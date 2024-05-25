Рогозин сообщил об атаке ВСУ на объект Системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае

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Рогозин сообщил об атаке ВСУ на объект Системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае

Киевский режим совершил очередной безрассудный акт, который может привести к серьезнейшей эскалации пока еще регионального конфликта в Европе. Бывший глава ГК «Роскосмос», а ныне сенатор Совета Федерации РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил в своем телеграм-канале, что ВСУ атаковали объект российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. Это ключевой элемент Системы боевого управления стратегическими ядерными силами страны.

Хотя эта информация официально пока не подтверждена, сенатор сообщает, что в результате удара объект СПРН на Кубани получил повреждения. Фактически это означает, что Россия вправе расценивать данную атаку как глобальную угрозу государственности и национальной безопасности, что согласно нашей доктрине позволяет в ответ применить ядерное оружие.



При этом не совсем понятно, кто принял это фактически безумное решение, пишет Рогозин. Возможно, это была инициатива вконец слетевших с катушек на фоне нарастающих неудач на фронте киевских правителей или какого-нибудь военного маньяка ВСУ, решившего таким образом разжечь Третью мировую войну. Однако с учетом вовлеченности США в конфликт на Украине нельзя полностью исключить, что эта атака на военный объект наивысшего стратегического значения ВС РФ была не просто согласована, но организована Вашингтоном.

Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав

— предупреждает Рогозин.

Он напомнил, что с момента появления у СССР средств доставки ядерного оружия США никогда не оставляли попыток добиться превосходства над нами в военно-стратегической сфере. Ранее эти попытки лежали в сфере военно-технических разработок и концепций.

В частности, к таковой относится американская «Стратегическая оборонительная инициатива» 1980-х годов, предполагавшая развертывание в космосе группировки военных лазеров для перехвата советских МБР. Затем США инициировали в 2000-х годах программу «Стратегической противоракетной обороны», которая действует по сию пору. Одновременно Штаты вышли из договора по ПРО 1972 года, началось размещение радаров и ракетных баз ПРО США и НАТО непосредственно вблизи западных и восточных границ РФ.

И вот теперь, пишет Рогозин, США пошли на следующий шаг эскалации против России, выступив заказчиком преступления, выполненного киевской марионеткой.

Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства

— подытожил экс-глава «Роскосмоса».

Радиолокационную систему большой дальности, предназначенную для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет, «Воронеж-ДМ» в Армавире Краснодарского края поставили на боевое дежурство в 2013 году. На открытии РЛС присутствовал президент России Владимир Путин. Станция способна засечь даже самую малозаметную цель, в доли секунды обнаружить пуски ракет разных типов за сотни и даже за тысячи километров от наших границ, отметил тогда глава государства.
148 комментариев
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    +32
    Сегодня, 13:05
    Бесит уже эта беззащитность. Они бьют по таким объектам, а мы не можем БПЛА сбивать над черным морем?
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -18
      Сегодня, 13:10
      Как вариант предупредить запад и пока они думают ударить ТЯО по краине . Нет усраины нет проблем.
      1. курвиметр Звание
        курвиметр
        0
        Сегодня, 13:13
        Неплохо... Виноват Запад. А ударить по Украине winked
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +3
          Сегодня, 13:19
          если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав

          Ну так может не ждать этого обвала, а самим УкроРейх со всей гопкомпанией обвалить, пока они нас не обвалили... Репетиции с применение тактического ЯО закончились, а не пора ли перейти к реальному представлению...??? am
      2. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +3
        Сегодня, 13:16
        Проблема не в Украине, а в НАТО
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          -4
          Сегодня, 13:18
          Проблема не в Украине, а в НАТО

          Так в том то и проблема что нато воюет руками всук и официально как бы ни при чём.
          1. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            +4
            Сегодня, 13:21
            Так у вас же и выходит, что Украина, это инструмент НАТО. Т.е. проблема в НАТО, а не в Украине. Вы о чем спорите?
            1. частное лицо Звание
              частное лицо
              -6
              Сегодня, 13:25
              Т.е. проблема в НАТО, а не в Украине. Вы о чем спорите?

              Бить по странам нато это значит получить в ответ а усраина не член нато и этим пользуются . Что в случае удара ТЯО по усраине будет много шума и вони но полномасштабной войны можно избежать.
              1. Serhio250381 Звание
                Serhio250381
                +10
                Сегодня, 13:27
                Мы уже получаем "ответ" НАТО не отвечая на него. Они нас уже бьют, а вы все еще делаете вид, что ничего не происходит. Вас бьют, делают поджопники и плюют в спину. Чего вы пытаетесь избежать?
                1. Андрей Николаевич Звание
                  Андрей Николаевич
                  -1
                  Сегодня, 13:37
                  Нам нельзя отвечать. Там ведь " братский народ".
                  1. alexoff Звание
                    alexoff
                    +2
                    Сегодня, 14:05
                    Там не братский народ, на народ плевать. Там детские дети и женские жёны тусуются, потому нельзя
                2. Msi Звание
                  Msi
                  -3
                  Сегодня, 14:23
                  Они нас уже бьют, а вы все еще делаете вид, что ничего не происходит

