Financial Times: Венгрия задерживает принятие закона, позволяющего Украине получать прибыль от замороженных российских активов

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Financial Times: Венгрия задерживает принятие закона, позволяющего Украине получать прибыль от замороженных российских активов

Венгерское правительство во главе с премьером Орбаном продолжает проводить политику в отношении Украины и России, которая сильно не нравится в Брюсселе и Вашингтоне.

Как пишет британская газета Financial Times, Будапешт сознательно затягивает принятие европейского закона о конфискации прибыли замороженных российских активов.



Напомним, что ранее Евросоюз не стал принимать решение о конфискации непосредственно российских активов, находящихся в европейских банках, но решил конфисковать прибыль с этих активов. Она должна пойти на помощь Украине.

Венгрия, в частности, не поддерживает идею автоматизации платежей от прибыли с российских активов и выступает за согласование отдельно каждого платежа.

В настоящее время они (венгры) блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины

- отмечает Financial Times.

Ожидается, что позиция Будапешта не изменится по меньшей мере пока не пройдут июньские выборы в Европарламент. В Брюсселе всё же надеюсь переубедить власти Венгрии до июля, когда запланировано проведение первого платежа.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что его страна пересматривает критерии своего членства в НАТО, чтобы избежать участия в украинском конфликте.
4 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    -1
    Сегодня, 13:06
    В настоящее время они (венгры) блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины

    Помнится Венгрия вот так же блокировала вступление Швеции в НАТО пока не получила какие то пряники... Судя по всему, те пряники уже закончились и Орбан ждёт для Венгрии новых поступлений...
  2. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 13:09
    В общем венгры не против. Главное, чтобы евроглавари прикрыли грабеж чем нибудь типа закона, но направленного только против одного агрессивного агрессора. Ну и позолотили ручку.
  3. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:38
    Да,Венгрия продолжает удивлять .
  4. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    0
    Сегодня, 14:13
    Präsident Orban muß sehr vorsichtig sein, sonst ergeht es ihm wie dem tschechischen Minister-Präsidenten Fico; die EU und ihre US-Komplizen gehen dazu über, ihre Kritiker skrupellos ermorden zu lassen...!!!