Глава Минфина США прокомментировала переговоры G7 по замороженным активам РФ

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Глава Минфина США прокомментировала переговоры G7 по замороженным активам РФ

Переговоры по конфискации ранее замороженных активов Российской Федерации идут без сбоев. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, которая прокомментировала обсуждение данного вопроса странами «Большой семерки».

Как отметила руководитель американского финансового ведомства, никаких проблем в обсуждении данной темы не наблюдается. Тем не менее, по ее словам, есть некоторые вопросы, в которых стоило бы разобраться.

Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием, но людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению

- подчеркнула министр финансов США.

Напомним, что ранее страны «Большой семерки» приняли решение о продлении заморозки российских активов. В то же время, страны Евросоюза опасаются принимать решение об их конфискации, поскольку видят в этом риски для европейской финансовой системы.

Ведь в таком случае многие государства «глобального Юга» начнут выводить свои активы из европейских финансовых учреждений, справедливо опасаясь за их будущее. Активы этих государств могут быть переведены в банки Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и ряда других стран, не относящихся к «коллективному Западу».
31 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:59
    «Переговоры G7 по замороженным активам РФ» —

    — « "G7" - Семеро козлят("козлят" - это глагол) »
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 11:07
      государства «глобального Юга» начнут выводить свои активы из европейских финансовых учреждений

      Почему "начнут"...??? Уже начали...
      "Только за первые четыре месяца 2024 года решение эвакуировать свои золотые резервы из США приняли Саудовская Аравия, Гана, Камерун, Сенегал, Алжир, Египет, ЮАР и Нигерия. Три последние – крупнейшие экономики на Африканском континенте, а Саудовская Аравия – крупнейшая экономика среди стран Ближнего Востока."...
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 12:23
        Есть еще один нюанс. В Китае западных (американских) капиталовложений даже не на сотни миллиардов $, а триллионы. Если в один прекрасный момент, китайцы все это конфискуют? Прецедент уже создан.
    2. Napayz Звание
      Napayz
      +3
      Сегодня, 11:20
      К тому же, по-аглиЦКи goat и есть козёл, а так же - дурень и остолоп )))
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:01
    Проявление гибкости - это поцеловать себя в задницу.Зачем так сложно,целуй задницу соседу.Они такие затейники,а в конце они скажут Россия не имеет права арестовывать наши активы у себя .Ну вот просто Россия не имеет такого права ,нас наказывать. bully
    1. Napayz Звание
      Napayz
      +2
      Сегодня, 11:24
      Так же как и Китай, по словам какой-то бабы (не последнего человека в амерских финансах), не должен уж очень бурно реагировать на экономические фортели в отношении себя со стороны полосатых fool
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 11:29
      Цитата: tralflot1832
      Ну вот просто Россия не имеет такого права ,нас наказывать.

      Как Россия наказала американцев за использование собственных беспилотников для передачи данных ВСУ? Один раз «обмочили» керосином?
      Тут уже некоторые спели свою пораженческую песню: дескать, Россия рада бы, да нечем ответить.
      И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету.

      А мне сдаётся, тут дело в политической близорукости российского руководства, которое занимает выжидательную позицию: авось пронесёт, а вдруг само собой рассосётся...
      * * *
      Мы в своём доме не можем навести порядок, а кто-то за тысячи километров пытается навести на Россию страх. Надо делать то, что выгодно России, полезно российскому народу, а не прятаться за условностями международных (бесполезных) организаций и пресловутой законностью.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:32
        Ross 42 ,У вас подвал для семьи с припасами есть? У меня есть,но не очень хочется играть в лотарею 50/50 с американцами : ответят или не ответят.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 11:39
          Цитата: tralflot1832
          Ross 42 ,У вас подвал для семьи с припасами есть?

          Вопрос, конечно же, интересный.
          А кого-то спасал подвал с припасами? На всю жизнь не напасёшься и век не проживёшь в страхе.
          Мы не в лотерею играем, а должны реально взвешивать наши возможности и не бояться уничтожать врага любым имеющимся оружием.
          Если не готовы к такому развитию событий, то нехрен было заморачиваться, а, коли начали, - нефиг меньжеваться, пока не получили и войну, и позор...
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 11:42
            Да мне хоть завтра,только внуков жалко.Я всего уже повидал.
            1. ROSS 42 Звание
              ROSS 42
              0
              Сегодня, 11:46
              Цитата: tralflot1832
              Да мне хоть завтра,только внуков жалко.Я всего уже повидал.

              Мы прожили жизнь внуками (сыновьями) победителей. Почему наши внуки должны жить жизнью рабов?
              Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
              1. ROSS 42 Звание
                ROSS 42
                0
                Сегодня, 11:49
                Читал на школьном утреннике:
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      2. Osmodey Звание
        Osmodey
        0
        Сегодня, 11:41
        И кто, по Вашему, будет делать хорошо для российского народа? И какого из них? Того кто обладает правами собственности на средства производства или того кто на этих средствах трудится. Мне стало интересно) может я чего то не в курсе и уже появился, кто-то…
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 11:44
          Цитата: Osmodey
          И кто, по Вашему, будет делать хорошо для российского народа?

