Ракеты «воздух-воздух» большой дальности Р-37М в Спецоперации
Кадр из интервью с летчиком-истребителем, ноябрь 2022 г. Под фюзеляжем самолета Су-35С подвешена ракета Р-37М (видна часть обтекателя и корпуса)
Российская истребительная авиация обладает широкой номенклатурой управляемых ракет «воздух-воздух», включающей изделия разных классов с отличающимися характеристиками. Особое место в ее арсеналах занимает ракета большой дальности Р-37М. Она имеет уникальные характеристики и способна решать самые сложные боевые задачи. Такие изделия применяются в ходе текущей Спецоперации и, вместе с другими ракетами, наносят непоправимый урон ВВС противника.
Ракеты и самолеты
С первых дней Спецоперации российские истребители участвуют в процессе уничтожения авиации противника. Еще летом 2022 г. появились первые сообщения об успешных перехватах вражеских летательных аппаратов на дальностях не менее 150-200 км. Какое оружие позволило сделать это, тогда не сообщалось. Подробности появились лишь через несколько месяцев.
В начале ноября 2022 г. российское министерство обороны показало репортаж работе наших истребителей. В интервью с летчиком-участником Спецоперации в кадр попал самолет Су-35С. Вместе с другими средствами поражения на нем была подвешена ракета «воздух-воздух» большой дальности Р-37М. Это изделие обладает высочайшими летными характеристиками и является наиболее дальнобойным оружием наших ВКС для борьбы с воздушными целями.
В дальнейшем Минобороны и отечественные СМИ и блоги неоднократно публиковали новые фотографии и видеоролики с истребителями Су-35С и их дальнобойными ракетами. Также поступали новые сведения о боевом применении изделий Р-37М и успешном поражении целей во всем диапазоне дальностей.
Давно было известно, что Су-35С не является единственным носителем ракеты Р-37М в российских ВКС. Другие самолеты тоже применяют подобное оружие в ходе Спецоперации. Так, в конце ноября 2023 г. Минобороны показало подготовку и вылет истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ с ракетами большой дальности. Самолеты этого типа так же несут дежурство в воздухе и участвуют в радикальной демилитаризации «повитряных сил».
Р-37М под фюзеляжем перехватчика МиГ-31БМ, ноябрь 2023 г.
22 мая 2024 г. Минобороны опубликовало видео боевой работы авиации Черноморского флота. В показанном боевом вылете вместе с прочей техникой участвовал истребитель Су-30СМ2, вооруженный двумя или тремя ракетами Р-37М. Ранее такие самолеты с этим оружием в открытых материалах не появлялись.
Любопытно, что появление в зоне боевых действий ракет Р-37М не осталось незамеченным за рубежом. С начала прошлого года в иностранной прессе неоднократно появлялись беспокойные публикации о наличии у российских ВКС ракеты с дальностью более 300 км. Оценивался потенциал такого оружия, в т.ч. в связке с разными носителями. Особое беспокойство вызывала теоретическая возможность применения Р-37М новейшим истребителем Су-57.
Боевое применение
Все подробности боевого применения ракетного вооружения авиации, в т.ч. изделий Р-37М, по понятным причинам, неизвестны. Однако доступные сведения позволяют представить, как и с какими результатами истребители используют современное дальнобойное вооружение. Кроме того, известны жалобы противника на такие ракеты.
В марте 2023 г. РИА Новости со ссылкой на свои источники раскрыли некоторые подробности первых месяцев боевого применения Р-37М. При помощи таких ракет удавалось сбивать самолеты и вертолеты всех типов, имеющихся на вооружении противника. Также поражено несколько БПЛА, включая иностранную технику разрекламированных моделей. При этом показана хорошая статистика – вероятность поражения цели приближается к единице. Фактически на одну типовую цель тратится всего одна ракета.
Взлет перехватчика МиГ-31БМ с ракетами Р-37М
Российская истребительная авиация осуществляет патрулирование заданных районов с целью пресечения полетов противника. Звенья истребителей Су-35С, МиГ-31БМ и т.д. могут работать самостоятельно и искать воздушные цели при помощи своего штатного оснащения. Также возможна поддержка со стороны других систем и комплексов. Истребители могут получать целеуказание от наземных РЛС или от самолетов ДРЛОиУ. В обоих случаях расширяется контролируемая зона и появляется возможность использования всего потенциала ракеты Р-37М.
По открытым данным, изделие Р-37М имеет дальность пуска 300 км. Это позволяет истребителям-носителям поражать воздушные цели до того, как они выйдут на свои рубежи применения оружия и смогут угрожать нашим объектам. Кроме того, МиГ-31БМ или Су-35С получают возможность контролировать воздушное пространство противника на большую глубину, оставаясь над своей территорией и под защитой своих ЗРК. Большая дальность ракеты и соответствующая продолжительность полета также дают возможность провести дополнительную атаку в случае промаха.
