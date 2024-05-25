Вертолёт с премьером Армении Пашиняном совершил незапланированную посадку

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Вертолёт с премьером Армении Пашиняном совершил незапланированную посадку

Из Армении поступают сообщения о прерванном полёте вертолёта, на борту которого находился премьер Пашинян. По последним данным, вертолёт совершил незапланированную посадку в городе Ванадзор. Причём сажать вертолёт лётчикам пришлось на стадион.

Сообщается о том, что во время полёта стали портиться погодные условия. Пошёл сильный дождь при резких порывах ветра. В связи с этим экипажем вертолёта было принято решение совершить незапланированную посадку.



Пашинян после приземления сразу же сделал запись в социальной сети, заявив, что с ним всё в порядке.

Премьер-министр Армении:

Дорогие, всё в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолёт совершил незапланированную посадку в Ванадзоре. Сейчас мы продолжаем путь на автомобиле.

По словам канцелярии премьера, автомобиль с Николом Пашиняном направляется в город Ташир. Он расположен на севере страны, в Лорийской области.



Вполне возможно, что решение о совершении посадки в Ванадзоре было принято на основании того, что на днях случилось с вертолётом президента Ирана Эбрахима Раиси. Вероятно, армянские лётчики решили не рисковать и посадили винтокрылую машину с первым лицом государства в безопасном месте, чтобы переждать там непогоду.
53 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 11:10
    Так же должна была поступить служба безопасности Раиси.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 11:14
      Вот! Еще один не долетел))) Но этого вообще не жалко, плохо что все обошлось, опять Армения будет страдать...
      Из-за плохих погодных условий наш вертолёт совершил незапланированную посадку в Ванадзоре. Сейчас мы продолжаем путь на автомобиле.

      Ждем продолжения детектива. Может быть автомобиль не доедет...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +6
        Сегодня, 11:17
        Михаил-Иванов, э нет, сами армяне не хотят менять Николу, иначе было все по другому. Так что Пашинян устраивает всех и в Армении и за пределами. А тех кого не устраивает слишком мало и веса они не имеют.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 11:20
          Это я уже давно понял. У меня много друзей с Армении, в том числе участников Карабахской войны. Они просто в шоке, как нынешняя власть потеряла Арцах...
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +4
            Сегодня, 11:24
            Михаил - Иванов, это не потеряла, потеряла слишком, слишком мягко сказанно. Тут налицо предательство.
          2. НИКНН Звание
            НИКНН
            0
            Сегодня, 12:23
            Цитата: Михаил-Иванов
            Это я уже давно понял. У меня много друзей с Армении

            Вы знаете Михаил у меня вот невестка армянка (жена сына) Ни чего плохого про армянский народ сказать не могу и пашиняны тут не критерий. Но кто бы их спрашивал?
        2. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 11:24
          Так что Пашинян устраивает всех и в Армении и за пределами.

          Друзья, скажите отчего там наверху всегда дерьмо...??? Ответ же прост - ведь каждый знает... ОНО всегда наверх всплывает...
          1. Кот Александрович Звание
            Кот Александрович
            +2
            Сегодня, 11:41
            Надеюсь, Вы не про Россию?
            1. dauria Звание
              dauria
              0
              Сегодня, 12:09
              Что Вы .... Плотность российского дерьма гораздо выше обычного . Оно тонет . laughing
        3. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 11:53
          Вы оказывается не только кровожадный , но еще и эмоции над вами доминируют, я о минусе в мою честь :)) Нет он меня ни как не задел, только знаете уважать мнение собеседника это действительно показывает Вас тем кто вы есть. Согласитесь неуважение уже о чем то говорит.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +2
            Сегодня, 12:05
            Я не минусовал! Я вообще никогда и никого не минусую, это принципиально. Если не согласен, то отписываюсь, когда есть возможность и время.
            1. НИКНН Звание
              НИКНН
              0
              Сегодня, 12:15
              Ну тогда мои извинения hi Просто реакция очень быстрая была, может бот Еще раз извиняюсь за подозрения. hi
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                +1
                Сегодня, 12:16
                Не, я наоборот только плюсую тех, кто адекватно комментирует.
      2. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        0
        Сегодня, 11:25
        Какая трогательная забота о самом себе:
        "Дорогие, всё а порядке!
        Я жив-здоров!"
        Да кому ты нужен, крыса Соросовская?
        Кроме Вашингтонского обкома?
        Этим не выгодно будет, если ты подохнешь!
        Летай без страха и помни - гoвнo не тонет!
        1. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 11:42
          Он нужен своим избирателям.
          1. guest Звание
            guest
            0
            Сегодня, 12:10
            Цитата: Кот Александрович
            Он нужен своим из

            Которые за океаном сидят. laughing
      3. НИКНН Звание
        НИКНН
        -1
        Сегодня, 11:31
        Цитата: Михаил-Иванов
        плохо что все обошлось, опять Армения будет страдать...

