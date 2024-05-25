Рогозин сообщил об атаке ВСУ на объект Системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае

Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав

Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства