Столтенберг: нужно снять запрет на применение ВСУ западных вооружений для ударов по территории РФ
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Государствам НАТО нужно снять запрет на применение ВСУ западных вооружений для ударов по целям на территории РФ в пределах ее международно признанных границ. Но отправлять свои войска на Украину странам альянса не следует.
Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist.
По мнению генсека Североатлантического альянса, ограничения на удары по России с помощью западного оружия следует снять.
Лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет ей самооборону
- сказал высший руководитель альянса.
При этом он признал, что снятие данных ограничений несет риск эскалации конфликта на Украине. Поэтому следует действовать крайне осторожно и не допустить перерастания военных действий между Киевом и Москвой в вооруженное столкновение России и НАТО.
Также глава альянса заявил, что западным военным не следует задействовать свои средства ПВО для перехвата российских ракет над украинской территорией.
Комментируя заявление Столтенберга, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что снятие ограничений на применение западного оружия против объектов в России является опасным из-за возможных последствий.
В последние несколько недель Киев пытается оказывать давление на государства Запада, чтобы получить от них разрешение на использование натовского оружия для атак на российскую территорию.
НАТО
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