                  Ага так...
                  Вас бьют, делают поджопники и плюют в спину

                  Ну вот опять. Молодой и неопытный укротролль Serhio опять запутался... laughing
                3. Disant Звание
                  Disant
                  0
                  Сегодня, 15:09
                  Serhio250381
                  (Сергей Кондратьев)
                  Чего вы пытаетесь избежать?
                  третьей мировой с большими людскими потерями со стороны России.
                  если плюют - значит всё правильно делаем. поговорка вроде такая есть
              2. Грац Звание
                Грац
                0
                Сегодня, 15:00
                бить надо по странам нато ТЯО, Украина это следствие а не причина, уничтожать надо причину
                1. Disant Звание
                  Disant
                  0
                  Сегодня, 15:12
                  Грац
                  (Максим)
                  бить надо по странам нато ТЯО, Украина это следствие а не причина, уничтожать надо причину
                  что- убить себя и их? в этой цепочке есть ещё звенья, по которым можно давать ответ.
            2. Андрей Дибров
              Андрей Дибров
              -3
              Сегодня, 14:00
              Не. Проблема во Вьетнаме, который инструмент сша ... или ссср ...
              Нет ... кубы - точно! корейцы вкурсе.
              Привет от талибов soldier
            3. Дед-дилетант Звание
              Дед-дилетант
              +1
              Сегодня, 14:25
              ак у вас же и выходит, что Украина, это инструмент НАТО. Т.е. проблема в НАТО, а не в Украине. Вы о чем спорите?
              Проблема в НАТО. И - проблема в том, что нам воспитание не дает ударить по истинным противникам, про которых кричат их каждого утюга. Парадокс. Все СМИ нам вещают, что наш противник - Англия и США. Официальные СМИ, на минуту. В то-же время мы с них пылинки сдуваем. Не начинаем давать отпор англосаксам. По принципу - "Как бы чего не вышло".
              Мое личное мнение. Хватит. Хватит терпеть. На любые действия прокси США-Англии-Германии, и иже с ними, давать ответ именно по США-Англии_Германии. По странам НАТО. Хоть ядерным, хоть не ядерным. Учения в ответ на риторику: "ату их, ату!" - выглядят ответом слабейшего. Хотя, как нас уверяют те-же СМИ, наша страна - впереди планеты всей как по технологиям, так и по моральному духу.
              Было бы очень интересно встретиться с нашими пропагандистами вживую. И привести их в магазин. И задать простые вопросы: ты цены видел, или тебе просто какие-нибудь таджики на велосипеде всё привозят?.. И снять это на видео.
              Черт побери, я, по работе, знаю реальные пенсии тех, кто наше настоящее строили. И знаю цены. И часто спрашиваю себя: Как пенсионеры выживают на те деньги, которые получают, в нынешних реалиях?!
              1. Андрей Дибров
                Андрей Дибров
                0
                Сегодня, 15:03
                Т..е., если твоя ненаглядная плюнет на тебя и свалит к другому - ты на того другого буром попрешь ?
                Вместо того чтоб послать обоих и дальше жизнь СВОЮ налаживать love
        2. isv000 Звание
          isv000
          +5
          Сегодня, 13:42
          Цитата: Serhio250381
          Проблема не в Украине, а в НАТО

          Проблема в ФША. Они поручили всукам "пробить" защиту СПРН, у свиней получилось. В Армавире! Теперь янки отточат цель до филиграни и вуаля! - ловите пряник! За такую охрану, вообще то, наказывают в приличных домах. Система не вот на прицепе - на новое место не перевезёшь. Теперь нужно строить систему ПРО для защиты этой СПРН...
          1. Практик23354df Звание
            Практик23354df
            +2
            Сегодня, 13:46
            Цитата: isv000
            Проблема в ФША.

            Проблема в кремлёвской власти!
            1. isv000 Звание
              isv000
              -8
              Сегодня, 13:53
              Напраслина ваша! Феномен России в том что при любой власти она выходит из всех передряг более сильной и цветущей. А что до власти так каждый народ заслуживает своё правительство...
            2. mikh-korsakov Звание
              mikh-korsakov
              0
              Сегодня, 14:11
              Андрей! Вот это правильно. Знаете почему?, без эмоций. Постараюсь доказать, пользуюсь текстом статьи. Цитирую: "При этом не совсем понятно, кто принял это фактически безумное решение, пишет Рогозин. Возможно, это была инициатива... киевских правителей ...или... военного маньяка ВСУ, решившего... Третью мировую войну. Однако...нельзя полностью исключить, что эта атака ... была не просто согласована, но организована Вашингтоном." Очень длинная цитата, но она показывает, что будет дальше. Рогозин знает, что написать. Выступит Путин, расскажет как это всё мерзко и безрассудно и наносит ущерб, и ставит на грань. Потом он даст команду компетентным органам разобраться кто же в самом деле является заказчиком, чтобы потом наказать. Но компетентным органам некогда. Там воруют. Но воровать непросто. потому что надо точно определить с кем поделиться, а это сложно и рискованно: обделишь кого--то, или дашь не тому раз, и в Лефортово. Но там знают. Для успокоения публики Маша съязвит по телевизору, Лавров выскажет название. ... И тишина. Разве не так было много раз ?
      3. alebdun2000 Звание
        alebdun2000
        +2
        Сегодня, 13:32
        Как вас тут ещё не заклевали адепты пацифизма и "обратки"?
      4. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:22
        ....не совсем понятно, кто принял это фактически безумное решение, пишет Рогозин.

        Мы здесь должны не Рогозина домыслы вычитывать по этому поводу, а услышать заявление Президента. Это фактически полномасштабная война.
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +11
      Сегодня, 13:16
      Это все результат нерешительности нашего руководства, что будем еще дальнейших ударов уже по территории России дожидаться? Выяснить какие ракеты применены по СПРН и ударить по базе противника , причем на его территории! Хватит яйца мять!!!
      1. Аргон Звание
        Аргон
        +10
        Сегодня, 13:16
        Мне очень интересно до чего должны добраться янки,чтоб мы им ответили и чем мы можем ответить?!
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          -1
          Сегодня, 13:25
          Список большой. Мы ещё за "Москву" не ответили.
        2. vasyliy1 Звание
          vasyliy1
          +1
          Сегодня, 13:28
          Нужна просто решимость и стальные яйца! Вариантов ответа множество от передачи ракетных систем своим прокси , например в Сирии и последующих ударов по американским и английским базам . Могу рассказать еще пару десятков вариантов, но не буду их разглашать.
          1. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            -1
            Сегодня, 13:59
            Нужна просто решимость и стальные яйца!

