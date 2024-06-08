Оружие с клинками двойного изгиба из Индии, Судана и… Пензы

На противоположной стороне тоже имеется надпись, а вот на самом клинке надписей нет

На рикассо кинжала хадендоуа из коллекции Пензенского областного краеведческого музея хорошо заметна выбитая на нём арабская надпись. Интересно, что она может означать?

Вот он какой – кинжал племени хадендоуа! Внешне это оружие с Х-образной рукояткой и с луновидной формы передней частью клинка с двухсторонней заточкой. Такие кинжалы использовались в Судане в XVI-XIX вв., а также в сопредельных с ним странах. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

Клинок сосун патта (1771-1799). Клинок изогнут вперёд, однолезвийный, с двумя узкими долами. Лангеты длинные, имеют форму луковицы. Навершие имеет форму диска с центральным куполом и изогнутым шипом. Шип сломан и починен. К гарде и навершию прикреплена широкая защитная дужка. К гарде и дужке изнутри прикреплена красная бархатная подушка на кожаной подкладке. Рукоять обтянута прочной тканью или кожей. Длина клинка: 775 мм. Общая длина: 963 мм. Вес: 1,285 кг. Британский Королевский арсенал, Лидс

Ещё один ятаган из коллекции Пензенского областного краеведческого музея, и тоже с рукояткой очень грубой работы и к тому же ещё и плохо в своё время чиненной. Да вот беда: тот мастер, который мог бы её реставрировать, не может этого сделать, поскольку не имеет соответствующего сертификата. А получить он его не может, поскольку ему нельзя на пробу ничего отреставрировать. Отправлять же этот ятаган на реставрацию в Москву очень дорого и музею просто не по карману. Такой вот замкнутый круг местного масштаба получается… Хотя проблема эта типичная для всех региональных музеев России

Почему-то этот ятаган точно датирован 1738 годом. Может быть, на нём это где-нибудь было написано по-арабски? Рукоять костяная, отделана серебром. Но работа грубовата…

Надписи на клинках сделаны по технологии насечки: на клинке сделаны углубления, в которые вбита латунная, медная или золотая проволока и заполирована заодно с поверхностью металла клинка

На этом фото хорошо просматривается не только надпись, но и характерный изгиб клинка ятагана…

Очень красивая надпись, не правда ли? Вот только что она означает?

«Дайте мне дело, – сказал я, – ибо я отщепенец среди своего рода и сабля моя мокра от крови моего двоюродного брата.» «Ким». Р. Киплинг

Надписи на клинках… Они многое могли бы поведать, если бы… в тех же наших краеведческих музеях их сотрудники догадались бы пригласить прочитать их кого-нибудь, кто знает арабский язык. А кто его у нас знает? Надпись на клинке одного из ятаганов из коллекции Пензенского областного краеведческого музея. Фотография автора

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