В Волчанске ВС России уничтожили транспорт украинских военных на переправе через реку
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Все действия ВСУ на Харьковском направлении постоянно контролируются нашими бойцами с воздуха и своевременно пресекаются. Так, в Волчанске ВС России уничтожили транспорт украинских военных на переправе через реку Волчья.
Кадры российской атаки публикует военный корреспондент Евгений Поддубный.
На видео показано, как сначала уничтожается автотранспортное средство, принадлежащее ВСУ, а затем силами авиации наносится удар по самой переправе, в результате чего одна из ее ниток была разрушена. Все эти действия регистрировались средствами объективного контроля с беспилотника.
Раньше здесь существовали мосты через Волчью, но их уничтожили наши военные. Тогда ВСУ стали задействовать для переправы войск и техники понтоны. С их помощью киевские силовики осуществляют сообщение между северной и южной частями Волчанска, разделенными рекой. Но эти понтонные переправы постоянно оказываются под огнем россиян. Фактически украинские подразделения, действующие севернее Волчьей, отрезаны от основных сил и рискуют оказаться в окружении. Они уже начали испытывать проблемы со снабжением.
На данный момент под российским контролем находится более половины Волчанска. В городе продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины понесли здесь потери в районе медицинского колледжа.
Таким образом, ВСУ на данном направлении оказались в сложной ситуации. Это признает и украинское командование.
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