Живи быстро, умри молодым, оставь красивый труп

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Живи быстро, умри молодым, оставь красивый труп

Если вы смотрели классику в виде фильма «Касабланка», то вы знаете, кто такой Хэмфри Богарт. Если вы знаете, кто такой Хэмфри Богарт (если что – лучший киноактер за всю историю по версии американского института киноискусства), то можете знать фильм «Стучи в любую дверь», из которого и вышла эта фраза, ставшая этаким девизом весьма известных личностей, таких, как Сид Вишес, Дженнис Джоплин, Джимми Хендрикс, Джим Моррисон, Курт Кобейн и так далее.

А причем здесь «Боевой сокол» F-16, который вот-вот должен оказаться в небе Украины?



Ну вообще они, «соколы», уже там. Наши локаторщики их уже неоднократно видели на своих экранах, в центральной части страны. Пока что маскируются среди вылетов МиГ-29 и Су-27, которых отмечается на удивление много, то ли кто-то еще поделился, то ли реально подлатали свои и берегли именно на этот случай.

В принципе, удивляться не стоит. Обещали же, что первые F-16 прибудут в распоряжение ВСУ где-то в июне этого года? Обещали. И, кстати, не первый раз уже на Западе играют эту репризу, когда о поставках какого-либо оружия официально заявляют через пару-тройку дней после того, как оно уже вовсю применяется в боях. Этакое «Ах, да, мы поставили это».

Потому наличию F-16 в небе Украины совсем не удивлюсь, более того, уверен, что в кабинах самолетов сидят совсем не украинцы. Ну просто потому, что надо не пиар гонять, а делом заниматься. А после полугодового обучения украинские летчики – простите, это как в плохие времена после 4 часов налета в аэроклубе за штурвал «Яка» садиться.

Ну вы все поняли аналогию.

Потому, есть такая уверенность, что в эфире там не мова, а что-то другое. И на аэродромах тоже, потому что научить опытного летчика летать по аналогиям его службы – это одно, а вот с техниками и инженерами, особенно по радиоэлектронике, простите, все по Станиславскому. То есть, не верится совершенно. Не украинцы там шуруют, готовя «соколов» к полетам.

В общем, прямо хочется еще и песенку процитировать: «Куда вас, сударь, к черту, занесло?»


Боевой путь «Сокола» с 1978 года был длинным и тернистым, роль колючек в основном играли ракеты советского производства. Потом список стал более длинным, но F-16 как-то дотянул до наших времен, пусть и не в роли ведущего самолета ВВС США, наводящего ужас на все летающее. Так, крепкий середнячок. Пусть во многом и «самый» - самый массовый из четвертого поколения, самый популярный в мире (25 стран) и так далее.

Были, конечно, интересные моменты разного толка в карьере этого в общем замечательного самолета, он даже был «русским».


На самом деле все больше похоже на какой-то летучий дурдом: F-16, который никогда не стоял на вооружении флота, на снимках с гордой надписью NAVY на фюзеляжах несет на себе еще и опознавательные знаки ВКС России (правда, с китайским привкусом) и даже бортовые номера в нужных местах.


На самом деле – это прямо иллюстрация дня сегодняшнего тут, неподалеку, в трех сотнях километров от меня.

Если проявить интерес, то этот самолет обзывался в справочниках как F-16N. Сделанный на базе F-16 Block 30, имеющий «некоторые отличия». Но отличий там – мама родная, реально это другой самолет.

Совершенно неприспособленный для ведения воздушных боев. Точнее, приспособленный, но для учебных. На нем изначально отсутствовала пушка и боекомплект, что пришлось компенсировать балластом, не было и электропроводки, необходимой для пуска ракет и сброса бомб.

Все, что мог этот самолет – просто летать, изображая российский самолет.

Да, все правильно: эскадрилья «Агрессор» той самой школы «Топ Ган», точнее, Fighter weapons school. Только летали на них не Том Круз сотоварищи из Голливуда, а более прозаические летчики авиации флота США. Опытные асы учили своих коллег, изображая российские самолеты.


