Владимир Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась 20 мая

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Владимир Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась 20 мая

Россия не признает Зеленского президентом Украины, срок его полномочий закончен 20 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер в беседе с журналистами по итогам встречи с Александром Лукашенко, отвечая на вопрос о возможных российско-украинских переговорах, заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась и он больше не является главой государства. По словам Путина, этот вопрос не праздный, поскольку с кем-то нужно будет вести переговоры.



Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. Вопрос, с кем вести переговоры на Украине, не праздный.

— заявил российский президент, добавив, что нужно смотреть по Конституции Украины, полномочия каких органов власти могут быть продлены в такой ситуации.

Таким образом, можно констатировать, что Россия ни при каких условиях не будет вести диалог с Зеленским, так что, по сути, он и Западу теперь не нужен. Как предполагали некоторые эксперты, США планировали усадить клоуна за стол переговоров, признав его легитимность после 20 мая. С другой стороны, если последует команда, то и ЕС, и ООН сразу же отзовут свои признания, и Зеленский станет никем.

Кстати, согласно Конституции Украины, в случае невозможности проведения выборов президента и истечения срока его полномочий власть переходит к спикеру Верховной Рады, пост которого занимает Руслан Стефанчук.
42 комментария
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 18:30
    Владимир Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась 20 мая

    Так дайте команду на его уничтожение!!!
    Он на две казни УЖЕ заработал...
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +2
      Сегодня, 18:51
      Казни, но не гибели от ракеты. Поймать и повесить на крайняк пожизненное в чёрном дельфине
    2. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 19:00
      Chamtivý Zelya se zničí sám, ty obrovské hřbitovy na Ukrajině ho budou strašit do jeho smrti.
      1. Jsem_CZEKO68 Звание
        Jsem_CZEKO68
        +2
        Сегодня, 19:01
        Жадный Зеля погубит себя, эти огромные кладбища в Украине будут преследовать его до самой смерти.
    3. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      0
      Сегодня, 19:05
      вальцмана, кровавого пастора и всю их шоблу Главное не забыть!
    4. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      +1
      Сегодня, 19:06
      Так ответка прилетит.
      Там немало, кстати, на шарике - у кого та легитимность хз когда ещё закончилась . .
    5. Esso Звание
      Esso
      0
      Сегодня, 19:14
      Немножко для крикунов, а зачем его уничтожать. Он нужный болван, пускай он сидит, грызня во власти Украины, пускай они убивают там друг друга. А то придет кто умнее и все закончится, на невыгодных условиях...
  2. Electrical Звание
    Electrical
    -1
    Сегодня, 18:32
    Путина что, медведев покусал? Че то он разошелся.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 18:44
      ......легитимность Зеленского закончилась 20 мая

      И что ? Сегодня уже 24 мая, а этот "нелегитимный" еще портит воздух !
      1. Lako Звание
        Lako
        0
        Сегодня, 18:55
        Пусть и дальше портит. И на Украине тоже. У него там популярность уже стала со знаком минус. Смотрю на Фейсбуке ролики и комменты украинцев. Как резко сменилось настроение. А завали его, матрасня в течении нескольких часов посадит на Банковой очередного спасителя незалежной. Да хоть того же Залужного. Возможно, для этого его и вывели в тень,пока.
      2. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        0
        Сегодня, 19:09
        Там яныка из чулана вытащили ))))
        Правда, нафига оно тем захарченкам, пушилиным, аксеновым и прочим пославшим его на*, в своё время, аж до самого ростову ...
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 18:52
      Цитата: Electrical
      Путина что, медведев покусал? Че то он разошелся.


      Путин всё правильно говорит.Зеленский нелегитимен.Это известно всем. Время бородатого юноши в зелёном свитере прошло.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 18:57
        По моему мнению, ВВП таки созрел, что после 2004 года, после победы Янека во втором туре, начиная с юЩЕНКА и заканчивая кровавым наркошей_ все не легетимны.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +3
          Сегодня, 19:02
          Не ну Янукович это даже не смешно.По сути из-за того что он тогда побоялся за свои счета за рубежом и не разогнал тогда ещё начинавшийся Евромайдан всё и началось, вся эта катастрофа длящаяся с ноября 2013 года и переросшая в то что мы сейчас с вами наблюдаем.У Януковича просто нет даже морального права на мой взгляд.Он всё предал ради бабок.Сознательное бездействие это по сути содействие,соучастие.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            -2
            Сегодня, 19:06
            Чуть ниже уже написал пост. Смешно, не смешно, но единственный легитимный, всенародно избранный президент Украины (2004г) _ это Янукович. Он может быть "поставлен" лишь для того, что б легитимно, при соблюдении всех условий передать власть или избрать Царёва. Другие типажи на манер Медведчука и ко вообще никто и звать их никак.
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              +2
              Сегодня, 19:09
              Легитимность это признание.А кто в мире признает Януковича и на каком основании после его побега из Киева 10 лет назад?
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                -2
                Сегодня, 19:12
                Что значит "признание"? А всенародное голосование по вашему в урну. Кстати ж таки и сделали, сообразив третий тур. Но видите ли, нашему Главковерху и нам фиолетово вообще, признают ли его президентом или нет на западе. Или как вы думаете?
            2. Андрей Дибров
              Андрей Дибров
              0
              Сегодня, 19:14
              С какого перепугу ?
              Та "легитимность" кончилась вместе с крышнамцами и отдельными донбасятами, пославшими януковоща на... Вместо "правильной украины" со столицей где-нить в ялте и "радой" в луганске.
              Прокакано. Его сегодня "свои" же че-гевары ... пардон, пушилины и прикокнут - нафига им конкуренты.
      2. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 19:14
        Путин всё правильно говорит.
        Медведев давно и много правильного говорит. Да только ничего за этими словами не следует.
    3. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 19:07
      Песков, наверно ........................
  3. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +2
    Сегодня, 18:37
    Так а кто будет подписывать документы? А то потом начнут говорить мы выполнять не будем, тот кто подписывал не имел права на это и начнётся всё по новой. Опять обманут.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 18:47
      Лт. запаса ВВС
      Так а кто будет подписывать документы?

