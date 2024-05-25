В Волчанске ВС России уничтожили транспорт украинских военных на переправе через реку

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В Волчанске ВС России уничтожили транспорт украинских военных на переправе через реку

Все действия ВСУ на Харьковском направлении постоянно контролируются нашими бойцами с воздуха и своевременно пресекаются. Так, в Волчанске ВС России уничтожили транспорт украинских военных на переправе через реку Волчья.

Кадры российской атаки публикует военный корреспондент Евгений Поддубный.



На видео показано, как сначала уничтожается автотранспортное средство, принадлежащее ВСУ, а затем силами авиации наносится удар по самой переправе, в результате чего одна из ее ниток была разрушена. Все эти действия регистрировались средствами объективного контроля с беспилотника.


Раньше здесь существовали мосты через Волчью, но их уничтожили наши военные. Тогда ВСУ стали задействовать для переправы войск и техники понтоны. С их помощью киевские силовики осуществляют сообщение между северной и южной частями Волчанска, разделенными рекой. Но эти понтонные переправы постоянно оказываются под огнем россиян. Фактически украинские подразделения, действующие севернее Волчьей, отрезаны от основных сил и рискуют оказаться в окружении. Они уже начали испытывать проблемы со снабжением.

На данный момент под российским контролем находится более половины Волчанска. В городе продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины понесли здесь потери в районе медицинского колледжа.

Таким образом, ВСУ на данном направлении оказались в сложной ситуации. Это признает и украинское командование.



8 комментариев
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    -5
    Сегодня, 13:02
    Тоже мне река. Любой БТР проедет, поплывет
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 13:07
      Не хотите ее на Бредли лично переплыть?
    2. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 13:09
      А боеприпасы, провизию тоже в БТР загрузить?
    3. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 13:27
      Река большая, гляньте на фото.
    4. Грица Звание
      Грица
      +3
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Аргон
      Тоже мне река. Любой БТР проедет, поплывет

      Большая часть советской (российской) техники выпускается с возможностью двигаться вплавь. БТР, БМП, БМД и др. Вот только... упс, всё это умение плавать оказалось совсем не нужным. Потому как за весь период СВО ни одна единица не форсировала реки.
      1. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 14:35
        На БМП очень удобно было за самогоном в деревню ездить, напрямик через лес, болото... хорошую технику выпускали в СССР.
    5. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 14:34
      Конечно это не река, а речечка, которая серьёзная только в половодье или период дождей. В остальное время ближе к хорошей канаве, только с берегами, камышами, заводями. Уверен бродов там хватает, нужно только поискать и дооборудовать.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 14:57
        Речка Переплюйка, вместо переправы проще засыпать ее грунтом.