          Догадайтесь с трёх раз, кто принимает решение в нашей стране и кто в ответе перед народом, его избравшим (согласно данных ЦИК), за всё
          1. Osmodey Звание
            Osmodey
            0
            Сегодня, 11:50
            Это вы про того, кто про пенсионный возраст и конституцию говорил и далее по списку? И сколько еще лет ждать? Я без ерничества- мне интересно.
            1. ROSS 42 Звание
              ROSS 42
              0
              Сегодня, 11:52
              Цитата: Osmodey
              И сколько еще лет ждать? Я без ерничества- мне интересно.

              12! Я без ёрничества, по наитию и согласно Конституции...
              Если Конституцию снова править не начнут или падишах косточкой не поперхнётся...
              1. Osmodey Звание
                Osmodey
                0
                Сегодня, 11:54
                То есть через 12 лет? Ну насмешили, спасибо! Косточка увы ничего не изменит. Оно так не работает.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 11:05
    Грабёж, конечно, но некоторые до сих пор минжуются, боятся последствий.
    Это мир перестал быть ориентированными в одну сторону, появились направления не менее привлекательные для тех, кто может выбирать куда ему двигаться.
    1. Osmodey Звание
      Osmodey
      +2
      Сегодня, 11:12
      Какие направления появились у Капиталистического мира? Не держите в себе! Умойте Маркса с Энгельсом. Все эти направления буржуев давно прописано. Ничего нового мироеды пока не придумали.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:19
        Не надо так глЫбоко нырять.
        В стать разговор только про финансы, этим и ограничимся.
        1. Osmodey Звание
          Osmodey
          0
          Сегодня, 11:21
          Чего тут глубокого? Вы какими иллюзиями себя тешите? Это и есть про финансы. В чем я не прав?
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 11:30
            Постулат, что все в мире упирается в желание завладеть материальными ценностями, в любом виде, оспаривать будет только... идиЁт, это понятно.
            Что ещё вы хотите обсуждать? Общее мироустройство? О чем конкретно?
            Именно в данной статье, не обо всем и сразу, не об мироустройстве... весьма узкая тема, за привычку хранить свой суверенный "золотой запасец" в "надёжно кубышке", как раньше себя позиционирование банки старой гейропы и нового света! В статье нет больше НИЧЕГО.
            1. Osmodey Звание
              Osmodey
              0
              Сегодня, 11:43
              Вам- эксперту виднее! Спасибо, что разъяснили мне убогому, не правоту мою. Виноваты- из деревни- глуповат! Всего хорошего эксперт!
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 12:15
                Ёрничать, как какая то обиженка... можно и так, а смысл в этом какой?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:08
    Пока на мировых биржах спокойно.Не оглашены финансовые инструменты конфискации- причины?Вот как опубликуют,тогда и начнётся веселуха.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 11:09
    никаких проблем в обсуждении данной темы не наблюдается
    В обсуждении проблем не наблюдается, но есть желание подвести под воровство законодательную базу, чтобы выглядело все как бы законно и не смущало тех кто держит свои активы на Западе. Жизнь по правилам написанным тобой наверное считается очень "демократической и справедливой"
    1. Osmodey Звание
      Osmodey
      +1
      Сегодня, 11:15
      Это и есть основа демократии! Прав всегда тот у кого больше силы. А если кому-то, что-то не нравится… да наплевать.
      1. Юрась_Беларусь Звание
        Юрась_Беларусь
        +1
        Сегодня, 11:26
        Это не демократия, а капитализм. У капиталистов всё всегда переиначено, а часто даже вывернуто наизнанку или поставлено с ног на голову. Они говорят - демократия, власть народа, а на деле оболваненный народ играет в политическом спектакле по сценарию крупных капиталистов.
        1. Osmodey Звание
          Osmodey
          0
          Сегодня, 11:34
          Вы путаете теплое с мягким((
          Демократия- это политическая система, а капитализм- это Общественно-экономическая система. Демократия была и в древних Афинах- рабовладение не мешало демократии)
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:29
    Довыпендриваются ,при слове я американец- будут бить рожу сразу.
  7. Kapany3
    Kapany3
    0
    Сегодня, 12:19
    Цитата: ROSS 42
    Цитата: tralflot1832
    Ну вот просто Россия не имеет такого права ,нас наказывать.

    Как Россия наказала американцев за использование собственных беспилотников для передачи данных ВСУ? Один раз «обмочили» керосином?
    Тут уже некоторые спели свою пораженческую песню: дескать, Россия рада бы, да нечем ответить.
    И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету.

    А мне сдаётся, тут дело в политической близорукости российского руководства, которое занимает выжидательную позицию: авось пронесёт, а вдруг само собой рассосётся...
    * * *
    Мы в своём доме не можем навести порядок, а кто-то за тысячи километров пытается навести на Россию страх. Надо делать то, что выгодно России, полезно российскому народу, а не прятаться за условностями международных (бесполезных) организаций и пресловутой законностью.

    Вы в своем доме порядок наводить, а здесь мы как нибудь сами разберемся. Вы сидя на вашем диване не понимаете, что только и ждут, чтоб спустить всю свору? Думаете вас минует? Фигушки! Мы в любом случае победим, но тут возникает вопрос цены. Так что, наведя у себя порядок, включите (если ещё есть что включить) мозг.