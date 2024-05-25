«Каким боком она к ВСУ»: сторонники Сырского критикуют депутата ВРУ Безуглую, раскритиковавшую главкома

Инициированный народным депутатом Украины М.Безуглой скандал вокруг используемых главнокомандующим силами обороны Украины А.Сырским методов руководства силами обороны Украины получил своё продолжение, которое можно назвать "ответным ходом" сторонников Сырского.Так, украинский волонтер Арслан (Руслан) Мисиратов (участвовал в в так называемой "АТО" и командовал незаконным вооружённым формированием), объявлен в розыск Следственным комитетом РФ), 24 мая 2024 года в одном из украинских СМИ опубликовал пост в поддержку главкома сил обороны Украины.Характеризуя Безуглую с использованием нелитературной лексики, Мисиратов заявил, что задача последней "пихать палки в колёса любому военному руководству" и что Безуглой "[нелитературное слово], кто на этой должности (главнокомандующего) - Залужный или Сырский".Далее так называемый волонтёр высказывает своё возмущение критиканством со стороны нардепа ВРУЗавершает свой материал Мисиратов тем, что, по его мнению, Сырский "ответственно выполняет свои обязанности, постоянно находится на фронте и внедряет изменения для эффективной работы ТЦК", после чего призывает дать Безуглой "срок" за то, что она "слишком много себе позволяет".Все эти заочные (а зачастую и очные) перепалки лишний раз свидетельствуют о расколе в украинских "правящих элитах". Кланы действуют один против другого, что выплескивается в участившихся публикациях, когда одни пытаются втоптать в грязь других. Та за "що стоял майдан"...

Каким вообще боком эта девка к ВСУ? Какого лешего она лезет со своим никому не нужным мнением?

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