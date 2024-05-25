«Поставки могут возрасти до сотни экземпляров»: ВСУ получат бронеавтомобили Bastion французского производства

11
«Поставки могут возрасти до сотни экземпляров»: ВСУ получат бронеавтомобили Bastion французского производства

В руководстве французской компании Arquus сообщили, что в настоящее время ведется производство заказанных для нужд ВСУ 11 бронемашин Bastion, но эта цифра может увеличиться еще на сто единиц техники.

Как сообщается на ресурсе Forces Operations Blog, получение дополнительных партий бронеавтомобилей будет зависеть от «дальнейшего интереса к этой конструкции»:



Поставки могут возрасти до сотни экземпляров.
8
В октябре 2022 года Париж заявил о намерении передать Украине 20 экземпляров Bastion, однако с тех пор дело не сдвигалось с мертвой точки, хотя эти машины, как указывается в западной прессе, не представляют из себя ничего особенного, являясь «в лучшем случае бронированным такси».

Bastion представляет собой французский многоцелевой бронеавтомобиль 4x4 производства Arquus, созданный на базе «технички» (легкого грузовика) VLRA 4×4. Он может быть бронирован опционально: на уровне от 1 до 3 по STANAG 4569 (выдерживать выпущенные с дистанции 30 м пули – простые, либо бронебойно-зажигательные, или бронебойные), а в плане противоминной защиты – обезопасить от подрыва 6 кг ВВ при наезде колесом или под днищем.

В зависимости от уровня защиты грузоподъемность Bastion составляет от 1000 до 3000 кг при общей массе 12 т. Машина может вместить в общей сложности 10 человек (2+8), а также богатый набор различного оборудования и вооружения благодаря большому объему кузова. Средства поражения могут быть установлены на поворотной турели на потолке корпуса или в бронированной башне.

Как утверждает производитель, благодаря своей модульной конструкции БА может использоваться как КШМ, БТР, истребитель танков или разведывательная машина.

11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 18:51
    Армения тоже купила эти машины
    Южный Кавказ

    "На экспорт в Армению было поставлено более двадцати бронетранспортеров «Бастион» 4х4, что является первым этапом контракта, который является частью укрепления оборонного сотрудничества между Ереваном и Парижем. Вторая партия аналогичного объема должна быть отправлена ​​этим летом.
    Об этом сообщает французский ресурс:
    forcesoperations.com"
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +4
      Сегодня, 18:59
      Так и будет борзеть вся эта Европа и англосаксы, если мы не начнет создавать проблемы их интересам по всему миру.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +5
        Сегодня, 19:02
        Так уже оборзели, дальше некуда.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +2
          Сегодня, 19:05
          Цитата: Фаталист
          Так уже оборзели, дальше некуда.

          Осталось только в наглую отобрать российские посольства, как в США. И, как мы ответили?
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +4
            Сегодня, 19:09
            Так и не только в штатах. Та же история в Британии, Польше, Чехии. А как мы ответим? А фиг его знает. По Лаврову или ассиметрично или зеркально. Уж давно перестал и читать и смотреть выступления наших лидеров_ всё однообразно. Чаще читаю сводки с фронта.
            1. Ясная Звание
              Ясная
              +2
              Сегодня, 19:12
              Цитата: Фаталист
              Чаще читаю сводки с фронта.

              Только фронт, к сожалению. пока ещё на российской территории. request
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                0
                Сегодня, 19:12
                Увы и ах. Надеюсь ненадолго.
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 19:40
        если мы не начнет создавать проблемы их интересам по всему миру
        А проблем им создать проще простого. Для этого только-то и требуется мотивация правительства
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    -1
    Сегодня, 18:51
    ну Корнету это по барабану,...главное что б не сильно разрушали...новые экземпляры на Поклонной горе и в парках Патриот весьма привлекает зевак, да и просто мордоляпов
  3. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 18:55
    Как утверждает производитель, благодаря своей модульной конструкции БА может использоваться как КШМ, БТР, истребитель танков или разведывательная машина.

    Не впечатлил, сгорит на фронте как все остальные натовские подачки.
    То-ли дело наш Бастион.
  4. Касатик Звание
    Касатик
    +2
    Сегодня, 19:40
    Так мы же еще не начинали. И мобилизацию не объявляли. И вообще войны нет. СВО тока. Завтра открытие мотосезона. И снова понесутся по городским дорогам со скоростью под 220 люди в поисках адреналина.