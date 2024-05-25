На Украине могут разрешить полиции проникать в жильё уклонистов

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На Украине могут разрешить полиции проникать в жильё уклонистов

Несмотря на вступивший ранее в силу закон, ужесточающий правила мобилизации, на Украине говорят о дополнительных мерах, для привлечения уклонистов к военной службе.

В частности, в некоторых телеграм-каналах появились сообщения, что украинский Генштаб обратился в Офис президента Зеленского с просьбой расширить полномочия полиции.



Предлагается внести ещё изменения в закон о мобилизации и дать полицейским право проникать в дома и квартиры уклонистов от мобилизации, чтобы силой привести их в территориальные центры комплектования (ТЦК - военкоматы).

В прошлом месяце главком ВСУ Сырский отмечал, что ТЦК не справляются с планом мобилизации и необходимо создание спецподразделения полиции по поиску уклонистов.

Ранее сообщалось, что жители некоторых населённых пунктов в Николаевской области провели акции неповиновения сотрудникам военкоматов.

Уставшие от нынешней ситуации украинцы бегут из страны лишь бы не оказаться на передовой. В Киеве же ищут способы вернуть бежавших в Европу украинских мужчин, чтобы они стали очередным пушечным мясом.

Кроме всего прочего, украинки с медицинским образованием для выхода на работу также теперь обязаны вставать на воинский учёт в ТЦК.
15 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 10:54
    Там уже все разрешено! Конституцией подтерлись, Шута выбрали Президентом... А начали с госпереворота. Одно слово - демократия в действии!
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:55
    Таки за это и муйданили, теперь жрите полной ложкой.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 10:57
      Согласен полностью! Кто скакал, того сейчас и метут. Они это все заслужили. 30 с лишним лет было чтобы страну построить! Но, проще ломать и воровать, при этом постоянно ища врагов и виноватых. Одно слово - украинцы!
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +3
        Сегодня, 10:59
        Кто скакал
        Те после обретения туристического безвиза свалили в течение полугода.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 11:01
          Скакало там пол Украины. И практически вся молодежь, которую сейчас и метут в ряды смертников.
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +3
            Сегодня, 11:04
            И практически вся молодежь,
            По рассказам воюющих, там у укров редко кто моложе 30 в окопах. Молодежь притопила в Польшу.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:57
    Сказать, что при скакали до предела... это вряд ли, там разных деятелей с буйной фантазией хватает, будут скакать дальше!
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 10:57
    Все демократичней и демократичней! wink
  5. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 11:00
    Проникать в жильё это что-то новое... Даже у полиции без ордера такого права нет... Все идёт в УкроРейхе к полному беспределу... Того и гляди уклонистов как дезертиров расстреливать разрешат без суда и следствия... От страха за свою шкуру зелибобная власть и не такоё может придумать...
  6. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 11:01
    Чубатой шайке на сходняке надо принять всего лишь одно - объявить публично: фраера и урки, ша, теперь живем чисто по понятиям. Закон-тайга. Чтобы не было лишних надежд и сомнений.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 11:56
      фраера и урки, ша, теперь живем чисто по понятиям. Закон-тайга.
      А хорошая идея. Кто кого повязал, тот и цткшник.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:03
    Генштаб обратился в Офис президента Зеленского с просьбой расширить полномочия полиции
    Полномочия полиции можно расширять безгранично, но от этого желание у населения идти в окопы не появится. Если только ввести крепостное право, закрепив население за определенным, назначенным властью, сословием.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 11:08
      Оно и есть крепостное право, отныне кожна людына обязаны иметь клеймо на лбу о постановке на воинский учет и не пытаться свалить с любимой родины.
  8. ИванДурак Звание
    ИванДурак
    0
    Сегодня, 11:09
    Сто лет назад этим началась официальная "украина", теперь этим же "гуляйполем" она и завершается.
  9. Дмитрий Иванов_1991 Звание
    Дмитрий Иванов_1991
    0
    Сегодня, 12:18
    ОСТОРОЖНО ГРОМКИЙ ЗВУК