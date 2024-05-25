Спецпредставитель президента Бразилии: Бразильский посол пока не будет возвращаться в Израиль

Я не знаю, поедет ли кто-то другой потом, но он не вернётся. Его лично унизили и как следствие была унижена Бразилия. Да и другой пока не будет направляться.

На фоне израильских действий в секторе Газа осложнились отношения Тель-Авива с некоторыми странами Южной Америки. Особенно это касается Бразилии и Колумбии.В феврале бразильский посол в Израиле Фредерико Майер был отозван для консультаций. По словам спецпредставителя президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима, посол в эту страну не вернётся.Аморим отметил, что Майер был фактически унижен с целью унизить всю Бразилию, добавив, что, если бразильский посол и вернётся в Тель-Авив, то это будет точно не Майер.- сказал спецпредставитель президента Бразилии.Напомним, что ранее бразильский президент Лула да Силва сравнил то, что творит Израиль в секторе Газа, с Холокостом в годы Второй мировой войны. Это, естественно, не понравилось израильским властям. Бразильского лидера объявили персоной нон грата, а послу страны глава МИД Израиля Исраэль Кац сделал выговор из-за слов да Силвы.В начале мая дипломатические отношения с Израилем разорвала и Колумбия, президент которой Густаво Петро обвинил правительство Нетаньяху в геноциде в секторе Газа.