И вот теперь «Сокол» стал вроде как украинским. Примерно с той же степенью боеготовности, потому что можно долго рассуждать, но то, что Су-35 его без масла на завтрак сожрут – сомнений нет.

Но никто и не станет бросать столь сложно доставшиеся F-16 в «собачью свалку» с российскими истребителями. Не для того просили, если уж так.

Очень сложно сказать, кто и как готовил украинских летчиков и техников для F-16, но даже с «импортным» персоналом все будет не так роскошно, как хотелось бы Киеву.

Зеленский не раз говорил, что для того, чтобы дать отпор агрессору, ВСУ должны получить 120-130 самолетов. Понятно, что никто столько не даст, у Европы просто нет столько «Соколов» «на вынос». Потому что-то дадут и сперва будут очень внимательно наблюдать, что из всего этого выйдет. Чтобы не получилось, как с немецкими гаубицами и американскими танками. Самолет – еще дороже, кроме того, F-16 все еще производится под заказ для стран третьего эшелона, потому нечего тут имидж лучшему самолету портить.

Естественно, будут смотреть на то, как летают «украинские» летчики и работают «украинские» же механики. Но если эти проблемы решены при помощи наемников, то вот некоторые другие проблемы решить будет непросто.

F-16 нужны «свои» ВПП. Взлетно-посадочная полоса, созданная по стандартам СССР, очень сильно отличалась (не в лучшую сторону) от идеального покрытия ВПП американских ВВС. Потому у нас во всех КБ работали над шасси, которым зазоры в бетонных плитах ВПП ни о чем (а не делать их нельзя по причине приличных перепадов температур почти по всей территории страны), в отличие от американцев, которые могут себе позволить строить идеальные ВПП, ничем по гладкости не уступающие палубам авианосцев.


Нет, молодцы, конечно, русским нос утерли, но вот что МиГ-29, что Су-27 – они могут сесть там, где надо, а не где можно. А вот насчет американских самолетов такой уверенности нет. Тут можно вспомнить исторический пример, когда после окончания войны во Вьетнаме в руки советских специалистов попал экземпляр F-5E Tiger. Машина в общем новая, пусть и не топ: по клыкам «Тигры» в небе Вьетнама отхватывали систематически.


F-5E Tiger на испытательном аэродроме ГК ЛНИИ в г. Ахтубинске

«Тигр» попал в руки испытателям, которые начали его изучать. Но облетать по полной программе не получилось: после пятого или шестого полета стойки шасси чудом не подломились. Оказалось, от посадок на наши ВПП у машины повырывало шлицы в стойках.

Очень сложно сказать, в каком состоянии сегодня основное большинство украинских аэродромов и на что там взлетные полосы похожи. Но что-то мне подсказывает, что максимум на «троечку».

А ведь «Соколу» требуется не только ровная, но и идеально чистая полоса. Низкое расположение воздухозаборников не располагает к взлетам в условиях грязной ВПП, дело может закончиться неприятностью для всех.

Топливо. Вот тут вообще песня матом под бандуру, ибо то, на чем летали МиГ-29 и Су-27 ВВС ВСУ, то есть, авиационное топливо Т-6 или Т-8В очень сильно отличаются от американского JP8. Более того, вызывает сомнение, точнее, есть уверенность в том, что остатки украинской промышленности могут освоить выпуск JP8 и неприятного компонента его, гидразина, который должен храниться отдельно.

То есть выручит украинских летчиков только импорт. Здесь, конечно, пока все в порядке, и добрые американцы, скорее всего, привезут, скажем, из Польши или Румынии достаточное количество этого топлива. Но вот есть начнутся изменения в первую очередь в подходах российской армии в плане нанесения ударов по логистическим узлам, то фейерверк из горящих цистерн с авиационным керосином может стать неким лозунгом «Отлетались».