        Михаил, а Вы кровожадный. Вы что на самом деле думаете, что Пашинян живет той жизнью которой ему хотелось бы?. Он уже раб и сам не может принимать решение.Жалеть конечно не стоит сам выбрал стезю. А вот сравнивать это происшествие с Раиси ...даже рядом не стоит, тут как по мне , так банальная (ну или теперь кому то анальная) армянская халатность в обслуживании авиатехники
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 11:36
          Сравнивать его с Раиси точно не вариант! Что касается кровожадности, то я так считаю ( и так оно в жизни всегда и есть), что такие деятели своими действиями отправляют на реальную смерть тысячи людей. Арцах яркий пример его поступков! Там две роты пацанов подростков размотали артиллерией на горной дороге, а Пашиняну до них дела нет, он в своем соросеновском мире проживает, плевать хотел на народ Армении.
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            +2
            Сегодня, 11:40
            Цитата: Михаил-Иванов
            а Пашиняну до них дела нет

            Я именно об этом. :( Но Пашинян фигура на столе и так ему и надо сам выбрал, но поверьте есть Пашинян или нет роли особой не играет, правят там не пашиняны. Вот посмотрим, что с грузией получится, вроде брыкаются, но и они торгаши , видимо на этом фоне что то пытаются выторговать у босса
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              +1
              Сегодня, 12:07
              Как ни горько, но Пашиняна также как и Зеленского выбрал народ. И выбирали по схожей схеме - на Украине всех достало воровство Януковича, а в Армении воровство команды казиношника Чебурашки. Кстати последний из Арцаха...
      4. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 11:55
        Все нормально с Пашиком, штанишки поменял и в путь.
  2. Igor1915 Звание
    Igor1915
    +2
    Сегодня, 11:10
    Летел тем же маршрутом что раиси?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 11:22
      .......во время полёта стали портиться погодные условия. Пошёл сильный дождь при резких порывах ветра.

      Вообще, это какой-то пепец. Как работает метео и службы обеспечения полета литерного воздушного судна, Погода не может испортиться мгновенно и прогнозируется по маршруту полета. В любом случае КВС правильно сделал и принял грамотное решение.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 11:57
        Цитата: frruc
        Погода не может испортиться мгновенно и прогнозируется по маршруту полета.

        Так это со слов Пашиняна погода испортилась. Ему верить... no
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 12:07
          Ясная
          Ему верить...

          Весьма возможно. Может приземлились до родственников, шашлык пожарить и вина попить.
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:11
    Сообщается о том, что во время полёта стали портиться погодные условия. Пошёл сильный дождь при резких порывах ветра. В связи с этим экипажем вертолёта было принято решение совершить незапланированную посадку.
    Против погоды не попрешь. И главное в такой ситуации - есть время, и место куда посадить)) борт.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:11
    — «История повторяется дважды, сначала в виде трагедии, потом в виде фарса» ...
    (Гегель)
  5. helilelik Звание
    helilelik
    -5
    Сегодня, 11:11
    Нужно срочно дискредитировать Ми-8.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 12:09
      Цитата: helilelik
      Нужно срочно дискредитировать Ми-8.

      Сколько у вас времени осалось на дискредитацию?
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:14
    Значит он кому то ещё нужен....ещё не все проблемы "урегулировал"...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 11:20
      НАМ hi, значит что его служба безопасности работает и учится не на своих ошибках. А то в последнее время слишком много примеров обратного.
      1. HAM Звание
        HAM
        +1
        Сегодня, 12:20
        Это так,но если кому то надо,то и служба безопасности бессильна.....Кеннеди в пример.
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 11:14
    Гэно не тонет и как оказалось не падает.
    1. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:29
      и как оказалось не падает
      Падает если поднатужиться и постараться. Но для это необходимо желание.
  8. solist2424 Звание
    solist2424
    +1
    Сегодня, 11:17
    Почему не
    вертолёт с премьером Армении Пашиняном совершил незапланированную посадку
    в скалу?
  9. Фактор Звание
    Фактор
    +2
    Сегодня, 11:17
    Ясен пень, теперь лети и оглядывайся по всем сторонам.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:27
      Фактор hi, ему то с чего, как его называют ученик Сороса, полностью проводит политику Запада, России начал гадить, так что с чего ему опасаться.
      1. Фактор Звание
        Фактор
        0
        Сегодня, 11:33
        Не все так однозначно.

