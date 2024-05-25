Российские войска продвигаются в центре Красногоровки, поднят флаг РФ над школой №2

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Российские войска продвигаются в центре Красногоровки, поднят флаг РФ над школой №2

Российские войска продвинулись ещё в нескольких кварталов города Красногоровка. Напомним, что Красногоровка остаётся фактически единственным примыкающим к Донецку городом ДНР, в котором присутствуют украинские войска. Из Красногоровки долгое время осуществлялись обстрелы северо-запада Донецка, включая район шахты Трудовская.

Российские войска, планомерно продвигаясь в городе, освободили значительные территории уже в центральной его части. Так, российский флаг был поднят над Красногоровской школой №2.





Она находится в центре города, на улице Артёма.



Таким образом, противник потерял ещё около 550 м в центральной части Красногоровки, продолжая откатываться в основном в северо-западном направлении.



При учёте того, что нашими войсками перерезаны дороги на Острое и Александрополь, у противника остаётся, по сути, один вариант с внешней транспортной коммуникацией - это дорога в сторону населённого пункта Желанное (два села - Желанное 1-е и Желанное 2-е), однако и эта дорога простреливается нашими войсками, а потому подход резервов противника значительно затруднён.
13 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 07:04
    Наши ребята - молодцы! Пусть и дальше продвигаются. soldier
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +7
      Сегодня, 07:12
      А карты то получше стали делать. Наша критика не прошла даром...
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 07:33
        А карты то получше стали делать. Наша критика не прошла даром...
        ...если бы критика дошла на счёт бомбёжки мостов западного бандерлянда, то и сто грамм можно было бы и выпить...а так..ну карты как карты...кому они будут нужны уже завтра
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +4
        Сегодня, 07:45
        Русские войска разрезали Красногоровку пополам. 80-я украинская штурмовая бригада утверждает, что наши бойцы пытаются открыть еще одно направление в город, с севера, минуя озера, а затем окружить промышленный центр города.Расширяется зона контроля, наши силы ведут активные штурмовые мероприятия в мкр Восточный и Солнечный в квадрате улиц Нахимова, Ломоносова, Центральной и Западной.
        В Парасковиевке ВСУ потеряли контроль над дорогой, идут тяжелые встречные бои. Продвижение русской армии в западном направлении составляет более 1,5 км. ВСУ подтвердили, что утратили контроль над дорогой, которая соединяет Константиновку с Парасковиевкой.
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +3
    Сегодня, 07:16
    Молодцы!
    Но нужна мобилизация, что бы освободить резервы
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 07:18
      Либерня завоет если мобилизацию объявят. Опять релоканты (с) появятся.
      Опять же наше МО заявляет что пока что потребности закрывают за счёт контрактников-добровольцев, т.е. пока не требуется.

      зы Знаю таких потенциальных "релокантов" - сидят почти что на чемоданах и сцат мобилизации.
      Один так жену "надул" третьим дитём - типа чтобы не забрали как многодетного.. wassat
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        +3
        Сегодня, 07:41
        А другого выхода нет, территории нужен контроль, да и помощь ребятам.
        Проблема в том, что эти либерасты в верхах
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 07:47
          Их достаточно и среди молодёжи, к сожалению.
    2. Taskhyl
      Taskhyl
      -3
      Сегодня, 07:48
      Ну так иди воюй, освобождай резервы, умник е.....!
    3. Товарищ И Звание
      Товарищ И
      0
      Сегодня, 09:03
      Может и не понадобиться. Если сами добровольцем пойдете.
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 07:53
    Парни молодцы ребята!!
    Двигаются, пробуют тактики боя.
    Давят фашисткого гада.
    Удачи боевой и братства, слажености, духа воинов!!!
    Работайте и братья!!!!
    Победа будет за нами!!!
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 09:05
    Зачем про "нужна мобилизация" постоянно пишется?
    Президент говорит, что не нужна.
    Премьер говорит, что не нужна.
    Министры обороны, что прежний, что новый, говорят, что не нужна.
    А тут с десяток читателей пишут, что нужна.
    Так чего ж вы на выборы то не пошли? И решали б за страну.
    А так... Словно ратующие за мобилизацию уже за семью горами, за семью морями.
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 09:11
    Цитата: Владимир Нижегородский
    Парни молодцы ребята!!
    Двигаются, пробуют тактики боя.
    Давят фашисткого гада.
    Удачи боевой и братства, слажености, духа воинов!!!
    Работайте и братья!!!!
    Победа будет за нами!!!


    Зачем ты это пишешь? Примазываешься?
    Наши военные победят. Если ты там, и есть время на ВО мозги протирать - значит там нечем заняться?