            Да, не просто решится на ядерный удар. Но, придётся. Конечно бить не по НАТО, а на первых порах по Украине.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +5
              Сегодня, 14:08
              Для начала стоит ударить по украинским министерствам посреди рабочего дня обычным оружием, а через час шлифануть окрестности кассетными боеприпасами от спасателей и журналистов
              1. Алексей Лантух Звание
                Алексей Лантух
                0
                Сегодня, 14:28
                Да, это неплохой ход. Но, есть ещё и воздушная тревога. Да, и гибель части министерских работников для запада почти пустой звук. Там политики не боятся ничего от России. Привести их в чувство может только ядерный удар и ещё не факт, что они взбодрятся от ядерного удара по Украине. Им кое-что нужно прищемить, тогда они взвоют.
                1. alexoff Звание
                  alexoff
                  0
                  Сегодня, 15:12
                  Цитата: Алексей Лантух
                  Но, есть ещё и воздушная тревога.

                  при воздушной тревоге министерские работники либо решат что им бояться нечего, либо побегут в ближайшее бомбоубежище, по которому надо половину ракет направить.
                  Цитата: Алексей Лантух
                  Да, и гибель части министерских работников для запада почти пустой звук.

                  но это сильно осложнит работу госаппарата, по которому мы не бьем от слова вообще. Плюс западные журналисты приедут снимать зверства, откидывание западных журналистов в прямом эфире это будет приятный бонус. Они на западе неприкасаемые, по хорошему надо подтираться их правилами.
                  Цитата: Алексей Лантух
                  Привести их в чувство может только ядерный удар и ещё не факт, что они взбодрятся от ядерного удара по Украине. Им кое-что нужно прищемить, тогда они взвоют.

                  это легко решаемо, парочка психов с пистолетами в Хельсинки на встрече президента с избирателями, парочка спецов с ФПВ-дронами в Брюсселе взбодрят их посильнее, чем кулькина мать над Львивом. Но у нас правители отклонились от хода эволюции, но все никак не вымрут. Вы слышали когда-нибудь чтоб вожаки обезьяньей стаи отдавали своих любимых отпрысков в другое племя?
            2. Алексей Лантух Звание
              Алексей Лантух
              0
              Сегодня, 14:40
              Да, получил четыре минуса. Пока. Но, господа ЦИПСОшники зарубите на носу. Если Украина не замирится на условиях России или запад не прекратит помощь, что также капитуляция Украины, то ядерный удар практически неизбежен.
      2. isv000 Звание
        isv000
        -3
        Сегодня, 13:47
        Цитата: vasyliy1
        Это все результат нерешительности нашего руководства, что будем еще дальнейших ударов уже по территории России дожидаться? Выяснить какие ракеты применены по СПРН и ударить по базе противника , причем на его территории! Хватит яйца мять!!!

        А вы обратили внимание, какая звенящая тишина идёт из Пущи? Хлопцы третий день молчат, журналистов не зовут, думу думают как Яныка на царство присунуть... Легитимен!
    3. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -8
      Сегодня, 13:16
      Справедливости ради надо сказать.

      Эксперты признали, что самый мощный взрыв был во Львовской области. Точным прилётом еще одной ракеты ВКС России была поражена газокомпрессорная станция «Бильче-Волица», которая считается крупнейшей газовой станцией в стране. Взрыв был настолько серьезным, что его «увидели из космоса».

      Известно, что это объем этого древнейшего подземного хранилища газа, запущенного еще в 1985 году, составляет 17 млрд кубов. Киев использовал его для транзита голубого топлива в Европу. Некоторое время назад на ремонт объекта было выделено 241 тыс. долларов. Целенаправленно воспользоваться деньгами не успели, так что теперь они упадут в карманы вечно просящего Киевского режима. Ну, как говорится, нет хранилища – нет вопросов.

      Уничтожение станции «Бильче-Волица». Фото: скриншот с тг-канала «Операция z. Военкоры русской весны»
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +4
        Сегодня, 13:18
        А в чем тут справедливость? Запад лишает нас глаз и возможности отвечать на ядерный удар, а мы газик спалили. Вот это справедливость
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +7
          Сегодня, 13:22
          Я уже много раз говорил что надо было делать ещё 24.02.2024 и повторяться не хочу.Мы сами дали врагу годы на самоорганизацию, на освоение производства БПЛА,получения помощи с Запада, проведение бесчисленных волн мобилизации и в итоге закономерно пришли к тому к чему шли все эти 2 с лишним года.Неужели с самого начала не было понятно что так нельзя?Непонятно на что надеялись.Этот фанатизм касаемо переговоров вообще непонятен,тем более недавно был опыт подобных переговоров где нас просто кинули.И что опять 25?Опять переговоры?Так опять кинут.
          1. Kotofeich Звание
            Kotofeich
            +1
            Сегодня, 13:40
            Цитата: OrangeBigg
            надо было делать ещё 24.02.2024

            Гораздо раньше, лет на десять. Череда политических ошибок. hi
            1. Aslan Bek Звание
              Aslan Bek
              0
              Сегодня, 14:44
              Не десять, а намного раньше, с того дня, как Ельцин в конгрессе США просил Бога благословить Америку!
          2. Тихонов_Александр Звание
            Тихонов_Александр
            +2
            Сегодня, 14:20
            Два года - это не всё! Не нужно забывать 8 лет до СВО, когда обманывая гаранта, обстреливали Донбасс и создавали армию, способную противостоять армии РФ.
            1. частное лицо Звание
              частное лицо
              +4
              Сегодня, 14:33
              когда обманывая гаранта

              Кто не хочет чтобы его не обманывали того и не обманут.
              1. Тихонов_Александр Звание
                Тихонов_Александр
                +1
                Сегодня, 14:42
                Так и невозможно поверить, что человека, за спиной которого куча спецслужб, возможно обмануть! Тут абсолютно ясно просматривается желание войти в западную "семью" и, поэтому, нашей власти наплевать на страдания избиваемого народа.
    4. sub307 Звание
      sub307
      +4
      Сегодня, 14:19
      "Станция способна засечь даже самую малозаметную цель, в доли секунды..."
      И тут возникает вопрос: и каким тогда "макаром" эта самая "цель" добралась до станции и повредила её? Или эти рассказки про "аналоговнет" из той же "оперы" под названием "всеидетпоплану", исполняемой нашими пропагандистами первое время СВО?
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -1
        Сегодня, 14:36
        И тут возникает вопрос: и каким тогда "макаром" эта самая "цель" добралась до станции и повредила её?

