Международный суд ООН обязал Израиль прекратить боевые действия на юге сектора Газа

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Международный суд ООН обязал Израиль прекратить боевые действия на юге сектора Газа

Международный суд ООН в Гааге (не путать с МУС, действующим на основании Римского статута) принял решение, обязывающее Израиль прекратить свою военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Кроме того, суд постановил, что израильское правительство обязано обеспечить полную сохранность любых доказательств совершенного ЦАХАЛ геноцида на территории палестинского анклава и обеспечить беспрепятственный допуск в регион обладающих специальными полномочиями следователей.

Соответствующий вердикт был вынесен в связи с поданным в декабре прошлого года в Международный суд обращением Южноафриканской Республики (ЮАР), кроме того подавшей к Израилю иск в связи с нарушением Тель-Авивом положений одобренной в 1948 году международной Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. По этому обращению в январе текущего года судом было поддержано значительное количество запрошенных ЮАР мер, однако было отклонено требование немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа. Однако, согласно постановлению, Израиль обязали предоставить беспрепятственный доступ продовольствия в Газу, чтобы предотвратить начинавшийся там голод.



10 мая ЮАР вновь обратилась в суд ООН с призывом немедленно принять в отношении Израиля дополнительные чрезвычайные меры в связи с началом наземной операции ЦАХАЛ в Рафахе, которая, по оценке Претории, является последним шагом в уничтожении сектора Газа и его населения.

При этом стоит отметить, что хотя Международный суд ООН обладает некоторыми полномочиями на вынесение постановлений, касающихся прекращения боевых действий и иных мер, этот орган не располагает собственным исполнительным аппаратом, который мог бы обеспечить соблюдение выполнения вердиктов.
6 комментариев
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  1. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 18:27
    Международный суд ООН в Гааге ... принял решение, обязывающее Израиль прекратить свою военную операцию в Рафахе

    Израиль уже сказал: «Есть!» – и взял разбег от Дюка с низкого старта?
    Или показал суду ООН то, что обрезают на восьмой день от рождения?
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 18:33
      Израиль уже сказал: «Есть!» – и взял разбег от Дюка с низкого старта?

      Точно сказано Николай. Плевали они и на ООН и на его международный суд с высокой колокольни
  2. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 18:42
    Видать евреи побежали слушаться-этого тявканья? laughing
  3. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 18:44
    Что там у Крылова?
    ‘А Васька слушает да ест’ ))))


    Ах ты, обжора! ах, злодей! -
    Тут Ваську Повар укоряет,-
    Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
    (А Васька все-таки курчонка убирает.)
    Как! Быв честным Котом до этих пор,
    Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
    А ты... ахти, какой позор!
    Теперя все соседи скажут:
    "Кот Васька плут! Кот Васька вор!
    И Ваську-де, не только что в поварню,
    Пускать не надо и на двор,
    Как волка жадного в овчарню:
    Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
    А Васька слушает, да ест.
    Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
    Не находил конца нравоученью,
    Но что ж? Пока его он пел,
    Кот Васька все жаркое съел.
  4. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 18:59
    Где Израиль и где Гаага??? Может быть есть полиция ООН, которая наведет порядок в Газе??? Бла, бла,бла...
  5. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 19:00
    Международный суд обязал...... напрашивается вопрос: а то что????? Израиль всем составом арестуют????? Обьявят в розыск весь израиль?
    В данном случае было бы правильно обвинить Израиль в геноциде - но евреи они такие - они всегда невиновные и подвергаются понимаешь гонению - априори заранее они уже готовы обвинять всех кто на стороне Палестины.