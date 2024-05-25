Такой потребности нет: Песков прокомментировал очередную публикацию в западной прессе о якобы новой мобилизации в РФ

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Такой потребности нет: Песков прокомментировал очередную публикацию в западной прессе о якобы новой мобилизации в РФ

После проведения осенью 2022 года частичной мобилизации в России западная пресса и украинская пропаганда в особенности периодически делают вбросы о якобы грядущем повторном наборе резервистов в Вооруженные силы РФ для пополнения группировки войск в зоне специальной военной операции. Вне сомнений делается это с единственной целью дестабилизации общества и создания панических настроений среди части военнообязанных мужчин и их близких.

В то же время Министерство обороны и лично президент РФ Владимир Путин неоднократно опровергали эти слухи. На самом деле потребностей в новой мобилизации нет. В отличие от Украины, где мужчины всеми возможными способами стараются избежать призыва в армию и отправки на фронт, в России ряды ВС РФ регулярно и непрерывно пополняют тысячи добровольцев-контрактников.



Как сообщило в начале апреля Минобороны России, только с начала года на военную службу именно для участия в военных действиях на Украине поступило более 100 000 добровольцев. За прошлый год в ряды ВС РФ для участия в СВО было набрано 540 тысяч контрактников, это больше, чем количество действующих военнослужащих в любой армии стран НАТО, кроме США.

Причем количество добровольцев не уменьшается, а наоборот, растет. В последнее время ежедневно в пункты сбора приходит до 1,7 тысячи человек. Отмечается, что количество желающих подписать контракт с Минобороны россиян для участия в СВО резко выросло после страшной трагедии в подмосковном Красногорске, которую многие наши граждане восприняли как личную.

Очередной вброс на эту тему сделала накануне британская газета Financial Times, в публикации которой утверждается, что в России вскоре могут прибегнуть к новому объявлению мобилизации. Мол, президент Владимир Путин объявит мобилизацию и произойдёт это якобы к концу 2024-го, либо началу 2025 года. Откуда у британцев такая информация, не уточняется.

На новую дезинформацию западной прессы отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге,что Владимир Путин уже неоднократно говорил об отсутствии планов по новой волне мобилизации.

Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идёт и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идёт на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности (в новой мобилизации) нет

— приводит слова спикера Кремля РИА «Новости».

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. По словам тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу, это было нужно для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность. После этого Минобороны перешло к набору военных на контрактной основе.
37 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -6
    Сегодня, 10:32
    «Такой потребности нет» —

    — А ели и будет,то это не ваше дело ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 10:41
      На самом деле потребностей в новой мобилизации нет.

      Сегодня нет потребности, а завтра есть... Раз мы наступаем, количество наших бойцов по любому должно быть больше обороняющихся солдат ВСУ, так что не нужно ни от чего зарекаться... Тем более о мобилизации сейчас никто заранее объявлять не будет, дабы не желающие "пацифисты" не разбежались кто куда, да в щели не попрятались... Опыт такой уже есть...
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 11:00
        Сегодня нет потребности, а завтра есть..


