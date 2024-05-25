«Будет самым современным танком в регионе»: аргентинская армия начала получать TAM 2CA2

32
«Будет самым современным танком в регионе»: аргентинская армия начала получать TAM 2CA2

На днях правительство Аргентины заявило о начале поставок в войска танков TAM 2CA2. Как было отмечено в отчете, армия уже получила две машины этого типа, еще три будут переданы в ближайшие месяцы, а всего к концу года будет отгружено 10-12 единиц техники.

Проект модернизации танков TAM (разработаны в ФРГ в 1970-е годы на шасси БМП Marder) до уровня 2CA2 реализуется Буэнос-Айресом в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems, которая отвечает за улучшение башни (вооружена 105-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и 7,62-мм пулеметом, установленным на крыше), включая добавление новых технологических компонентов (продвинутые СУО, оптический прицел, дальномер, а также баллистический вычислитель). На местные мощности возложена задача по ремонту корпусов машин.



На сегодняшний день осуществляется предсерийное производство и завершающие испытания, стартовавшие после проведения успешной оценки технических и эксплуатационных характеристик прототипа. Уже началась подготовка инструкторов в целях дальнейшего обучения экипажей.

Проект TAM 2C направлен на модернизацию 74 танков в течение пяти лет с дополнительным опционом на еще 30 единиц.

TAM будет самым современным танком в регионе

- пояснил бывший заместитель главкома аргентинской армией генерал Диего Лопес Бланко.

Танк рассчитан на экипаж из четырех человек и имеет броню, способную выдерживать огонь из стрелкового оружия, попадание осколков снарядов и бронебойных боеприпасов калибром до 20 мм.

При весе 30 тонн TAM 2CA2 развивает скорость 75 км/ч и имеет дальность действия 940 км. Размеры составляют 8,23 м в длину, 3,29 м в ширину и 2,71 м в высоту.

32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 15:38
    А зачем Аргентине такие танки когда у этой страны ТАКОЙ президент!!!
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 15:40
      А зачем Аргентине такие танки когда у этой страны ТАКОЙ президент!!!
      Воевать с Антильскими островами! wink
    2. Попуас Звание
      Попуас
      +2
      Сегодня, 15:40
      Для аргентинской "росгвардии"...думаю wink
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +1
        Сегодня, 17:00
        Честно, ни чего не понял, погуглил и опять ни чего не понял, видимо тупой совсем. Новость ради новости или что?
    3. Лешак Звание
      Лешак
      +3
      Сегодня, 15:41
      hi Президенты приходят и уходят, а танки остаются...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 15:43
        Лешак hi, иногда вместе с президентом уходит и страна и вооруженные силы этой страны.
    4. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 16:48
      Пампасах нужны плавающие танки.
      Вместо хенераль бельграно. Вперед, на портстенли. И далее до моря росса. И о. СвЕлены захватить.
  2. Rage66 Звание
    Rage66
    +2
    Сегодня, 15:39
    Не пойму, зачем в Южной Америке танки? what
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 16:15
      Странный вопрос. Танк - наиболее мощная боевая единица сухопутных войск. Отсутствие на данном театре тяжелых ОБТ лишь облегчает действия средних и легких боевых машин.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 16:16
      Зачем там вообще армии? За сто лет они в 98% случаев занимались только военными переворотами и террором гражданских, максимум наркобаронов гонять
  3. Maxim G Звание
    Maxim G
    +6
    Сегодня, 15:41
    Теперь можно и Фолкленды вернуть. yes
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 15:51
      Ага, танки пройдут по дну океана laughing
      Да это рукоделие танком то не назовешь... недо спрут сд... да и фугасики у нее емнип раза 2-2,5 хуже чем у 125 нашей... ну не любят англичане фугасы request
      1. Maxim G Звание
        Maxim G
        +1
        Сегодня, 15:52
        Цитата: Enceladus
        Ага, танки пройдут по дну океана
        Да это рукоделие танком то не назовешь... недо спрут сд... да и фугасики у нее емнип раза 2-2,5 хуже чем у 125 нашей... ну не любят англичане фугасы