        Между властями Армении при участии Пашиняна и Исламской Республикой Иран существуют проблемы, и это очевидно.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 12:12
          Фактор, ну Иран так "страшен" в гневе, особенно последний их размен с принципиальным противником в лице Израиля. А тут Тегеран как начнет мстю Армении.
          1. Фактор Звание
            Фактор
            0
            Сегодня, 12:15
            Под вывеской Ирана можно многое сотворить в Армении, где у Пашиняна достаточно врагов и недовольных, в т.ч. и среди военных.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 12:20
              Фактор, те кто не доволен Пашиняном слишком слабы, даже при поддержке извне, про военных нет там такой оппозиции, иначе Никола вел бы себя по другому, а так против только жители тех деревень которые отойдут Азербайджану. А они малочисленны по сравнению с сторонниками которые мечтают о евро ассоциации.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:27
    Дорогие, всё в порядке.
    У некоторой части "дорогих" появилось огорчение, что "все в порядке".
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 12:00
      Цитата: rotmistr60
      Дорогие, всё в порядке.
      У некоторой части "дорогих" появилось огорчение, что "все в порядке".

      Если не большинства yes
      Ой, чует мое сердце Пашинян их до добра не доведнт (не долетит) winked
  11. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 11:32
    хайпует выродок на смерти значимого человека в регионе
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 12:02
      Цитата: Грац
      хайпует выродок на смерти значимого человека в регионе

      Ну да, это маркентинговый ход. Вон сколько писанины из-за него.
  12. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 11:35
    Вертолёт с премьером Армении Пашиняном совершил незапланированную посадку

    Жаль, что его сильно не уронили на землю... sad И было бы счастье для простых армян, избавив от ставленника Сороса. love
    Наверно, Иудян, от страха в себе штаны наложил... wassat
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 12:04
      Цитата: Joker62
      Наверно, Иудян, от страха в себе штаны наложил...

      Нужно налоговой чеки посмотреть "закупка штанов" по пути слелования Пашиняна.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Ясная
        Цитата: Joker62
        Наверно, Иудян, от страха в себе штаны наложил...

        Нужно налоговой чеки посмотреть "закупка штанов" по пути слелования Пашиняна.

        Очень интересную мысль вы подали начет штанов в налоговую.... lol
  13. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 11:38
    Да не, совпадение:
    США приняли участие в учениях по борьбе с ядерными угрозами в Армении

    https://eadaily.com/ru/news/2024/05/25/ssha-prinyali-uchastie-v-ucheniyah-po-borbe-s-yadernymi-ugrozami-v-armenii
  14. Комментарий был удален.
  15. Rybkin Звание
    Rybkin
    +2
    Сегодня, 11:45
    Пашинян ещё не заявил о причастности России к произошедшему ?
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 12:06
      Цитата: Rybkin
      Пашинян ещё не заявил о причастности России к произошедшему ?

      Сейчас его спецслужбы задержали и допрашивают дождевую тучу на ее принадлежность к России. angry
  16. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 12:09
    Погоды нынче не те пошли!В старые добрые времена,бывало,приподнимет и как хрястнет о земь,аль об скалу какую,никто не выживат и . . .тишина. . winked
  17. Kapany3
    Kapany3
    0
    Сегодня, 12:09
    Цитата: НИКНН
    Цитата: Михаил-Иванов
    плохо что все обошлось, опять Армения будет страдать...

    Михаил, а Вы кровожадный. Вы что на самом деле думаете, что Пашинян живет той жизнью которой ему хотелось бы?. Он уже раб и сам не может принимать решение.Жалеть конечно не стоит сам выбрал стезю. А вот сравнивать это происшествие с Раиси ...даже рядом не стоит, тут как по мне , так банальная (ну или теперь кому то анальная) армянская халатность в обслуживании авиатехники

    Вы читать умеете? А читать и понимать? Написано же, что из-за погодных условий. А как выросший именно в Ванадзоре (Кировакане) , могу подтвердить, что погода там меняется по несколько раз в день. Зачем наводить тень на плетень?