Кроме полустерильных ВПП, «Соколам» потребуются ангары, хранилища топлива и его токсичного компонента гидразина. Конечно, говорить о таких работах в соответствии со стандартами НАТО не стоит даже пытаться, но времени и денег это все равно требует.

И последнее. Истребитель четвертого поколения американского производства – это не Д-30 или БМП-1. Да, он в чем-то им почти ровесник, но для самолета, в отличие от более простых систем вооружений, нужны специализированные сервисные центры. Современный самолет увы, но требует технического обслуживания после каждого полета и настройки бортовых систем. А иногда и замены каких-то блоков оборудования. Тут стоит почитать, с какими адскими усилиями Польша шла в НАТО, как поляки переходили с советской на западную технику.

Да, конечно, в сегодняшних условиях на инструкции НАТО по обслуживанию самолетов можно и наплевать, но… просто это сократит и без того невеликий ресурс переданных самолетов. Если это были датские – они все равно готовились к списанию, так что летать им оставалось не так много. Да в принципе и с другими точно такая же ситуация. Никто не расстанется со столь дорогостоящим вооружением, как самолет, не выжав из него все возможное.

Вообще большинство вменяемых экспертов сходится во мнении, что появление F-16 у ВСУ вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу киевского режима.

Конечно, «Соколы» смогут быть весьма и весьма полезны при перехвате таких целей, как крылатые ракеты, благо последние не обладают такой скоростью, как, скажем, сверх и гиперзвуковые собратья. Ну сброс таких ракет, как «Шторм Шэдоу» с относительно безопасной дистанции.

Но лихих воздушных схваток с теми же Су-30 и тем более Су-35 мы не увидим. Самолеты разных классов и лезть на легком истребителе под русский самолет, который и видит дальше, и ракеты пускает на большие расстояния – это бред. Оно понятно, катапульта, парашют, гвинтокрыл поддержки – это все да. А если к этому добавить российские РЛС, которые прекрасно видят больше половины воздушного пространства Украины, да еще прибавить к ним РЛС на территории Беларуси…

И даже не трогая ЗРК типа «Бук», «Тор», «Оса», «Панцирь», просто достаточно напомнить, что у нас все еще достаточно С-300 и С-400. И именно эти ЗРК представляют самую большую опасность для американских самолетов, которые, есть именно такая уверенность, в самое пекло на передовую не полетят.

Значит, придется поработать в этом направлении. Как говорится, если гора не идет к Магомету…

На самом деле, давайте посмотрим, как идут дела у тех образцов техники, на которые возлагались столь большие надежды у Киева?

Где САУ Pz.2000? Не очень с ними, многие в ремонте, некоторые все.
Где «Леопарды»? Вообще без комментариев.
Где «Челленджеры»? В основном шкерятся по тылам, до передовой как-то не доползли.
«Абрамсы»? Да тоже так себе.


Продолжать можно долго, но суть одна: образцы европейского и американского вооружения, попадающие в жернова войны на Украине, исправно перемалываются. Иного и быть не могло, более того, скорее всего, за F-16 начнут охотиться азартно и с огоньком, как гонялись за «Леопардами» и «Абрамсами».

Дело совершенно не в призовых. Нет, конечно, премии – это неплохо, но покалеченный зверинец в Москве – ничуть не хуже. По крайней мере, как акция демонстрации успехов российской армии это было выше всяких похвал. Что-то, а шоу в Минобороны делать научились.

F-16 благодаря множеству причин обречен именно на такой финал. Не так важно, что станет причиной «падения Люцифера», ЗРК, необученные пилоты, криворукие механики и неподготовленные инженеры, работа ВКС или ракетных войск будущего в рядах ВСУ нет ни у чего. Все, что попадет в распоряжение украинских военных, рано или поздно, но будет уничтожено.

И это вызывает много меньше сомнений, чем будущее F-16 на службе ВСУ.