        паромом
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 15:58
          700 км от материка? Меня терзают смутные сомнения...
          Цитата: Maxim G
          паромом
          1. Maxim G Звание
            Maxim G
            +1
            Сегодня, 16:03
            Из Аргентины в Уругвай ходит паром.
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              +2
              Сегодня, 16:11
              Да я не об этом... а про то, что в случае начала кофликта они будут достаточно быстро потоплены. Я не силен что там у аргентины в плане ВМФ и ПВО и ПРО. В общем я не вижу каким образом аргентина может вернуть фолкленды request ... Даже если скрытно доставит все, пока мелкибритые оклемаются. Это что-то из разряда...
              1. Maxim G Звание
                Maxim G
                0
                Сегодня, 16:26
                В прошлый раз - решали самолеты, и аргентинцы могли выиграть, если бы утопили авианосец и более успешно сражались в воздушных боях с Харриерами.
                Для этого нужно было большее количество СуперЭтандаров и ПКР Экзосет к ним, и более продвинутые УРВВ для Миражей.
                1. LuckyBlog Звание
                  LuckyBlog
                  +1
                  Сегодня, 16:33
                  они могли бы выиграть если у них хотя бы фугасные бомбы взрывались нормально (не взывались при сбросе с малых высот), там такой скандал был когда скайхоки накрывали цели а бомбы не взырвались, они бы еще с пяток кораблей потопили бы если бы не эксцес с этими бомбами (были попадания по нескольку бомб но опять так не срабатывали).
                  1. Maxim G Звание
                    Maxim G
                    0
                    Сегодня, 16:37
                    Угу, авианосец чугунками бы закидали.
                    1. LuckyBlog Звание
                      LuckyBlog
                      0
                      Сегодня, 16:42
                      ну один АВ они потопили, правда это был гражданский контейнеровоз переделанный в АВ , но факт есть факт , с него взлетали хаериеры. и хрен бы они войну выиграли если бы бомбы срабатывали как надо, их десант потонул бы в море еще до того как добрался до фолклендских островов ибо почте все десантные корабли получили попадания полутонных бомб. там треть экскадры пошла бы ко дну если бы бомбы срабатывали как надо.
                      1. Maxim G Звание
                        Maxim G
                        0
                        Сегодня, 16:45
                        Потопили ПКР Экзосет.
                        Цитата: LuckyBlog
                        ну один АВ они потопили, правда это был гражданский контейнеровоз переделанный в АВ , н
  4. ИССИДОР Звание
    ИССИДОР
    +3
    Сегодня, 15:48
    Без мангала уже не катит!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 15:57
      Не ну если по периметру как Царь-мангал обварить профнастилом и прочими прибамбасами - наверно ничего так будет...
  5. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +2
    Сегодня, 15:57
    Сначала поразился , что в Аргентине называют танком , но подумав , понял , что другие то им , в общем , и не нужны . Вот бы им наши Спруты сплавить .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 15:58
      Наши Спруты Мьянма хорошо берет. И Малайзия. По крайней мере раньше брали.
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 16:05
    С виду на спрут похоже только там орудие нормальное а тут огрызок 105 комаров гонять.
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +2
      Сегодня, 16:26
      По вопросу самого крутого танка Южной Америки, глубоко сомневаюсь.
      Если сравнивать с бразильским Озорио даже в варианте с 105мм пушкой, аргентинец проигрывает во всем, кроме скорости по шоссейным дорогам. Ладно бразилец серийно не строился. Но… ряд стран континента имеют на вооружении основные боевые танки. Например, Венесуэла Т-72Б1В и АМХ30В. Сравнивать аргентинца с первым даже смешно.
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 16:22
    Еперный театр, купили бы у лягушатников их АМХ 10 или на худой конец леоперды 1 по бросовой цене, и не парились бы. И нам полегче было бы, меньше металлолома.
  8. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 16:24
    танком сие назвать сложно, это скорее сау
    1. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 16:37
      На танковой фене "фраер".
    2. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 17:19
      С пушкой 105 мм, это скорее недоразумение, на данный момент.
  9. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +2
    Сегодня, 16:28
    Можно и повоевать осторожно, чтобы какому-нибудь Насралле на прицел не попасться. В общем, не зарываться.