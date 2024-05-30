Противостоять НIMARS и АТАСМS: шанс на ренессанс зенитной артиллерии крупного калибра
В предыдущем материале Возможности противника по нанесению ударов вглубь территории России непрерывно возрастают мы говорили о том, что ситуация с нанесением вооружёнными силами Украины (ВСУ) ударов вглубь российской территории значительно ухудшилась и продолжает усугубляться, в связи с чем необходимо усиление существующих и поиск новых способов и средств повышения эффективности противовоздушной обороны (ПВО).
В частности, одним из способов усиления ПВО потенциально является возрождение крупнокалиберной зенитной артиллерии – ранее мы рассмотрели эту возможность на примере самоходного берегового артиллерийского комплекса А-222 «Берег». Проблема в том, что комплексов А-222 «Берег» у нас всего 36 единиц, стоят они, скорее всего, достаточно дорого, то есть развернуть их много и быстро не получится. Кроме того, у комплексов А-222 «Берег» есть определённые ограничения.
130-мм пушка АК-130 предназначена в том числе и для поражения воздушных целей – самолётов, вертолётов и противокорабельных ракет (ПКР). Сопоставимыми возможностями (с поправкой на скорострельность) должен обладать и комплекс А-222 «Берег». Изображение kbarsenal.ru
Укрупнённо средства воздушного нападения (СВН) можно разделить на низколетящие дозвуковые крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) камикадзе, а также оперативно-тактические ракеты (ОТР) и управляемые/неуправляемые снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО), движущиеся по высотной баллистической или квазибаллистической траектории. Ограничения угла возвышения ствола комплекса А-222 «Берег» не позволяют ему бороться с СВН, движущимися по высотной, баллистической или квазибаллистической траектории.
Для эффективного противодействия всем типам СВН необходимы специализированные крупнокалиберные зенитные пушки. Существует мнение о возможности использования для этой цели современных орудий калибра 152 мм, однако на них сейчас идёт чудовищная нагрузка на линии боевого соприкосновения (ЛБС), впрочем, как и на орудия калибром 120 мм. Изнашиваются стволы, не хватает снарядов, так что вряд ли сейчас кто-то будет их изготавливать или перераспределять для нужд ПВО.
Конечно, в перспективе это вполне возможно, например, разработка и изготовление специализированных зенитных пушек на базе буксируемых 152-мм артиллерийских систем, однако сейчас практичнее использовать их по назначению, а ещё лучше интегрировать на колёсное шасси для придания мобильности, столь необходимой в современной войне.
Почему-то в российских Вооружённых силах такой формат артиллерии пока отсутствует. Изображение Wikimedia Commons
Предположительно, оптимальным вариантом может стать применение артиллерийских систем, не задействованных (или почти не задействованных) на ЛБС, из таковых в первую очередь приходят на ум зенитные пушки КС-19 калибра 100 мм, изготовленные в СССР в огромных количествах ещё в середине прошлого века.
КС-19
В 1947 году в СССР была завершена разработка зенитной пушки КС-19 калибром 100 мм. Данное изделие было предназначено для замены 85-мм зенитных пушек образца 1939 года. Наведение на цель батарей зенитных пушек КС-19 осуществлялось с помощью РЛС СОН-4 / СОН-9А с максимальной дальностью обнаружения от 35 до 80 километров (мощность излучения 250-300 кВт на частоте 2,7-2,9 ГГц) и прибора управления зенитным огнём ПУАЗО-4 / ПУАЗО-6.
Максимальная дальность стрельбы зенитной пушки КС-19 составляла 21 000 метров, прицельная дальность и досягаемость целей по высоте составляла 15 000 метров, скорострельность до 15 выстрелов в минуту, угол возвышения ствола от -3 до +85 градусов. Как и в комплексе А-222 «Берег», в зенитных пушках КС-19 могли использоваться снаряды с радиолокационным взрывателем, что резко повысило их эффективность, начальная скорость снарядов составляла 900 метров в секунду, скорость поражаемых целей до 1200 километров в час (примерно скорость звука).
