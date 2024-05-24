Госдеп США: НАТО не будет направлять Украине приглашение вступить в альянс на июльском саммите

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Госдеп США: НАТО не будет направлять Украине приглашение вступить в альянс на июльском саммите

На ближайшем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, не планируется направлять Украине приглашение вступить в альянс. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Однако американское внешнеполитическое ведомство пообещало, что НАТО продолжит оказывать существенную помощь украинской армии.

Как сообщало ранее издание The New York Times, против вступления Украины в Североатлантический альянс выступают правительства США и Германии. Вашингтон и Берлин опасаются, что в этом случае Запад может оказаться втянут в прямое военное противостояние с Россией.



Руководство стран НАТО рассчитывает предоставить Киеву вместо приглашения в альянс достаточно весомую помощь, чтобы продемонстрировать свою готовность оказывать поддержку украинской армии в долгосрочной перспективе. Кроме того, вероятнее всего, Киеву будут заданы четкие критерии, соответствия которым ему необходимо достичь, чтобы начать переговоры о вступлении в НАТО. При этом в настоящее время продолжающиеся попытки определить такие критерии пока не "продвинулись вперед".

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил НАТО в рамках формата "Рамштайн" собрать для поддержки Киева сто миллиардов долларов военной помощи, однако эта идея вызвала возражения представителей стран-членов альянса.

Таким образом, ставшее украинской национальной идеей и закрепленное в конституции этой страны стремление к вступлению в НАТО в очередной раз терпит неудачу. Как и все остальное, ради чего был затеян майданный переворот.
10 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 19:49
    Это фиаско братан... 5 статья... засцали они с Россией Матушкой... не зря мы ядрёные учения провели laughing
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 20:18
      Зачетное фото - холоп с подобострастием смотрит на белого господина! Петрушка недоделанная кокаиновая!!! И это типа президент?!
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 20:28
        ЗелиБоба в истерике нынче –
        Просит в НАТО скорее принять,
        Но для НАТО, пардон, не обычно -
        За туземцев в войне воевать...
        Неужели же вы полагаете,
        Что пожертвует НАТО собой,
        Чтоб в какой-то там дальней Окраине
        Возвратились солдаты домой?
        Неужели вы так уверены,
        Что подставит за вас Пентагон
        Вместо Киева, Львова и Винницы
        Оклахому, Нью-Йорк, Вашингтон???
    2. bandabas Звание
      bandabas
      0
      Сегодня, 20:50
      Просто жидомасоны все четко рассчитывают. Гешефт от уничтожения руины себе в карман, пацюков при этом в расход. Только бизнес.
  2. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 20:08
    Облом...........................................................................
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 20:13
      Да не то слово коллега! Макрон там шашкой помахал, да приутих и все как не... не... наша хата с краю... Но чет как то внутренние проблемы... клопы и крысы на еллисейских полях маршеруют стройными рядами laughing А он там борется еще за звание...
    2. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      0
      Сегодня, 20:46
      Угу картина Репина -«Приплыли» (настоящий автор работы художник Соловьев)
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 20:13
    Как это, Окраину да в НАТО не пригласят? Можно инфаркт получить от удивления. Невозможно поверить! laughing
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 20:19
    А что, разве отменили пункт об урегулировании разногласий с сопредельными странами для вступления? laughing
  5. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 21:01
    Как и все остальное, ради чего был затеян майданный переворот.

    Не согласен, переворот этот был сделан лишь с одной целью развязать войну против России и цель эта к сожалению достигнута.