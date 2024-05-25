Спецпредставитель президента Бразилии: Бразильский посол пока не будет возвращаться в Израиль

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Спецпредставитель президента Бразилии: Бразильский посол пока не будет возвращаться в Израиль

На фоне израильских действий в секторе Газа осложнились отношения Тель-Авива с некоторыми странами Южной Америки. Особенно это касается Бразилии и Колумбии.

В феврале бразильский посол в Израиле Фредерико Майер был отозван для консультаций. По словам спецпредставителя президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима, посол в эту страну не вернётся.



Аморим отметил, что Майер был фактически унижен с целью унизить всю Бразилию, добавив, что, если бразильский посол и вернётся в Тель-Авив, то это будет точно не Майер.

Я не знаю, поедет ли кто-то другой потом, но он не вернётся. Его лично унизили и как следствие была унижена Бразилия. Да и другой пока не будет направляться.

- сказал спецпредставитель президента Бразилии.

Напомним, что ранее бразильский президент Лула да Силва сравнил то, что творит Израиль в секторе Газа, с Холокостом в годы Второй мировой войны. Это, естественно, не понравилось израильским властям. Бразильского лидера объявили персоной нон грата, а послу страны глава МИД Израиля Исраэль Кац сделал выговор из-за слов да Силвы.

В начале мая дипломатические отношения с Израилем разорвала и Колумбия, президент которой Густаво Петро обвинил правительство Нетаньяху в геноциде в секторе Газа.
7 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 10:03

    Напомним, что ранее бразильский президент Лула да Силва сравнил то, что творит Израиль в секторе Газа, с Холокостом в годы Второй мировой войны. Это, естественно, не понравилось израильским властям.
    А чего "не понравилось израильским властям"? Всё верно и правильно сказано, причём в самой мягкой) форме. фашистяры евреи не далеко ушли от фашистяр немцев.
  2. Anarchist Звание
    Anarchist
    +6
    Сегодня, 10:04
    Носятся с Холокостом, как будто они одни пострадали в вмв.
    А в своём глазу бревна не видят.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +5
      Сегодня, 10:22
      Anarchist
      (Александр)
      +1
      Сегодня, 10:04
      Новый
      Носятся с Холокостом, как будто они одни пострадали в вмв.
      А в своём глазу бревна не видят.
      эти - не видят. Потому, и потеряли всякое человеческое обличие. Об этом говорит бОльшая половина вменяемого человечества.Остальная половина согласна, но молчит под давлением мерикатосов и Ко.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 10:17
    осложнились отношения Тель-Авива с некоторыми странами Южной Америки
    Интересно, с кем еще критикующим и осуждающим его действия Израиль не успел разругаться? Считает себя самым правым по отношению к другим. Прав был Л.И. Брежнев написав, что "Критика не шоколад, чтобы её любить".
    1. ettore Звание
      ettore
      +2
      Сегодня, 10:36
      Цитата: rotmistr60
      Считает себя самым правым по отношению к другим

      С xoxлами два сапога пара.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 10:55
    президент Лула да Силва сравнил то, что творит Израиль в секторе Газа, с Холокостом
    А что здесь не так?
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -1
    Сегодня, 11:16
    А посол-то - педераст? (На часики его гляньте). М.б. в Израиле своих заднеприводных хватает?