Всего было произведено свыше 10 000 зенитных пушек КС-19, в настоящее время они выведены из эксплуатации, однако, как показала практика СВО, у нас далеко не всё порезали на металл во времена «перестройки» и ещё ранее, в период огульной борьбы Никиты Хрущёва с артиллерией во всех её проявлениях. Так что существует далеко ненулевая вероятность того, что на складах Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) до сих пор в приемлемом техническом состоянии может находиться несколько тысяч зенитных пушек КС-19.
Зенитная пушка КС-19 – на складах их могут быть тысячи
В своём изначальном виде зенитные пушки КС-19 вряд ли пригодятся для борьбы с современными СВН – максимум, для чего их можно использовать, это для работы по наземным целям, например, в виде каких-либо импровизированных «гантраков», однако вряд ли такое их применение стоит считать целесообразным.
Потенциально на базе зенитных пушек КС-19 могут быть разработаны новые, современные зенитные пушки, предназначенные для противодействия СВН, применяющимся по высотной баллистической или квазибаллистической траектории, в составе крупнокалиберного зенитно-артиллерийского комплекса (ЗАК), обозначим его условно как ЗАК-100-2024.
ЗАК-100-2024
В состав предполагаемого ЗАК-100-2024 должны входить:
- РЛС обнаружения целей;
- РЛС сопровождения целей;
- пункт управления (ПУ);
- модифицированные зенитные пушки КС-19, условно КС-19-2024.
Задачи РЛС обнаружения целей и РЛС сопровождения целей, думается, всем понятны. Возможно, учитывая то, что нам не требуется обеспечивать наведение ЗУР на цель, а достаточно лишь определить траектории целей для расчёта выбора упреждения и обеспечения «встречи» снарядов с целями, отдельной РЛС сопровождения целей не потребуется, все её задачи сможет выполнять РЛС обнаружения. Предположительно, в качестве РЛС обнаружения и сопровождения (или только РЛС обнаружения) могут использоваться существующие РЛС, возможно, с доработанным программным обеспечением.
ПУАЗО-4. Изображение Wikimedia Commons
Пункт управления должен обеспечивать распределение целей между зенитными пушками. Под вопросом находится выполнение функций прибора управления зенитным огнём (у КС-19 это были ПУАЗО-4 / ПУАЗО-6) – либо функционал ПУАЗО может находиться в ПУ, тогда он в режиме обратной связи должен получать информацию о местоположении зенитных пушек, углах наведения стволов и прочих параметрах, необходимых для расчёта и выдачи управляющих команд, либо функционал ПУАЗО может быть заложен в модифицированные зенитные пушки КС-19-2024. Скорее всего, целесообразность того или иного решения будет зависеть от габаритов и стоимости оборудования, выполняющего функции ПУАЗО.
Модификация зенитных пушек КС-19 до уровня КС-19-2024 в первую очередь должна включать полную замену приводов на современные, высокоточные, с обратной связью, а также автоматизацию подачи боеприпасов и производства выстрела. Фактически, после установки кассеты с боеприпасами, зенитные пушки КС-19-2024 должны функционировать в полностью автоматическом режиме по командам с ПУ.
РЛС СОН-9. Изображение Wikimedia Commons
Количество зенитных пушек КС-19-2024, входящих в состав батареи ЗАК-100-2024, будет определяться рядом факторов – возможностями РЛС по обнаружению и отслеживанию максимального количества целей, вероятностью поражения того или иного типа цели определённым количеством снарядов, а также вычислительными возможностями ПУ.
Определить их оптимальное количество в батарее не представляется возможным даже расчётным путём – слишком много факторов, нужны практические стрельбы, как по реактивным снарядам РСЗО «Град» и «Смерч», так и по ОТР, например, хотя бы из состава ОТРК «Точка-У». Возможно, что обеспечивать поражение одного реактивного снаряда РСЗО с приемлемой вероятностью смогут две зенитные пушки КС-19-2024, а возможно, четыре, соответственно, возможно, что обеспечивать поражение ОТР с приемлемой вероятностью смогут четыре зенитные пушки КС-19-2024, а возможно, что и шесть.