      Там некому подписывать документы, надо исходить из этого.
    2. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 19:16
      Так а кто будет подписывать документы?
      Ну как то без гитлера обошлись. Вон кличко подпишет если что. ))
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +5
    Сегодня, 18:38
    Россия не признает Зеленского президентом Украины, срок его полномочий закончен 20 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Ну так feuer по Банковой!!! Там преступник, в сравнении с которым Усама бен Ладен школьник-хулиган
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 18:39
    О какой легитимности после незаконного переворота вообще говорить можно. no
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +6
      Сегодня, 18:49
      Переворот может и не законный, но Россия признала власть на Украине после переворота и вполне вела с этой властью дела. Ради справедливости, зеленский не имеет отношение к перевороту
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 18:51
        Там одна хунта а зелька тоже из той когорты и валяются они под западом так что изначально нелегитимные а переговоры ведут и с террористами агванскими.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +1
          Сегодня, 18:53
          Ради справедливости янукович не меньше валялся под западом.
          1. Alex Nevs Звание
            Alex Nevs
            0
            Сегодня, 19:07
            Там надо было аккуратно "лавировать". Вы не правы.
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              0
              Сегодня, 19:11
              Вы считаете, что витя-вшивый аккуратно "на лавировал", что ввергнул страну в гражданскую войну?
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -2
    Сегодня, 18:40
    С кем вести переговоры??!!..Блин,ну остался тольао Янукович..Правда он-политический труп..В данное время про переговоры можно было и заткнутся..
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 19:08
      И при легитимном Януковиче, тем не менее, как-то поросёнка, что ли признали? Почему-то. request непонятно.Полный барак .... или про переговоры ---- всего лишь дипломатия? Или ---- выгнать, ликвидировать преступников, а потом решать ...
  7. Фактор Звание
    Фактор
    -3
    Сегодня, 18:41
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, добавил, что юридической чистоты в вопросе продолжения полномочий президента Украины «нет и быть не может».

    Потому в Минск и вызвали В.Януковича, изгнанного хунтой из Киева законного президента уКраины.

    Путин и Лукашенко напомнили Западу-кто президент уКраины.
  8. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +1
    Сегодня, 18:42
    Хмм.. А не для этого ли Януковича откопали... и взяли с собой smile
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 18:47
      Лучше бы его отвезли в Донецк на кичу.И судили бы его там..
  9. AlexGa Звание
    AlexGa
    +2
    Сегодня, 18:44
    Странное испытываю чувство, что кто-то говорит неправду.
    Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану
    1. У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

    ЗУ № 389-VIII від 12.05.2015 р Про правовий режим воєнного стану (Закон о правовом режиме военного положения)
    О какой Конституции можно говорить, если в стране обявленно военное положение?
  10. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 18:47
    Не претендую на истину в последней инстанции, но можно предположить, что Россия хочет создать на усраине "двоевластие": с одной стороны "просроченный" зелебобик, с другой - "легитимный" Янукович. А когда появляется условно два центра власти, отдающие противоположные приказы, то не выполняется ни один приказ. Вопрос только в том, что для легитимизации Яныка необходимо освободить Харьков и вернуть его туда. Также, можно допустить, что Яныка могут признать легитимным президентом Украины, кроме России, например, Беларусь и КНДР.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 18:52
      Да. И лишь для того, что б при достижении необходимых условий, передать власть или избрать Царёва.
    2. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 18:56
      Плохой вариант с януковичем, пусть даже его и временно вернут в Харьков. Потом я так понимаю будут толкать медведчука - ещё хуже вариант.
    3. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 19:14
      К чему эти телодвижения? Возникают сомнения, что Харьков останется украинским, если его освободят.
  11. Непостижимый Звание
    Непостижимый
    +1
    Сегодня, 18:54
    Цитата: dmi.pris1
    С кем вести переговоры??!!..Блин,ну остался тольао Янукович..Правда он-политический труп..В данное время про переговоры можно было и заткнутся..

    Покажи пример "затыкаться" ноунейм?у тебя язык дюже длинный...
    Хамелеон...
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:07
    Как бы наш Президент сказал,зелю в сторону,разговаривать будем с НАТО ,ваши предложения господа!!! А мы их рассмотрим.Потом зелю сами придушите и его клику.