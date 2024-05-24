ГБР Украины начало расследование в отношении командиров подразделений, допустивших прорыв ВС России в Харьковской области
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Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство в отношении командиров украинской армии и теробороны. Всех их обвиняют в том, что российские войска сумели прорвать оборону в Харьковской области и захватили порядка десяти населенных пунктов. Об этом пишет ТГ-канал «Страна.ua».
По имеющейся информации, ГБР обвиняет 28 командиров различных подразделений ВСУ и ТРО, державших оборону в Харьковской области. В вину им ставится допущение прорыва российских войск вглубь Харьковской области 10 мая 2024 года в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского района. По данным ГБР, имели место факты оставления боевых позиций подразделениями украинской армии и теробороны, из-за чего атаку пришлось отбивать второму эшелону.
Под следствие попало командование 125-й бригады и подчиненных ей подразделений, в том числе 415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады и 172-го отдельного стрелкового батальона, всего 28 человек офицерского состава.
Командиры подразделений не организовали оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере военной техники и личного состава
— говорится в сообщении ГБР.
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