Таким образом, можно предположить, что в одну батарею ЗАК-100-2024 будут входить до З6 зенитных пушек КС-19-2024, потенциально способных одномоментно атаковать до 18 целей (в рамках одного залпа). Учитывая то, сколько зенитных пушек КС-19 было произведено ранее – десять тысяч, можно предположить, что сейчас наша страна за несколько лет потенциально способна сформировать до полусотни батарей крупнокалиберных зенитно-артиллерийских комплексов ЗАК-100-2024.
Алгоритм применения
Если говорить о низколетящих целях, то здесь возможности крупнокалиберной зенитной артиллерии будут очень сильно ограничены кривизной поверхности Земли и рельефом местности. Исключение – установка зенитных пушек на возвышенности с хорошим обзором, например, где-то на побережье Крыма, для обороны каких-либо объектов от низколетящих СВН, идущих к цели со стороны Чёрного моря, при этом зенитные пушки смогут работать только по целям, идущим на них с малыми курсовыми углами.
Зенитная пушка КС-19
Что касается высотных целей, то здесь всё интереснее – эффективность ЗАК-100-2024 будет прямо зависеть от ряда факторов:
- на каком расстоянии РЛС смогут обнаружить СВН;
- как быстро ПУ смогут выдать целеуказание;
- как быстро приводы КС-19-2024 смогут развернуть столы в необходимое направление;
- точность и кучность КС-19-2024 в зависимости от дальности стрельбы;
- дальность и радиус обнаружения цели радиолокационным взрывателем;
- эффективность поражения осколками снаряда того или иного типа цели.
Если говорить о предельных возможностях, то максимальная досягаемость пушек КС-19 составляет 15 километров, таким образом, потенциально, если мы считаем, что РЛС может обнаружить цель заблаговременно, ПУ рассчитать и выдать целеуказание, а приводы развернуть пушку, то первые выстрелы должны быть произведены ещё до того, как цель войдёт в зону поражения, чтобы встреча снаряда с целью произошла как раз на искомой дальности/высоте в 15 000 метров.
Снаряд, выпущенный из зенитной пушки КС-19, имеет начальную скорость порядка 900 метров в секунду, на высоте 15 километров его скорость всё ещё будет порядка 600 метров в секунду, то есть до высоты в 15 километров он будет добираться порядка 20 секунд. По открытым данным, ориентировочная скорость снижения ракет ATACMS составляет порядка 600 метров в секунду, то есть обстреливать её надо начинать, когда она будет на высоте порядка 27 километров – это примерные цифры, поскольку автору неизвестно изменение скорости ракет ATACMS на траектории, но примерное представление даёт.
По открытым данным, максимальная скорость целей, поражаемых снарядами КС-19, составляет 1200 километров в час, однако это ограничение, скорее всего, продиктовано скоростью разворота-наведения ствола пушки, поскольку она просто не успевает разворачиваться вслед за быстро движущейся целью, при малых курсовых углах подхода цели эта проблема будет минимизирована.
С высоты 15 километров ОТР ATACMS будет снижаться ещё 25 секунд, итого у нас есть примерно 45 секунд на стрельбу из КС-19-2024. Как мы уже говорили выше, скорострельность зенитной пушки КС-19 составляет до 15 выстрелов в 60 секунд или 1 выстрел каждые 4 секунды, то есть за 45 секунд КС-19-2024 выпустит 11 снарядов. В реальности цифры могут быть меньше из-за особенностей траектории ракет ATACMS и необходимости корректировки углов ствола пушки, можно предположить, что в любом случае количество выпущенных по ОТР ATACMS снарядов будет лежать в диапазоне 5-10 единиц.
