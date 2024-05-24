Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. Вопрос, с кем вести переговоры на Украине, не праздный.

Россия не признает Зеленского президентом Украины, срок его полномочий закончен 20 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер в беседе с журналистами по итогам встречи с Александром Лукашенко, отвечая на вопрос о возможных российско-украинских переговорах, заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась и он больше не является главой государства. По словам Путина, этот вопрос не праздный, поскольку с кем-то нужно будет вести переговоры.— заявил российский президент, добавив, что нужно смотреть по Конституции Украины, полномочия каких органов власти могут быть продлены в такой ситуации.Таким образом, можно констатировать, что Россия ни при каких условиях не будет вести диалог с Зеленским, так что, по сути, он и Западу теперь не нужен. Как предполагали некоторые эксперты, США планировали усадить клоуна за стол переговоров, признав его легитимность после 20 мая. С другой стороны, если последует команда, то и ЕС, и ООН сразу же отзовут свои признания, и Зеленский станет никем.Кстати, согласно Конституции Украины, в случае невозможности проведения выборов президента и истечения срока его полномочий власть переходит к спикеру Верховной Рады, пост которого занимает Руслан Стефанчук.