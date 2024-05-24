Больше половины сотрудников и военнослужащих Генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт

Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части

Видимо, дела с мобилизацией на Украине даже после принятия нового закона идут из рук вон плохо. Иначе никак не объяснить, что главный военный орган страны, фактически командующий Вооруженными силами и определяющий тактику действий ВСУ на фронте, вскоре будет сокращен более чем наполовину, а высвободившихся гражданских сотрудников и военнослужащих отправят на фронт.Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал в своем телеграм-канале сообщение, согласно которому его численность будет сокращена на шестьдесят процентов в рамках оптимизации штата. Всем уволенным будут вручены повестки, а далее — на передовую. Тем более, если не брать в расчет гражданских сотрудников, в Генштабе большинство уже являются военнослужащими, да еще и в основном офицерского состава.— говорится в заявлении Генштаба ВСУ, которое на брифинге озвучил начальник Главного управления оборонного планирования ГШ бригадный генерал Евгений Острянский.Во время брифинга Острянский рассказал о ходе проведения мероприятий по оптимизации и реформированию Генерального штаба Вооруженных сил Украины и органов военного управления. В частности заявлено, что, несмотря на военный конфликт, в 2022 году начался обзор возможностей для проработки перспективной структуры ВСУ на период до вступления в НАТО.Кроме этого, в настоящее время разрабатываются стратегии развития видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины до 2035 года, сообщил генерал. Особое внимание в этом процессе уделяется новым образцам вооружения и военной техники, перспективам их применения на поле боя. Кроме того, продолжаются мероприятия по совершенствованию структуры ВСУ, среди которых и формирование Командования сил беспилотных систем, отчитался украинский военный чиновник, которого на фронт наверняка не отправят.Можно пофантазировать, что если так пойдет и дальше, то не за горами то время, когда, скажем, сократят и отправят на фронт довольно многочисленных сотрудников офиса президента Украины, а следом и депутатов Верховной рады. Ведь «до последнего украинца» — это вроде как про всех, невзирая на посты, чины, звания и статусы. Вот бывший президент Зеленский, к примеру, вообще уклонист…