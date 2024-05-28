Китайские намывные острова в Южно-Китайском море: радиолокационные посты, ракетные базы и непотопляемые авианосцы
В последнее десятилетие Пекин однозначно демонстрирует стремление занять ведущее место на мировой арене, что одновременно с растущей экономикой сопровождалось увеличением политического влияния в странах «третьего мира» и кардинальной модернизацией вооруженных сил. Китайское высшее военно-политическое руководство считает, что одним из основных инструментов, обеспечивающих доминирование КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, должны стать ВМС НОАК.
Уже сейчас с учётом численного и качественного состава китайский флот является одним из сильнейших в мире, но он пока не в состоянии уверенно противостоять ВМС США, а также объединённым флотам Австралии, Республики Корея, Тайваня и Японии.
Для обеспечения жизнедеятельности китайского флота создаются зарубежные базы. Такие объекты построены в Камбодже (военно-морская база в Реаме) и в Джибути (пункт снабжения в порту Обок). Китайские представители утверждают, что зарубежные военно-морские базы предназначены исключительно для проведения операций против пиратов, а также в помощь миротворческим миссиям ООН.
Основную роль в поддержании боевой устойчивости китайского флота при действиях в Южно-Китайском море на удалении более 1000 км от своих берегов должны обеспечить искусственные намывные острова, на которых возведены взлётно-посадочные полосы, построены искусственные бухты, где могут укрыться от непогоды и разгружаться крупные корабли, а также имеются радиолокационные посты, контролирующие морскую акваторию и прилегающее к островам воздушное пространство, и развёрнуты средства ПВО. Таким образом, возросшая экономическая мощь КНР трансформируется в увеличение возможностей авиации и флота, которым требуются хорошо обустроенные базы в Мировом океане.
На участки, где появились китайские искусственные острова, также претендуют Вьетнам, Малайзия и Филиппины. Во многом это обусловлено тем, что вокруг них много рыбы, а также разведаны значительные запасы нефти и газа.
Арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что эти острова с древних времён являются неотъемлемой частью Поднебесной. Вскоре после окончания Второй мировой в Китае обнародовали карту, на которой государственная граница в Южно-Китайском море была обозначена в виде так называемой девятипунктирной линии. Зона, на которую претендует Пекин, включает до 90 % этого региона, в том числе острова Спратли и риф Скарборо. Руководство КНР до сих пор ссылается на документы 1947 года как главный аргумент в споре, заявляя о своих «исторических правах» на территорию.
В 1992 году в Китае был принят закон «О территориальном море и прилежащей зоне», согласно которому Парасельские острова и архипелаг Спратли объявлялись неотъемлемой частью страны. В ноябре 2012 года китайское правительство опубликовало документ, в котором было заявлено право полиции провинции Хайнань
Декларации о территориальных притязаниях подтверждаются делом, в спорах за острова с другими государствами Китай активно демонстрирует готовность применять вооружённую силу, задействуя для защиты своих интересов боевую авиацию и флот.
Военные базы на искусственных островах архипелага Спратли
Архипелаг Спратли площадью более 400 тыс. км² расположен в юго-западной части Южно-Китайского моря. Он состоит из более чем 100 мелких островков, рифов и атоллов, суммарной площадью суши около 5 км². Центр архипелага расположен в 400 км от островов Палаван и Калимантан, в 500 км от побережья Вьетнама и в 1000 км от китайского острова Хайнань. Согласно экспертным оценкам, в этом районе имеются запасы нефти и газа, а также богатый рыболовный промысел.
В прошлом 45 островков и рифов контролировались военными контингентами из Вьетнама, Китая, Малайзии, Филиппин и Тайваня. Полноценными военными базами их назвать трудно, это скорее военные посты в виде небольших строений на сваях, призванные обозначить присутствие.
На некоторых искусственных сооружениях, построенных на рифах, помимо средств связи и навигации имелись радары, контролирующие прилегающую морскую акваторию.
Китай с применением вооружённой силы захватил часть островов в этом районе, которые ранее находились под контролем Вьетнама. Неподалёку от Рифа Джонсон в 1988 году произошло боевое столкновение между китайскими и вьетнамскими боевыми кораблями. В ходе боя были потоплены один китайский сторожевик и три вьетнамских сторожевика. В итоге Китай взял под контроль семь рифов и атоллов, создав плацдарм для дальнейшего расширения своего присутствия. В настоящее время китайские военные дислоцированы на 9 островах, Вьетнам контролирует 21 остров, Филиппины – 8 островов, Малайзия имеет гарнизоны на 3 островах.
