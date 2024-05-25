У берегов Окинавы нашли подводную лодку времен Второй Мировой войны USS Harder
4
В районе Окинавы была обнаружена знаменитая субмарина времен Второй мировой войны USS Harder. Данная подводная лодка в ходе бовых действий на Тихом океане проводила атаки на корабли японского императорского флота.
Субмариной командовал капитан Сэмюэль Дили. В 1944 году подводная лодка все же была затоплена. Примечательно, что субмарина практически не имеет повреждений. Исключение составляет лишь боевая рубка подводного корабля, которая имеет некоторые повреждения.
Субмарина пролежала восемьдесят лет на глубине 1140 метров. Сейчас подводный корабль представляет собой большой интерес для военных историков. О подводной лодке известно, что она была спущена на воду 19 августа 1942 года при финансовой поддержке мисс Хелен М. Шафорт, дочери контр-адмирала Джона М. Шафорта, и введена в эксплуатацию 2 декабря 1942 г.
С 1943 года субмарина участвовала в боевых действиях на Тихом океане, уничтожив значительное количество японских военных кораблей. Преимущественно лодка атаковала японские эскадренные миноносцы, за что ее командир капитан Дили и получил прозвище «убийцы эсминцев».
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация