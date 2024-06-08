Оружие с клинками двойного изгиба из Индии, Судана и… Пензы
Надписи на клинках… Они многое могли бы поведать, если бы… в тех же наших краеведческих музеях их сотрудники догадались бы пригласить прочитать их кого-нибудь, кто знает арабский язык. А кто его у нас знает? Надпись на клинке одного из ятаганов из коллекции Пензенского областного краеведческого музея. Фотография автора
«Ким». Р. Киплинг
История оружия. В романе Редьярда Киплинга «Ким» не сказано, какой именно саблей старик, в дни Восстания служивший правительству, будучи молодым туземным офицером, зарубил своего двоюродного брата. Главное, что зарубил, выполняя свой долг перед командиром-сахибом. Однако можно предполагать, и вполне доказательно, что такой саблей был тальвар – традиционная индийская сабля, хотя в переводе с санскрита это слово означает «меч». О-о-о, какое это было замечательное оружие – клинок из вутца – литой булатной стали, и золотой либо серебряной отделкой кофтгари – мелкого инкрустированного узора по всей поверхности металлических деталей рукоятки и перекрестия. Причём эфес тальвара был очень необычен: имел обязательное утолщение посередине и навершие в форме круглого диска с куполообразным выступом посредине, из которого часто выступал изогнутый штифт с шариком на конце, служивший оригинальным продолжением рукояти. В целом подобных форм было множество, и каждая из них имела своё название.
Очень красивая надпись, не правда ли? Вот только что она означает?
Носили тальвар на поясе или на перевязи, перебросив её через плечо. Появление его относят к XIII в., но наибольшую популярность в Северной Индии он приобрёл в эпоху Великих Моголов и пользовался ей вплоть до середины XIX вв. Являлся излюбленным оружием раджпутов из Раджпутаны.
На этом фото хорошо просматривается не только надпись, но и характерный изгиб клинка ятагана…
Большинство жителей Запада называют эту индийскую саблю «Тулвар» и относят её к мечам (часто пишется «Меч Талвар» или «Меч Тулвар»). Считается, что это название происходит от санскритского слова «Таравари». Но в русскоязычном произношении и правописании в это название добавляется мягкий знак. Тальвар мог использоваться как кавалерией, так и пехотой. Интересно, что и клинок, и рукоять часто украшались надписями, которые сегодня не только увеличивают ценность каждого такого «меча», но также содержат в себе информацию, которая в противном случае вряд ли когда-нибудь стала бы известна.
Надписи на клинках сделаны по технологии насечки: на клинке сделаны углубления, в которые вбита латунная, медная или золотая проволока и заполирована заодно с поверхностью металла клинка
Как правило, на клинках встречается обращение индуистским божествам, если владелец был индуист, или к Аллаху, если он был мусульманин, а также имя самого хозяина «меча» и год его изготовления. Встречаются и региональные варианты орнаментальной рукояти. Например, рукояти из Лахора известны тем, что имеют особый стиль золотого наложения; цветы и усики. Кроме того, для них характерна форма рукояти в виде толстой вазы и надписи на пенджаби (сикхском языке).
Почему-то этот ятаган точно датирован 1738 годом. Может быть, на нём это где-нибудь было написано по-арабски? Рукоять костяная, отделана серебром. Но работа грубовата…
Ещё один ятаган из коллекции Пензенского областного краеведческого музея, и тоже с рукояткой очень грубой работы и к тому же ещё и плохо в своё время чиненной. Да вот беда: тот мастер, который мог бы её реставрировать, не может этого сделать, поскольку не имеет соответствующего сертификата. А получить он его не может, поскольку ему нельзя на пробу ничего отреставрировать. Отправлять же этот ятаган на реставрацию в Москву очень дорого и музею просто не по карману. Такой вот замкнутый круг местного масштаба получается… Хотя проблема эта типичная для всех региональных музеев России
Нас, однако, больше всего интересуют не надписи и даже не сама необычная рукоять этой сабли (хотя ряд читателей ВО задавали вопросы именно относительно рукояти), а клинок тальвара. Существует 10 типов индийских клинков: кханда, патисса, сосун патта, катти, кирач, сирохи, тегха, тульвар и голия или шамшир. Наиболее популярные среди них три типа. Шамшир – это персидский клинок для рубящего удара, о котором мы писали в прошлом материале, но с приделанной к нему «пузатой» индийской рукоятью. Кстати, само название «голия» означает «круг», что прямо указывает на кривизну лезвия шамшира.
