Маск: российским военным удалось на фронте отключить все системы связи ВСУ, кроме Starlink
В западном и украинском информационном пространстве не утихает обсуждение темы, что российские военные на фронте вроде как начали использовать оборудование, способное подавлять работу спутниковой связи Starlink. Для ВСУ это критически важный вопрос, ведь основу общевойсковой связи, управления и наведения беспилотников составляет именно американское оборудование компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.
Накануне американское издание The New York Times сообщило, что российские военные все чаще применяют мощные электронные средства, значительно ухудшающие качество работы системы Starlink. Якобы помехи в работе этой системы связи, созданные российскими средствами радиоэлектронного подавления, стали одной из причин стремительного наступления ВС РФ и соответственно отступления ВСУ на севере Харьковской области.
Проблему с устойчивой работой Starlink на передовой подтвердили и в Пентагоне, заявив одновременно, что якобы оборудование SpaceX, приобретенное через посредников, используется и самими российскими военными. В ГУР МО Украины утверждают, что Россия закупает терминалы «Старлинк» через некие арабские страны.
И вот Маск решил, что называется, отстоять честь своего детища и буквально заступился за Starlink. В принадлежащей американскому миллиардеру соцсети один из пользователей спросил, действительно ли оборудование связи компании SpaceX осталось единственной работающей системой на линии фронта. Дело в том, что помимо Starlink украинские военные используют, в частности, спутниковое коммуникационное оборудование американской компании Viasat.
Маск вполне ожидаемо ответил, что российским военным на ЛБС якобы удалось средствами РЭБ отключить все системы связи, кроме Starlink. Однако он подтвердил серьезность этой проблемы, на решение которой приходится тратить значительные ресурсы.
— написал Маск.
Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX, передают интернет-сигнал с низкоорбитальных спутников на наземные терминалы, которые затем распределяют его как Wi-Fi. В декабре 2023 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что на Украине работают около 47 тыс. аппаратов Starlink. Большая их часть задействуется для обеспечения связи на фронте. Аналитики испанской газеты El País пришли к выводу, что эта система очень необходима ВСУ, если сервис спутниковой связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть.
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