Так что девиз «Живи быстро, умри молодым, оставь красивый труп» - это весьма жизненно. А красивые трупы пригодятся для выставок на Поклонной горе и в парках «Патриот».
45 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +10
    Сегодня, 04:29
    Оказалось, от посадок на наши ВПП у машины повырывало шлицы в стойках.
    belay Ребятки, шлицы может только смять. request Вырвать может шплинт, шпонку срезать. request hi А шпингалетов, подозреваю на стойках нет.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 05:03
      «Живи быстро, умри молодым, оставь красивый труп»
      Девиз майданных литаков crying
    2. Декларант Звание
      Декларант
      +1
      Сегодня, 05:56
      Шлицы тоже может вполне таки срезать. Это я вам как инженер-механик говорю. wink
      1. Попуас Звание
        Попуас
        0
        Сегодня, 06:07
        А еще их может завалцевать и, вообще, можно много синонимов к этому подобрать.
  2. Владимир-ТТТ Звание
    Владимир-ТТТ
    +6
    Сегодня, 04:58
    Уж больно патриотичная статья. У них - все плохо, а у нас (за строчками) - хорошо.
    Такой же простой вопрос - а что поменяется в Белгороде и других приграничных городах - автор "застенчиво" опустил.
    Самолет вряд ли будет участвовать в воздушных боях и стрелять из пушки - по причине отсутствия возможности приблизится к самолету противника на такое расстояние, или по причине отсутствия в зоне потенциальной досягаемости такого самолета.
    А вот пускать самые разнообразные ракеты, и не обязательно по самолетам и вертолетам - это запросто.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      -1
      Сегодня, 05:41
      да обычная статья абрамсы говно леопарды старье амх вообще гомолюбы делали хаймарсы и не попадают вовсе атакамсы и не поставляли а уж если поставят то это как два пальца точка у на минималках))все правильно так то заказ такой ноне у нас вон Китай зато в братишках))
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 04:59
    Ф-16 будут использоваться как воздушная платформа для запуска натовских боеприпасов по нашим позициям и мирным гражданам в Белгороде...автор с чего вы взяли что будут воздушные бои с нашими асами?
    Аэродромы базирования скорее всего будут в Польше и Румынии...на Украине будут только аэродромы подскока наравне с ложными аэродромами.
    Поживем увидим что далее будет.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -3
    Сегодня, 05:00
    Из открытых источников известно, что наш противовоздушной комплекс С-400 может перехватывать цели в радиусе до 600 км, а С-500 и того больше. Что мешает отправить к Бандере F-16 вместе с пилотом ещё в украинском небе?
    1. DoctorRandom Звание
      DoctorRandom
      +4
      Сегодня, 05:14
      Из открытых источников известно, что наш противовоздушной комплекс С-400 может перехватывать цели в радиусе до 600 км

      Это что за источники, можно ссылочку? Насколько мне известно, максимальная дальность самой современной ракеты 40Н6Е для С-400 - 400 километров, и это рекламная дальность, поскольку достигается в самых идеальных условиях. На войне никогда не будет такой дальности поражения.
      а С-500 и того больше.

      Про эти комплексы ни слуху, ни духу с самого начала войны.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        -5
        Сегодня, 05:15
        Насколько мне известно, максимальная дальность самой современной ракеты 40Н6Е для С-400 - 400 километров
        Вам вообще мало что известно
        1. DoctorRandom Звание
          DoctorRandom
          +2
          Сегодня, 05:16
          Источник можно, где ракеты С-400 поражает цель на дистанции 600 километров?
          1. Голландец Михель Звание
            Голландец Михель
            -4
            Сегодня, 05:18
            Источник можно, где ракеты С-400 поражает цель на дистанции 600 километров?
            Источник самый простой и доступный, Википедия. А если ещё и поиском умеете пользоваться, то на вашу голову высыпется тонна ссылок
            1. DoctorRandom Звание
              DoctorRandom
              +1
              Сегодня, 05:25
              В Википедии написано, что С-400 обнаруживает цель на дистанции до 600 километров. Разницу между "обнаружение" и "поражение" знаем?
            2. Владимир80 Звание
              Владимир80
              +1
              Сегодня, 06:25
              Источник можно, где ракеты С-400 поражает цель на дистанции 600 километров?
              Источник самый простой и доступный, Википедия. А если ещё и поиском умеете пользоваться, то на вашу голову высыпется тонна ссылок


