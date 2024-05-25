ВС РФ продвигаются на Купянском направлении: в районах Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки

20
ВС РФ продвигаются на Купянском направлении: в районах Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают атаковать украинские позиции с продвижением в районах населенных пунктов Новоегоровка, Петропавловка и Ивановка. Это следует из сообщений как российских военных корреспондентов, так и украинских источников.

В частности, генеральный штаб ВСУ в своей сводке сообщает о сложной обстановке на Купянском направлении. Украинское командование уже не пытается и скрывать плохое положение ВСУ на данном участке фронта.



Примечательно, что ранее контроль над н.п. Ивановка был утрачен украинскими формированиями. Несмотря на активные попытки восстановления контроля, сделать это противнику не удалось.


Ситуация на фронте осложняется отсутствием у ВСУ полноценных линий обороны в Харьковской области. Из-за этого сдерживать интенсивный натиск ВС РФ противнику становится все более проблематично.

Даже украинские военные эксперты, не говоря уже о западных аналитиках, признают, что провал ВСУ на данном направлении стал возможен из-за высокой коррупции и расхищения средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. В итоге украинская армия просто потеряла возможность оказывать мощное сопротивление наступающим российским войскам, что создало риск дальнейшего прорыва наших военных в глубину Харьковской области.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 11:23
    Интересно будет почитать эту статью(и напомнить)через месяц,скажем.Глядя на то,что на том же Купянском направлении ситуация практически не поменялась за полгода..Плохая ситуация для ВСУ?Ага..
    1. Osmodey Звание
      Osmodey
      -3
      Сегодня, 11:28
      Опасно пишите! Примите вакцину- посмотрите новости на первом канале! Вам расскажут Правду, про тысячи сдающихся в плен, убегающие в ужасе бригады, дефицит дронов и снарядный голод.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        -3
        Сегодня, 12:03
        Но всего по факту украинских военнопленных десятки тысяч. Ближе к 30.
        1. Osmodey Звание
          Osmodey
          +1
          Сегодня, 12:06
          Тогда это в корне меняет дело! Я то глупец не догадывался! Тогда да про 1-й канал погорячился. Там только Правда, никаких приписок и чуши. Простите Христа ради.
    2. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 11:28
      Плохая ситуация для ВСУ?Ага..

      Ага. Отличная ситуация. Мобилизация на украине усиливается... laughing
    3. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -2
      Сегодня, 11:39
      В Краснодарском крае со стороны Украины нанесен удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об атаке украинских сил сообщил в субботу, 25 мая, утром в своем телеграм-канале Дмитрий Рогозин - сенатор от Запорожской области, командир специального подразделения "Царские волки".

      Политик не исключил, что "удар по объекту СПРН в Краснодарском крае, если это, конечно, не фейк ВСУ, был нанесён по собственной инициативе Киева или по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь Третью Мировую войну".

      По данным Рогозина, на объекте, который является ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами, есть повреждения. Политик назвал США "заказчиком грандиозного преступления".

      "Учитывая их вовлеченность в конфликт и тотальный контроль за военным планированием Киева, версию о том, что Вашингтон не знал о планах удара по системе ПВО России, можно отбросить", - указал Рогозин.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 11:46
        Да,обьект в Армавире поврежден.Влетел БПЛА
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -1
          Сегодня, 11:47
          Похоже что не один.Фотки в сети распространены по разным сайтам.
        2. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 12:02
          Вообще неизвестно что именно туда влетело! Возможно, что это были ракеты... И прилетов там минимум два... Где там Захарова с ядерной боеголовкой?
    4. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 11:40
      Новость из серии пропаганда. Впрочем, это уже привычное дело.
      Я вчера описывал расклад по Волчанску. Там очень непростая ситуация сложилась. Нам надо выбить хохла из Белого Колодезя и зайти в тыл Купянской группировке, но противник там сумел хорошо сгруппироваться и в Волчанске мы из-за этого застряли, про основную задачу сейчас уже и речь вести не о чем...
      Не стоит недооценивать хохла, воевать они научились.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        -1
        Сегодня, 11:46
        Они научились воевать массой,а не великим умением.