        Станция способна засечь но не способна на самозащиту. Это радар который передаёт сигналы на пульт управления.
    5. mark1 Звание
      mark1
      0
      Сегодня, 14:38
      Цитата: Аргон
      Бесит уже эта беззащитность

      Это не беззащитность (по крайней мере в чистом виде), это беспечность, халатность и некомпетентность. Стратегический объект поражен и даже не аналогом "Кинжала", топором или каким нибудь скальпом (что тоже само по себе безобразие) а тихоходным беспилотником (предполагается переделанным из легкого самолета), т.е. противовоздушная оборона объекта не присутствовала в нужное время в нужном месте. А если и у остальных 9 РЛС такая же проблема?
    6. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 14:59
      Я предлагал поставить хуситам БПКК "Бастион" с Ониксами, но меня заминусили. О применении ТЯО как вообще можно говорить, если Путин дал обещание даже не возобновлять испытания, пока Штаты первые этого не сделают.
      Итак, всё идет к ядерной эскалации. Предлагаю ускорить процесс. пока у нас не выбили все стратегические РЛС. Для начала -- испытания на Новой Земле, причем воздушные, а не наземные. Параллельно внести поправки в бюджет, выделив крупную сумму на гражданскую оборону. Открыто заявить, что мы не способны противостоять коллективному Западу конвенциальными средствами, поэтому готовимся к худшему...
      Бить ТЯО пока рановато, но начать кошмарить Киев Искандерами -- самое время. Нужны тысячи ракет, значит нужно срочно построить дополнительный завод по их производству.
      Что-то не верится мне в решительные шаги Кремля. И пресловутого летнего наступления может и не быть вовсе. Трампа ждут. Трамп придет -- порядок наведет.
  2. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +9
    Сегодня, 13:06
    Вообще-то после такого ЯО применяют. Будем ждать, когда Запад уничтожит наши системы предупреждения о ракетном нападении, как это сделали с НПЗ. После чего Запад может первым ударить по нам ЯО, а мы не сможем ответить.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 13:13
      А вот смотрите,сиожем ли мы вообще применить ядерное оружие,если будет серьезный удар?Обычным оружием по критически важным обьектам?Только не надо про "периметр" и все такое..
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        -8
        Сегодня, 13:15
        Скажите, что такое "периметр" и все такое и я не буду про него ?
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 13:18
          То же что и "мертвая рука"АСУ управления при ядерной атаке и уничтожении руководства,систем передачи информации,команд.
          1. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            -5
            Сегодня, 13:19
            Так и чего я про нее не должен был говорить?
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              -2
              Сегодня, 13:23
              Я не про Вас имел в виду,а в общем.В безопасности системы.И нас с вами.Укры наглядно показали,кто чего стоит.
        2. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 13:21
          Скажите, что такое "периметр"

          Ну это что то типа ПРО .
          1. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            -4
            Сегодня, 13:23
            Тогда и пишите Система "Периметр". Периметров много разных бывает. Это, конечно, не к вам, а к комменту выше
            1. isv000 Звание
              isv000
              -1
              Сегодня, 13:56
              Цитата: Serhio250381
              Тогда и пишите Система "Периметр". Периметров много разных бывает. Это, конечно, не к вам, а к комменту выше

              А что такое "курвиметр"? feel
              1. sub307 Звание
                sub307
                -1
                Сегодня, 14:25
                Да легко...- "Курвиметр — это специальный прибор для измерения длины извилистых линий на картах и местности.

                Классическое устройство представляет собой механическую систему с зубчатым колесиком, счётчиком зубьев и циферблатом, который указывает пройденное расстояние в выбранных единицах измерения. Для получения результата нужно просто прокатить курвиметр по нужному маршруту.

                Существуют более продвинутые и функциональные электронные курвиметры, которые помимо определения расстояний на карте также способны автоматически пересчитывать их в реальные значения".

                Учите матчасть....
        3. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          0
          Сегодня, 15:10
          Ну примерно что то такое...
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -1
      Сегодня, 13:48
      .После чего Запад может первым ударить по нам ЯО, а мы не сможем ответить.


      Не сможем или не захотим?Потому что возможность нанести той же Украине колоссальный урон есть,но вот желания этого делать судя по всему нет.Сами себя ограничиваем,а Украина бьёт всем что у неё есть и до чего она только может дотянуться и с каждым разом дотягивается она всё дальше. Пора уже заканчивать играться с Украиной и крушить там всё до чего только сможем дотянуться.Отплатить им той же монетой.
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        -2
        Сегодня, 13:51
        Вы(условный вы) чему всё хотите нанести колоссальный урон на Украине? И чего вы получите в результате? Пыль и пепел? "Отличный" результат.
        Такой урон надо наносить по Западу. Вот там должны быть пыль и пепел, а наша земля должна цвести и процветать.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 13:53
          Потому что она наносит удары по России,по той же СПРН.Неожиданный ответ правда?Почему она должна наносить нам вред,а мы ей нет?
          1. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            -5
            Сегодня, 13:57
            Да, неожиданный, потому что удар наносит НАТО, а не Украина. А Украина, наша земля,оккупированная натовскими халуями - бандеровцами. Там отличные плодородные земли, на которых мы должны выращивать себе фрукты и овощи и разводить крупный рогатый скот и не очень крупный и рогатый. Там куча заводов, которые должны работать на нашу эконому и развивать нашу страну. Там отличный теплый, а местами жаркий климат, где хорошо жить. И т.д и т.п., а вы все это предлагаете уничтожить и получить нифига в результате победы. Зато Европа будет цела. Круто
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              +5
              Сегодня, 14:01
              . Там отличные плодородные земли, на которых мы должны выращивать себе фрукты и овощи и разводить крупный рогатый скот и не очень крупный и рогатый.