              есть еще лучше источник - телеканал Звезда, например, серьезный и достоверный источник... или можно даже взять доклады бывшего (!) министра обороны президенту о том, что у нас "с каждым годом всё укрепляется, обновляется и можно дальше радосто жить.." - я сам эти доклады видел по ТВ, а там не могут ведь обманывать!
      2. Mamkin Batya Звание
        Mamkin Batya
        +2
        Сегодня, 05:23
        Он перепутал с инструментальной дальностью, т.е. возможная дальность отражения и приема радаром сигналов от цели, но далеко не факт, что по этой сигнатуре сигналов возможно будет осуществить идентификацию, захват и пуск ракеты.
      3. Bongo Звание
        Bongo
        +2
        Сегодня, 06:03
        Цитата: DoctorRandom
        Насколько мне известно, максимальная дальность самой современной ракеты 40Н6Е для С-400 - 400 километров

        Не более 380 км по крупным высотным и маломанёвренным целям типа самолётов-заправщиков и ДРЛО.
    2. Bongo Звание
      Bongo
      +6
      Сегодня, 05:24
      Цитата: Голландец Михель
      Из открытых источников известно, что наш противовоздушной комплекс С-400 может перехватывать цели в радиусе до 600 км

      Осетра урежте...
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        -2
        Сегодня, 05:51
        Осетра урежте...
        А я-то думал, что вы давно уже растворились а дорожной пыли wink
        1. Bongo Звание
          Bongo
          +3
          Сегодня, 06:01
          Цитата: Голландец Михель
          Осетра урежте...
          А я-то думал, что вы давно уже растворились а дорожной пыли wink

          С чего бы это?
          Про китайские намывные острова еще не читали? wink
          И "открытым источником" поделитесь пожалуйста, из которого вы почерпнули дальность 600 км для С-400?
          1. Голландец Михель Звание
            Голландец Михель
            -2
            Сегодня, 06:11
            И "открытым источником" поделитесь пожалуйста, из которого вы почерпнули дальность 600 км для С-400?
            Вы мне напоминаете человека, мучительно ожидающего следующей зарплаты. Введите в поисковую форму любого поисковика соответствующий запрос и получите ответ. Насколько он верен, не мне судить, я не из ПВО
            1. Bongo Звание
              Bongo
              +2
              Сегодня, 06:14
              Цитата: Голландец Михель
              Вы мне напоминаете человека, мучительно ожидающего следующей зарплаты.

              К счастью материальных проблем у меня нет и для меня это не актуально. wink
              Цитата: Голландец Михель
              Введите в поисковую форму любого поисковика соответствующий запрос и получите ответ.

              Т.е. вы за свои слова не отвечаете и ответить на прямо поставленный вопрос не способны?
              Цитата: Голландец Михель
              Насколько он верен, не мне судить, я не из ПВО

              С этим я согласен на 100%! yes Но если не владеете достоверной информацией, зачем писать ерунду?
              1. Голландец Михель Звание
                Голландец Михель
                -2
                Сегодня, 06:18
                Но если не владеете достоверной информацией, зачем писать ерунду?
                Если вы таковой информацией владеете, то выложите ее и не пишите ерунды. Я давно заметил, что ваш коэффициент интеллекта вполне себе обыкновенный для вашего вида
                1. zyablik.olga Звание
                  zyablik.olga
                  -2
                  Сегодня, 06:28
                  Цитата: Голландец Михель
                  Я давно заметил, что ваш коэффициент интеллекта вполне себе обыкновенный для вашего вида