Несмотря на то, что эта территория удалена он китайского побережья и находится относительно недалеко от филиппинского острова Палаван, именно КНР проявляет наибольшую военную активность, направляя в данный район боевые корабли и осуществляя полёты патрульных самолётов, а также ведёт намывку искусственных островов. В настоящее время в архипелаге Спратли Китай намыл 6 крупных островов, имеющих оборонное значение.
Примерно 10 лет назад Китай приступил к практической реализации масштабной программы по созданию искусственных островов, которая известна на Западе как «Великая стена из песка», стоимость которой оценивается в десятки миллиардов долларов.
Искусственные острова в архипелаге Спратли
Искусственные острова создаются путём намыва песка на коралловые рифы, которые для создания целостной структуры укрепляются бетонными основаниями и доставленным с материка скальным грунтом.
Для этого в КНР была создана целая флотилия и отработана технология массовой скоростной заливки крупногабаритных бетонных оснований на мелководье.
На верфи компании Shanghai Zhenhua Heavy Industry в Цидуне, провинция Цзянсу, был построен крупнейший в мире корабль Tian Kun Hao («Создатель волшебных островов»), предназначенный для намывки грунта с морского дна.
Корабль длиной 140 м и шириной 28 м имеет производительность 6000 м³ песка в час и способен брать песок с глубины до 35 м.
В 2014 году на месте заливаемого во время прилива крошечного кусочка суши, известного как Риф Джонсона, и расположенного рядом небольшого поста на сваях с гарнизоном полтора десятка человек появился искусственный остров площадью 0,11 км².
Спутниковый снимок Google Earth: искусственный остров на Рифе Джонсона, здания и сооружения в стадии строительства. Снимок сделан в марте 2015 года
Несмотря на небольшие размеры, это полноценный искусственный остров с капитальными зданиями и сооружениями. Помимо навигационных маяков, на намытом участке суши построен причал, способный принимать крупные суда, здания, где живёт и работает персонал, узел связи, вертолётная площадка, маяки и склады.
Спутниковый снимок Google Earth: искусственный остров на Рифе Джонсона. Снимок сделан в ноябре 2018 года
Для обеспечения жизнедеятельности персонала, работы радиолокаторов, средств связи, радаров и маяков имеются дизельные электрогенераторы, но часть электроэнергии вырабатывается ветряками и солнечными панелями. На привезённом с материка грунте посажены деревья.
Несколько мощных стационарных радиолокационных станций обеспечивают контроль прилегающего к острову воздушного пространства и морской акватории. Антенны радаров, укрытые под радиопрозрачными защитными куполами, установлены на бетонных основаниях. Две антенны подняты на башнях высотой 12 и 18 м, что обеспечивает надёжное обнаружение маловысотных и морских целей да дальности более 60 км. Дальность обнаружения крупных высотных объектов может достигать 500 км.
Информации о размещённых на Рифе Джонсона китайских вооружениях в открытых источниках нет. Но на вьетнамском интернет-ресурсе thanhnien.vn опубликованы фотографии, на которых видна корабельная башенная универсальная артиллерийская установка с радиолокационным наведением, установленная стационарно на бетонном основании.
Ещё один искусственный остров площадью 0,08 км² построен на Рифе Куартерон, где до 2014 года на железобетонной платформе на сваях размещался китайский гарнизон. К 2017 году ударными темпами здесь была возведена полноценная автономная инфраструктура с капитальными строениями, причальными сооружениями, вертолётной площадкой, навигационными маяками и стационарными радиолокационными станциями.
Спутниковый снимок Google Earth: искусственный остров на Рифе Куартерон
Самой высокой точкой Рифа Гавен до 2014 года был кусок скалы, возвышавшийся на 1,9 м над уровнем моря, рядом с которым находилась небольшая платформа. Сейчас это форпост ВМС НОАК с капитальным причалом, вертолётными площадками, радарами и готовыми позициями для размещения противокорабельных и зенитных комплексов.
Спутниковый снимок Google Earth: искусственный остров на Рифе Гавен
Примерно в 40 км к югу от Рифа Гавен на Рифе Хагес до 2014 года имелось строение на бетонном основании с небольшим пирсом. На крыше здания были размещены антенны связи и 14,5-мм спаренные пулемётные установки, способные вести огонь по воздушным и надводным целям.
Сейчас здесь намыт искусственный остров. Его длина достигает 600 м, а ширина 310 м. Инфраструктура этого острова сходна с другими объектами, построенными в районе архипелага Спратли.
