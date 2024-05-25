Российский дипломат: НАТО организует сеть киберлабораторий у границ России

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Российский дипломат: НАТО организует сеть киберлабораторий у границ России

С налом украинского конфликта борьба идёт не только на передовой, но и в киберпространстве.

Североатлантический альянс создаёт близ российских границ киберлаборатории, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.



По его словам эти лаборатории формируются в прибалтийских странах – Финляндии, Латвии, Эстонии, а также в Румынии. Кроме того, в дальнейшем их планируют организовать в Грузии и Молдавии, добавил дипломат.

На Западе любят говорить, что Россия ведёт против него «гибридную» войну. Однако Люкманов отметил, что Соединённые Штаты уже давно
этим занимаются, отрабатывая варианты действий против России в информационной сфере. Украина же, по словам дипломата, стала американским полигоном, где местные хакеры совершают атаки под руководством натовских кураторов.

Под эгидой Пентагона на системной основе проводятся киберучения, в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сфере

— сказал представитель МИД.

Напомним, что в последнее время всё чаще можно услышать разговоры о возможности отправки войск стран НАТО на Украину, хотя в самом альянсе это исключают.

А в начале мая на официальном сайте украинского президента появилась петиция за то, чтобы пригласить западные войска на Украину.
9 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Сегодня, 09:26
    Прошло два года, а война только начинается, война которая уничтожит цивилизацию Земли на все время.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 09:31
      Вот что значит не давать укорот вовремя...
      Оборзели гости из-за океана. Пора указать дорогу назад.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        -1
        Сегодня, 09:33
        Цитата: ROSS 42
        Оборзели гости из-за океана.

        Уже в 1992 году штаты построили киберцентр на острове Аэгна.
      2. Fast_mutant Звание
        Fast_mutant
        0
        Сегодня, 09:38
        Может быть Вы и укажете? Один фиг за компом сидите. Возьмите, да как хакните Пентагон, чтоб там не повадно было! Знаний хватит?
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          -1
          Сегодня, 09:43
          Цитата: Fast_mutant
          Может быть Вы и укажете?

          Может быть, вас назначили уполномочивать «хакать» или вы тут добровольно троллите?
          1. Fast_mutant Звание
            Fast_mutant
            0
            Сегодня, 09:52
            В чем троллинг?
            Просто надоело читать сообщения в стиле "надо проучить..".
            Проучите.
            Есть возможности?
            Или может перед тем как писать, включить мозги на секунду? Могли бы проучить, давно проучили, и "жестко ответили"! Наше руководство не отвечает не потому, что "яйца не из коррунда", а потому, что нет возможности. Или просчитали, что ответка еще более усугубит усугубленное. Да и не надо забывать, что против нас , например, НАТО еще даже не начинало воевать. Все, что происходит у "небратьев" это просто обкатка их образцов вооружения в реальной обстановке. Мы тут угрожаем ответками за предоставление 2-х десятков ракет с дистанцией стрельбы 300км. А если, например, штаты поставят 2-3 тыщи "топоров"? Как отвечать будем? Ядрен-батоном?
            1. 30 вис Звание
              30 вис
              0
              Сегодня, 11:30
              Цитата: Fast_mutant
              Мы тут угрожаем ответками за предоставление 2-х десятков ракет с дистанцией стрельбы 300км. А если, например, штаты поставят 2-3 тыщи "топоров"? Как отвечать будем? Ядрен-батоном?

              А Нато поставит националистам всё , что только может . И разрешит долбить в глубь России . Начали с касок .. Дали абрамсы , леопарды , шторм шедлоу , атакамсы ... Должны прибыть ф -16 ... Шаг за шагом наращивают боевую мощь вооружения . Людей в ЗСУ не хватает ? Дадут больше денег и люди найдутся .. Что делать нам ? Усиливать свою Армию и Флот .
          2. Fast_mutant Звание
            Fast_mutant
            +1
            Сегодня, 09:53
            Может быть, вас назначили

            Я в общем то от себя пишу, а не выражаю коллективное мнение. Я один )))
  2. bk0010 Звание
    bk0010
    +1
    Сегодня, 10:17
    НАТО организует сеть киберлабораторий у границ России
    Ну и какая киберлабораториям разница, где географически находиться? Что им мешает так же гадить из Нью-Йорка?