Рогозин сообщил об атаке ВСУ на объект Системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае
Киевский режим совершил очередной безрассудный акт, который может привести к серьезнейшей эскалации пока еще регионального конфликта в Европе. Бывший глава ГК «Роскосмос», а ныне сенатор Совета Федерации РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил в своем телеграм-канале, что ВСУ атаковали объект российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. Это ключевой элемент Системы боевого управления стратегическими ядерными силами страны.
Хотя эта информация официально пока не подтверждена, сенатор сообщает, что в результате удара объект СПРН на Кубани получил повреждения. Фактически это означает, что Россия вправе расценивать данную атаку как глобальную угрозу государственности и национальной безопасности, что согласно нашей доктрине позволяет в ответ применить ядерное оружие.
При этом не совсем понятно, кто принял это фактически безумное решение, пишет Рогозин. Возможно, это была инициатива вконец слетевших с катушек на фоне нарастающих неудач на фронте киевских правителей или какого-нибудь военного маньяка ВСУ, решившего таким образом разжечь Третью мировую войну. Однако с учетом вовлеченности США в конфликт на Украине нельзя полностью исключить, что эта атака на военный объект наивысшего стратегического значения ВС РФ была не просто согласована, но организована Вашингтоном.
— предупреждает Рогозин.
Он напомнил, что с момента появления у СССР средств доставки ядерного оружия США никогда не оставляли попыток добиться превосходства над нами в военно-стратегической сфере. Ранее эти попытки лежали в сфере военно-технических разработок и концепций.
В частности, к таковой относится американская «Стратегическая оборонительная инициатива» 1980-х годов, предполагавшая развертывание в космосе группировки военных лазеров для перехвата советских МБР. Затем США инициировали в 2000-х годах программу «Стратегической противоракетной обороны», которая действует по сию пору. Одновременно Штаты вышли из договора по ПРО 1972 года, началось размещение радаров и ракетных баз ПРО США и НАТО непосредственно вблизи западных и восточных границ РФ.
И вот теперь, пишет Рогозин, США пошли на следующий шаг эскалации против России, выступив заказчиком преступления, выполненного киевской марионеткой.
— подытожил экс-глава «Роскосмоса».
Радиолокационную систему большой дальности, предназначенную для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет, «Воронеж-ДМ» в Армавире Краснодарского края поставили на боевое дежурство в 2013 году. На открытии РЛС присутствовал президент России Владимир Путин. Станция способна засечь даже самую малозаметную цель, в доли секунды обнаружить пуски ракет разных типов за сотни и даже за тысячи километров от наших границ, отметил тогда глава государства.
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