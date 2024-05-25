Впервые с 1990-х годов: США намерены выпускать новые танки Abrams

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Впервые с 1990-х годов: США намерены выпускать новые танки Abrams

Бронированный кулак армии США представлен танками Abrams, выпуск которых был свернут в далеком 1996 году, и с тех пор производство новых модификаций ОБТ осуществляется за счет переоснащения старых машин.

По всей видимости, украинский опыт применения танков показал Пентагону их уязвимость на поле боя вне зависимости от типов техники, что требует бесперебойных поставок ОБТ войскам в целях восполнения потерь. В этих условиях усовершенствованием старых образцов уже не обойтись, в связи с чем США намерены возобновить выпуск новых танков.



Как указывается в американском издании LimaOhio.com, представители концерна General Dynamics Land Systems (GDLS) заявили, что находящийся в Лиме, штат Огайо, завод по производству танков и других бронемашин (JSMC, в собственности государства, но управляется частным подрядчиком – компанией GDLS) в ближайшие годы получит от правительства США существенные инвестиции.

Уже в 2028 году бюджет предприятия должен составить $287,1 млн, а годом позже – $300 млн. Вложения в основном будут направлены на модернизацию мощностей завода. В ближайшем будущем производственные линии должны быть в значительной степени автоматизированы и роботизированы.

Завод JSMC, который занимается ремонтом существующих танков, будет производить новые корпуса для ОБТ впервые с 1990-х годов

- говорится в издании.

В настоящее время JSMC модернизирует Abrams до версии M1A2 SEPv3 и выпускает колесные боевые машины Stryker в новейшем варианте DVH A1, ЗРПК M-SHORAD на их шасси, недавно началась сборка первых партий легких танков М10 Booker. Кроме того, производятся корпуса и некоторые компоненты для израильских тяжелых БТР Namer на базе ОБТ Mercawa Mk4.

Завод выпускает технику для США, а также для таких стран, как Австралия, Израиль и Тайвань. Недавно он выполнил заказ для Украины

- говорится в издании, не уточняя, о чем идет речь, возможно о восстановлении для ВСУ Abrams или Stryker.

Здесь сейчас трудятся 856 гражданских работников, хотя еще несколько лет назад их число упало до 400. При этом предприятие имеет колоссальные мощности размером 150 тыс. кв. м. В то же время его оборудование позволяет подымать грузы массой до 80 тонн и выполнять сложные сварочные работы с использованием тяжелых в обработке материалов, таких как титан, высокопрочная броня, катаная гомогенная броня, алюминий и композиты.

18 комментариев
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  1. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    -1
    Сегодня, 06:50
    осваивают наворованное у РФ...шакальё
    1. Egeny Звание
      Egeny
      -2
      Сегодня, 07:35
      ...обычная практика, мы тоже не упускаем возможности.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -2
        Сегодня, 07:46
        .обычная практика, мы тоже не упускаем возможности.
        ....ну так себе..не особо на макдоналдсе наживешься и некоторых авиалиниях.....западные активы в нефтегазо добывающей сфере РФ пока не трогают, только грозятся...тем не менее даже такие угрозы заставляют заклятых западных партнеров анусу поджимать в принятии некоторых грозных решений
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:01
    США намерены возобновить выпуск новых танков
    Как я понимаю собрались выпускать "новые" старые танки. А, что там с новым танком будущего "Abrams X"? Ну и конечно не забывают про украину
    Недавно он выполнил заказ для Украины
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 07:11
      Цитата: rotmistr60
      Как я понимаю собрались выпускать "новые" старые танки. А, что там с новым танком будущего "Abrams X"? Ну и конечно не забывают про украину

