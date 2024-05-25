«Новый вариант пулемёта третьего поколения»: представлена модель FN Minimi Mk3 с комбинированием оптики
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Бельгийская оружейная компания FN Herstal известна, в частности, благодаря разработанному ей пулемету FN Minimi Mk3, который считается популярным изделием в своем ряду благодаря высокой эффективности и надежности.
В 7,62-мм FN Minimi Mk3, ручном пулемете третьего поколения, сочетаются мощность и легкость, предлагая при этом значительные улучшения в эргономике и мобильности
- заявляют в компании.
На днях была представлена новая модификация этой модели. Она оснащена крышкой подачи с удлиненной верхней планкой, имеющей 23 паза. Эта жесткая цельная направляющая теперь позволяет устанавливать без труда сразу две оптические системы в один ряд, предоставляя стрелкам более гибкие варианты оборудования пулемета. Например, теперь они могут комбинировать средства дневной оптики без увеличения дистанции обзора с кратным прицелом или устанавливать дневную оптику совместно с прибором ночного видения.
Пулемет получил вместо стандартного регулируемого прицела нерегулируемый откидной задний визир, который дополняется фиксатором, удерживающим крышку открытой во время заряжания или обслуживания пулемета. Эта функция позволяет компенсировать вес оптики, обеспечивая безопасное и эффективное обращение.
Новую модель планируется представить широкой публике на выставке Eurosatory, которая пройдет с 17 по 21 июня 2024 года в Париже.
FN Herstal
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