Ханда – это действительно обоюдоострый меч с корзинчатой рукояткой и гардой, часто выложенной изнутри бархатом. Клинок всегда прямой и расширяющийся к острию. Считается старейшим образцом индийского холодного оружия, появившимся во II веке нашей эры. Сирохи имеет лёгкий клинок, имеющий незначительный изгиб. А тегха, напротив, обладает очень широким изогнутым клинком и, как считается, чаще всего применялась в качестве оружия казни.
Но нас больше всего сегодня будет интересовать клинок сосун пата (в переводе с урду «цветок лилии»)… Ведь, по сути дела, это самый настоящий ятаган, поскольку его клинок имеют «сабли» длиной около метра, и можно себе представить, какой силы удары можно было ей нанести!
Клинок сосун патта (1771-1799). Клинок изогнут вперёд, однолезвийный, с двумя узкими долами. Лангеты длинные, имеют форму луковицы. Навершие имеет форму диска с центральным куполом и изогнутым шипом. Шип сломан и починен. К гарде и навершию прикреплена широкая защитная дужка. К гарде и дужке изнутри прикреплена красная бархатная подушка на кожаной подкладке. Рукоять обтянута прочной тканью или кожей. Длина клинка: 775 мм. Общая длина: 963 мм. Вес: 1,285 кг. Британский Королевский арсенал, Лидс
Так что ятаганная форма клинка была характерна не только для древних мечей типа махайры, кописа и тех же восточных ятаганов, но и для Индии и Непала, где распространились не длинные, а короткие клинки, но тоже обратной кривизны – кукри. Про них на ВО уже была статья в 2016 году: Зарезать чем-то покрасивее: просто кукри… Расписано там всё было подробно, и проще её перечитать, нежели давать примеры из неё в этом материале. Просто укажем, что образцы холодного оружия с обратным изгибом клинка были совсем не редкостью, во многих странах использовались очень широко, и одними только ятаганами тут дело не исчерпывалось.
Кукри длиной в девять дюймов – типичный кукри непальских гуркхов. Фотография автора
Ну а сейчас мы расскажем ещё об одном интересном кинжале с обратной кривизной клинка, причём весьма своеобразной и прихотливой формы – кинжале племени хадендоуа.
Вот он какой – кинжал племени хадендоуа! Внешне это оружие с Х-образной рукояткой и с луновидной формы передней частью клинка с двухсторонней заточкой. Такие кинжалы использовались в Судане в XVI-XIX вв., а также в сопредельных с ним странах. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора
Англичанам довелось столкнуться с этим оружием в 1898 году в битве при Омдурмане. Тогда хадендоуа с помощью таких кинжалов разрывали сухожилия британским лошадям и верблюдам. Вообще, кинжалы данной формы использовались и другими суданскими племенами, но они всегда ассоциируется именно с племенем хадендоуа. Обычно воины носили этот кинжал в поясе или на плече (обычно левом), к которому он крепился кожаными ремешками. Историки связывают кинжал хадендоуа с индийским кинжалом чиланум и кельтскими кинжалами. В реальности это могло иметь место, так как между этими регионами уже в древности существовали торговые связи. Но как это можно установить сейчас? Да, в принципе, никак, поскольку «машины времени» в нашем распоряжении нет, а строить предположения можно какие угодно. Есть, например, и другое предположение, что данный кинжал произошёл от арабского кинжала джамбия, а Х-подобную рукоять он приобрёл уже на территории Африки…
На рикассо кинжала хадендоуа из коллекции Пензенского областного краеведческого музея хорошо заметна выбитая на нём арабская надпись. Интересно, что она может означать?
На противоположной стороне тоже имеется надпись, а вот на самом клинке надписей нет
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