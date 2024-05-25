Глава Минфина США прокомментировала переговоры G7 по замороженным активам РФ
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Переговоры по конфискации ранее замороженных активов Российской Федерации идут без сбоев. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, которая прокомментировала обсуждение данного вопроса странами «Большой семерки».
Как отметила руководитель американского финансового ведомства, никаких проблем в обсуждении данной темы не наблюдается. Тем не менее, по ее словам, есть некоторые вопросы, в которых стоило бы разобраться.
Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием, но людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению
- подчеркнула министр финансов США.
Напомним, что ранее страны «Большой семерки» приняли решение о продлении заморозки российских активов. В то же время, страны Евросоюза опасаются принимать решение об их конфискации, поскольку видят в этом риски для европейской финансовой системы.
Ведь в таком случае многие государства «глобального Юга» начнут выводить свои активы из европейских финансовых учреждений, справедливо опасаясь за их будущее. Активы этих государств могут быть переведены в банки Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и ряда других стран, не относящихся к «коллективному Западу».
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