      Из прототипов танков Абрамс с автоматом заряжания можно собрать танковую дивизию. Но Пентагон каждый раз отказывается и предпочитает негра.
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 08:00
        Дык ведь говорят, что на войне важнее не техника, а люди! wink
        А негры, как я где-то читал, тоже люди.
        1. Poruchik77 Звание
          Poruchik77
          +1
          Сегодня, 08:41
          люди...но это не точно... про негров заряжающих ))) у вас ин формация из старых учебников
          1. Кот Александрович Звание
            Кот Александрович
            +1
            Сегодня, 08:46
            Из старых, но не учебников. Я сказки читал. wink
      2. Enceladus Звание
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 08:00
        Цитата: BlackMokona
        и предпочитает негра

        А это следствие планируемой тактике его применения. Это по сути САУ с башней, вся броня во лбу, курсовые углы минимальные... задача... вылез, выстрелил с предельной дистанции за счет превосходства в СУО 1-2 выстрела и обратно в кусты задом... 1-2 раза перезадетить нерг вполне справится до того как выдохнется.
        Его предназначение европейский ТВД и задача - остановить наши армады Т-72/80 3 армии ГДР и не только её. Просто 3 армия была самая боеготовая и распалагалась непосредственно на западных границах. По сути она была основным операторов Т-80 и в пике емнип имела боеготовыми более 1,5 тыс 80ток.
        1. BlackMokona Звание
          BlackMokona
          +1
          Сегодня, 08:07
          Цитата: Enceladus
          Это по сути САУ с башней, вся броня во лбу, курсовые углы минимальные... задача... вылез, выстрелил с предельной дистанции за счет превосходства в СУО 1-2 выстрела и обратно в кусты задом... 1-2 раза перезадетить нерг вполне справится до того как выдохнется.

          Тактика проверенная в компьютерных симуляторах разных, что сейчас популярны так. Высунулся выстрелил и утёк сразу, благо задний ход быстрый в отличии от Т-72 и Т-90. Пока держишь зону, то вражеские танки особо в атаку не побегут, опасаясь тебя. А там уже авиация их всех переработает потихоньку пока фронт стоит. Нападать то и не надо самому, только позицию дефать
        2. Poruchik77 Звание
          Poruchik77
          +1
          Сегодня, 08:49
          насколько я слышал на штабных играх тех лет при любом раскладе, при применении нато ОМП эти армады все равно через неделю были бы у Ла Манша. Поэтому ЗГВ через предателя плешивого и вывели из европы.
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            +1
            Сегодня, 08:52
            Да, вывод начался еще в 88 году емнип... вроде 4 года давали, но по факту больше, причем многую технику в итоге бросили гнить под небом... многих офицеров и т.д. демобилизали... по факту армия была целиком развалена.... все ради рекламы пиццы am
            1. Poruchik77 Звание
              Poruchik77
              +1
              Сегодня, 08:53
              в 1994 последние ушли, на белорусский состав приходил.....
              1. Enceladus Звание
                Enceladus
                0
                Сегодня, 08:58
                Да и потом собственно попали в чечню... и скажем так стали там печально известными подразделениями... конечно не уровня печално известной 131 майкопской... но +- тоже было. Я уже плохо помню навскидку... в 3-й еще в ГДР дядя служил... в 89 ушел на гражданку.
  3. Normann Звание
    Normann
    -1
    Сегодня, 07:38
    А для чего им танки? Против Канады или Мексики) А перебрасывать по воздуху это тяжелое ... такая себе затея.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 07:51
      А для чего им танки? Против
      ...торговать как пирожками...как ни как 10 лям гринбахлей за штуку и плюс ещё столько же на ТО,...в стать е же ясно указан процесс " В ближайшем будущем производственные линии должны быть в значительной степени автоматизированы и роботизированы". то есть себестоимость снизится а цена продажная повысится
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 07:57
    ...предприятие имеет колоссальные мощности размером 150 тыс. кв. м. ...
    С каких пор мощности предприятий измеряются в кв. м.? Глубина знаний "авторов" ВО просто удивляет! wassat
  5. Poruchik77 Звание
    Poruchik77
    +2
    Сегодня, 08:39
    до уралвагонзавода им как раком до китая