                  Это вы пишите человеку у которого на ВО более 700 статей и значительная часть по тематике ПВО. Да, у вас действительно необыкновенный коэффициент интеллекта ! wassat
                  1. Голландец Михель Звание
                    Голландец Михель
                    +1
                    Сегодня, 06:30
                    Это вы пишите человеку у которого на ВО более 700 статей и значительная часть по тематике ПВО
                    Всего лишь сельский клуб, с амбициями Большого театра wink
  5. DoctorRandom Звание
    DoctorRandom
    +1
    Сегодня, 05:03
    Скоморохов такой Скоморохов.
    Примерно с той же степенью боеготовности, потому что можно долго рассуждать, но то, что Су-35 его без масла на завтрак сожрут – сомнений нет

    Самолёты не успели прибыть на поле боя, а Роман уже успешно шапки метает. Жаль только, что Вы не метаете их из кабины Су-30, Су-34 или Су-35. Тут вообще самое главное, чтобы не получилось как с системой С-400, про которую лет 10 к ряду рассказывали, какой это невероятный по своим возможностям ЗРК, входящий в целый комплекс противовоздушной и противоракетной обороны! А не деле оказалось, что и КР так себе сбиваются, и изученная вдоль и поперёк баллистика не очень. Последняя, в свою очередь, чуть ли не каждую неделю по комплексу этого расхваленного ЗРК выносит.
    Низкое расположение воздухозаборников не располагает к взлетам в условиях грязной ВПП, дело может закончиться неприятностью для всех.

    А у Су-27 и МиГ-29 они высоко расположены?
    Но вот есть начнутся изменения в первую очередь в подходах российской армии в плане нанесения ударов по логистическим узлам, то фейерверк из горящих цистерн с авиационным керосином может стать неким лозунгом «Отлетались»

    Почему ВС РФ не делает такого сейчас, чтобы у действующей авиации ВСУ начались проблемы с топливом? Хотя о чём тут говорить, если армия РФ на 3 год войны продолжает игнорировать мосты через Днепр, по которым всё перевозится, но вы продолжайте рассказывать про страшный логистический коллапс ВСУ.
    но суть одна: образцы европейского и американского вооружения, попадающие в жернова войны на Украине, исправно перемалываются

    Перемалываются, перемалываются.. А война всё идёт, а фронт как замер осенью 2022 года, так и не двигался существенно. Роман, не подскажешь почему? Перемалывается же всё!

    Пару мыслей от себя.
    Чтобы там не рассказывал Скоморохов и прочие, F-16 в количестве нескольких десятков доставят ВС РФ пожалуй самых серьёзных проблем за все 3 года войны, ибо ВКС РФ ни разу за свою 30-летнюю историю не сталкивались с подобным противником. Да, были ВВС Украины, но сбивать откровенно древние самолёты с дистанции в несколько десятков, а то сотни километров, не проходившие толковой модернизации - это не серьёзно. Да и сколько пилотов сталкивались в целом с авиацией Украины в небе? Единицы, максимум - десятки. Пройдёт как обычно, ибо сейчас ВКС кидают УМПК в относительной безопасности, и к сожалению ни сразу придёт осознание с чем именно пришлось столкнуться. Будет также, как с HIMARS'ами, Storm Shadow, морскими дронами (хотя последние вообще заперли ЧМ в Новороссийске) и ATACMS'ами.

    Если же на Западе разрешат наносить удары переданным оружием по признанной ими же территории РФ - то начнутся крайне серьёзные проблемы, решать которые без возведения на всех прифронтовых аэродромах бетонированных укрытий не получится.

    Не надо забывать, что в Пентагоне не дураки сидят. Они не будут передавать вооружение, которое никак не проявляет себя на поле боя и является бесполезным рудиментом.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 05:11
      F-16 в количестве нескольких десятков доставят ВС РФ пожалуй самых серьёзных проблем за все 3 года войны
      Вы и проблемы эти серьезные назвать можете?
      ВКС РФ ни разу за свою 30-летнюю историю не сталкивались с подобным противником
      Так и F-16 тоже ещё ни разу не сталкивался с серьезным противником. Все больше папуасов бомбил
      1. DoctorRandom Звание
        DoctorRandom
        0
        Сегодня, 05:24
        Вы и проблемы эти серьезные назвать можете?

