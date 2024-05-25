Financial Times: Венгрия задерживает принятие закона, позволяющего Украине получать прибыль от замороженных российских активов

В настоящее время они (венгры) блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины

Венгерское правительство во главе с премьером Орбаном продолжает проводить политику в отношении Украины и России, которая сильно не нравится в Брюсселе и Вашингтоне.Как пишет британская газета Financial Times, Будапешт сознательно затягивает принятие европейского закона о конфискации прибыли замороженных российских активов.Напомним, что ранее Евросоюз не стал принимать решение о конфискации непосредственно российских активов, находящихся в европейских банках, но решил конфисковать прибыль с этих активов. Она должна пойти на помощь Украине.Венгрия, в частности, не поддерживает идею автоматизации платежей от прибыли с российских активов и выступает за согласование отдельно каждого платежа.- отмечает Financial Times.Ожидается, что позиция Будапешта не изменится по меньшей мере пока не пройдут июньские выборы в Европарламент. В Брюсселе всё же надеюсь переубедить власти Венгрии до июля, когда запланировано проведение первого платежа.Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что его страна пересматривает критерии своего членства в НАТО, чтобы избежать участия в украинском конфликте.