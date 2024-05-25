Индийская армия получила первые автоматы Калашникова, произведённые российско-индийским предприятием IRRPL
4
В 2019 году в индийском штате Уттар-Прадеш было создано совместное российско-индийское предприятие IRRPL по производству автоматов Калашникова АК-203. Производство АК-203 началось в январе 2023 года. Одного из-за некоторых проблем поставки этой оружейной продукции затягивались.
Но теперь, как сообщает индийское издание The Hindu, в индийскую армию поступила первая партия АК-203 в количестве 27 тысяч единиц. Кроме того, ещё 8 тысяч автоматов этой серии поступят в вооружённые силы страны в ближайшие недели.
Предприятие в Уттар-Прадеше имеет лицензию на производство 600 000 автоматов АК-203, которые должны быть по плану поставлены в армию.
АК-203 представляет собой модернизированный вариант АК-103 200-й серии и одну из современных модификаций российской серии автоматов АК. Производимая IRRPL версия предназначена под патрон 7,62×39 мм.
Во время выставки Defense Expo 2020 в столице того же штата Уттар-Прадеш городе Лакхнау возглавляющий совместное предприятие генерал-майор Сенгар объявил, что завод IRRPL будет производить 75 000 АК-203 ежегодно в течение 10 лет.
Минобороны Индии ведёт работу по замене устаревших индийских винтовок INSAS и различных серий АК-47, находящихся на вооружении в армии. Помимо новых АК-203, для этого идут закупки американских винтовок SIG Sauer. Ещё в конце 2019 года 10 000 таких винтовок прибыли в Индию.
kalashnikovgroup.ru
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация