Больше половины сотрудников и военнослужащих Генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт

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Больше половины сотрудников и военнослужащих Генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт

Видимо, дела с мобилизацией на Украине даже после принятия нового закона идут из рук вон плохо. Иначе никак не объяснить, что главный военный орган страны, фактически командующий Вооруженными силами и определяющий тактику действий ВСУ на фронте, вскоре будет сокращен более чем наполовину, а высвободившихся гражданских сотрудников и военнослужащих отправят на фронт.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал в своем телеграм-канале сообщение, согласно которому его численность будет сокращена на шестьдесят процентов в рамках оптимизации штата. Всем уволенным будут вручены повестки, а далее — на передовую. Тем более, если не брать в расчет гражданских сотрудников, в Генштабе большинство уже являются военнослужащими, да еще и в основном офицерского состава.



Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части

— говорится в заявлении Генштаба ВСУ, которое на брифинге озвучил начальник Главного управления оборонного планирования ГШ бригадный генерал Евгений Острянский.

Во время брифинга Острянский рассказал о ходе проведения мероприятий по оптимизации и реформированию Генерального штаба Вооруженных сил Украины и органов военного управления. В частности заявлено, что, несмотря на военный конфликт, в 2022 году начался обзор возможностей для проработки перспективной структуры ВСУ на период до вступления в НАТО.

Кроме этого, в настоящее время разрабатываются стратегии развития видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины до 2035 года, сообщил генерал. Особое внимание в этом процессе уделяется новым образцам вооружения и военной техники, перспективам их применения на поле боя. Кроме того, продолжаются мероприятия по совершенствованию структуры ВСУ, среди которых и формирование Командования сил беспилотных систем, отчитался украинский военный чиновник, которого на фронт наверняка не отправят.

Можно пофантазировать, что если так пойдет и дальше, то не за горами то время, когда, скажем, сократят и отправят на фронт довольно многочисленных сотрудников офиса президента Украины, а следом и депутатов Верховной рады. Ведь «до последнего украинца» — это вроде как про всех, невзирая на посты, чины, звания и статусы. Вот бывший президент Зеленский, к примеру, вообще уклонист…
34 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 19:21
    А кто будет кофе в постель носить?Как же без взвода ЛГБТшников? Запад это не простит.
    1. kromer Звание
      kromer
      +3
      Сегодня, 19:26
      Цитата: tralflot1832
      А кто будет кофе в постель носить?


      Какое кофе? Зелю бодрит с утра исключительно кокаин. laughing
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 19:33
        Там еще и в ТЦК бездельников много, которые развлекаются с сотрудницами. Чтобы служба малиной не казалась есть смысл посидеть в окопах, ожидая прилет ФАБов.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 20:41
          Начните пожалуйста с главнокомандующего Зеленского... Пусть так сказать своим личным примером вдохновляет...
    2. НИКНН Звание
      НИКНН
      +4
      Сегодня, 19:27
      Больше половины сотрудников и военнослужащих Генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт
      Что прямо вот возьмут и отправят? Не смешите людей. laughing Даже интересно сначала сократят или сначала отправят на фронт. laughing
      1. kromer Звание
        kromer
        +8
        Сегодня, 19:29
        Цитата: НИКНН
        Что прямо вот возьмут и отправят? Не смешите людей.


        Отправят, даже не сомневайтесь. Офицеров по могилизации не наберёшь, а тут такой командный резерв нарисовался.
      2. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +4
        Сегодня, 19:41
        Как в гражданскую . Райком закрыт , все ушли на фронт .
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +3
          Сегодня, 19:42
          Цитата: Кузнец 55
          Как в гражданскую . Райком закрыт , все ушли на фронт .

          Ну как то так. laughing
        2. Electrical Звание
          Electrical
          +1
          Сегодня, 19:57
          Как в гражданскую . Райком закрыт , все ушли на фронт .
          Ну такто правды ради. У них там флот то отсилы на ССО тянет по факту. А адмиралов дофига и больше. Вот что они там высиживают?
          1. Наган Звание
            Наган
            +2
            Сегодня, 20:02
            Ну, к примеру, птицы высиживают яйца. Эти наверно тоже.
            1. Normann Звание
              Normann
              0
              Сегодня, 20:22
              только там потом птенцы появляются, а у них нет...
              1. frruc Звание
                frruc
                0
                Сегодня, 21:05
                Normann
                .....только там потом птенцы появляются, а у них нет...

