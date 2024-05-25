Представитель подполья в оккупированной части ДНР: в Константиновке базируется группа наёмников из Грузии

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Представитель подполья в оккупированной части ДНР: в Константиновке базируется группа наёмников из Грузии

В Константиновке (Донецкая Республика) в жилых домах базируется группа наемников из Грузии. Они расквартированы в этом населенном пункте.

Такое сообщение сделал журналистам информационного агентства ТАСС представитель действующей в интересах России подпольной организации «Дозор», ссылаясь на ее местных участников.

Он сообщил, что грузинские наемники являются бывшими сотрудниками министерства внутренних дел этой закавказской республики.

Представитель подполья в оккупированной части ДНР сообщил, что присутствие прибывших из Грузии боевиков не скрывается. Точно так же ведут себя и наемники из европейских стран.

Военные в крупных городах наблюдались в основном на марше, на блокпостах или у госпиталей, что нельзя сказать о наемниках из Европы

- сказал участник подпольной организации.

Таким образом, бывшие грузинские правоохранители совершенно открыто участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил России на стороне украинской армии.


Ранее приходили сообщения, что «гости» с Южного Кавказа, участвующие в украинском конфликте на стороне Киева, не только воюют, но и занимаются криминальной деятельностью. Так, недавно поступала информация из Херсона о том, что находящиеся там грузинские наемнике были замечены в вымогательстве.

Впрочем, российские военные в зоне боевых действий успешно сокращают количество иностранных «солдат удачи» из Грузии и других зарубежных государств.
11 комментариев
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  1. Село Звание
    Село
    -1
    Сегодня, 09:35
    Я им даже музон врубил печальный
    Надеюсь оценят
  2. Мореход Звание
    Мореход
    +5
    Сегодня, 09:44
    Странно, что информация публикуется об их наличии, а не об уничтожении.
    1. Село Звание
      Село
      0
      Сегодня, 09:49
      Все уничтожается. Не переживайте.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 12:06
        Цитата: Село
        Все уничтожается. Не переживайте.

        С какого такого уха мне не переживать?! Про грызунов и гусей пишут регулярно, чуть ли не № дома указывают, а воз и ныне там...
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 11:50
      Представитель подполья в оккупированной части ДНР: Представитель подполья в оккупированной части ДНР: в Константиновке базируется группа наёмников

      Зачем это озвучивать на данный момент. Озвучить позже и в прошедшем времени, - в Константиновке базировались группы наёмников.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 09:48
    Буду надеяться, что сведения не останутся без нужного рассмотрения.
  4. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 09:51
    и вы решили это опубликовать, что бы наемники передислоцировались?
    1. Osmodey Звание
      Osmodey
      +1
      Сегодня, 10:33
      Журналидзы не могут держать в себе- их распирает от необходимости донести всем Правду или хотя бы тиснуть такую тупо рыжую статейку
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 09:57
    бывшие грузинские правоохранители совершенно открыто участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил России на стороне украинской армии
    А это разве было секретом? Участвуют давно еще с начала украинской АТО на Донбассе. А в Грузию периодически идут гробы с этими вояками.
    1. Osmodey Звание
      Osmodey
      +1
      Сегодня, 10:46
      Они там прям все, как один бывшие правоохранители? Или есть в отряде парочка не причастных? Или автор статьи закончил с отличием академию Рен-тв) бездарностью пахнуло от формулировок
  6. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    -1
    Сегодня, 11:39
    Цитата: rotmistr60
    А в Грузию периодически идут гробы с этими вояками


    Это правильно.
    Грузинских фашистов нельзя брать в плен.