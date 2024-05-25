Глава МИД Польши призвал «перевооружить Европу» и нанести удар по Ростову-на-Дону

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Глава МИД Польши призвал «перевооружить Европу» и нанести удар по Ростову-на-Дону

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости оперативного перевооружения Европы. По утверждению руководителя польского дипломатического ведомства, если Россия применит в ходе украинского конфликта ядерное оружие, то США якобы смогут нанести удары по российским позициям.

Кроме того, Сикорский призвал наносить удары по российской территории западным оружием. В качестве приоритетной цели он назвал Ростов-на-Дону как ключевой политический военный центр. Польский министр считает, что Западу пора прекратить бояться использовать дальнобойные ракеты для ударов по российским городам.



Русские наносят удары по украинской электросети и зерновым терминалам, а также по газохранилищам и гражданской инфраструктуре. Российская операция проводится из штаба в Ростове-на-Дону. Россия разве что не использует ядерное оружие, а так — не сильно ограничивает себя

- заявил министр иностранных дел Польши.

Также Сикорский подчеркнул, что в настоящее время европейские государства нуждаются в миллионах артиллерийских боеприпасов. Соответственно, надо задуматься о том, чтобы наладить их производство. Но эта задача потребует переформатирования европейской военной промышленности, которая пока не способна производить боеприпасы в столь значительном количестве.
32 комментария
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  1. a_2573 Звание
    a_2573
    +8
    Сегодня, 13:42
    Когда они уже всё передохнут старые шизофреники? Сами подыхают, так и весь мир за собой тащат....
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +5
      Сегодня, 13:47
      По утверждению руководителя польского дипломатического ведомства, если Россия применит в ходе украинского конфликта ядерное оружие, то США якобы смогут нанести удары по российским позициям.

      Как виртуозно вписался бред польского чиновника в концепцию о применении ЯО российской военной доктрины...
      1. алексеев Звание
        алексеев
        +1
        Сегодня, 14:45
        "... Якобы смогут нанести удары по российским позициям."
        А по польским позициям по Варшаве, к примеру, не смогут нанести удара?
        Или лях "научився" у украинцев: их то, дескать, за шо?
        Да США, главным образом, боится именно ядерных ударов. Если бы не это, то все натовская рать уже была бы на укропские фронтах.
        А бандерлоги допросятся и применения ТЯО. Пусть не по городам, а по транспортным магистралям в безлюдных местах. Или в облачную погоду, чтоб никто не ослеп, произвести подачу электромагнитного импульса от высотного взрыва над Куевом. Электроника бытовая и военная, и даже проводные линии выгорают напрочь. Для окончательного вразумления.
        Но это, конечно, крайность, хотя Запад должен знать, что может нас на эту крайность вынудить. А для того чтобы не сумлевался, испытания на Новой земле. Как Хрущев взорвал кузькину мать, так сразу амеры на политику детанта, разрядки напряжённости по- нашему, стали налегать.
        Сейчас, наверное, нужно не про ЯО думать, а в первую голову уничтожить верхушку режима. Он же не легитимный все равно, а тем, кто заявится на смену будет наука.

        .
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 14:57
          Да США, главным образом, боится именно ядерных ударов. Если бы не это, то все натовская рать уже была бы на укропские фронтах

          yes
          Сейчас, наверное, нужно не про ЯО думать, а в первую голову уничтожить верхушку режима

          Мелочь конечно, но приятная мелочь...да и дух упадёт боевой ещё ниже на фронте.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 14:16
      Гиену оскорбляет сравнение с поляком.
  2. garik77 Звание
    garik77
    +4
    Сегодня, 13:44
    Идиот. Кроме этого на ум ничего не приходит. Неужели паны не боятся ответки? Ведь полетит в первую очередь к ним
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 13:52
      .По утверждению руководителя польского дипломатического ведомства, если Россия применит в ходе украинского конфликта ядерное оружие, то США якобы смогут нанести удары по российским позициям.


      США глубоко плевать что на Украину,что на Польшу.США забыли Польшу спросить что им стоит делать в том или ином случае.
    2. Hagen Звание
      Hagen
      +1
      Сегодня, 14:28
      Цитата: garik77
      Неужели паны не боятся ответки?

      Cкорее всего что нет. Они не собираются заходить на Украину, и тем более в Белоруссию. Знают что за этим последует. Их разговоры о вводе войск НАТО на Украину пустая говорильня.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 13:44
    Польша такая " храбрая" потому что всегда,в обозе.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -1
      Сегодня, 14:02
      Цитата: Андрей Николаевич
      Польша такая " храбрая" потому что всегда,в обозе.

      Это не храбрость, это обезбашенность, гиена Европы, чего вы хотите... Дурач.ков ничто не учит, даже Три Раздела Речи Посполитой...
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 14:06
      Сикорский.....призвал «перевооружить Европу» и нанести удар по Ростову-на-Дону

      Сикорский -чучело не пуганое, в таком случае тебе прилетит "привет" за считанные минуты не только из Ростовских степей, Тверских лесов, но и Балтики . И ни какие "Патриоты" от этого удара не спасут, сдохнет быстро , испугаться не успеет.
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 14:26
        прилетит "привет" за считанные минуты

        Вы в этом уверены?
        Сейчас никто явно войну не объявляет. В правилах хорошего тона ударить и свалить всё на хуситов, украинских подводных диверсантов, спецназ с бетта-Центавры...
        И в правилах хорошего тона противная сторона этому "верит" и ничего существенного не предпринимает в ответ.
        Вот я и говорю, ГДЕ НАШИ "ХУСИТЫ"? Почему бездельничают?! am
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 13:45
    Вот вам и ответ на предыдущую статью о поражении нашего радара беспилотником. Не видите связь, не?
    1. Msi Звание
      Msi
      -2
      Сегодня, 14:04
      Не видите связь, не

