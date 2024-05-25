Глава МИД Польши призвал «перевооружить Европу» и нанести удар по Ростову-на-Дону
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости оперативного перевооружения Европы. По утверждению руководителя польского дипломатического ведомства, если Россия применит в ходе украинского конфликта ядерное оружие, то США якобы смогут нанести удары по российским позициям.
Кроме того, Сикорский призвал наносить удары по российской территории западным оружием. В качестве приоритетной цели он назвал Ростов-на-Дону как ключевой политический военный центр. Польский министр считает, что Западу пора прекратить бояться использовать дальнобойные ракеты для ударов по российским городам.
Русские наносят удары по украинской электросети и зерновым терминалам, а также по газохранилищам и гражданской инфраструктуре. Российская операция проводится из штаба в Ростове-на-Дону. Россия разве что не использует ядерное оружие, а так — не сильно ограничивает себя
- заявил министр иностранных дел Польши.
Также Сикорский подчеркнул, что в настоящее время европейские государства нуждаются в миллионах артиллерийских боеприпасов. Соответственно, надо задуматься о том, чтобы наладить их производство. Но эта задача потребует переформатирования европейской военной промышленности, которая пока не способна производить боеприпасы в столь значительном количестве.
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