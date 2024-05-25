Верховная рада инициирует создание структуры для «наведения дисциплины» в войсках и регулирования оборота оружия в стране

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Верховная рада инициирует создание структуры для «наведения дисциплины» в войсках и регулирования оборота оружия в стране

На Украине озаботились вопросом порядка в войсках. В последнее время уже даже в самом Киеве трудно не признавать того, что с набором по мобилизации проявляются значительные проблемы, а те, кто подвергается мобилизации, не всегда горят желанием воевать. Пропаганда в этом случае уже перестала действовать так, как хотелось бы режиму Зеленского.

Для того, чтобы решить проблему с дисциплиной в войсках, предлагается создать специальный орган. Официально его пока предлагают назвать военной полицией, однако на деле его функции будут состоять в «порядке осуществления различных методов воздействия» на личный состав. Не исключаются, естественно, и физические методы.



Законопроект о создании военной полиции продвигает небезызвестная нардеп Безуглая, которую раскритиковали сторонники главкома Сырского за её постоянный и «нездоровый» интерес к армии и командованию. Противники Зеленского понимают, что Безуглая работает на «Зе-команду», а потому озвучивает наиболее радикальные предложения, пытаясь обрамлять их в форму законности.

Так и с военной полицией. Если инициатива пройдёт, то на улицах украинских городов появятся лица, которые под видом «защиты права в военной сфере» смогут загонять в армию гражданских (работать вместе с сотрудниками ТЦК). Только военная полиция «по-украински» будет действовать ещё жёстче, чем так называемые «тэцэкашники». Также военная полиция будет «убеждать» тех, кого уже мобилизовали, воевать «правильно».

Также у нового органа, если таковой будет создан, будут и вполне чёткие задачи по регулированию оборота оружия на Украине. Специалисты полагают, что на руках у украинцев незаконно может находиться более 450 тысяч единиц различного оружия, включая автоматическое.
15 комментариев
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  1. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 08:02
    Загоняться в всу?
    А мы еще не начинали.
    Вот когда семьи всех наших дипломатов, вдруг, случайно, неожиданно и нескоординированно, но все отъедут в Россию.
    Тогда....
    1. knn54 Звание
      knn54
      -1
      Сегодня, 08:32
      Очередная кумовско-воровская контора.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 08:02
    Какелы гестапо будут возрождать? wassat
    Так у них вроде уже есть служба безпэки....
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 08:19
      Полевая жандармерия,если это относится к войскам.А так..Не все ли равно нам,кому и кто там будет устраивать террор
  3. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -1
    Сегодня, 08:09
    Мутно сформулированная иннициатива, да и подробно о ней не написано. Ничего не понятно. Кто, куда, что...
    Рановато заметку выпустили, дождались бы деталей.
    1. матРосс Звание
      матРосс
      -1
      Сегодня, 08:28
      Мутно сформулированная

      Да не, вполне себе аналог Росгвардии. Укргвардия типа bully
      Контроль за оборотом оружия тоже
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 08:17
    Для того, чтобы решить проблему с дисциплиной в войсках, предлагается создать специальный орган
    Расстрельную команду что ли? wink
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 09:11
      Расстрельную команду что ли?
      ...по ходу будут знаменитые "тройки"..но по ходу если гражданских они будут кошмарить не озираясь...то человеки с ружжом могут и огрызнутся и свалить по Волге
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 08:21
    Генштаб всу сокращается на 60%. Ну и правильно, а чего - командовать то некем становится. Эти 60% "неугодных" из генштаба отправляют на фронт wassat Но мне кажется - хренасдва их отправишь. Уж эти найдут, чем лыжи смазать, чтобы сьехать быстрее
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 09:10
      -Уж эти найдут, чем лыжи смазать, чтобы съехать быстрее
      Будет "генштаб в изгнании".
  6. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 08:27
    Нахтигаль, гестапо, шуцполицай. Славное прошлое возвращается, стадо не против. Непременно надо возродить элегантную форму черного цвета с молниями на петлицах, высокие сапоги и стэк, чтобы хлестать непослушных селян, что не слишком усердно кланяются. Эталонная социал-демократия.
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 08:45
    Верховная рада инициирует создание структуры для «наведения дисциплины» в войсках и регулирования оборота оружия в стране

    Оборот оружия в стране... Это после раздачи автоматов? После подарочного гранатомёта?
    Чему же рада Рада? Что пока порошкопоклонники не разогнали?
  8. монстрила Звание
    монстрила
    0
    Сегодня, 08:55
    Хахоль,а шо с лицом?А как же какаво с утра в Париже,и кружевные трусики,а?
  9. Msi Звание
    Msi
    -1
    Сегодня, 08:57
    Специалисты полагают, что на руках у украинцев незаконно может находиться более 450 тысяч единиц различного оружия, включая автоматическое.

    Столько оружие на руках и никаких вооружённых выступлений. Общество нацифицировано. Я так полагаю оружие находится у населения, которое не поддерживает Россию.
  10. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 09:03
    Пацаки должны будут делать ку в клетке? Похоже украинцы получили всю демократию которую хотели. Прям всю асинизаторскую машину дерьмократии и либерализма по-американски. Теперь с гестапо и абвером в одном флаконе. С Безвизговыми закрытыми границами и выходом только через мясорубку. Свершилась мечта. Даже клубнику у панов в Польше челядь убирать не пустят. Всех строго на убой.

    Теперь за подобную "радость" борются грузины и несколько неофеодальных стран ближнего зарубежья.

    ЗЫ: альтернативный выход - застрелите ваших командиров-шумеров и сдавайтесь