                А им долари и евро в карман капают и все довольны.
        3. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 20:17
          Как в гражданскую . Райком закрыт ,
          ...в то время райкомов не было...комиссариат
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 20:48
      Добрый день, Андрей) там все ЛГБТ - гражданских наберут))) но, сдается мне - это понты для лохов. Никто не знает сколько л/с в ГШ и не узнает скольких отправили на "0".
  2. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 19:27
    Можно пофантазировать, что если так пойдет и дальше, то не за горами то время, когда, скажем, сократят и отправят на фронт довольно многочисленных сотрудников офиса президента Украины, а следом и депутатов Верховной рады.

    Это действительно откровенная фантазия. Такого никогда и ни при каких обстоятельствах не будет
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 19:28
    Раде верховной похоже приготовиться надо. Там тоже до фига народу (включая всяческих помощников депутатов и секретарей). wink
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 19:29
    А когда у нас половина "Арбатского военного округа" и "Знаменского военного округа" поедут на фронт? (Из тех, кто не поедет в зону, но не боевых действий)
  5. Алексей Z Звание
    Алексей Z
    +3
    Сегодня, 19:35
    А у нас в России так можно?
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 20:23
      А у нас в России так можно?

      Можно, но потом.)))
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 19:42
    Да можно всех сократить - думаю 99,9% ничего не изменится... командуют не они... можно и того am
  7. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    0
    Сегодня, 19:53
     Повара и кухонная обслуга уже в космосе. Военное положение: все, в ком нет особой необходимости, отправлены в первую очередь. Вполне возможно, что они уже подохли! — Смертвич игриво щелкнул клыками и мерзко осклабился. — А я останусь тут в полной безопасности и буду обучать новых рекрутов. — На локте его звякнул сигнал особого коммуникационного канала. Смертвич вскрыл капсулу, начал читать, и улыбка медленно сползла с его лица. — Меня тоже забирают! — глухо уронил он
    1. Наган Звание
      Наган
      -1
      Сегодня, 20:04
      Цитата: Kvakosavrus
      Повара и кухонная обслуга уже

      Так кого из пленных ни спроси, все либо повара, либо санитары.
  8. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    +1
    Сегодня, 19:59
    Больше половины сотрудников и военнослужащих Генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт

    Нам бы тоже не мешало половину, а то и больше нашего ГШ отправить на ЛБС. Там от них толку было бы больше.
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 20:25
      Нам бы тоже не мешало половину, а то и больше нашего ГШ отправить на ЛБС. Там от них толку было бы больше.

      А какой от них толк там? Чтобы сами друг другу перечили. Вагнеровцы - это вариант.
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 20:08
    У ципсоты пригорает. Эти штабные офицеры на ЛБС как в поговорке - ни Богу свечка ни черту кочерга. Максимум пользы от них - это намотаться на гусеницы снизив скорость наших танков.
  10. Aleksad
    Aleksad
    +1
    Сегодня, 20:09
    Я бы не иронизировал. Если они наберут несколько сотен тысяч, как Россия собирается отвечать?
    1. next322 Звание
      next322
      0
      Сегодня, 20:21
      Очень просто 75 процентов Генштаба и70 процентов полицаев
    2. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 20:30
      Сотен тысяч кого? Они уже несколько лет набирают, но, как правило, они быстро заканчиваются. Я ни в коей мере не хочу привести к тому что армия Украины слабая, она была сильнейшей в Европе, а мы воюем с зеркалом, а еще целый пучек красных линий(((
  11. fiv Звание
    fiv
    +2
    Сегодня, 20:20
    Невнимательно прочитал название стать и удивился - Во дает новый министр обороны! Но понял, что это всу и удивился уже не так сильно.
  12. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 20:21
    А на этом положительном фоне, как мерзко смотрится суд на Иваном Ивановичем.
  13. Луенков Звание
    Луенков
    +1
    Сегодня, 20:24
    Сначала прочитал что штаб России пошёл на фронт... А оказалось ВСУ... Наши бы тоже пошли и ура
  14. Луенков Звание
    Луенков
    +1
    Сегодня, 20:24
    Цитата: fiv
    Невнимательно прочитал название стать и удивился - Во дает новый министр обороны! Но понял, что это всу и удивился уже не так сильно.

    У меня также вышло...
  15. Техник_Харлан Звание
    Техник_Харлан
    0
    Сегодня, 20:39
    Да... Представил генштабиста, паркетного офицера, который в бронежилете с автоматом идет на штурм Крынок. Что-то смешно мне стало.
  16. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 20:40
    Траблы видимо с младшим и средним комсоставом. Впрочем не факт что эти перцы в окопы поедут из теплых мест,охотнее до польши подадутся.