Вооруженные силы Российской Федерации продолжают атаковать украинские позиции с продвижением в районах населенных пунктов Новоегоровка, Петропавловка и Ивановка. Это следует из сообщений как российских военных корреспондентов, так и украинских источников.В частности, генеральный штаб ВСУ в своей сводке сообщает о сложной обстановке на Купянском направлении. Украинское командование уже не пытается и скрывать плохое положение ВСУ на данном участке фронта.Примечательно, что ранее контроль над н.п. Ивановка был утрачен украинскими формированиями. Несмотря на активные попытки восстановления контроля, сделать это противнику не удалось.Ситуация на фронте осложняется отсутствием у ВСУ полноценных линий обороны в Харьковской области. Из-за этого сдерживать интенсивный натиск ВС РФ противнику становится все более проблематично.Даже украинские военные эксперты, не говоря уже о западных аналитиках, признают, что провал ВСУ на данном направлении стал возможен из-за высокой коррупции и расхищения средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. В итоге украинская армия просто потеряла возможность оказывать мощное сопротивление наступающим российским войскам, что создало риск дальнейшего прорыва наших военных в глубину Харьковской области.

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