Спутниковый снимок Google Earth: искусственный остров на Рифе Хагес
До 2014 года в районе Рифа Юби располагался подковообразный закрытый атолл длиной 6,5 км, шириной 3,7 км. Глубина лагуны достигала 25 м.
Спутниковый снимок Google Earth: искусственный остров на Рифе Юби
Сейчас на искусственном острове площадью более 5 км² возведена взлётно-посадочная полоса длиной 3250 м и шириной 60 м, на которую 13 июля 2016 года впервые совершил посадку авиалайнер китайской компании Hainan Airlines.
Спутниковый снимок Google Earth: взлётно-посадочная полоса на Рифе Юби
Хотя на этом аэродроме на постоянной основе не размещаются китайские боевые самолёты, в случае необходимости здесь достаточно места для базирования истребительного авиаполка или эскадрильи противолодочных самолётов.
В закрытой бухте может поместиться целая флотилия кораблей, а причальные сооружения в состоянии обслуживать сухогрузы водоизмещением до 15 000 т. На острове также имеется приблизительно два десятка куполов радиолокационных и станций космической связи, а также антенные поля аппаратуры радиотехнической разведки, многочисленные капитальные строения и ангары, 20 железобетонных укрытий для авиатехники, две вертолётные площадки, склады и хранилища ГСМ.
В северо-западной части острова находится жилая зона, где разбит искусственный парк, имеются теннисный корт и футбольное поле. По мнению американской разведки, на острове Юби на постоянной основе размещены противовоздушные и противокорабельные ракетные комплексы.
В 2014 году Китай начал возведение искусственного острова на Рифе Огненный крест, который расположен на полпути между Вьетнамом и Малайзией. Его площадь составляет около 3 км², длина взлётно-посадочной полосы – 3160 м.
Спутниковый снимок Google Earth: остров Огненный Крест
Также на островной авиабазе регулярно приземляются патрульные и разведывательные китайские самолёты. Сообщается, что основные работы здесь были закончены в 2018 году. Сейчас на острове можно базировать истребительный авиаполк, для чего имеются хранилища топлива и боеприпасов, а также радиотехническое оборудование для слепой посадки и капитальные ангары.
В северо-восточной части острова с обеих сторон на выходе из искусственной гавани размещены радиопрозрачные купола, под которыми могут находиться антенны радиолокаторов и спутниковых систем связи.
Согласно экспертным оценкам, численность гарнизона, расквартированного на острове, способна достигать 3000 человек. Такую базу должны прикрывать различные системы ПВО, но качество имеющихся в свободном доступе спутниковых снимков не позволяет их обнаружить.
Спутниковый снимок Google Earth: боевые корабли ВМС НОАК у причальной стенки в гавани острова Огненный крест
Причальные приспособления во внутренней гавани острова дают возможность принимать корабли океанского класса. На спутниковых снимках можно видеть, что у причальной стенки регулярно швартуются транспортные суда, корветы, эсминцы и десантные корабли ВМС НОАК.
Военные базы на Парасельских островах
Приблизительно в 200 км к востоку от побережья Вьетнама и в 230 км к югу от острова Хайнань расположены Парасельские острова. Архипелаг состоит из 15 островов, а также рифов и отмелей, раскинувшихся на площади 46 тыс. км². Протяжённость архипелага с запада на восток – 180 км, а с севера на юг – 170 км, общая площадь островов – около 7,8 км². В этом районе разведаны значительные запасы углеводородов. По мнению американских экспертов, они составляют не менее 11 млрд баррелей нефти и 5,9 трлн кубометров газа.
Незадолго до краха Южновьетнамского режима, в январе 1974 года ВМС НОАК осуществили операцию по захвату Парасельских островов. Однако после установления над всей территорией Вьетнама власти коммунистов, Китай острова не вернул.
В 2012 году Парасельские острова в 2012 году вошли в состав городского округа Саньша, с населением около 3000 человек. Юрисдикция округа распространяется на более чем 40 рифов и островов, расположенных на территории площадью около 80 000 км².
На части Парасельского архипелага в 21 веке началось интенсивное возведение объектов военной инфраструктуры. Хотя китайское военное присутствие на Парасельском архипелаге стало нарастать более 20 лет назад, Китай приступил к созданию искусственных островов в этом районе в 2014 году. На четырёх островах построены полноценные взлётно-посадочные полосы с укрытиями, мастерскими, хранилищами топлива. На ряде островов произошло значительное расширение гаваней, куда могут заходить крупные боевые и транспортные корабли.