      Нет не вижу... Расскажите нам о хитросплетениях в принятии решений, а вот не могу разобраться? request
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +6
    Сегодня, 13:46
    Эх, а если бы ЛДНР оставили отдельными государствами, то можно было бы им разрешить наносить удары по Польше, а потом осуждать, а потом снова наносить.
  6. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    +4
    Сегодня, 13:46
    " Дятлы умирают,от сотрясения мозгов"(с)...
    С какого перепугу, пан Сикорский решил , что США пойдут на обмен ядерными ударами, из-за Украины??
    И, вообще, риторика ну никак не соответствует занимаемой должности , главы МИД
    1. orionvitt Звание
      orionvitt
      +1
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Сибирский цирюльник
      решил , что США пойдут на обмен ядерными ударами, из-за Украины?

      Так США и из за Польши не пойдут на обмен ядерными ударами. Просто очередной раз на весь мир обвинят Россию в агрессии. Чего они собственно и добиваются. А на Польшу, да и на всю Европу в целом, за океаном, как то наплевать.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 14:36
      Сибирский цирюльник
      .....риторика ну никак не соответствует занимаемой должности , главы МИД

      Быдло, оно и есть быдло.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:49
    _͟П͟о͟л͟ь͟с͟к͟и͟й͟ ͟г͟о͟н͟о͟р͟ — сложное массовое и индивидуальное психопатологическое явление присущее полякам, и характеризующее внешнюю политику Польши.
    ---
    _͟Р͟͟͟͟͟͟͟а͟͟͟͟͟͟͟з͟͟͟͟͟͟͟д͟͟͟͟͟͟͟е͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ы͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟͟П͟͟͟͟͟͟͟о͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ь͟͟͟͟͟͟͟ш͟͟͟͟͟͟͟и͟͟͟͟͟͟͟:͟͟͟͟͟͟͟
    — Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году,
    — Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году,
    —Третий раздел Речи Посполитой в 1795 году;
    — Венский конгресс 1815 года, иногда именующийся четвёртым разделом Польши;
    — Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом в 1939 году называют либо четвёртым, либо пятым разделом Польши...
    1. Napayz Звание
      Napayz
      -1
      Сегодня, 13:58
      В данном случае "гонор" - от гонорея
  8. Aslan Bek Звание
    Aslan Bek
    0
    Сегодня, 14:07
    Совсем берега потеряли. Это страна, которую советские солдаты ценой 600 тысяч жизней освободили от порабощения!
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 14:34
      Aslan Bek
      ....страна, которую .... освободили от порабощения!

      И не только польшу, вот теперь они за это мстят.
  9. Aleksandral Звание
    Aleksandral
    +1
    Сегодня, 14:11
    Вот интересно! Когда он был у психиатра???
  10. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 14:17
    Походу Зеленский всех покусал... Бешенство оно такое.
  11. Normann Звание
    Normann
    +2
    Сегодня, 14:21
    А по е...у он не хочет?//////////
  12. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    +1
    Сегодня, 14:22
    Всу поразили станцию раннего предупреждения о ракетном нападании типа "Воронеж" в Армавире
  13. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 14:23
    Напрашивается первым под удар тактическим...
    Ну, поленьев никому не жалко будет yes
  14. юрий Л Звание
    юрий Л
    +2
    Сегодня, 14:27
    Вот все шакалы и гиены завыли от вожделения только потому,что видят,что Россия боится дать реальную ответку.А раз так ,то шакалу(гиене) представляется возможность что то урвать,например ,получить назад Москву,которую они считают своей с 1610 года.Начать да,надо с Ростова на Дону.Просто иногда не веришь в последние недели своим глазам,когда читаешь вопли западных политиков о необходимости немедленного массового убийства руссиян .Однако,когда вспоминаешь,в какой системе координат они живут,как воспитаны,все становится понятным.Сильныый,большой человеко- и гиенолюбивый ,верующий в Христа Лев,всем хорош,но ..нерешителен.Его начинает задирать сначала осторожно,потом сильно стая гиен.Он не отвечает,он гиенолюбив.И через некоторое время у этого Льва остаётся только два варианта в жизни - первый продолжить все как есть и через некоторое время быть непременно сожранным этой стаей гиен(51 особь),либо второй- проломить башку недругам и ...вот тогда мгновенно вернуть Себе уважение падальщиков ,которые с рождения понимают только и исключительно одно-Силу.И уважают только Сильного и Смелого.Ну не может Гиена понимать высокие человеческие ценности,о которых что то возомнил себе глупый Лев.Гиена( французская, американская,английская)польская,эстонская,да какая угодно) живёт только и исключительно в понятиях проломленных черепов и выпущенных кишок.Так какой путь выберет нерешительный Лев?Похоже,наступает момент выбора Пути..
  15. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 14:28
    Пусть Радослав Сикорский и все думающие в том же ключе, представят как сгорают до костей и в муках, их близкие и коллеги, при обмене ударами. request
  16. razved Звание
    razved
    0
    Сегодня, 14:47
    Гиена опять раздухарилась am
  17. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 14:55
    эти неумные люди слишком много свой рот открывают
  18. жарофф Звание
    жарофф
    0
    Сегодня, 15:02
    Надо ударить по Жешеву. Напрашивается. И никакой США не впишется