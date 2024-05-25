Главы МВД Украины и ряда стран Европы обсудили идею создания «стены дронов» на границах с РФ и РБ
Выдуманное ими самими бредовое утверждение, что после победы над ВСУ российская армия всенепременно двинется дальше на запад все более овладевает умами некоторых европейских политиков. В этой связи приграничные с Россией и Белоруссией страны вовсю готовятся, порою довольно оригинальными способами, к отражению грядущего нападения ВС РФ. Зачем это нужно Москве, а уж тем более Минску, остается за скобками. Впрочем, этот саморазвивающийся процесс эскалации русофобии в Европе сильно на руку киевским властям.
Очередной способ защиты не только от российской, но и белорусской «агрессии» обсудили на встрече в Вильнюсе министры внутренних дел прибалтийских республик, Польши, Финляндии, Норвегии, ну и конечно Украины. Главы МВД упомянутых стран рассматривают идею создания «стены дронов» на границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, сообщает пресс-служба литовского силового ведомства.
— завила по итогам встречи с коллегами глава МВД Литвы Агне Билотайте.
Согласно опубликованному на сайте МВД Литвы сообщению, подразумевается что «стена дронов» будет представлять из себя поочередно сменяющие и находящиеся непрерывно в воздухе беспилотники вблизи с границей РФ и РБ от Польши до Норвегии. Кроме того, для защиты границы подразумевается задействовать и другие технологии, включая современные системы наблюдения и раннего оповещения об угрозах.
При этом тратиться на создание высокотехнологичной обороны от России и Белоруссии на границах вышеназванные страны только за свой счет не намерены. Билотайте заявила, что беспилотная граница будет создана за счет средств Евросоюза. По ее словам, Литва уже планирует усилить безопасность на границе с помощью беспилотников, погранслужба республики недавно создала специальное подразделение беспилотных летательных средств, а также закупает дополнительные дроны и системы для борьбы с ними.
Ну а что делать, общеевропейская безопасность она такая — всем придется раскошелиться, дабы поддержать очередную русофобскую идею. К слову, страной-донором ЕС среди перечисленных государств является только Финляндия. Литва, Латвия, Эстония и Польша получают дотации из Брюсселя. Королевство Норвегия не является членом Евросоюза. Ну а про Украину вообще говорить не стоит, Киеву если что и перепадет в рамках этой программы, то всё, как обычно, будет разворовано.
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