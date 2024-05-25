На Тайване организуют учения, на которых моделируется нанесение ракетного удара по Центральному парку Тайбэя

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На Тайване организуют учения, на которых моделируется нанесение ракетного удара по Центральному парку Тайбэя

На Тайване организуют учения гражданской обороны, в ходе которых моделируются сценарии «вероятного нападения» Народно-освободительной армии Китая. Учения проводятся в том числе «в частном порядке». Например, их проводит группа гражданской обороны Академии Кума.

В частности, проводятся учения, в которых моделируется удар по Центральному парку Тайбэя – административного центра Тайваня. В сценарии было прописано то, что НОАК нанесла удары ракетами класса «земля-земля» и «воздух-земля», что привело «к многочисленным жертвам и пострадавшим среди гражданского населения».



Зачем НОАК могло понадобиться атаковать Центральный парк Тайваня, где нет военных объектов, организаторы учений не сообщают. Видимо, всё это сделано в большей степени для получения пропагандистского эффекта – для того, чтобы априори представить китайскую армию как сборище военных преступников.

Тем временем, в Пекине продолжают звучать заявления о том, что позиция нового «главы» - Лая Циндэ - о «непременной нацеленности на независимость Тайваня – Китайской Республики» ведут к значительной эскалации. Пекин, напомним, не считает остров независимым и предлагает идти по пути единого Китая. Лай Циндэ, который всего несколько дней назад вступил в должность «президента», заявил, что «с Пекином у Тайбэя не может быть общего государства».

Напомним, что на неделе НОАК начали масштабные учения по периметру Тайваня.
6 комментариев
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  1. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 09:59
    Семь корабельных АУГ по переметру вокруг Тайваня и плюс ВВС НОАК, ракетные установки на самом материковом Китае - вряд ли дадут шансов долго сопротивляться Тайваню.
    Всё будет стремительно и молниеносно.
    У Тайваня нет границ со странами донорами оружия.
    И помощь не придёт.
    Скорее всего договорились уже о всём.
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:00
    Зачем НОАК могло понадобиться атаковать Центральный парк Тайваня, где нет военных объектов, организаторы учений не сообщают.

    Эльфы-китайцы с криками "Вы нам не братья" стремаются орков-китайцев. Обычное дело! request
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:06
    В сценарии было прописано то, что НОАК нанесла удары ракетами класса «земля-земля» и «воздух-земля», что привело «к многочисленным жертвам и пострадавшим среди гражданского населения»
    Кроме, как анти китайской пропагандой сценарий таких учений и не назовешь. А вот на своих военных объектах такие учения Тайваню провести стоит.
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:11
    Пекин, напомним, не считает остров независимым и предлагает идти по пути единого Китая.
    Захотят ли мерикатосы с таким "путём? Потому как тайвань тоже, что и ненужная - независимы)) дальше не куда! laughing
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 10:25
    что привело «к многочисленным жертвам и пострадавшим среди гражданского населения».
    ...упс...что учения как правильно трупы собирать и подбирать правильный цвет трупных целлофанов?....замечательно...как говаривал некий виталик кличко НАДО ГОТОВИТЬСЯ К ЗЕМЛЕ
  6. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 11:26
    Лай связан паритетом с оппозицией в лице гоминдана по рукам и ногам. Потому его провокационным заявлениям – грош цена в базарный, но даже в такой ситуации думает о населении и проводит реальные ученья – молодец.
    Бы не мешало РФ тоже проводить систематические учения по гражданской обороне – война! ВСУ бомбили Кремль, Башкортостан, Татарстан, Петербургскую, Саратовскую, Нижегородскую и другие губернии, а получат новые партии дальнобойных вооружений и до Владивостока дотянутся.
    Население понятия не имеет куда прятаться и где убежища, какие индивидуальные средства защиты от ядохимикатов и что делать – абсолютная неподготовленность ведёт к уничтожению населения, а дерево без корней обречено на погибель.
    Столтенберг на медни припугнул о применении 5 статьи и начале войны в случае кибератаки на либо-какого участников Наты. Нарушится работа энергосетей как в Канаде – обвинят РФ и это повод к полномасштабной войне, а начальнику МЧС по барабану. Однажды кое-где проверил работу сирен, а толку от того?