Представитель подполья в оккупированной части ДНР: в Константиновке базируется группа наёмников из Грузии
В Константиновке (Донецкая Республика) в жилых домах базируется группа наемников из Грузии. Они расквартированы в этом населенном пункте.
Такое сообщение сделал журналистам информационного агентства ТАСС представитель действующей в интересах России подпольной организации «Дозор», ссылаясь на ее местных участников.
Он сообщил, что грузинские наемники являются бывшими сотрудниками министерства внутренних дел этой закавказской республики.
Представитель подполья в оккупированной части ДНР сообщил, что присутствие прибывших из Грузии боевиков не скрывается. Точно так же ведут себя и наемники из европейских стран.
- сказал участник подпольной организации.
Таким образом, бывшие грузинские правоохранители совершенно открыто участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил России на стороне украинской армии.
Ранее приходили сообщения, что «гости» с Южного Кавказа, участвующие в украинском конфликте на стороне Киева, не только воюют, но и занимаются криминальной деятельностью. Так, недавно поступала информация из Херсона о том, что находящиеся там грузинские наемнике были замечены в вымогательстве.
Впрочем, российские военные в зоне боевых действий успешно сокращают количество иностранных «солдат удачи» из Грузии и других зарубежных государств.
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