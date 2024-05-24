ГБР Украины начало расследование в отношении командиров подразделений, допустивших прорыв ВС России в Харьковской области

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ГБР Украины начало расследование в отношении командиров подразделений, допустивших прорыв ВС России в Харьковской области

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство в отношении командиров украинской армии и теробороны. Всех их обвиняют в том, что российские войска сумели прорвать оборону в Харьковской области и захватили порядка десяти населенных пунктов. Об этом пишет ТГ-канал «Страна.ua».

По имеющейся информации, ГБР обвиняет 28 командиров различных подразделений ВСУ и ТРО, державших оборону в Харьковской области. В вину им ставится допущение прорыва российских войск вглубь Харьковской области 10 мая 2024 года в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского района. По данным ГБР, имели место факты оставления боевых позиций подразделениями украинской армии и теробороны, из-за чего атаку пришлось отбивать второму эшелону.



Под следствие попало командование 125-й бригады и подчиненных ей подразделений, в том числе 415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады и 172-го отдельного стрелкового батальона, всего 28 человек офицерского состава.

Командиры подразделений не организовали оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере военной техники и личного состава

— говорится в сообщении ГБР.
10 комментариев
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  1. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    0
    Сегодня, 20:44
    да что тут расследовать wassat ....бабло на жби изделия в окопах тупо потырили по карманам yes ....одним словом hände hoch....
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 20:52
      Обвинять не воевать, не в окопах погибать... Ну найдут сейчас пару стрелочников и что...???
      В те же окопы и отправят... Дальше фронта не пошлют... Дальше просто некуда...
      1. Владислав_2 Звание
        Владислав_2
        0
        Сегодня, 20:57
        https://youtu.be/jnLUpzbB0G4
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 21:10
        .....имели место факты оставления боевых позиций

        Не в ту сторону отступали, идиоты. Сейчас бы жевали макароны (возможно даже с мясом) в кпз и были бы живыми.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 20:45
    При всем неуважении к всукам они вот ищут виновных или хотя бы крайних в военных неудачах, а не ловят за взятки или нанесение финансового ущерба. У них комбриг построил всук для награждия и по ним прилетело - на него бочку катят сразу. У нас же такого генерала снимают через полгода из-за взятки. А вообще-то из-за него страна недосчиталась большего количества жизней, чем из-за Крокуса
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 20:45
    А что там расследовать то? Художественный фильм "Спи....и". Я вот конечно буду судить с точки зрения общей, без привязки. Офицеры конкретно никто не виноват "абсолютно"... ибо больше людей завязано.... и поэтому получили копейки, но стали крайними... везде так laughing
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 20:51
    ГБР Украины начало расследование в отношении командиров подразделений, допустивших прорыв ВС России в Харьковской области

    Всех расстрелять и чем быстрее тем лучше (нашим бойцам легче будет). yes
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 20:58
      А ведь укрособаки поди присягу нэньке давали - обещали быть смелыми! sad
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 20:55
    Ну, конечно, если уж совсем честно, то незаконные вфу оказывают сопротивление нам достойное. Искать виновных в срыве работ по фортификациям надо в местных властях и киевском центре "заносов" чемоданчиков. А так то, что ГБР, что НАБУ_ это местное силовое управление амерского посольства, кого скажут, того накажут. Кстати, звонок зеле_ ведь как он не трудился, но эти силовые органы так и не прогнул.
  6. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 20:56
    В каком это советском фильме Гитлер в истерике срывал с генерала регалии и вопил "В рядовые! На восточный фронт!"?