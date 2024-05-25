У берегов Окинавы нашли подводную лодку времен Второй Мировой войны USS Harder

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У берегов Окинавы нашли подводную лодку времен Второй Мировой войны USS Harder

В районе Окинавы была обнаружена знаменитая субмарина времен Второй мировой войны USS Harder. Данная подводная лодка в ходе бовых действий на Тихом океане проводила атаки на корабли японского императорского флота.

Субмариной командовал капитан Сэмюэль Дили. В 1944 году подводная лодка все же была затоплена. Примечательно, что субмарина практически не имеет повреждений. Исключение составляет лишь боевая рубка подводного корабля, которая имеет некоторые повреждения.

Субмарина пролежала восемьдесят лет на глубине 1140 метров. Сейчас подводный корабль представляет собой большой интерес для военных историков. О подводной лодке известно, что она была спущена на воду 19 августа 1942 года при финансовой поддержке мисс Хелен М. Шафорт, дочери контр-адмирала Джона М. Шафорта, и введена в эксплуатацию 2 декабря 1942 г.

С 1943 года субмарина участвовала в боевых действиях на Тихом океане, уничтожив значительное количество японских военных кораблей. Преимущественно лодка атаковала японские эскадренные миноносцы, за что ее командир капитан Дили и получил прозвище «убийцы эсминцев».
4 комментария
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +6
    Сегодня, 13:37
    Граждане, ну хто так пишет?))) затоплена - это если экипаж сам затопил. А если это сделал враг, то лодка потоплена. При финансовой поддержке мисс Шафорт))) откуда у девчёнки несколько десятков тысяч $, чтобы серьезно поучаствовать в финансировании строительства? Спонсор при спуске - эта типа наша "крестная мать")))
    1. kig Звание
      kig
      0
      Сегодня, 15:01
      Цитата: ТермиНахТер
      Граждане, ну хто так пишет?

      Действительно, хотя б в Вики заглянули. Ну раз лень было, сделаю это за автора. Автор, кстати, аноним.

      Лодка относится к типу Gato. Это были крупные лодки, длиной 96 м, шириной 8.3 м, осадкой 5.2 м и подводным водоизмещением 2400 тонн. Экипаж 60 человек. Вооружение 10 торпедных аппаратов (6 в носу и 4 в корме), одна 76-мм пушка и зенитный автомат Бофорс 40-мм. Автономность 11000 миль на поверхности и 96 миль под водой при скорости 2 узла. Такие лодки строились с 1931 по 1943 год, их было построено 70 штук, из которых 20 потеряно.

      Что касается USS Harder, то ее первый официальный выход в море прошел не вполне удачно. Лодка закончила ходовые испытания и направлялась на базу на Гаваях через Панамский канал. В Карибском море она была по ошибке атакована американским же патрульным самолетом, получила повреждения, но смогла добраться до Гонолулу.

      Лодка совершила шесть боевых походов, в которых потопила 5 транспортов, танкер, плавбазу гидросамолетов и спасла сбитого летчика. Что касается ээсминцев, то их было пять потоплено (причем один кормовыми аппаратами) и один поврежден.

      Погибла в шестом боевом походе приблизительно 25 августа 1944 года.
  2. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +3
    Сегодня, 13:39
    Примечательно, что субмарина практически не имеет повреждений. Исключение составляет лишь боевая рубка подводного корабля, которая имеет некоторые поврежде

    Не поднимешь , не узнаешь . А поднимать с километра дорого . Хотя богатых много , может и родственники таковые найдутся . А вообще чего уж тревожить моряков . Ради музея ? Пусть уж лучше там покоятся . Героям войны вечная память . И не говорите , что они американцы .
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 14:21
      Почитал про эту подводную лодку.Погибла со всем экипажем при атаке глубинными бомбами.Странно,что в статье написано про незначительные повреждения.А так,да.Сражались,побеждали ,умирали..Погибших лодок у американцев тоже было много