Противнику теперь приходится учитывать наличие у наших ВКС дальнобойных ракет и их присутствие в зоне боевых действий. Изделия Р-37М стали дополнительной угрозой и существенно затрудняют планирование боевой работы самолетов. Любой вылет с приближением к российским истребителям на 300 км или меньше теперь может завершиться потерей самолета и/или летчика. В условиях нехватки материальной части и летного состава это становится большой проблемой.
К настоящему времени российские вооруженные силы поразили или уничтожили более 600 украинских самолетов, ок. 270 вертолетов и почти 25 тыс. БПЛА. Часть таких побед приходится на истребительную авиацию и ее ракеты. Какое количество летательных аппаратов противника уничтожили при помощи ракет Р-37М, по понятным причинам, неизвестно. Однако доступные данные показывают, что ракета делает заметный вклад в общие результаты.
Ракета большой дальности
История ракеты Р-37 восходит к началу восьмидесятых годов, когда было принято решение о разработке нового боеприпаса большой дальности для перехватчика МиГ-31. Перспективная ракета должна была по основным характеристикам превосходить существующую Р-33 и впоследствии заменить ее. Разработку поручили ГосМКБ «Вымпел» (ныне входит в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»). Проект получил рабочее обозначение К-37; впоследствии литеру «К» заменили на «Р».
Су-30МС2 морской авиации КЧФ с ракетами Р-37М, май 2024 г.
Испытания Р-37 начались в 1988 г., но последующие события в истории страны помешали доводке изделия и его принятию на вооружение. В конце девяностых, с учетом новых реалий, ракету начали дорабатывать, и впоследствии была проведена полноценная модернизация. Получившееся изделие получило обозначения Р-37М и РВВ-БД («Ракета «воздух-воздух» большой дальности»). Модификацию Р-37М впервые показали в 2011 г., когда ракета уже проходила испытания.
По известным данным, Р-37М была принята на вооружение ВВС в 2014 г.; тогда же началось производство и внедрение ракет в частях. Первым носителем ракеты стал перехватчик МиГ-31БМ. Также в течение прошлого десятилетия велись работы по интеграции этого изделия в боекомплект других актуальных истребителей. Результаты этих процессов можно наблюдать сейчас в ходе Спецоперации.
Р-37М построена по традиционной для отечественных ракет «воздух-воздух» схеме. Использован цилиндрический корпус с оживальным обтекателем, внутри которого последовательно размещены головка самонаведения, боевая часть и твердотопливный двигатель. В центральной части корпуса имеются Х-образные крылья, в хвосте – рули схожей конструкции. Длина изделия превышает 4 м, диаметр корпуса – 380 мм. Стартовая масса – 600 кг.
Твердотопливный двигатель разгоняет ракету до скорости порядка 6М. После выработки топлива боеприпас летит по инерции, вплоть до встречи с целью. Максимальная дальность пуска по цели в передней полусфере определена в 300 км. На данный момент Р-37М является самой дальнобойной ракетой своего класса в мире.
Макет экспортной ракеты РВВ-БД на выставке МАКС-2015
Изделия семейства Р-37 имеют комбинированную систему управления. Основная часть полета происходит при помощи инерциальной навигации с коррекцией по командам самолета-носителя. За счет этих средств ракета приближается к цели на несколько десятков километров, после чего включает активную радиолокационную ГСН. Последняя засекает цель и сопровождает до момента ее поражения.
Р-37М несет осколочно-фугасную боевую часть массой 60 кг с контактным и неконтактным датчиками цели. Прямое попадание ракеты с такой БЧ гарантированно разрушает любой самолет, а подрыв на дистанции в несколько метров или десятков метров наносит фатальные повреждения осколками.
Сегодня и завтра
На вооружении истребительной авиации ВКС России имеются различные ракеты «воздух-воздух», в т.ч. изделие Р-37М. Оно отличается уникальными летными характеристиками, а также совместимо с современными истребителями и перехватчиками основных типов. Эта ракета помогает нашим летчикам одерживать воздушные победы, а также существенно меняет обстановку в воздухе и обеспечивает заметное преимущество перед противниками.
В обозримом будущем ракеты Р-37М и иное оружие этого класса продолжат участвовать в демилитаризации ВВС Украины. После ее завершения такие изделия останутся в строю и, возможно, пройдут новую модернизацию с дополнительным повышением основных характеристик. Очевидно, что такое вооружение имеет особое значение для ВКС, и ему предстоит служить максимально долго.
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