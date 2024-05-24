Президенты России и Белоруссии обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства

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Президенты России и Белоруссии обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко подчеркнул, что входящим в Союзное государство странам на фоне многочисленных санкций Запада следует особое внимание уделять приоритетным направлениям сотрудничества, которыми прежде всего являются высокие технологии и все, что с этим связано. Путин отметил наличие накопленного потенциала в этой сфере, а также рассказал, что обсудил с Лукашенко необходимость взаимодействия в развитии этих компетенций.

Кроме того, российский лидер заявил, что с учетом напряженной обстановки на внешних границах Союзного государства в ходе переговоров в Минске подробно обсуждались вопросы формирования единого оборонного пространства. В частности, на территории Белоруссии развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактические ядерные вооружения. Эти меры направлены на обеспечение надежного прикрытия западных рубежей Союзного государства и стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Президент Белоруссии, в свою очередь, отметил, что совместные военные учения с использованием нестратегических ядерных вооружений проводятся в рамках тренировок, целью которых является подготовка к вероятным угрозам на фоне нестабильности современного мира, чтобы не допустить возможных атак на Россию и Белоруссию.