Крупнейшей военной базой является остров Вуди, площадь которого была увеличена с 2,1 км² до 2,8 км². Реконструкции в 2007 году подверглась капитальная взлётно-посадочная полоса протяжённостью 2350 метров, возведённая в 1990 году. Были построены капитальные бетонированные укрытия, хранилища, материального имущества, топлива и боеприпасов, новые жилые здания для военных и обслуживающего персонала. Внутреннее водоснабжение острова происходит от сбора дождевой воды. Дополнительная питьевая вода доставляется с острова Хайнань. Опреснительная установка, построенная в октябре 2016 года, способна обрабатывать 1000 тонн морской воды в день.
Спутниковый снимок Google Earth: остров Вуди
В 2018 году в СМИ КНР писали, что научно-исследовательский институт при Китайской академии наук ведёт разработку портативного энергетического ядерного реактора с перспективой его размещения на одном из искусственных островов, и специалисты предрекали его размещение на острове Вуди. Однако осуществилось ли это на практике, неизвестно. Но, так или иначе, мощностей по выработке электроэнергии, необходимой для функционирования инфраструктуры и жизнедеятельности, находящихся здесь приблизительно 1300 человек вполне хватает. Примерно половина населения острова – это военные и полицейские.
Причальные приспособления двух искусственных гаваней позволяют принимать суда океанского класса и обслуживать боевые корабли класса «эсминец».
Спутниковый снимок Google Earth: большой десантный корабль Type 072-II и корвет Type 056A у причальной стенки в гавани острова Вуди
На взлётно-посадочной полосе авиабазы острова Вуди в прошлом неоднократно были замечены дальние бомбардировщики-ракетоносцы Н-6К, бомбардировщики JH-7A, истребители J-11 и J-16, а также БПЛА среднего и тяжелого класса.
По данным американской разведки, на острове на постоянной основе базируется эскадрилья истребителей J-11. Боевые самолёты размещаются в хорошо защищённых железобетонных укрытиях, поразить которые можно только прямым попаданием тяжелого боеприпаса.
Укрытия достаточно просторны, что позволяет осуществлять полноценное обслуживание находящихся внутри летательных аппаратов. В случае необходимости число боевых самолётов на острове Вуди может быть быстро увеличено многократно.
На спутниковых снимках авиационной стоянки можно регулярно наблюдать совершающие здесь промежуточные посадки самолёты ДРЛО KJ-500, разведывательные самолёты Y-8G и Y-8Х, а также противолодочные Y-8Q.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты KJ-500, Y-8G и Y-8Х рядом с гражданским авиалайнером на стоянке аэродрома на острове Вуди
Как и на других искусственных островах, на острове Вуди имеется несколько радиолокационных постов и станция космической связи.
Спутниковый снимок Google Earth: радиолокационный пост на острове Вуди
Помимо авиационной компоненты и радиолокаторов, на острове с 2016 года развёрнуты средства ПВО: ЗРК HQ-9A, с дальностью поражения высотных целей до 200 км, и ЗРПК малой дальности HQ-6А, что позволяет создать над островами, находящимися под контролем Китая, эффективный противовоздушный зонтик.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-9A в западной части острова Вуди. Снимок сделан в апреле 2016 года
На первом этапе системы ПВО были развёрнуты на пляже в западной части острова, и их было хорошо видно на спутниковых снимках. Сейчас большая часть техники постоянно находится в железобетонных ангарах, способных выдержать попадания авиационных средств поражения, и боксах, предохраняющих от воздействия неблагоприятных метеорологических факторов.
В отличие от дальнобойного ЗРК HQ-9А, китайский ракетно-артиллерийский комплекс HQ-6А предназначен для непосредственной обороны от маловысотных средств воздушного нападения, находящихся в приделах прямой видимости. В его составе, помимо станции наведении и ЗУР с полуактивной радиолокационной ГСН, имеется 30-мм семиствольная артиллерийская зенитная установка Туре 730 с радиолокационно-оптической системой наведения.
Огонь ведёт зенитная артиллерийская установка Туре 730
Этот ЗРПК на постоянной основе не несёт боевого дежурства и в тренировочных целях регулярно размещается на позициях в различных частях острова.
Американские СМИ, ссылающиеся на информацию, полученную от разведывательных источников, пишут о наличии на острове Вуди мобильных противокорабельных ракетных комплексов.
Пуск ПКР YJ-62C
Возможно, речь идёт о ПКР YJ-83 (C-803) с дальностью пуска более 200 км. Также это могут быть ПКР YJ-62C (С-602) – с дальностью более 300 км.