        Ну наверное так и будет на самом деле. Не с проста же нам на работе выдали удостоверение на право брони от мобилизации, 25 лет не выдавали а тут нате распишитесь.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 11:19
          Людей на передке надо менять,они устали от войны.Потери тоже немалые.И еще,чем дольше тянется эта бадяга без видимых результатов,тем меньше будет добровольцев идти.Отсюда-мобилизация будет необходима,при определенной ситуации
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 10:42
      Это точно! Вот когда такие как Песков об этом говорят, значит потребность точно есть! Причем, также как и на Украине, его дети служить не пойдут, они же в Лондоне и США!
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 10:56
        Потребность есть только в наших пожеланиях побыстрее разделаться с чубатыми нацистами. А так - численность армии уже достигнута. 1,35 млн. Это придётся снова численность пересматривать, а значит и сопутствующее этому, такие как логистика, например. Поэтому в статье и написано - в день приходит 1700 добровольцев, но набрано только 100 000 на сегодня.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          -4
          Сегодня, 10:58
          По разным оценкам сейчас в зоне СВО и резерве уже порядка 1 150 000 штыков.
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            -2
            Сегодня, 11:15
            Кто-то вас заминусил. Хотя тоже так и считаю. Ещё ведь и ротацию надо учитывать. Остальные по стране раскиданы.
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              -2
              Сегодня, 11:31
              Я не беру в расчет срочников! Если минусуют, значит я правильно написал.
              Речь идет о контрактниках, мобилизованных, добровольцах и местных подразделениях (ДНР, ЛНР).
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                0
                Сегодня, 12:05
                Вы представляете, что 1 150 000 штыков в зоне СВО и в резерве, да ещё и без срочников? Это тогда Армия должна быть миллионов за три и это только военнослужащих. Откуда такие цифры?
                P.S минусы вам не ставил
                1. Михаил-Иванов Звание
                  Михаил-Иванов
                  0
                  Сегодня, 12:13
                  Там изначально было порядка 70 000 бойцов (местные и добровольцы) + зашло порядка 150 000 в начале СВО + туда ввели Вагнеров порядка 100 000 было + 320 000 мобилизовали + порядка 520 000 зашли по контракту на прошлый год = 1 160 000 штыков.
                  Допустим 200 000 выбыло, но на их место пришло где-то также 200 000, так что мои расчеты имеют обоснованностьИ надо понимать, что не все они стоят на передовой, у нас в резерве порядка 300 000 сейчас.
                  На ЛБС сейчас порядка 800 - 850 тыщ штыков. У хохла общее число под миллион, на ЛБС порядка 700 -750 тыщ штыков.
        2. Владимир М Звание
          Владимир М
          +3
          Сегодня, 11:06
          А вам не кажется, что кто-то просто врёт про "1 700 и 100 000"? Армия ведёт боевые действия, соответственно есть потери, как возвратные, так и без возвратные.. И еще надо восстанавливать численность подразделений.
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            -1
            Сегодня, 11:16
            Может и врут. Но я доверяю
      2. Osmodey Звание
        Osmodey
        0
        Сегодня, 12:22
        Писали в этих ваших интернетах, что сын Пескова служил в ЧВК « лучше не называть» артиллеристом. Отслужив контракт покинул ряды.
    3. spectr Звание
      spectr
      +2
      Сегодня, 10:58
      Даже можно предположить почему такие выводы сделаны. Путин сделал заявление, что Россия не признает легитимность Зеленского после 20-го мая. Значит война может затянуться, особенно на фоне того, что Зеленский сейчас избавляется от неблагонадежных. А так как поток добровольцев со временем снизится (как это произошло на Украине), то может потребоваться мобилизация.
      Единственное о чем британцы не в курсе - это нынешняя скорость притока добровольцев. Поэтому и делают такие прогнозы. Если НАТО официально не влезет в конфликт, то мобилизация может на 26 год оттянуться.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 11:18
        Песков намекнул, что все регионы Новороссии будут освобождены. Мол до этого СВО не кончится
        1. spectr Звание
          spectr
          +3
          Сегодня, 11:32
          Намеки Пескова вообще ничего не стоят. Путин в каком-то интервью сказал, что он не понимает что за ересь иной раз несет Песков и с кем он согласовывал свои заявления.
          1. Osmodey Звание
            Osmodey
            0
            Сегодня, 12:24
            И не говорите. Злые языки его давно «человек Пурга» погнали.
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -1
        Сегодня, 11:33
        В зоне проведения СВО практически в каждом подразделении ведется подготовка к приему новой партии мобилизованных, это вообще не секрет. Просто на голубом глазу не озвучивают. Ну, в смысле, пока не озвучивают...
  2. частное лицо Звание
    частное лицо
    +6
    Сегодня, 10:32
    И президент говорил неоднократно

    Он вообще говорил много и неоднократно , только вот всё это и ограничивалось этими разговорами.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 10:44
      Особенно ярко Президент наобещал по поводу "Не будет повышения пенсионного возраста!". Как щас помню, сказал: "Ну, что же это получается, всю жизнь проработал, деревянный макинтош одел и все, никакой пенсии. Нет, мы точно пенсионный возраст повышать не будем!". Сказочник...
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 11:04
        Особенно ярко Президент наобещал по поводу "Не будет повышения пенсионного возраста!"