        Самая основная - самолёты ДРЛО стран NATO, которые будут давать целеуказания для украинских F-16.
        Вторая - ракеты. Они хоть уже и служат на Украине в составе комплексов NASAMS, но это не тоже самое, если бы эти ракеты подвешивались на самолёты. Их, в конце концов, для этого и создавали.
        Третье - больший ассортимент крылатых ракет.
        Достаточно, я думаю.
        Так и F-16 тоже ещё ни разу не сталкивался с серьезным противником. Все больше папуасов бомбил

        В целом согласен, но вопрос дискуссионный. Так можно про любой относительно современный самолёт сказать, что он никогда не видел "равного" соперника.
        1. Andy_nsk Звание
          Andy_nsk
          0
          Сегодня, 06:27
          Самая основная - самолёты ДРЛО стран NATO, которые будут давать целеуказания для украинских F-16.

          Опять про ДРЛО. Вы в курсе о дальности работы этой системы? Она действительно может создать проблемы в Причерноморье и на зап.окраине. А основные боевые действия ведутся отнюдь не в этих областях.
    2. Читатель 47
      Читатель 47
      -1
      Сегодня, 06:11
      Про С-400 вы просто лжёте. Зачем?
  6. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +6
    Сегодня, 05:12
    Не опять, а снова. Западное оружие - полное фуфло и в подмётки не годится российскому...и так далее и тому подобное.
    Шел третий год СВО, а статьи нисколько не менялись.
    1. Трус Звание
      Трус
      -5
      Сегодня, 05:18
      Шел третий год СВО, а статьи нисколько не менялись.

      Как и комментарии про «всё пропало» на ВО
      1. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        +1
        Сегодня, 05:30
        Цитата: Трус
        Шел третий год СВО, а статьи нисколько не менялись.

        Как и комментарии про «всё пропало» на ВО

        А вы считаете, что появление F-16 заметно облегчит положение российских войсл? laughing
        Будет куда шапки кудать и тренироваться расчетам С-400?
        Или как автор статьи - думаете они сами поубиваются на советских аэродромах?
        1. Трус Звание
          Трус
          -2
          Сегодня, 05:52
          А вы, видимо считаете, что нытьё тут и во всяких тележках «заметно облегчит положение российских войсл».
          1. Владимир80 Звание
            Владимир80
            0
            Сегодня, 06:29
            видимо считаете, что нытьё тут и во всяких тележках «заметно облегчит положение российских войсл».

            нытье не облегчает положение бойцов, но вот успокоительная ложь - это кратчайший путь проиграть войну!
  7. Voronezh Звание
    Voronezh
    +3
    Сегодня, 05:21
    Недооценка противника привела к тому, что вместо 2х - 3х недель уже третий год идёт. Все у них что надо будет, и техники и отпускники за штурвалом. И под это дело прилетело и по Воронеж ДМ. Который, кстати, не особенно помог при налётах КР по Крыму. Чего я вообще не понимаю.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 06:31
      не особенно помог при налётах КР по Крыму. Чего я вообще не понимаю.

      если я не ошибаюсь, "воронеж" которым так гордились определенные лица с боооольшими погонами - только для отслеживания пусков БР годится... поправьте пожалуйста, если я не прав...
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 05:33
    «Тигр» (F-5) попал в руки испытателям, которые начали его изучать. Но облетать по полной программе не получилось: после пятого или шестого полета стойки шасси чудом не подломились. Оказалось, от посадок на наши ВПП у машины повырывало шлицы в стойках.

