Верховная рада инициирует создание структуры для «наведения дисциплины» в войсках и регулирования оборота оружия в стране
На Украине озаботились вопросом порядка в войсках. В последнее время уже даже в самом Киеве трудно не признавать того, что с набором по мобилизации проявляются значительные проблемы, а те, кто подвергается мобилизации, не всегда горят желанием воевать. Пропаганда в этом случае уже перестала действовать так, как хотелось бы режиму Зеленского.
Для того, чтобы решить проблему с дисциплиной в войсках, предлагается создать специальный орган. Официально его пока предлагают назвать военной полицией, однако на деле его функции будут состоять в «порядке осуществления различных методов воздействия» на личный состав. Не исключаются, естественно, и физические методы.
Законопроект о создании военной полиции продвигает небезызвестная нардеп Безуглая, которую раскритиковали сторонники главкома Сырского за её постоянный и «нездоровый» интерес к армии и командованию. Противники Зеленского понимают, что Безуглая работает на «Зе-команду», а потому озвучивает наиболее радикальные предложения, пытаясь обрамлять их в форму законности.
Так и с военной полицией. Если инициатива пройдёт, то на улицах украинских городов появятся лица, которые под видом «защиты права в военной сфере» смогут загонять в армию гражданских (работать вместе с сотрудниками ТЦК). Только военная полиция «по-украински» будет действовать ещё жёстче, чем так называемые «тэцэкашники». Также военная полиция будет «убеждать» тех, кого уже мобилизовали, воевать «правильно».
Также у нового органа, если таковой будет создан, будут и вполне чёткие задачи по регулированию оборота оружия на Украине. Специалисты полагают, что на руках у украинцев незаконно может находиться более 450 тысяч единиц различного оружия, включая автоматическое.
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