        Ну это первое что вспомнилось, мужики 60+ на работе до сих пор плюются.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 11:06
          Видео есть! украинцы недавно у себя постили, где он народу обещает в разные годы. У нас, понятное дело, такое не показывают...
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            0
            Сегодня, 11:20
            Украинцы ещё и не то напостят. Они и нейросетью не брезгуют
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              0
              Сегодня, 11:21
              Видео тоже нейросеть слепила?)))
              Ссыль: https://yandex.ru/video/preview/768826150718818009
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                -1
                Сегодня, 11:29
                Еще одно видео, про макинтош на 2:40 смотреть, а то скажете что я сочиняю или украинцы выдумали)))
                https://yandex.ru/video/preview/4535554969300682450
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -3
    Сегодня, 10:52
    Сейчас пойдёт информационная буза от разной либерды и прочей мрази.
  4. dauria Звание
    dauria
    0
    Сегодня, 10:52
    Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года.

    Помним-помним ...Верхний Ларс, осень 2022 . Всем захотелось красоты Грузии поглядеть . laughing
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 11:15
      Более двадцати лет из людей делали потребителей. А теперь вдруг оказалось, что нужны патриоты
      1. dauria Звание
        dauria
        +2
        Сегодня, 11:20
        Да не это паршиво . А то , что те , кому понадобились патриоты что ни на есть самые -самые "потребители " .
  5. Msi Звание
    Msi
    -4
    Сегодня, 10:53
    И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности (в новой мобилизации) нет

    Рушатся планы укросвиней и Запада по дестабилизации общества... laughing если будет потребность в усилении, то будет применено Тяо...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:57
    Участники СВО могут уйти досрочно на пенсию но не ранее достижения 60 лет при трудовом стаже 42 года.( Мужчины).
    1. dauria Звание
      dauria
      +2
      Сегодня, 11:13
      60 лет при трудовом стаже 42 года.

      Это насмешка ? Даже если к станку в 18 встать , ни где не учась . Причём работать только официально А что творилось в 90-х - 2000-х ? Там потерянных лет стажа у каждого второго полно Пусть даже год за три БД . Да и то переиграют . Мол льготы сами по себе , а календарь нужен belay
  7. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 11:07
    Даже комментировать нечего.Правды никто не скажет.Да и ситуация может измениться.
  8. К_4 Звание
    К_4
    +1
    Сегодня, 11:34
    А кого мобилизовывать? В регионах уже реальная нехватка спецов. Гребли-то ведь не каких-то маргиналов, они нафиг ненужны, выбирали мужиков получше. Еще волна и кто к станкам встанет? Не, вот реально? К тому же клолличество недовольных и озлобленных вырастет в разы. А закончится СВО, что властям делать с кучей злых мужиков, многим из которых жизнь порушат, ибо планы, дети и все такое, а в тылу увеличение таарифов, борзеющие чурки, беспредел чинушь и цены летящие в космос. Опять будет "до основаья, а затем". Хотя глядя на наши власти понимаешь, что им пофиг, есть бункела, ну или домик за бугром.
  9. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 11:51
    Это ещё пока что не военное положение, не объявление войны, а спец операция. Если взять условные пол миллиона человеческого ресурса, на это надо колоссальное время. Сбор, распределение, обучение, обеспечение, выплаты. Огромные суммы. Просто так тоже не выдернешь, в условиях СВО.
    Я вижу новую волну при двух условиях. Это вступление в конфликт других стран, либо задача на большой прорыв.
    Этого всего пока не происходит, но зарекаться не стоит. request
  10. Strannik96 Звание
    Strannik96
    0
    Сегодня, 12:06
    Цитата: К_4
    А кого мобилизовывать? В регионах уже реальная нехватка спецов. ...

    Вот и я думаю, откуда у нас пробки, вроде согласно ухрокомментаторов - "Все ушли на фронт"