              Мы и на имеющихся у нас землях не сильно много выращиваем,предпочитая махинации с закупками за тридевять земель всего того что сами бы могли спокойно выращивать у себя,а вы хотите чтобы ещё на Украине кто то что то выращивал.
              1. Serhio250381 Звание
                Serhio250381
                0
                Сегодня, 14:05
                Ну-ну, я вижу, как вы выращиваете. Каждый день в магазинах вижу. Я хочу чтобы наши земли на Украине были нашими приносили нам прибыль. Мне куча пепла не нужна. Я пепел предпочитаю в Европе, чтобы был. Наша земля должна цвести и процветать
                1. OrangeBigg Звание
                  OrangeBigg
                  0
                  Сегодня, 14:06
                  Ну вот она цветёт и процветает.У Зеленского. А тот всё больше борзеет от безнаказанности и делает что хочет. Вот к примеру удар по СПРН. Вас такой вариант устраивает?А удар по НАТО/Европе это вы Третью Мировую советуете развязать?
            2. Андрей Дибров
              Андрей Дибров
              -2
              Сегодня, 14:13
              фашизмом прям аж завоняло ...
              1. Serhio250381 Звание
                Serhio250381
                -2
                Сегодня, 14:14
                Ну воняет фашизмом на Украине, не спорю
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 14:11
      Запад вряд ли применит ЯО, скорее начнет конвенциональным оружием выбивать наши СЯС. Ну а Рогозин с Медведевым будут махать кулаками в телеге
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        -2
        Сегодня, 14:13
        Для чего выбивать СЯСы, если сам не хочешь применить ЯО?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Сегодня, 14:25
          На случай что если какой-нибудь полковник на передовой взбесится и устроит марш на Москву с целью убрать клоунов и начать воевать с врагами. Сами американцы себя обезопасят обычным оружием, а ЯО оставят на более суровые дни. Зачем им тратить старшие козыри, если они смогут и некозырными картами победить? Мне кажется теперешняя наша власть если американцы решат внезапно ударить по нашим скорее устроит масштабную позорную перегруппировку чем начнет воевать. Но так как очень высок риск что такие власти улетят в историю довольно быстро американцы воспользуются промежутком чтобы сменщикам не было чем грозить
    4. mark1 Звание
      mark1
      0
      Сегодня, 14:41
      Цитата: Serhio250381
      Вообще-то после такого ЯО применяют.

      После такого в советское время командира части и иже с ним расстреливали.
  3. a_2573 Звание
    a_2573
    +11
    Сегодня, 13:08
    Как уже задолбали эти отмазки нашего руководства. До сих пор не дошло до них о необходимости усиления защиты от атак, тем более таких объектов! Получается приходи/ прилетай кто хошь, куда хошь... Что тут говорить о простых гражданах и их безопасности.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +2
      Сегодня, 13:21
      У меня стойкое ощущение, что янки схватили кое кого за слабое место . А именно за кошелек... Они либо действительно поняли эту слабость к бабкам нашего генерального или им дали такую дезу...
      1. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        +2
        Сегодня, 14:26
        Потому что на капиталистическом шарике нет больше никаких других "идеологий".
        Весь этот трэш про денаци демили и прочий "брацкий" рюське-кетайске угар - совсем для жэртв егэ
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 13:58
      Донецк и Белгород это уже будни,которые уже как бы такая данность,новая реальность. А внятного ответа всё нет.
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +10
    Сегодня, 13:10
    При чем тут обвал стратегисеской безопасности ядерных держав?Это что,в США произошло или Китае.Говорите про одну страну-Россию.Беспечность,невозможность предотвращения подобногт(зато какие биатлоны-парады)приводит к обвалу безопасности одной,нашей страны.
  5. Велизарий Звание
    Велизарий
    +16
    Сегодня, 13:11
    Ну он это сделал после публикации и глумливых комментариев в украинских СМИ. Теперь уже скрывать бессмысленно,хотя и официальные лица в лице исполнительной или высшей власти пока молчат по этому поводу.
    По сути же ,это пересечение всех "красных линий". Посмотрим на фактические ответные меры.
    P.S Вопрос прикрытия таких объектов и в целом состояния наших стратегических сил приобретает все большую остроту.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +5
      Сегодня, 13:46
      С тревогой наблюдаю, что укропы делают с жалкими остатками авиации. Они используют небольшое количество старых ракет, которые должны были быть утилизированы. И даже F-16 не прибыли. Меня все больше тревожит убеждение, что доктрина НАТО против России может сработать слишком хорошо. Массированный ракетный удар по командным центрам, радарам и аэропортам с последующим последовательным уничтожением всего с воздуха. Я больше не верю ни в какие заверения и «красные линии», интересно, где мы будем на этот раз в следующем году. Я предпочитаю не думать об этом.
      1. isv000 Звание
        isv000
        -4
        Сегодня, 14:03
        Цитата: Mедвежонок
        Я больше не верю ни в какие заверения и «красные линии», интересно, где мы будем на этот раз в следующем году. Я предпочитаю не думать об этом.

        Будем мы либо под ружьём либо перед телевизором, смотреть как плавиться Эйфелева башня...
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +2
      Сегодня, 13:46
      Цитата: Велизарий
      Вопрос прикрытия таких объектов и в целом состояния наших стратегических сил приобретает все большую остроту.