Фактически на Вуди имеются все компоненты для автономных действий против морского и воздушного противника. Иностранные военные эксперты считают, что этот остров, представляющий собой настоящую крепость, является передовым форпостом сил НОАК, развёрнутых на Хайнане.
На острове Вуди построена самая крупная китайская военная база Парасельского архипелага. Впрочем, неподалёку имеются и другие острова, на которых зафиксировано присутствие НОАК.
В 15 км северней Вуди находится остров Трие. После проведения работ по увеличению площади его длина составляет 890 м, а ширина в самом широком месте 420 м.
Спутниковый снимок Google Earth: остров Трие
Кроме радиолокационного поста других объектов оборонного значения на Трие не замечено. Однако во внутренней гавани острова часто швартуются патрульные суда пограничной охраны КНР. Здесь также имеется инфраструктура, позволяющая принимать грузы с транспортных судов, вертолётная площадка и складские помещения.
На юго-западе Парасельского архипелага расположен остров Дункан, являющийся основой противолодочной обороны и радиоэлектронной разведки ВМС НОАК в этом районе. Ещё в 2009 году здесь началось строительство бетонных оснований и башен, предназначенных для размещения антенн радиотехнических средств. В данный момент в северной и восточной части острова можно видеть пять сферических куполов. Согласно официальным китайским источникам, на острове Дункан также функционирует станция слежения за космическими объектами.
Как и в случае с другими островами, его площадь была серьёзно увеличена после 2014 года. Благодаря намывке песка и укреплению береговой лилии территория острова Дункан возросла с 0,28 км² до 0,5 км².
Спутниковый снимок Google Earth: остров Дункан
Суша острова Дункан охватывает собой закрытую гавань с узким входом, защищённую от штормов. Сюда регулярно заходят крупные боевые и транспортные корабли. Также на острове имеется бетонированная площадка и закрытые железобетонные ангары, в которых может разместиться шесть вертолётов Z-18. По некоторым признакам остров подготовлен для развёртывания мобильных зенитных и береговых противокорабельных комплексов, но самих пусковых установок на спутниковых снимках не видно.
Самая восточная китайская военная база построена на Рифе Бедствия, находящемся в 260 км западней филиппинского острова Палаван. В прошлом во время сильных штормов и прилива этот риф практически полностью скрывался под водой.
Спутниковый снимок Google Earth: Риф Бедствия
Невзирая на протесты Филиппин в 2015 году, Китай под прикрытием боевых кораблей приступил здесь к мелиоративным работам. Уже через год по периметру лагуны здесь появился искусственный остров, в западной части которого была возведена взлётно-посадочная полоса длиной 2640 м, стоянки и железобетонные укрытия для авиатехники. 13 июля 2016 года на ВПП сел пассажирский самолёт компании China Southern Airlines.
В разных частях острова имеется несколько радиолокационных постов, которые прикрыты ЗРК ближней зоны.
Спутниковый снимок Google Earth: радиолокационный пост на Рифе Бедствия
Лагуна с узкими проходами в западной и южной части размерами 7,6 на 4,6 км позволяет укрыться от непогоды целой флотилии, а у причальной стенки длиной 1,8 км, оборудованной многотонными кранами, может разместиться значительное количество крупных кораблей.
Значение китайских военных баз на искусственных островах
Одной из основных причин создания китайских искусственных островов на кусочках суши, принадлежность которых оспаривается разными государствам, является желание руководства КНР закрепить за собой районы, богатые биологическими ресурсами и полезными ископаемыми. Мощная оборонная инфраструктура, развёрнутая на намытых островах, делает невозможным решение территориальных споров со стороны других государств Тихоокеанского региона вооружённым путём и усиливает авторитет Пекина на международной арене. Закрепившись на спорных островах, китайские власти могут себе позволить игнорировать мнение других государств, ведя диалог с «позиции силы».
В плане усиления глобальной обороноспособности КНР аэродромы, радиолокационные посты, ракетные базы, причальные сооружения, склады материального имущества и горюче-смазочных материалов создают серьёзные преимущества над другими игроками и дают возможность расширить зону действия китайского флота и авиации, а также накопить резервы для контроля морской акватории на значительном удалении от береговой линии материкового Китая.
В случае глобального конвенционного конфликта с США, непотопляемые авианосцы, батареи дальнобойных ЗРК и ПКР, совмещённые с радиолокационными и космическими средствами разведки, позволяют отчасти компенсировать американское превосходство в авианосной, дальней бомбардировочной авиации и в крылатых ракетах большой дальности.
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