Как победить миллион камикадзе? Защита бронетехники

Virtual cathode oscillator

Где взять достаточное количество электронов?



Как заставить их двигаться с огромным ускорением?



Прикатодная плазма на графитном катоде. Заметно направление эмиссии электронов.

Принципиальная схема работы виркатора.

предполагается защита бронетехники на дистанции не более 30 – 40 метров, ни о какой километровой дальности речь не идет, что позволяет радикально, в десятки и сотни раз (см. «закон обратных квадратов») снизить требования к мощности (а значит – и к габаритам) устройства;



типовая цель системы – кустарно изготовленные «FPV-дроны», а кустарный способ изготовления не предусматривает защиту от высокочастотного ЭМИ;



кустарные «FPV-дроны» работают на гражданских микропроцессорах, которые (учитывая актуальные техпроцессы их изготовления) в особо высокой степени уязвимы к воздействию высокочастотного ЭМИ.

Принципиальная схема системы защиты бронетехники от дронов-камикадзе

ракета включала виркатор лишь на несколько секунд перед попаданием в цель (падением на позицию ПВО) – непонятно, зачем понадобилось использовать в таком одноразовом режиме именно виркатор – взрывомагнитный генератор ЭМИ выдал бы импульс куда мощнее;





применение ЭМИ против радаров ПВО также вызывает вопросы – ведь импульс способен сжечь приемник, но не передатчик. Таким образом – передатчики сигнала РЛС продолжают светиться в эфире даже после воздействия на них ЭМИ, и факт поражения РЛС зафиксировать невозможно;





зачем вообще было использовать столь сложную боевую часть, если можно было ударить по позиции РЛС обычным фугасом, с куда большим эффектом...







Запуск агрегата питания АП-18Д. В этот момент к его соплу лучше не приближаться...

«Боевой» модуль с виркатором на башне танка – плохая идея. «Выжигатель микроэлектроники» не потерпит такого соседства – его соседям не поздоровится...







Вспомогательная дизель-генераторная установка ДГУ-7 на танке Т-90М. Ею можно было бы пожертвовать ради боевого модуля системы защиты.

Этими баками можно пожертвовать ради системы защиты от дронов-камикадзе. В момент атаки дополнительные топливные баки не применяются...

Принципиальная схема размещения блоков системы защиты от дронов-камикадзе

Вывод по статье

Многократно срабатывающий вакуумный источник может прикрыть бронетехнику с углов, близких к вертикали: высокоточное оружие поражает танки с этих слабо защищенных броней направлений. Рассеяв излучение в пределах нужного телесного угла, можно долго оборонять танк, «временно ослепляя» подлетевшие боеприпасы.