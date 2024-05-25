«Каким боком она к ВСУ»: сторонники Сырского критикуют депутата ВРУ Безуглую, раскритиковавшую главкома

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«Каким боком она к ВСУ»: сторонники Сырского критикуют депутата ВРУ Безуглую, раскритиковавшую главкома

Инициированный народным депутатом Украины М.Безуглой скандал вокруг используемых главнокомандующим силами обороны Украины А.Сырским методов руководства силами обороны Украины получил своё продолжение, которое можно назвать "ответным ходом" сторонников Сырского.

Так, украинский волонтер Арслан (Руслан) Мисиратов (участвовал в в так называемой "АТО" и командовал незаконным вооружённым формированием), объявлен в розыск Следственным комитетом РФ), 24 мая 2024 года в одном из украинских СМИ опубликовал пост в поддержку главкома сил обороны Украины.



Характеризуя Безуглую с использованием нелитературной лексики, Мисиратов заявил, что задача последней "пихать палки в колёса любому военному руководству" и что Безуглой "[нелитературное слово], кто на этой должности (главнокомандующего) - Залужный или Сырский".

Далее так называемый волонтёр высказывает своё возмущение критиканством со стороны нардепа ВРУ

Каким вообще боком эта девка к ВСУ? Какого лешего она лезет со своим никому не нужным мнением?

Завершает свой материал Мисиратов тем, что, по его мнению, Сырский "ответственно выполняет свои обязанности, постоянно находится на фронте и внедряет изменения для эффективной работы ТЦК", после чего призывает дать Безуглой "срок" за то, что она "слишком много себе позволяет".

Все эти заочные (а зачастую и очные) перепалки лишний раз свидетельствуют о расколе в украинских "правящих элитах". Кланы действуют один против другого, что выплескивается в участившихся публикациях, когда одни пытаются втоптать в грязь других. Та за "що стоял майдан"...
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:34
    «Каким вообще боком эта девка к ВСУ?» —

    — Каким углом? ...
    1. Попуас Звание
      Попуас
      0
      Сегодня, 06:44
      — Каким углом? ...
      Таки безуглая wink ...
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 07:05
      Возможно тупым... yes А по сути статьи-новости из желтого дома..
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 06:45
    Каким вообще боком эта девка к ВСУ?
    ...ну вощет она так называемый нартрёп хунты...и это как раз в её компетенции учинять порки всем..и военным и гражданским....другое дело что это просто трёп и ни чего более
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:49
    Безуглой "[нелитературное слово], кто на этой должности (главнокомандующего) - Залужный или Сырский".
    А ей действительно (нелитературное слово) кто командующий, главное показать, как она "радеет" за ВСУ. Также рьяно радеет и за мобилизацию призывая применять к уклонистам радикальные меры. У них страна сыпется, а они ни как не могут между собой разобраться. Гадюшник еще тот.
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 06:59
    Похоже эта М. Безмозглая "не ровно дышит" и к Залужному, и к Сырскому. "Полезная" для нас "дама"...
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 07:01
    Оказывается и у майданутых есть своя либерасня, вставляющая палки в колеса государственной машине. Вот такой либерасне, раскачивающей ВСУ и должны всячески помогать наши спецслужбы
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 07:15
      Пусть грызутся и "вставляют друг другу палки в колеса" - нам на руку их грызня между собой и их неразбериха в управлении их войсками.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 07:28
        и их неразбериха в управлении их войсками.
        ...их крысиная возня это их удел..а вот перечислять к их неразберихах в всуках не стоит...неразбериху вносят ВС РФ и как вспомогательный процесс, западные кукловоды....а всякие углые и без...это так...кал на лопате
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 07:57
    ...силы обороны Украины...
    Дорогая редакция!
    Это у них такое название? Или автор придумал?
    ... силы обороны... А нас редакция ВО как назовёт? Силы нападения?