    Вместе с неудовлетворительным качеством шасси выяснилось, что
    После определения основных лётно-​технических характеристик мы приступили к сравнительным воздушным боям с МиГ-21БИС. Я воевал на своём "родном" МиГ-21, а Николай Стогов — на F-5. Ближний манёвренный "бой" начинался в равных условиях на встречных курсах. Все полёты заканчивались с одним результатом — МиГ-21 проигрывал, хотя и имел значительно большую тяговооружённость
    В.Н.Кондауров, летчик-испытатель ( https://aftershock.news/?q=node/944795&full)

    Поэтому не надо так огульно. Американцы умеют делать хорошие самолеты. Особенно если за штурвалом хорошие летчики.
  9. klev72 Звание
    klev72
    -1
    Сегодня, 05:55
    Укрофашистам нужна медийная шумиха и раскачка ситуации в нашем тылу. Потому ждать надо как раз применения крылатых ракет по мирным населённым пунктам в сторону Москвы. В таком-же количестве, как на Крым в последнее время, те около сотни за раз в сочетании с БПЛА и обманками.
  10. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -3
    Сегодня, 05:55
    Ну давайте сначала поймаем этого "Сокола", а потом слушаем.
    А как же эта история "носителя ядерного оружия", не порали "Булавой", а лучше "Воеводой" с обычной боеголовкой шандарахнуть по нацистам, где-нибудь на западной границе Украины, конечно не предупредив никого, пусть подумают, что это и куда это летит.
  11. Luminman Звание
    Luminman
    +2
    Сегодня, 05:57
    зазоры в бетонных плитах ВПП

    Никогда такого не замечал... laughing
  12. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 06:00
    Нелбзя преуменьшать возможности ВС Украины. Вон наше подразделение, где жена осуществляет волонтерскую поддержку, попало в окружение под Харьковым. Пишут, что выйти не могут и сдаваться не будут. А помощи нет. Мясорубка страшная. Все не так просто и легко
  13. Панкрат25 Звание
    Панкрат25
    +1
    Сегодня, 06:12
    оставь красивый труп

    Можно некрасивый, стерпим как нибудь. Труп врага всегда хорош.
  14. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 06:15
    красивые трупы пригодятся для выставок на Поклонной горе и в парках «Патриот».
    Самолеты, в отличие от танков, красивые трупы редко оставляют. И скорости не те, и прочность не та, и алюминий, в отличие от стали, сгорает дочиста.
  15. parusnik Звание
    parusnik
    +1
    Сегодня, 06:18
    а шоу в Минобороны делать научились.
    Последнее шоу понравилось."Тимур и его команда"..Генералы,кучно пошли..
  16. Unknown Звание
    Unknown
    0
    Сегодня, 06:23
    совсем не удивлюсь, более того, уверен, что в кабинах самолетов сидят совсем не украинцы. Ну просто потому, что надо не пиар гонять, а делом заниматься. А после полугодового обучения украинские летчики – простите, это как в плохие времена после 4 часов налета в аэроклубе за штурвал «Яка» садиться.

    Ну вы все поняли аналогию.

    Потому, есть такая уверенность, что в эфире там не мова, а что-то другое. И на аэродромах тоже, потому что научить опытного летчика летать по аналогиям его службы – это одно, а вот с техниками и инженерами, особенно по радиоэлектронике, простите, все по Станиславскому. То есть, не верится совершенно. Не украинцы там шуруют, готовя «соколов» к полетам.
    А почему бы в кабинах самолётов, не сидеть украинцам? Тем паче с русскими фамилиями, как не крути , мы одной крови.Уж чего, а смекалки ,сообразительности у нас хватает. Вон в ВОВ, всю америкоскую и английскую технику, быстренько освоили, без всяких там яких, с семи классами образования как основного. Ну о нынешних временах и говорить не приходится, и техники инженеры там на уровне, даже может и получше залётных варягов. Так что сдаётся, там славяне наши.Насчёт разговоров в эфире, так наши лётчике тоже в небе Кореи пытались по корейски говорить, правда так себе ,но военная хитрость ввести противника в заблуждение, всегда будет присутствовать.