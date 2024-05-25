Двое мужчин напали на украинского пограничника и скрылись в Румынии
Украинцы продолжают легально и нелегально пересекать границу страны с соседними европейскими странами. Значительный поток направляется в Румынию.
Однако украинские пограничники ужесточают меры по пресечению нелегальной переправки через границу. Как сообщает украинский ресурс «Политика страны», в Закарпатье на участке «Деловое» - «Богдан» пограничники натолкнулись на двоих мужчин, переправлявшихся через украино-румынскую границу.
По данным издания, при переходе мужчин через границу сработала сигнальная мина, что привлекло внимание пограничников. Одному из них удалось обнаружить двух мужчин, для задержания которых он произвел пару предупредительных выстрелов в воздух.
Однако это не остановило нарушителей границы. Кроме того, они напали на пограничника и отобрали у него оружие. Отстреливаясь этим оружием, мужчины пересекли государственную границу и скрылись на территории Румынии. Не уточняется, каким именно образом было совершено нападение на владеющего автоматическим оружием военнослужащего пограничной службы, да ещё с тем, что оружие в итоге было отобрано. Возможно, перебиравшиеся через границу сами были вооружены. Правда, есть и другая версия. Согласно этой версии, один из пограничников сам мог организовать такой переход, а нападение и похищение оружия было инсценировкой.
Ранее сообщалось, что украинцы бросают автомобили на дороге ведущей в Молдавию и пешком переходят границу с этой страной.
В некоторых европейских странах звучат предложения помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста на родину для отправки на военную службу.
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