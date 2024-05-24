Госдеп США: НАТО не будет направлять Украине приглашение вступить в альянс на июльском саммите
На ближайшем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, не планируется направлять Украине приглашение вступить в альянс. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Однако американское внешнеполитическое ведомство пообещало, что НАТО продолжит оказывать существенную помощь украинской армии.
Как сообщало ранее издание The New York Times, против вступления Украины в Североатлантический альянс выступают правительства США и Германии. Вашингтон и Берлин опасаются, что в этом случае Запад может оказаться втянут в прямое военное противостояние с Россией.
Руководство стран НАТО рассчитывает предоставить Киеву вместо приглашения в альянс достаточно весомую помощь, чтобы продемонстрировать свою готовность оказывать поддержку украинской армии в долгосрочной перспективе. Кроме того, вероятнее всего, Киеву будут заданы четкие критерии, соответствия которым ему необходимо достичь, чтобы начать переговоры о вступлении в НАТО. При этом в настоящее время продолжающиеся попытки определить такие критерии пока не "продвинулись вперед".
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил НАТО в рамках формата "Рамштайн" собрать для поддержки Киева сто миллиардов долларов военной помощи, однако эта идея вызвала возражения представителей стран-членов альянса.
Таким образом, ставшее украинской национальной идеей и закрепленное в конституции этой страны стремление к вступлению в НАТО в очередной раз терпит неудачу. Как и все остальное, ради чего был затеян майданный переворот.
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