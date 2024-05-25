Маск: российским военным удалось на фронте отключить все системы связи ВСУ, кроме Starlink

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Маск: российским военным удалось на фронте отключить все системы связи ВСУ, кроме Starlink

В западном и украинском информационном пространстве не утихает обсуждение темы, что российские военные на фронте вроде как начали использовать оборудование, способное подавлять работу спутниковой связи Starlink. Для ВСУ это критически важный вопрос, ведь основу общевойсковой связи, управления и наведения беспилотников составляет именно американское оборудование компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Накануне американское издание The New York Times сообщило, что российские военные все чаще применяют мощные электронные средства, значительно ухудшающие качество работы системы Starlink. Якобы помехи в работе этой системы связи, созданные российскими средствами радиоэлектронного подавления, стали одной из причин стремительного наступления ВС РФ и соответственно отступления ВСУ на севере Харьковской области.



Проблему с устойчивой работой Starlink на передовой подтвердили и в Пентагоне, заявив одновременно, что якобы оборудование SpaceX, приобретенное через посредников, используется и самими российскими военными. В ГУР МО Украины утверждают, что Россия закупает терминалы «Старлинк» через некие арабские страны.

И вот Маск решил, что называется, отстоять честь своего детища и буквально заступился за Starlink. В принадлежащей американскому миллиардеру соцсети один из пользователей спросил, действительно ли оборудование связи компании SpaceX осталось единственной работающей системой на линии фронта. Дело в том, что помимо Starlink украинские военные используют, в частности, спутниковое коммуникационное оборудование американской компании Viasat.

Маск вполне ожидаемо ответил, что российским военным на ЛБС якобы удалось средствами РЭБ отключить все системы связи, кроме Starlink. Однако он подтвердил серьезность этой проблемы, на решение которой приходится тратить значительные ресурсы.

SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими средствами создания помех. Это сложная проблема. Им (ВС РФ) удалось отключить все системы связи, кроме Starlink

— написал Маск.

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX, передают интернет-сигнал с низкоорбитальных спутников на наземные терминалы, которые затем распределяют его как Wi-Fi. В декабре 2023 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что на Украине работают около 47 тыс. аппаратов Starlink. Большая их часть задействуется для обеспечения связи на фронте. Аналитики испанской газеты El País пришли к выводу, что эта система очень необходима ВСУ, если сервис спутниковой связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть.

12 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 12:23
    Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. (с) yes

    А может и не глушим, потому, что сами юзаем lol
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +2
      Сегодня, 12:46
      Цитата: Enceladus
      А может и не глушим, потому, что сами юзаем

      Вполне логично да и пока не наступаем особо не надо повод давать для бескокойства, а то научатся обходить глушилки.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 12:48
      Маск: российским военным удалось на фронте отключить все системы связи ВСУ, кроме Starlink

      Есть открытая реклама, есть скрытая... А эта полускрытая или полуоткрытая...??? Маск конечно очень умный мужик и он прекрасно знает, что наши тоже пользуются его "Starlink"-ом... Так зачем же нам его глушить...??? wink
  2. dauria Звание
    dauria
    +7
    Сегодня, 12:30
    В принадлежащей американскому миллиардеру соцсети

    "в этих рассказах обязательно покупали ткани, выпущенные Спрутсовской фабрикой, и пили чай со спрутсовским сахаром. В этом и заключался секрет их преуспевания. Ткани носились долго, а сахару, ввиду будто бы его необычайной сладости, требовалось немного, что способствовало сбережению денег и накоплению богатств. А все скверные коротышки в этих рассказах покупали ткани каких-нибудь других фабрик и пили чай с другим сахаром, отчего их преследовали неудачи, они постоянно болели и никак не могли выбиться из нищеты."
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +3
      Сегодня, 12:43
      "Незнайка на Луне" ? Или память навскидку уже не та ? winked
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 12:46
        Та память , та... wink Мне иной раз кажется , что вся наша элита из списка Форбс воспитана на этой книге.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 12:58
      в этих рассказах обязательно покупали ткани, выпущенные Спрутсовской фабрикой, и пили чай со спрутсовским сахаром.

      Я бы "Незнайку на луне" Николая Носова сделал бы обязательной для школьного обучения в школе, причём в старших классах... Не знаю есть ли в школе сейчас такие предметы как "экономика и политология" , но там бы она точно пригодилась... Шикарная книга!!!
      1. ANB Звание
        ANB
        +1
        Сегодня, 13:08
        . Шикарная книга!!!

        Ага. Меня она подготовила к 90м и именно её содержание предупредило, что не стоит связываться с акциями МММ и прочих пирамид.
  3. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +4
    Сегодня, 12:49
    Интересно есть ли у наших возможность дистанционно с земли выжечь все эти спутники, передающие данные укрорейху? По факту это законная военная цель. Стеняться не надо.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 13:35
      Цитата: Павел_Свешников
      Интересно есть ли у наших возможность дистанционно с земли выжечь все

      Если заяц не соврал, то это - ножницы...
      Разве можно уничтожать систему Starlink птичьи яйца?
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  4. kit88 Звание
    kit88
    +3
    Сегодня, 12:50
    российским военным удалось на фронте отключить все системы связи ВСУ, кроме Starlink
    Но мы над этим работаем.
    yes
  5. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 14:34
    Его спутники участвующие в войне против России нужно сжечь лазерами.