        Да, самостийная армия за счет неконтролируемого расхода своего «мяса» несколько притормозила продвижение ВС РФ, но не остановила натиск российских войск. Есть смысл привести свежую оперативку известного на Украине аналитика Машовца: «В течение последних 2-х суток передовые подразделения [армии России] продвинулись к центру Волчанска, а также расширили свое вклинение по направлению Огурцово — Бугроватка в западном направлении.

        Кроме этого, [ВС РФ] также пытаются обойти город с востока, действуя вдоль реки Волчья в направлении Тихое — Зыбино, сумев продвинуться со стороны старого аэродрома в северо-восточную часть города".

        С нашей стороны, кстати, сообщают о более умеренных территориальных успехах ВС РФ. «На Волчанском направлении наши войска продвинулись в глубину от 100 до 500 метров, отразив две контратаки противника. На Липцовском направлении штурмовые подразделения группировки продвинулись в глубину от 200 до 400 метров, отбив две контратаки. 415-й отдельный стрелковый батальон ВСУ выведен с участка фронта для пополнения», — информируют «Два майора».

        По данным «Военной хроники», «на Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои. Враг стягивает всё, что имеет боеспособного, на этот участок. По логистике ВСУ в Харькове и окрестностях наносят авиабомбовые удары. Наши ВКС активно применяют новые бомбы с универсальным модулем планирующим боевым (УМПБ) — большая дальность по сравнению с ФАБ с УМПК, но точность та же».

        «Генерал 200» Сырский пожертвовал даже Херсонским направлением, перебросив в Волчанск 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ, наспех её доукомплектовали на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области. По его словам, в городе начались бои, в которых якобы «увязла русская армия».

        Однако, согласно данным мониторинговых каналов, из города в тыл отправили остатки «Кракена» * и 415-го стрелкового батальона, которые понесли катастрофические потери. Сырский в полной мере оправдывает свою кличку, которую ему дали в войсках. На армейском форуме 57-й ОМПБр ВСУ пишут, что в пiдроздiлах буквально пропадают побратимы, будто исчезают в «черную дыру», в лучшем случае они оказываются в плену.
        1. Кронос Звание
          Кронос
          -1
          Сегодня, 11:57
          Обеспечить численное превосходство это тоже военное искусство.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            -1
            Сегодня, 12:00
            Которым в идеале овладели ТЦК.
        2. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          -1
          Сегодня, 12:00
          пытаются обойти город с востока, действуя вдоль реки Волчья в направлении Тихое — Зыбино

          Вот там как раз мало что получается! А там вот и надо! Противник сделал очень толковые маневры и выровнял на данный момент ситуацию...
          Взятие Волчанска без взятия Белого Колодезя не имеет смысла! Колодезь высота, аналог Очеретино.
      2. Медведев_Дмитрий Звание
        Медведев_Дмитрий
        +1
        Сегодня, 11:52
        Ёе то надо прикрывать надо не хуже чем Масквабад... Ну вот как так ? Мда... Кстати, командир спец. подразделения как командует подразделением, через ватсап из теплого кабинета в Сенате ? Позёры, пра слово...
      3. Рязанец87 Звание
        Рязанец87
        +1
        Сегодня, 11:53
        Что-то раньше вы куда оптимистичнее были.
    5. Tagan Звание
      Tagan
      -3
      Сегодня, 12:06
      Плохая ситуация для ВСУ?Ага..

      Расскажите, чем же хороша ситуация для ВСУ? Лишь бы пукнуть.
  2. rs777 Звание
    rs777
    +1
    Сегодня, 11:54
    За позавчерашний день освободили всего 0,5 км2, за предыдущие 2 дня - еще около 3,5 км2. А в первые дни темп наступления был намного выше.
  3. km-21 Звание
    km-21
    +3
    Сегодня, 12:00
    Эффективность боевых действий России на Украине очень низкая. Достигнутые результаты весьма скромны, а потери людей, боевой техники и припасов велики. При такой эффективности война продлится много лет, истощит российские ресурсы и не позволит добиться заданной цели.

    Надо что-то менять.
    А прежде всего - перестать обманывать самих себя о ходе спецоперации.
    1. Osmodey Звание
      Osmodey
      +2
      Сегодня, 12:03
      На этом ресурсе, сжигают минусами и за меньшую ересь. Сейчас Вам Уряпатриоты на суют за пазуху.