Запуск ОТР ATACMS где-то на Украине
При стрельбе по одной цели из четырёх зенитных пушек на одну ракету ATACMS придётся от 20 до 40 снарядов с радиолокационными взрывателями, при стрельбе из шести зенитных пушек – 30-60 снарядов. При этом во времена Второй мировой войны (ВМВ) на одну воздушную цель уходило 4-8 зенитных снарядов с радиолокационными взрывателями, из которых половина отказывала. Конечно, наша цель сложнее, но мы ведь и тратим в несколько раз больше снарядов, с более эффективными радиолокационными взрывателями?
Радиус срабатывания современных радиолокационных взрывателей по такой цели, как ПКР, по открытым данным, составляет порядка 8 метров (по самолётам порядка 15 метров), однако вряд ли он одинаков для целей с разной эффективной поверхностью рассеивания (ЭПР), а ракеты ATACMS считаются относительно малозаметными. Также неизвестно, какое поражающее действие окажут на ОТР ATACMS осколки разорвавшихся снарядов калибра 100 мм. Тем не менее шансы на осторожный оптимизм есть – ведь как-то похожие снаряды сбивали истребители, бомбардировщики и торпедоносцы во времена ВМВ?
При атаке точечного объекта ракетами ATACMS, выпущенными из одного района, их траектории при подходе к цели могут быть весьма близки, в результате чего по идущим «паровозиком» ОТР могут работать снаряды, выпущенные соседними пушками, то есть может возникнуть своего рода «синергетический эффект».
Выводы
Основным преимуществом применения зенитных пушек, по сравнению с ЗРК, должна стать низкая стоимость, как самих пушек, так и их боеприпасов, при этом необходимо понимать, что зенитные пушки ни в коем случае не заменят ЗРК, но они могут их эффективно дополнить, снизить нагрузку на ЗРК и расход ЗУР. Теоретически батарея ЗАК-100-2024, в которую будут входить З6 зенитных пушек КС-19-2024, должна быть способна перехватывать до 6-9 ОТР ATACMS.
Разумеется, какой-нибудь важный объект, например, базу Военно-морского флота (ВМФ) или авиабазу Военно-воздушных сил (ВВС) России могут прикрывать не одна, а две-четыре батареи ЗАК-100-2024, а для защиты Белгорода, например, могли бы быть выделены восемь-двенадцать батарей. В сочетании с ЗРК разных классов вероятность прохода даже единичных ОТР ATACMS и других типов СВН, атакующих по высотной баллистической или квазибаллистической траектории, может быть значительно снижена.
Разумеется, при подготовке данного материала использованы определённые допущения, которые не позволяют однозначно утверждать, что именно этот вариант реализации будет работоспособен и эффективен. Неизвестно, сколько осталось «живых» зенитных пушек КС-19 и снарядов к ним (кстати, значительное количество зенитных пушек КС-19М2 и их китайских аналогов имеется у ВС Северной Кореи, которые не спешат от них избавляться), сколько у нас имеется радиолокационных взрывателей для таких снарядов и насколько они эффективны, автору неизвестно изменение точности и кучности зенитных пушек КС-19 в зависимости от дальности стрельбы, а также эффективность воздействия снарядов калибра 100 мм по современным СВН, особенно по снарядам РСЗО и ОТР.
Если в России КС-19 в удовлетворительном состоянии не осталось, то, возможно, их можно «позаимствовать» у Северной Кореи?
Тем не менее складывающаяся ситуация требует проверки любых решений, которые потенциально могут оказаться эффективными, и применение крупнокалиберной зенитной артиллерии для борьбы, в первую очередь, с неманеврирующими СВН, движущимися по высотной баллистической или квазибаллистической траектории, может оказаться вполне оправданно и эффективно.
Необходимы практические проверки на нескольких изделиях, для того чтобы понять целесообразность развития этого направления. Будет крайне неприятно, если первыми это направление освоят, например, наши противники в лице США или партнёры в лице Китая.
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