск в связи с нарушением Тель-Авивом положений одобренной в 1948 году международной Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. По этому обращению в январе текущего года судом было поддержано значительное количество запрошенных ЮАР мер, однако было отклонено требование немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа. Однако, согласно постановлению, Израиль обязали предоставить беспрепятственный доступ продовольствия в Газу, чтобы предотвратить начинавшийся там голод.
10 мая ЮАР вновь обратилась в суд ООН с призывом немедленно принять в отношении Израиля дополнительные чрезвычайные меры в связи с началом наземной операции ЦАХАЛ в Рафахе, которая, по оценке Претории, является последним шагом в уничтожении сектора Газа и его населения.
При этом стоит отметить, что хотя Международный суд ООН обладает некоторыми полномочиями на вынесение постановлений, касающихся прекращения боевых действий и иных мер, этот орган не располагает собственным исполнительным аппаратом, который мог бы обеспечить соблюдение выполнения вердиктов.
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