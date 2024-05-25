Столтенберг: нужно снять запрет на применение ВСУ западных вооружений для ударов по территории РФ

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Столтенберг: нужно снять запрет на применение ВСУ западных вооружений для ударов по территории РФ

Государствам НАТО нужно снять запрет на применение ВСУ западных вооружений для ударов по целям на территории РФ в пределах ее международно признанных границ. Но отправлять свои войска на Украину странам альянса не следует.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist.



По мнению генсека Североатлантического альянса, ограничения на удары по России с помощью западного оружия следует снять.

Лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет ей самооборону

- сказал высший руководитель альянса.

При этом он признал, что снятие данных ограничений несет риск эскалации конфликта на Украине. Поэтому следует действовать крайне осторожно и не допустить перерастания военных действий между Киевом и Москвой в вооруженное столкновение России и НАТО.

Также глава альянса заявил, что западным военным не следует задействовать свои средства ПВО для перехвата российских ракет над украинской территорией.

Комментируя заявление Столтенберга, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что снятие ограничений на применение западного оружия против объектов в России является опасным из-за возможных последствий.

В последние несколько недель Киев пытается оказывать давление на государства Запада, чтобы получить от них разрешение на использование натовского оружия для атак на российскую территорию.
27 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 11:05
    Опять генсекс НАТО с похмелья.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 11:16
      Он с марта 22-го не просыхает - На нас очень злится и нам угрожает... fool
      Можно подумать что сейчас ВСУ строго выполняет их запреты... am
    2. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +2
      Сегодня, 11:28
      Нужно снять запрет на уничтожение Столтенберга нашими спецслужбами за границей...
      1. mark1 Звание
        mark1
        +3
        Сегодня, 11:32
        А есть такой запрет? Наверное просто нет команды;
        - а поднять геносекса на флагштоке перед штаб квартирой по утренней зорьке!
    3. Piramidon Звание
      Piramidon
      +3
      Сегодня, 11:36
      Цитата: Ирек
      Опять генсекс НАТО с похмелья.

      Ничего нового. На протяжении всей истории России это любимая тактика Запада, направленная разрушение нашей страны. Постоянно натравливают, финансируют и вооружают то поляков, то японцев, то революционеров, то басмачей, то абреков, то душманов, то немцев, то бандерлогов...
  2. Osmodey Звание
    Osmodey
    +6
    Сегодня, 11:06
    Глава самой гуманной и человеколюбивой организации на планете. Этот плохого не предложит, ага.
  3. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +5
    Сегодня, 11:10
    во дрогнул припадочный.....а чем сейчас обстреливают Российскую территорию...украинскими байрактарами, шадов, атакамсы, наймерсы.....это ж когда лицензию выдали хунте на производство? млин....моль под нафталином
  4. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 11:12
    Так давно уже бьют. Вчера американской ралиолокационной ракетой. Про чешские Вампиры вообще не говорю.
    Но если пошли такие призывы - однозначно будут массированные атаки из любого оружия
    1. Osmodey Звание
      Osmodey
      +1
      Сегодня, 11:17
      И будут бить всем чем можно. Это же бизнес, ничего личного.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:14
    Государствам НАТО нужно снять запрет на применение ВСУ западных вооружений для ударов по целям на территории РФ в пределах ее международно признанных границ.
    На то он и Генсек НАТО, чтобы казаться окружающим мужественным и решительным, готовым в любой момент поднять НАТО на "смертельный бой". А на деле говорящая голова от лица Сша в первую очередь. Не успели американские конгрессмены поднять этот вопрос и вот уже Столтенберг тут, как тут дублирует.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:17
    Мы и так уже стоим на краю ,ядерной пропасти.
  7. Msi Звание
    Msi
    -2
    Сегодня, 11:24
    Столтенберг: нужно снять запрет на применение ВСУ западных вооружений для ударов по территории РФ

    Да надо снимать запрет...на применение Тяо по украине. yes надо перемешать нациствующих украинцев с их собственным дерьмом...
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 11:25
    . Столтенберг: нужно снять запрет на применение ВСУ западных вооружений для ударов по территории РФ

    Вот бы и нам снять "запрет" на применение всех видов вооружений и без территориальных ограничений
  9. Фактор Звание
    Фактор
    +2
    Сегодня, 11:27
    укроРейх для того и вооружают, чтобы бить по России.

