«Новый вариант пулемёта третьего поколения»: представлена модель FN Minimi Mk3 с комбинированием оптики

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«Новый вариант пулемёта третьего поколения»: представлена модель FN Minimi Mk3 с комбинированием оптики

Бельгийская оружейная компания FN Herstal известна, в частности, благодаря разработанному ей пулемету FN Minimi Mk3, который считается популярным изделием в своем ряду благодаря высокой эффективности и надежности.

В 7,62-мм FN Minimi Mk3, ручном пулемете третьего поколения, сочетаются мощность и легкость, предлагая при этом значительные улучшения в эргономике и мобильности

- заявляют в компании.



На днях была представлена новая модификация этой модели. Она оснащена крышкой подачи с удлиненной верхней планкой, имеющей 23 паза. Эта жесткая цельная направляющая теперь позволяет устанавливать без труда сразу две оптические системы в один ряд, предоставляя стрелкам более гибкие варианты оборудования пулемета. Например, теперь они могут комбинировать средства дневной оптики без увеличения дистанции обзора с кратным прицелом или устанавливать дневную оптику совместно с прибором ночного видения.



Пулемет получил вместо стандартного регулируемого прицела нерегулируемый откидной задний визир, который дополняется фиксатором, удерживающим крышку открытой во время заряжания или обслуживания пулемета. Эта функция позволяет компенсировать вес оптики, обеспечивая безопасное и эффективное обращение.

Новую модель планируется представить широкой публике на выставке Eurosatory, которая пройдет с 17 по 21 июня 2024 года в Париже.

6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 10:07
    8.800 эт его вес в снаряженном состоянии??? И в чём преимущества кроме планок и прицелов???
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 10:29
      И в чём преимущества кроме планок и прицелов???
      ...ну вроде как писано..надёжность...но в эффективность чёт не верится, раз к пулемёту пришпандоривают оптику...зачем пулемёту оптика?...пулемёт создаётся что б увеличить плотность огня, а не снайперский одиночный выстрел...стало быть с надёжностью при сплошном огне всё таки не всё в порядке
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 10:40
        Крымский партизан hi, тут заявленно что он легче, надежнее и у него есть супер-пупер планка под оптику. Ну FN всегда славилась качеством и надежностью, но была не дешевой в цене продукции, вес 8.800 в ролике это не понятно, то ли вес ТЕЛА, то ли снаряженного, с прицелами тоже не все так просто, иногда да нужны навороты иногда нет, так что в чем тут прям прорыв или третье поколение не очень понятно.
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          +1
          Сегодня, 10:48
          так что в чем тут прям прорыв или третье поколение не очень понятно.
          ...ну вот и я к тому же...прикрутили оптику и всё ...поколение возросло....дэги просто...вот показывали видео сравнения отстрелов ПК и Печенега, и там явно прорыв, на тепловизоре было чётко видно нагрев ствола печенега и ПК, небо и земля...правда у меня закралось мнение что оребрение ствола печенега в полевых условиях может сыграть злую шутку ...и такое в истории было...ДШК, СГ 43, которые в боях очищать "ребро" было не когда , а без очистки они просто плевались а не стреляли
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 10:10
    пулемету FN Minimi
    ....практически ровесник ПК...а ещё коллективная империя лжи чешет что у нас одно старьё...у самих дела по хуже...у нас хоть Печенег мал по малу приходит в строевые части....а там только планки пикрини и всё, с модернизацией управились...гендерные лохи
  3. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 11:38
    Время от времени возникает необходимость освежить продажи при минимальном вложении.