      "Станция способна засечь даже самую малозаметную цель"
      Как тогда беспилотники проникают в глубь страны?
  6. алабурга Звание
    алабурга
    +5
    Сегодня, 13:12
    Кремль, в спешном порядке, использует красные фломастеры, красные линии будут уже алыми. Ответки никакой не будет, Путин о договорняке мечтает (стамбульские соглашения носит у сердца), и ничто его мечты омрачить не должно.
  7. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    +3
    Сегодня, 13:13
    Когда страной управляют временщики,которые не хотят ссориться с хозяевами,чтобы те не отняли чесно награбленное. Бпла над чёрным морем летают перед каждой атакой, но гарант запретил,барин обидется.
  8. Фразах Звание
    Фразах
    +7
    Сегодня, 13:14
    Флот, аэродромы, а теперь и Система прикрытия без прикрытия. Ждут нас ещё многие чудеса. Главное было закон быстро принять о дискредитации и очернению.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 13:18
      В вашем списке отсутствует Кремль.
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    -3
    Сегодня, 13:14
    Этот болтун в очередной раз разглашает грифованную информацию. Обычные люди страдали за обычные фотки в соц.сетях. А этому все нипочем.
    Все животные равны
    Но свинья равнее
    Дж.Орвелл "Скотный двор"
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 13:25
      При чем тут болтун?Армавир ,все вокруг..Люди живут ,видят.Я лично узнал от водителей утром,до публикации.Живу в в полтораста верст оттуда.
    2. next322 Звание
      next322
      -1
      Сегодня, 13:40
      https://topcor.ru/47787-ukrainskie-smi-publikujut-fotografii-povrezhdennoj-rls-voronezh-dm.html......новость вчерашняя и о ней все знают
  10. Glagol1 Звание
    Glagol1
    -4
    Сегодня, 13:14
    Странно, что такое радарище не смогло обнаружить бпла, который подлетел спокойно и дал ему по роже.
    1. Uno Звание
      Uno
      +2
      Сегодня, 13:26
      Ну вы б хоть почитали, какие возможности у Воронеж-ДМ, о каком обнаружении бпла идет речь?
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 13:53
        Цитата: Uno
        о каком обнаружении бпла идет речь?

        "Станция способна засечь даже самую малозаметную цель"
        1. Uno Звание
          Uno
          +1
          Сегодня, 14:14
          угу, минимальная высота работы какая у данной системы?
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 14:14
      Так радар может и видел, но радар не умеет сбивать беспилотники
  11. антивирус Звание
    антивирус
    -2
    Сегодня, 13:15
    Амцы так хотят пофоткать взлеты наших су и ту из ки-уэст. И панам канал еще су будут проверять. А гавайи?
  12. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 13:15
    Да не будет никакой реакции. Разве что, какая нибудь бомбардировка или ракетный удар и наши пиаршики с гордостью разнесут весть о том, что это была ответка.((
  13. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 13:16
    Рогозину бы с Володиным и С Медведевым батл по пафосу устраивать . Я б за Дмитрий Анатолича болел . Тот талантливо хоть , с перебором , а эти просто регулятор громкости мучают
  14. 8200 Звание
    8200
    +9
    Сегодня, 13:17
    Так грозно жевать сопли надо уметь!
  15. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    -4
    Сегодня, 13:19
    В чатах Шароварни, царит ликование ... Как они типа русских нагнули.. До чего же глупый народ украинцы
    . крикуны. Хвастуны. Дебилы
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -1
      Сегодня, 13:56
      Они просто не понимают, что на полных парах движутся к получению ядерного удара. Может случится так, что Киевляне проснутся и их известят по всем канала, что Киев будет уничтожен ядерным ударом, если не капитулируют. Срочная эвакуация!
  16. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 13:20
    все просто - бла- бла- бла это конечно интересное чтиво - вопрос по существу: Так мы будем предпринимать что то или так и будем поговорить?
    Сколько уже было перейденых красных линий - чисто поржать их нарисовали?
  17. next322 Звание
    next322
    +10
    Сегодня, 13:20
    после последних арестов в МО,вообще трудно сказать кто и как руководил и руководит ли вообще этой конторой......неужели ГШ не видит и не знает,что после каждого налета на Крым ЧФ лишается корабля,а аэродромы самолетов?
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      -1
      Сегодня, 13:28
      Да по хрен им всё, коллега!
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 14:17
      Там люди деньги считали, им до этих радаров, самолётов и кораблей дела нет. Один чемоданы наличности дома хранил, другой на какие-то онлайн-казино спустил 30 миллионов.
  18. Не_боец Звание
    Не_боец
    0
    Сегодня, 13:21
    В ответ сбить ихний разведчик над Черным морем. И по закрытым каналам пояснить за что.
  19. Vetal999 Звание
    Vetal999
    +1
    Сегодня, 13:26
    Здравствуйте! Какое дело Рогозину до РЛС? У него что, своих дел и обязанностей нет? Оценка его действиям дана в Роскосмосе. Зачем он это пишет? Если и в СФ заняться нечем, уходи в блогеры.
  20. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 13:27
    Если перечислить все казус-белли с начала СВО то можно уникальный томик собрать! Одна атака на Кремль чего стоит!
    Дальше оскоминное: вна работает ж/д, есть свет, газ и канализация. Даже сеть скрытных заводов есть... А ещё со времён СССР там каждый см2 задокументирован и подробно описан, всё есть в Москве... Что тут ещё комментировать... request
  21. spirit Звание
    spirit
    +1
    Сегодня, 13:28
    в 2000-х годах программу «Стратегической противоракетной обороны»
    Стратегическая Программа "Рогозин" опаснее любой МБР
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 13:35
      Вы правы, легче будет сбить американские ядерные ракеты, чем очистить страну от казнокрадов и воров.
    2. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 14:15
      Цитата: spirit
      Стратегическая Программа "Рогозин" опаснее любой МБР

      belay Рогозин уже сенатор... От Запорожья! Когда успел, не давно ведь с осколком в интересном месте возился... Во даёт! Героя не дали?
  22. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    -3
    Сегодня, 13:28
    Нужно объявить войну Украине.. И ультиматум за ним ТЯО
    .. Иначе Россию сотрут
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 13:34
      Власть может быть какой угодно,но только не слабой.
    2. alebdun2000 Звание
      alebdun2000
      -2
      Сегодня, 13:39
      Давно пора . Вся Россия ждёт
    3. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -1
      Сегодня, 13:51
      Посмотрите интервью Караганова в передаче Большая игра часть 3 за 23 мая. Он говорит, что ядерный удар по Украине неизбежен и пока мы движемся к третей мировой. Я с ним согласен.
    4. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 14:18
      Цитата: Turbuta Dave
      Нужно объявить войну Украине.. И ультиматум за ним ТЯО
      .. Иначе Россию сотрут

