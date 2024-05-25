вертолёт с премьером Армении Пашиняном совершил незапланированную посадку

Дорогие, всё в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолёт совершил незапланированную посадку в Ванадзоре. Сейчас мы продолжаем путь на автомобиле.

Из Армении поступают сообщения о прерванном полёте вертолёта, на борту которого находился премьер Пашинян. По последним данным, вертолёт совершил незапланированную посадку в городе Ванадзор. Причём сажать вертолёт лётчикам пришлось на стадион.Сообщается о том, что во время полёта стали портиться погодные условия. Пошёл сильный дождь при резких порывах ветра. В связи с этим экипажем вертолёта было принято решение совершить незапланированную посадку.Пашинян после приземления сразу же сделал запись в социальной сети, заявив, что с ним всё в порядке.Премьер-министр Армении:По словам канцелярии премьера, автомобиль с Николом Пашиняном направляется в город Ташир. Он расположен на севере страны, в Лорийской области.Вполне возможно, что решение о совершении посадки в Ванадзоре было принято на основании того, что на днях случилось с вертолётом президента Ирана Эбрахима Раиси. Вероятно, армянские лётчики решили не рисковать и посадили винтокрылую машину с первым лицом государства в безопасном месте, чтобы переждать там непогоду.