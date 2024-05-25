На Тайване организуют учения, на которых моделируется нанесение ракетного удара по Центральному парку Тайбэя
На Тайване организуют учения гражданской обороны, в ходе которых моделируются сценарии «вероятного нападения» Народно-освободительной армии Китая. Учения проводятся в том числе «в частном порядке». Например, их проводит группа гражданской обороны Академии Кума.
В частности, проводятся учения, в которых моделируется удар по Центральному парку Тайбэя – административного центра Тайваня. В сценарии было прописано то, что НОАК нанесла удары ракетами класса «земля-земля» и «воздух-земля», что привело «к многочисленным жертвам и пострадавшим среди гражданского населения».
Зачем НОАК могло понадобиться атаковать Центральный парк Тайваня, где нет военных объектов, организаторы учений не сообщают. Видимо, всё это сделано в большей степени для получения пропагандистского эффекта – для того, чтобы априори представить китайскую армию как сборище военных преступников.
Тем временем, в Пекине продолжают звучать заявления о том, что позиция нового «главы» - Лая Циндэ - о «непременной нацеленности на независимость Тайваня – Китайской Республики» ведут к значительной эскалации. Пекин, напомним, не считает остров независимым и предлагает идти по пути единого Китая. Лай Циндэ, который всего несколько дней назад вступил в должность «президента», заявил, что «с Пекином у Тайбэя не может быть общего государства».
Напомним, что на неделе НОАК начали масштабные учения по периметру Тайваня.
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