      Стиралок таких не водится... Пока на границе вна не будем уничтожать всё движимое и недвижимое бардак так и будет. Элементарно...
  23. fiv Звание
    fiv
    -2
    Сегодня, 13:29
    У нас есть план и мы ему неукоснительно следуем. У нас есть план. Да, я хочу в это верить. Хочу. Он у нас есть. Его не может не быть. Наверное.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      -1
      Сегодня, 13:32
      "Есть ли у вас план, есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план, есть ли у меня план, мистер Фикс?" Уж не удержался, привёл песенку из мультика "За 86 дней вокруг света", персонажа Фикса. laughing
  24. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    +3
    Сегодня, 13:32
    Для тех, кто не понимает серьёзности ситуации. Был поврежден радар, входивший в состав баллистической защиты. Он отвечает за раннее предупреждение на всей территории юга. Была ли там достаточно насыщенная ПВО? В любом случае, это просто плевок в лицо Минобороны. request
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 13:43
      Коллега, всё вполне понятно. Просто уже мочи нет вытирать лицо... опять. Нашим джнералам лишь бы залотыми "венками" покрасоваться, да баб своих обштукатурить. О чём говорить, если главного по связи повязали на бабле? Предшественника сняли за провал программы обеспечения широкополосной шифрованной связью Армию всех уровней, потрачены были миллиарды_ а связи и ныне нет? И действующий, туда же. Так что коллега, сколько можно возмущаться, устали уже от беспомощности гнилого аппарата МО.
  25. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 13:32
    А то что до этого в прошлом году аэродром стратегической авиации атаковали БПЛА не являлось поводом к... Полноте вам товарищи шуметь, тогда всё кончилось бомбардировкой трансформаторных будок и сейчас также всё будет. Они воюют, а не играют в тут можно, а там нельзя.
  26. Грица Звание
    Грица
    -1
    Сегодня, 13:33
    Ну и что... Главный и это проглотит...
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      -3
      Сегодня, 13:51
      Конечно. Он кивает и велит мне заклеить отверстие в радаре скотчем. А потом он навестит усатого отца и они будут смотреть, как сажают картошку.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 14:31
        Он кивает и велит мне заклеить отверстие в радаре скотчем

        Лучше бы вы себе другое отверстие заклеили... laughing
  27. alebdun2000 Звание
    alebdun2000
    -3
    Сегодня, 13:39
    Ну что , власти РФ , ещё не все сопли сжевали? А если это повод для США вдарить ядерным по нам , а у нас раннего оповещения нет уже, что тогда? Почему не применяем ТЯО ? Влупите 5-6 зарядов по крупным станциям ж/д, вдоль границы с польшей, рядом с атомной эл.станцией , рядом со львовом и ивано франковском. За каждый выпад всу в нашу сторону , два 50Килотонных взрыва на стратегических объекта сектора У. Если не поймут , 24 часовое предупреждение населению всех крупных городов укрорейха и потом по лотерейному выбору накрыть СЯО . Запад только так поймёт решимость России.
    А всем адептам "по нам ответка прилетит" , спрошу -откуда??? И что потом будет с этим государством?
  28. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    -3
    Сегодня, 13:40
    разок по ЛондОну пистануть, что б испытали на своей шкуре какого это
  29. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    -3
    Сегодня, 13:41
    Фактически это означает, что Россия вправе расценивать данную атаку как глобальную угрозу государственности и национальной безопасности, что согласно нашей доктрине позволяет в ответ применить ядерное оружие.

