Такой потребности нет: Песков прокомментировал очередную публикацию в западной прессе о якобы новой мобилизации в РФ
После проведения осенью 2022 года частичной мобилизации в России западная пресса и украинская пропаганда в особенности периодически делают вбросы о якобы грядущем повторном наборе резервистов в Вооруженные силы РФ для пополнения группировки войск в зоне специальной военной операции. Вне сомнений делается это с единственной целью дестабилизации общества и создания панических настроений среди части военнообязанных мужчин и их близких.
В то же время Министерство обороны и лично президент РФ Владимир Путин неоднократно опровергали эти слухи. На самом деле потребностей в новой мобилизации нет. В отличие от Украины, где мужчины всеми возможными способами стараются избежать призыва в армию и отправки на фронт, в России ряды ВС РФ регулярно и непрерывно пополняют тысячи добровольцев-контрактников.
Как сообщило в начале апреля Минобороны России, только с начала года на военную службу именно для участия в военных действиях на Украине поступило более 100 000 добровольцев. За прошлый год в ряды ВС РФ для участия в СВО было набрано 540 тысяч контрактников, это больше, чем количество действующих военнослужащих в любой армии стран НАТО, кроме США.
Причем количество добровольцев не уменьшается, а наоборот, растет. В последнее время ежедневно в пункты сбора приходит до 1,7 тысячи человек. Отмечается, что количество желающих подписать контракт с Минобороны россиян для участия в СВО резко выросло после страшной трагедии в подмосковном Красногорске, которую многие наши граждане восприняли как личную.
Очередной вброс на эту тему сделала накануне британская газета Financial Times, в публикации которой утверждается, что в России вскоре могут прибегнуть к новому объявлению мобилизации. Мол, президент Владимир Путин объявит мобилизацию и произойдёт это якобы к концу 2024-го, либо началу 2025 года. Откуда у британцев такая информация, не уточняется.
На новую дезинформацию западной прессы отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге,что Владимир Путин уже неоднократно говорил об отсутствии планов по новой волне мобилизации.
— приводит слова спикера Кремля РИА «Новости».
Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. По словам тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу, это было нужно для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В армию призвали 300 тысяч резервистов, в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность. После этого Минобороны перешло к набору военных на контрактной основе.
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