    Кстати, уже как-то народ стал подзабывать, что НАТОвскими ракетами сбили наш ИЛ-76 над Белгородом.

    Всем же ясно, что такими системами, как Пэтриот управляют натовские операторы.

    И чего мы терпим и ищем компромисса по заявлению товарища Нарышкина?
    Запад поднимает ставки, а мы чего им не демонстрируем мощь наших систем ПВО, хотя бы по сбитию американских разведчиков БПЛА над Черным морем?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Фактор
      по сбитию американских разведчиков БПЛА над Черным морем?

      Давно нужно было сбивать ! Тогда бы и обстрелов было бы меньше и точнее и людей наших меньше погибло...
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:01
      Цитата: Фактор
      Запад БЛЕФУЯ поднимает ставки, а мы чего им не демонстрируем мощь наших систем ПВО, хотя бы по сбитию американских разведчиков БПЛА над Черным морем?

      yes
      1. Фактор Звание
        Фактор
        +1
        Сегодня, 12:05
        Чего он блефует, если дальнобойные ракеты уже в укроРейхе.

        Бьют по объектам ядерной триады, по объектам ПВО в Крыму, по НПЗ и т.д.
        А сколько кораблей ЧМ флота уже потеряно? А самолёты А-50 разве не сбивались.
  10. Николай310 Звание
    Николай310
    0
    Сегодня, 11:35
    Чем больше мямлей про переговоры, тем больше наглости от "уважаемых западных партнеров"...
  11. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 11:35
    Stoltenberg nechápe, že prohraná válka už nejde vyhrát. Radí stále bojovat a zbytečně ztrácet životy, ale svoje děti do bitvy nepošle. Fašisti byli vždy zbabělí.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 11:35
      Столтенберг не понимает, что проигранную войну невозможно выиграть. Он советует продолжать сражаться и терять жизни без надобности, но не отправит своих детей в бой. Фашисты всегда были трусами.
  12. Стас1973 Звание
    Стас1973
    0
    Сегодня, 11:42
    И нам нужно снять запрет наносит удары по узлам поставки
  13. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 11:50
    Запад руками украинцев методично усиливает военные атаки на российскую территорию. Недавно он перешел еще одну красную линию - атаковал российскую РЛС раннего предупреждения о ракетном нападении в Ростовской области. Согласно российской ядерной доктрине такая атака является поводом для ядерного ответа, но Россия, похоже, и на сей раз промолчит. Такое бездействие провоцирует врага на дальнейшую эскалацию, которая очень скоро достигнет критического уровня.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 12:01
      Цитата: km-21
      которая очень скоро достигнет критического уровня.

      Какого еще уровня: По Кремлю, по АЭС, по НПЗ, по мирным городам бомбят и ответки, от которой майданутые наделают в штаны, по большому и по малому, до сих пор нет !
      И не надо спирать на Запад, на спуск нажимают майданутые ! am
      1. Osmodey Звание
        Osmodey
        0
        Сегодня, 12:13
        Вроде ж все штатно. Руководители выражают озабоченность и соболезнования. Почему что-то должно меняться.
  14. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:58
    Государствам НАТО нужно снять запрет на применение ВСУ западных вооружений для ударов по целям на территории РФ в пределах ее международно признанных границ.

    Иными словами, предложил снять запреты тех, кто не боится, вслух об этом не говорить, а, если какой кипиш начнётся, валить всё на Зеленского...
  15. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 12:14
    Лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет ей самооборону

    Подъезд многоэтажки и электрички - это к каким типам военки относится?! И ещё вопрос - что делают наши послы в странах НАТО, поставляющих оружие всукам?!! Нельзя понизить уровень? ФША, кстати, это тоже касается. am
  16. certero Звание
    certero
    0
    Сегодня, 12:18
    По всему дело идёт к атомной войне.
    Наше политическое руководство пропустило момент, когда нужно было поднять уровень эскалации и показать западу, ЧТО будет с ними, если они продолжат поставки оружия.
    А сейчас запад уже ничего не боится.
    Если верны сообщение о том, что противник атаковал станцию раннего ракетного обнаружения, а она является частью стратегических сил России, то всё. Без ответа такие действия оставлять невозможно, причём отвечать нужно не Украине, а тем, кто поставил им оружие. Иначе завтра прилетит по шахтам с ракетами и по подводным лодкам. По самолётам стратегам уже прилетало.
    Атомное оружие - это единственное что защищает Россию сейчас