Несмотря на вступивший ранее в силу закон, ужесточающий правила мобилизации, на Украине говорят о дополнительных мерах, для привлечения уклонистов к военной службе.В частности, в некоторых телеграм-каналах появились сообщения, что украинский Генштаб обратился в Офис президента Зеленского с просьбой расширить полномочия полиции.Предлагается внести ещё изменения в закон о мобилизации и дать полицейским право проникать в дома и квартиры уклонистов от мобилизации, чтобы силой привести их в территориальные центры комплектования (ТЦК - военкоматы).В прошлом месяце главком ВСУ Сырский отмечал, что ТЦК не справляются с планом мобилизации и необходимо создание спецподразделения полиции по поиску уклонистов.Ранее сообщалось, что жители некоторых населённых пунктов в Николаевской области провели акции неповиновения сотрудникам военкоматов.Уставшие от нынешней ситуации украинцы бегут из страны лишь бы не оказаться на передовой. В Киеве же ищут способы вернуть бежавших в Европу украинских мужчин, чтобы они стали очередным пушечным мясом.Кроме всего прочего, украинки с медицинским образованием для выхода на работу также теперь обязаны вставать на воинский учёт в ТЦК.

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