    И что Россия может в ответ сделать:
    1. Нанести предупредительный ядерный удар, например, по Яворовскому полигону, где учатся ВСУшники.
    2. Предупредить, что Россия не гарантирует безопасности дипломатических представительств на территории Украины.
    3. Предупредить, что в случае повторения ударов со стороны Украины, наносящих существенную, даже не стратегическую, опасность ядерные удары будут наносится по всей Украине, в первую очередь по военным и объектам госуправления в Киеве.
  30. Ura Orlov
    Ura Orlov
    0
    Сегодня, 13:46
    Надеюсь вывели на орбиту ускоритель Богомолова?
  31. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +3
    Сегодня, 13:46
    Пора сбивать беспилотника над Черным морем
  32. Aslan Bek Звание
    Aslan Bek
    -1
    Сегодня, 13:48
    Нужно в ответ ударить по РЛС НАТО! Иначе они поймут безнаказанность и продолжат в том же духе. Считаю, что эти акции США задумали ещё до майдана в Киеве. Руками украинцев и оружием НАТО уничтожить российские ПВО, а затем безнаказанно уже и самим бомбить РФ.
  33. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 13:51
    Похоже ,что верховный может решительно только пенсионный возраст поднять.
    Во времена СССР у США даже подобной мысли не возникло,нанести удар по нашим СПРН,пусть даже третьими руками..
  34. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    -1
    Сегодня, 13:52
    Такое впечатление, что нас всё устраивает. Эта окопная война с продвижением вперед по 100 метров в месяц на некоторых участках. Они бьют по нашим городам, мы по их объектам. И заканчивать это никто не хочет.
    Но если нам нужна победа, а не бесконечная война, то надо что-то делать.
    Или мировое закулисье не позволяет?
    Наконец-то "начать".
    По всем правилам ведения войны - Киев, Львов, мосты, интернет, логистика, военно-политическое руководство... Всё это должно быть уничтожено.
    Или нет?
  35. Алексей северянин Звание
    Алексей северянин
    +3
    Сегодня, 14:00
    Запад нас проверяет шаг за шагом на способность к ответным мерам. Уже были удары по аэродрому в Энгельсе, где пострадали наши стратеги. Теперь удар по станции дальнего обнаружения. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не ответим. Причем не по Украине. Для начала можно было бы начать валить все беспилотники над Черным морем, затем по перевалочным базам в Польше или Румынии, Рамштайну в Германии (особенно когда там устраивают сходняк натовцы) обычными ракетами. А еще не стоит обходить "вниманием" британцев. Не поймут намек - перейти к ТЯО. Запад давно перешел все линии ограничения. Америка за них воевать не станет, не для того создавали НАТО, чтобы кого-то защищать. А для того, чтобы кто-то воевал за Америку до последнего идиота.
    1. Озирис Звание
      Озирис
      0
      Сегодня, 14:46
      Делаем выводы - оборонное ведомство Кужетыча и его генералитета не подготовились к СВО, Генералы занимались не тем ...
  36. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 14:14
    Во, Дима-батут голос подал. С другой стороны, чего это США не идти на следующий шаг эскалации против России? Чего им бояться - "красных линий" и "озабоченностей"? Пока не объявим над Чёрным морем бесполетную зону и не начнём все подряд над ним сбивать, так и будет продолжаться, запад все больше и больше будет наглеть.
  37. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    +2
    Сегодня, 14:25
    Почему бы не научиться у украинцев противодействию тихоходным бпла с помощью мобильных групп ЗУ с тепловизорами. Украинцы весьма эффективно их используют против российских шахидов. Но почему то министерство обороны игнорирует эту возможность.
  38. Комментарий был удален.
  39. nordscout Звание
    nordscout
    +3
    Сегодня, 14:27
    Очень странная новость озвученная сенатором Рогозиным .... Возникает законный вопрос: "На ЭТОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ОБЪЕКТЕ ЕСТЬ КОМАНДИР?" Всё происшедшее очень похоже на преднамеренное вредительство и откровенный "пофигизм" должностных лиц отвечающих за повседневную деятельность этого стратегического объекта России... Где "прикрытие" данного объекта средствами ПВО??? Комментарий заканчиваю, т. к. в словесном "арсенале" всплывают слова, только, из не нормативной лексики...
  40. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +1
    Сегодня, 14:28
    Только ответка. другого пути нет . Нет и не будет никогда абсолютной защиты. Бить так чтобы неповадно было холуям и их хозяевам.
  41. Spark-tia Звание
    Spark-tia
    -1
    Сегодня, 14:29
    Повреждён ---- объект Системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае -----
    Функции такого рода объектов, надеюсь, многократно дублированы. Нельзя же зависеть от одного объекта.
    Уж очень он заметный, будто это международное слежение за кометами и астероидами .......
  42. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    +1
    Сегодня, 14:32
    Удар по СПРН - существенная эскалация, которую нельзя оставить без ответа. Следующая стадия удар по носителям СЯС,
  43. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    +2
    Сегодня, 14:33
    Я помню программу время по телевизору годов так десятых, показывают репортаж военно тех. комиссии при президенте Путине. В то время американцы эффективно уже использовали бпла в Афганистане и на среднем Востоке. Идет съёмка заседания. Путин заявил что бпла не будем развивать как американцы, так как бпла не очень эффективны и легко уничтожаются ЗРК. У меня это утверждение транслировашееся по телевизору уже тогда вызвало недоумение.
  44. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    0
    Сегодня, 14:36
    Со стороны США этот шаг просто исключителен по наглости. Ведь, наверняка, удар по станции наводился штатами беспилотником с Чёрного моря, или со спутника. Укропам такое не по зубам. И, на мой взгляд, теперь мы имеем полное право сбивать западные беспилотники на пределе их возможностей для радиотехнической разведки. Посмотрим, что сделает наш гарант - опять нарисует симпатическими чернилами красную линию, предпримет асимметричное действо, или всё-таки сделает что-то реальное...
  45. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 14:37
    Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства
    — подытожил экс-глава «Роскосмоса».

    Хотелось бы знать, каким образом и перед кем янки отвечать будут. К данному моменту что-то я не припомню, чтобы они за свой разбой ответили перед кем-то.
  46. PN Звание
    PN
    0
    Сегодня, 14:38
    Судя по фото было как минимум два прилёта.
  47. Озирис Звание
    Озирис
    0
    Сегодня, 14:41
    Просто диву даешься - почему такой важный стратегический объект оказался не прикрыт ? Честное слово не ПВО а решето ... Нет слов !
  48. Анатолий_П Звание
    Анатолий_П
    +2
    Сегодня, 14:42
    За нападение 404 на наши НПЗ в Куеве уже должны были сгореть все заправки! За нападение на Белгород и Шебекино в Куеве не должно было быть Майдана, за нападение на нашу РЛС в Куеве не должно стать Банковой и Грушевского! А еще не должно быть ни одного вокзала ЖД и всех путей до границы с Польшей!, я уже не говорю о мостах...
  49. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    0
    Сегодня, 14:47
    Что Вы "дурака" включаете!
    Намеренно, по указке с самого верха, велено проверить наш "Щит"!
  50. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 14:49
    Дочертились............
  51. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 14:51
    Плохо что эта новость проходит как то не заметно, надо было прервать все вещание и сообщить об этом и объявить готовность РВСН ( хороший сигнал был бы ) .Понятно что руками 404 действует НАТО нас проверяют и по возможности выбивают технику,а мы молчим.Ну на крайняк ударить по К. мы не мочим глав государств ок, но там сейчас и нет главы, сидит какой то мужик.)
  52. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 14:52
    Сколько можно канючить о красных линиях? Идет война, и если ты не убиваешь, то убивают тебя. Жаль, что каждый не может действовать за себя.
  53. Spark-tia Звание
    Spark-tia
    0
    Сегодня, 15:06
    Чистка рядов может внести заминку в реагирование ВС РФ на вызовы противника.
    Что там, в этих рядах. Мне вот совершенно неведомо и непонятно .....
  54. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 15:10
    После поражения антенного полотна Армавирского радиолокационного узла станции Высокой заводской готовности Системы предупреждения о ракетном нападении  «Воронеж ДМ», Россия решилась сплошного радиолокационного поля" то есть сша руками укров уничтожают предупреждение о ракетном нападении ! это казус белли !