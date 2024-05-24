Владимир Путин: Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась 20 мая
Россия не признает Зеленского президентом Украины, срок его полномочий закончен 20 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер в беседе с журналистами по итогам встречи с Александром Лукашенко, отвечая на вопрос о возможных российско-украинских переговорах, заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась и он больше не является главой государства. По словам Путина, этот вопрос не праздный, поскольку с кем-то нужно будет вести переговоры.
— заявил российский президент, добавив, что нужно смотреть по Конституции Украины, полномочия каких органов власти могут быть продлены в такой ситуации.
Таким образом, можно констатировать, что Россия ни при каких условиях не будет вести диалог с Зеленским, так что, по сути, он и Западу теперь не нужен. Как предполагали некоторые эксперты, США планировали усадить клоуна за стол переговоров, признав его легитимность после 20 мая. С другой стороны, если последует команда, то и ЕС, и ООН сразу же отзовут свои признания, и Зеленский станет никем.
Кстати, согласно Конституции Украины, в случае невозможности проведения выборов президента и истечения срока его полномочий власть переходит к спикеру Верховной Рады, пост которого занимает Руслан Стефанчук.
Информация