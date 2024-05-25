Двое мужчин напали на украинского пограничника и скрылись в Румынии

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Двое мужчин напали на украинского пограничника и скрылись в Румынии

Украинцы продолжают легально и нелегально пересекать границу страны с соседними европейскими странами. Значительный поток направляется в Румынию.

Однако украинские пограничники ужесточают меры по пресечению нелегальной переправки через границу. Как сообщает украинский ресурс «Политика страны», в Закарпатье на участке «Деловое» - «Богдан» пограничники натолкнулись на двоих мужчин, переправлявшихся через украино-румынскую границу.



По данным издания, при переходе мужчин через границу сработала сигнальная мина, что привлекло внимание пограничников. Одному из них удалось обнаружить двух мужчин, для задержания которых он произвел пару предупредительных выстрелов в воздух.

Однако это не остановило нарушителей границы. Кроме того, они напали на пограничника и отобрали у него оружие. Отстреливаясь этим оружием, мужчины пересекли государственную границу и скрылись на территории Румынии. Не уточняется, каким именно образом было совершено нападение на владеющего автоматическим оружием военнослужащего пограничной службы, да ещё с тем, что оружие в итоге было отобрано. Возможно, перебиравшиеся через границу сами были вооружены. Правда, есть и другая версия. Согласно этой версии, один из пограничников сам мог организовать такой переход, а нападение и похищение оружия было инсценировкой.

Ранее сообщалось, что украинцы бросают автомобили на дороге ведущей в Молдавию и пешком переходят границу с этой страной.

В некоторых европейских странах звучат предложения помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста на родину для отправки на военную службу.
10 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 12:30
    Согласно этой версии, один из пограничников сам мог организовать такой переход, а нападение и похищение оружия было инсценировкой

    К гадалке не ходи wassat
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      0
      Сегодня, 12:33
      Да на хрен им оружие? Им же бесплатно на майдане оружие раздавали, не успели к раздаче что ли?
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        +2
        Сегодня, 12:37
        Цитата: НИКНН
        Да на хрен им оружие? Им же бесплатно на майдане оружие раздавали, не успели к раздаче что ли?


        Ну хотя бы для того, чтобы из этого оружия по ним не стреляли.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 13:09
          Ну вот... Теперь и в ЕС приходится с боем прорываться... Эпоха кружевных труселей подошла к логическому концу... laughing
      2. Enceladus Звание
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 12:40
        Да там столько неучтенного ходит - мама не балуй. И не только православные калаши.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 12:34
      Enceladus hi, бизнес есть бизнес, кто что ОХРАНЯЕТ, тот то и ИМЕЕТ.
    3. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 12:39
      К гадалке не ходи

      А зачем тогда столько шума ? Заплатили бы и перешли тихо .
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 12:43
        Скорее всего на проходе, как всегда бывает, не договорились по сумме. Т.е. либо у них были стволы, либо он подпустил, т.е. был знаком и то, что сигналка сработала - скорее всего эти 2 лоханулись и прошли не там. Как варианты.
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 13:47
    Ну и правильно сделали, нефиг за нацистов кровь проливать.
  3. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 14:33
    Герои не перевелись ! Реально герои !